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Станка Желева: Президентът трябва да защитава гражданите
  Тема: Избори

Станка Желева: Президентът трябва да защитава гражданите

27 Септември, 2026 10:19 375 13

  • станка желева-
  • желю желев-
  • президентски избори-
  • национален интерес-
  • българска култура

Дъщерята на Желю Желев постави акцент върху националния интерес, позицията на България по международни теми и състоянието на културата.

Станка Желева: Президентът трябва да защитава гражданите - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на България трябва на първо място да защитава интересите на всеки гражданин, а след това да представлява страната пред света, без да я излага. Това заяви Станка Желева, дъщеря на първия демократично избран президент на България Желю Желев, в предаването „Събуди се“ на NOVA.

„Това са двете неща, които са конците на тази институция“, каза Желева, формулирайки според нея основните функции на президентската институция. Тя настоя, че националният интерес не бива да се смесва с лични икономически или геополитически интереси на отделни групи.

„Това са интересите на всеки един гражданин, а не лични икономически и геополитически интереси на отделни групи хора.“

Желева: България трябва да говори ясно за Украйна

По думите на Желева България трябва да има ясни позиции по големите международни въпроси. Тя заяви, че кандидатите за президент не смеят да говорят достатъчно директно по тези теми.

„България има огромен национален интерес в Украйна“, каза Желева. Тя насочи вниманието към хората, които се намират на фронта и според нея са подложени на ежедневни бомбардировки.

Желева заяви още, че в Запорожка област живеят 30 000 българи и твърди, че на тях им е наложена забрана да използват български език. По думите ѝ президентът и вицепрезидентът не са повдигнали публично този въпрос.

Акцент върху българската култура

Като друг важен проблем Станка Желева посочи състоянието на българската култура. Според нея страната няма един голям национален исторически музей, в който да бъде представена цялостно българската история.

„Ние нямаме един голям национален исторически музей, в който да представим нашата история.“

Изказването ѝ беше направено в разговор за заветите на Желю Желев и очакванията към президентската институция.

Източници: Нова телевизия


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    5 1 Отговор
    Станка президент.

    Коментиран от #11

    10:22 27.09.2026

  • 2 ЗОРО

    12 1 Отговор
    Тази, освен че е дъщеря на Желю, какво качества има та да ни дава акъл? Много е тъъъ па!

    Коментиран от #10

    10:26 27.09.2026

  • 3 ШЕФА

    9 1 Отговор
    Крайно време е и това Соро... недоразумение на природата създадено от нац.предател и отрова за България Ж.Митрев Ж.да се обе.... като сестра си !

    10:27 27.09.2026

  • 4 САМО ПИТАМ

    10 0 Отговор
    КАТО КАКВА "ЕКСПЕРТКА" НИ СЕРВИРАТЕ ТОВА НЕДО РАЗУМЕНИЕ......?

    10:28 27.09.2026

  • 5 Тая защо се обажда

    6 0 Отговор
    Каза се, че гробът на ж.ж. и запустял
    Какво търси в политиката сега ?

    10:29 27.09.2026

  • 6 Изключително неприятна

    5 0 Отговор
    Лелка. С плама, с който защитава Украйна,ако 2014 г. защитаваше невинните жертви на Азов в Донбас нямаше да се стигне до тази война.

    10:32 27.09.2026

  • 7 Гост

    1 2 Отговор
    Основната работа на българският президент, в последните няколко мандата, е да богатее и да назначава служебните. Това е борбата и сега

    10:37 27.09.2026

  • 8 Вичо

    3 0 Отговор
    Леле-е-е.Започнаха да пробват и пробутват тази ограничена интелектуално жена.Подариха и диплома от Художествената академия само защото е дъщеря на Желю.Омъжи се за колумбиец и не се знае живеят ли заедно.По едно време правеше опити да изкара ТЕЛК на дъщеря си,че страдала от някакво странно заболяване.Не се разбра дадоха ли и пенсия.Може да са и дали.Те на Марта Вачкова дадоха народна пенсия,че на тази ли ще откажат.Станка днес къде я водят на работа не се знае,но пък е чудно как не е депутат.Отговаря на профила-нискочела,главата и куха като хралупа и дава ангажирани интервюта с политическа насоченост.

    10:37 27.09.2026

  • 9 В Тоя Свинарник !

    3 0 Отговор
    И Господ Да Дойде !

    Не може Да Го !

    Оправи !

    10:40 27.09.2026

  • 10 И Тя !

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "ЗОРО":

    Като Баща Си !

    10:42 27.09.2026

  • 11 До Кога ?

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Свинарник ?

    10:43 27.09.2026

  • 12 Точен

    2 0 Отговор
    Много, много трябва да му се помага на това момиче...

    10:43 27.09.2026

  • 13 Мич

    1 0 Отговор
    Президентът трябва да бъде дипломат и да защитава България от такива като теб. Аман от продажни подлоги. Всичко друго е ала-бала.

    10:45 27.09.2026

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