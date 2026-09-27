Станка Желева: Президентът трябва да защитава гражданите

Президентът на България трябва на първо място да защитава интересите на всеки гражданин, а след това да представлява страната пред света, без да я излага. Това заяви Станка Желева, дъщеря на първия демократично избран президент на България Желю Желев, в предаването „Събуди се“ на NOVA.

„Това са двете неща, които са конците на тази институция“, каза Желева, формулирайки според нея основните функции на президентската институция. Тя настоя, че националният интерес не бива да се смесва с лични икономически или геополитически интереси на отделни групи.

Желева: България трябва да говори ясно за Украйна

„Това са интересите на всеки един гражданин, а не лични икономически и геополитически интереси на отделни групи хора.“

По думите на Желева България трябва да има ясни позиции по големите международни въпроси. Тя заяви, че кандидатите за президент не смеят да говорят достатъчно директно по тези теми.

„България има огромен национален интерес в Украйна“, каза Желева. Тя насочи вниманието към хората, които се намират на фронта и според нея са подложени на ежедневни бомбардировки.

Желева заяви още, че в Запорожка област живеят 30 000 българи и твърди, че на тях им е наложена забрана да използват български език. По думите ѝ президентът и вицепрезидентът не са повдигнали публично този въпрос.

Акцент върху българската култура

Като друг важен проблем Станка Желева посочи състоянието на българската култура. Според нея страната няма един голям национален исторически музей, в който да бъде представена цялостно българската история.

„Ние нямаме един голям национален исторически музей, в който да представим нашата история.“

Изказването ѝ беше направено в разговор за заветите на Желю Желев и очакванията към президентската институция.

Източници: Нова телевизия