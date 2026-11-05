Симулация на самолетна катастрофа с 105 души край Банско

Пълномащабното учение SAREX-26 за търсене и спасяване при самолетна катастрофа се проведе в местността Бъндеришка поляна над Банско. По сценарий пътнически самолет със 105 души на борда, превозващ орган за трансплантация, се разбива в Пирин.

Учението беше организирано от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ с цел да бъде проверена координацията между институциите при авиационно произшествие в планински условия. В практическата част бяха включени задачи по търсене на хора, оказване на помощ на множество пострадали, гасене на пожар и евакуация.

Пожарникари, планински спасители и медицински екипи

На място работиха екипи на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Регионалната дирекция в Благоевград и районната служба в Банско. Участваха още Планинската спасителна служба към Българския червен кръст, групата за спасяване с кучета, медицински екипи, Аварийно-спасителният отряд от Благоевград и представители на Национален парк „Пирин“.

В учението бяха предвидени и екипи на Военновъздушните сили и „България Хели Мед Сървиз“. Заради гъста мъгла и дъжд в планината авиационна техника обаче не се включи в практическите действия, съобщи „Фокус“.

„Основната идея на учението е да се отработи координацията в случай на произшествие със самолет на територията на страната“, заяви главният директор на ГД ГВА Анелия Маринова, цитирана от БТА.

Фокус върху обмена на информация

По думите на Маринова е важно участниците в спасителната система да се познават и всеки да знае своята роля при извънредна ситуация. „Подготвили сме един сценарий, който днес времето ще опровергае, но така ще тренираме ситуация, в която няма да сме напълно подготвени за това, което ни чака“, каза тя.

Директорът на ГДПБЗН главен комисар Александър Джартов посочи, че сред основните задачи са бързият обмен на информация, координацията между екипите на място и осигуряването на допълнителни ресурси при необходимост. По думите му подобни тренировки се организират ежегодно на различни места в страната.

Кметът на Банско Стойчо Баненски заяви, че изборът на планинската община е подходящ заради спецификата и рисковете на района. „Банско е планинска община и ние много добре знаем какъв е потенциалът, но и какви са рисковете от това“, посочи той.

Учението се проведе с подкрепата на концесионера на ски зоната „Юлен“ АД и Община Банско. То не беше реакция на реален самолетен инцидент, а планирана тренировка на спасителните служби.