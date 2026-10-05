Ивелин Михайлов иска връщане на старите правомощия на президента

Кандидатът за президент на „Величие“ Ивелин Михайлов заяви, че трябва да бъдат върнати предишните правомощия на президента. Според него държавният глава трябва да има по-активна роля, когато останалите институции не реагират на проблемите на гражданите.

„Президентската институция не трябва да бъде безмълвна“, каза Михайлов в интервю за bTV. Той определи президента като „последната инстанция“, към която човек може да се обърне, когато изпълнителната власт не работи. По думите му част от промените в правомощията на държавния глава, въведени с конституционните изменения през 2023 г., трябва да бъдат отменени. „Президентът има много силна позиция“, заяви кандидатът.

Акцент върху армията и ангажиментите към НАТО

В разговора Михайлов коментира и ролята на България в НАТО и Европейския съюз. На въпрос дали като президент би изпълнил съюзническите ангажименти на страната по член 5 от Северноатлантическия договор при евентуален инцидент, той постави акцент върху състоянието на българските въоръжени сили.

Според него през последните години армията е била отслабена и България не разполага с необходимите възможности. „Когато като президент отидем да говорим с тях, това, което ще искаме, е да се подобри състоянието на българската армия“, каза Михайлов.

Той свърза доверието към ЕС и НАТО с начина, по който европейските институции реагират на проблеми в България. Като пример посочи сигнали, подавани от „Величие“ за нерегламентирани сметища, и заяви, че според него европейските механизми не са били използвани достатъчно ефективно.

Матеева защити правото на помилване

Кандидатът за вицепрезидент проф. Юлиана Матеева коментира института на помилването, който е сред правомощията на вицепрезидента. Тя заяви, че няма основание той да бъде премахван или ограничаван за определени категории престъпления.

„Този институт съществува, откакто го има наказанието“, каза Матеева. На въпрос дали би помилвала човек, осъден за разпространение или трафик на наркотици, тя отговори, че решението трябва да зависи не само от престъплението, но и от здравословното състояние на осъдения.

Матеева посочи като пример човек в терминален стадий на онкологично заболяване. „Ако медицинската експертиза, но на базата не само на документи, а и на мое лично възприятие за това, че човекът наистина е в терминален стадий на онкологично заболяване, говорят в една и съща посока, отговорът ми е по-скоро „да“, заяви тя.

По думите ѝ при подобно решение трябва да бъде преценено и дали здравословното състояние на осъдения позволява той да извърши ново престъпление.

Източници: bTV Новините