Пожар обхвана няколко къщи в столичния квартал „Факултета“ ВИДЕО

Пожар е избухнал през нощта в столичния квартал „Факултета“, в района между улиците „Иван Гарванов“ и „Лайбниц“. По първоначални данни огънят е обхванал няколко жилищни постройки.

Според публикация на „Таралеж“ пламъците са засегнали между седем и осем къщи в района на ул. „Иван Гарванов“ 15. News24sofia.eu съобщава за четири пожарни автомобила, изпратени на място, като полицията е подпомогнала преминаването им по улиците.

Очевидец, цитиран от News24sofia.eu, описва, че „огънят се е разгорял по тъмно между улиците „Иван Гарванов“ и „Лайбниц““. Публикувани са данни за високи пламъци и гъст дим над квартала.

Към 06:00 часа няма потвърдени данни за пострадали хора. Не е съобщено официално дали пожарът е напълно ликвидиран, както и какъв е размерът на материалните щети.

Причината за пожара също не е установена. Информацията за възможно късо съединение е предварителна и не е потвърдена от пожарната. Сведенията за броя на засегнатите къщи се различават, а официално съобщение от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ по случая все още няма.

Източници: taralej.bg, news24sofia.eu