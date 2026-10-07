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Георгиев: КСНС за атаката с дронове е закъснял
  Тема: Украйна

Георгиев: КСНС за атаката с дронове е закъснял

7 Октомври, 2026 08:34 611 63

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Бившият външен министър призова България да задейства член 4 от договора с НАТО и да поиска консултации със съюзниците

Георгиев: КСНС за атаката с дронове е закъснял - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Свикването на Консултативния съвет за национална сигурност след атаката с дронове срещу търговски кораби в българската изключителна икономическа зона е закъсняло, заяви бившият външен министър Георг Георгиев.

„КСНС вече е прекалено закъснял“, каза Георгиев в предаването „Денят започва“ на БНТ. По думите му натрупаните кризи вече имат сериозно отражение върху вътрешнополитическото състояние на България, както и върху позицията на страната извън границите ѝ.

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Президентът Илияна Йотова свиква заседанието на КСНС за 13:00 часа на 7 октомври в президентската институция. Темата е свързана с актуалните рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна.

Призив за консултации с НАТО

Георгиев призова България да задейства член 4 от договора с НАТО и да предизвика консултации със съюзниците. Той посочи, че страната вече има „достатъчно много инциденти зад гърба си“, а атаката от 6 октомври е поредният от тях.

Според бившия външен министър България трябва да информира партньорите си за случващото се и да потърси обща реакция в рамките на съюзите, в които участва.

„Ние трябва по някакъв начин да се консултираме с партньорите си, да ги информираме за това, което се случва“, заяви Георг Георгиев.

Той определи събитията като не само хибридни, но и реално застрашаващи националната сигурност.

Към момента в предоставената информация няма данни за броя на атакуваните кораби, нанесени материални щети или пострадали хора. Очаква се заседанието на КСНС да обсъди рисковете за морската сигурност и критичната инфраструктура на страната.

Източници: bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Де се

    18 0 Отговор
    дяна шефа ти , бе ?

    Коментиран от #11

    08:38 07.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Кефлиев

    25 0 Отговор
    Тоя? Какъв е? Кого представлява?

    08:39 07.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Оня

    12 0 Отговор

    До коментар #6 от "Де се":

    Строи бункер до зайчарника!

    08:39 07.10.2026

  • 12 НАСКО

    23 0 Отговор
    Този е много неприятно креслива шушумига!

    08:39 07.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Абе

    30 0 Отговор
    днес ако Андрей Гюров беше президент и сглобката на власт, вече щяхме да сме обявили война на Русия!

    08:40 07.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ТОЙ

    27 0 Отговор
    Кумеца- външен министър, пушка не виждал... пък експерт по военни въпроси ?!

    08:40 07.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Герги Цаливача

    17 0 Отговор
    с шарените чорапки и късите панталонки не разбра, че е министър и герой само в очите на жена си.

    Коментиран от #56

    08:45 07.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Елелементарно

    9 0 Отговор
    А ... дали някой ще констатира или ще признае, че сме на няколко "прехода" време ... НАЗАД И НАСТРАНИ !

    08:46 07.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Де гиди свинньо

    17 0 Отговор
    Къде ни буташ, бокълук?!

    08:48 07.10.2026

  • 35 Слава богу, че

    19 0 Отговор
    тоя е бивш външен министър, защото помним как реагира на съобщението за смъртта на капитан Марин Маринов, убит най-хладнокръвно от израелски военни! А каква беше реакцията му? Ами никаква, все едно нищо не беше станало... А сега демонстрира активност, такава, каквато никой не му е поискал или е подтикван от прекия си началник и кум...

    Коментиран от #45

    08:48 07.10.2026

  • 36 Хмм

    20 0 Отговор
    дроновете са в международни води и са се консултирали с НАТО, но този иска да му съобщят лично, да целува ръка на борисов и да си мълчи, защото и двамата с него са отпаднала необходимост

    08:48 07.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Оня

    11 0 Отговор
    Това жалко човече не е лошо да помълчи ,че като си отвори устата се носи нещо неприятно!

    08:54 07.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 0407

    5 0 Отговор
    що не написахте малкото му име.....Георг ...слуша песента "ти ужасно закъсня".......

    08:56 07.10.2026

  • 44 Напротив

    4 0 Отговор
    Точно навреме е

    08:56 07.10.2026

  • 45 Хмм

    6 0 Отговор

    До коментар #35 от "Слава богу, че":

    и на мен ми направи впечатление, Израел се извиниха, обещаха разследване, нашите все едно нищо не е станало, а това е бивш военен с хуманитарна мисия на ООН

    08:57 07.10.2026

  • 46 ту-туу

    11 0 Отговор
    сикаджииския герб мутренски целувач се появи б-к-ука

    Коментиран от #50

    08:57 07.10.2026

  • 47 Тоя иска да го забележат

    6 0 Отговор
    Пак добре, че е Гюров, който направо щеше да ни вкара във война

    08:58 07.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Крокодила Гена

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "14/88":

    Ти какво ще си получиш? А?

    08:59 07.10.2026

  • 50 Хмм

    4 0 Отговор

    До коментар #46 от "ту-туу":

    това целуване на ръка дали не е изискване на борисов, щото и Данаил Кирилов му целуваше ръка

    09:00 07.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Не си прав, драги

    4 2 Отговор

    До коментар #42 от "Емигрант":

    Материалите във Факти са над 95% проевропейски и пронатовски, освен това са и проукраински. Това, че от време на време се публикуват и алтернативни мнения говори добре за медията. Светът не е еднополярен и това е необходимо за да се спазят принципите за демократичност и свобода на словото. Това, че на теб ти е трудно да живееш с това си е трой проблем.

    Коментиран от #57, #61

    09:01 07.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Чума

    4 0 Отговор
    Йотова е в предизборна ситуация и няма право да предприема нищо! И чий ще го чепкате на този Клюкарски съвет!? Дрън - бръм някакви неясни лозунги и насоки! Радев, щом са толкова неспокойни, натоварете ги на един сал, дайте им по един бинокел и прибор за нощно наблюдение и ги завлечете с една моторница в изключителната зона да наблюдават за агресивни руски действия!

    09:04 07.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Чума

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Герги Цаливача":

    Пропуснахте тирантичките в екипировката на Георг! Като малчуган от Целодневен детский сад ,,Одуванчик" бе издокаран!

    09:08 07.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Новичок

    0 0 Отговор
    Изключително Tъпo парче е тоя ,целувач.Пфу...

    09:12 07.10.2026

  • 59 Пенчо

    0 0 Отговор
    И ако беше подранило какво щеше да се случи! Щяхте да направите нещо ли !? Нищо не зависи от вас!

    09:13 07.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Емигрант

    0 0 Отговор
    ТУК Е ЦЕНЗУРА ПО ПУТИНСКИ ! ФАКТИ.БГ. НЕ СА НИТО ПРОЕВРОПЕЙСКА ИЛИ ПРОНАТОВСКА КАКТО ЕДИН ЧЕРВЕН ЕКЗЕМПЛЯР СЕ ОПИТА ДА МЕ УБЕДИ, ФАКТИ.БГ. СА ЯВНИ ЧЕРВЕНИ СЛУГИ НА ВЪЗРАЖДАНЕ, ДОКАЗАТЕЛСТВО Е, ЧЕ ПОД ВСЯКА СТАТИЯ ЗА КОПЕЙКИН НЯМА РАЗРЕШЕНО МЕСТО ЗА КОМЕНТАР ! ФАКТИ.БГ. СА ВРЕДНА ЗА БЪЛГАРИЯ МЕДИЯ !

    09:23 07.10.2026

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