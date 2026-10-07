Георгиев: КСНС за атаката с дронове е закъснял

Свикването на Консултативния съвет за национална сигурност след атаката с дронове срещу търговски кораби в българската изключителна икономическа зона е закъсняло, заяви бившият външен министър Георг Георгиев.
„КСНС вече е прекалено закъснял“, каза Георгиев в предаването „Денят започва“ на БНТ. По думите му натрупаните кризи вече имат сериозно отражение върху вътрешнополитическото състояние на България, както и върху позицията на страната извън границите ѝ.
Президентът Илияна Йотова свиква заседанието на КСНС за 13:00 часа на 7 октомври в президентската институция. Темата е свързана с актуалните рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна.
Призив за консултации с НАТО
Георгиев призова България да задейства член 4 от договора с НАТО и да предизвика консултации със съюзниците. Той посочи, че страната вече има „достатъчно много инциденти зад гърба си“, а атаката от 6 октомври е поредният от тях.
Според бившия външен министър България трябва да информира партньорите си за случващото се и да потърси обща реакция в рамките на съюзите, в които участва.„Ние трябва по някакъв начин да се консултираме с партньорите си, да ги информираме за това, което се случва“, заяви Георг Георгиев.
Той определи събитията като не само хибридни, но и реално застрашаващи националната сигурност.
Към момента в предоставената информация няма данни за броя на атакуваните кораби, нанесени материални щети или пострадали хора. Очаква се заседанието на КСНС да обсъди рисковете за морската сигурност и критичната инфраструктура на страната.
Източници: bntnews.bg
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6 Де се
Коментиран от #11
08:38 07.10.2026
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8 Кефлиев
08:39 07.10.2026
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11 Оня
До коментар #6 от "Де се":Строи бункер до зайчарника!
08:39 07.10.2026
12 НАСКО
08:39 07.10.2026
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15 Абе
08:40 07.10.2026
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17 ТОЙ
08:40 07.10.2026
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28 Герги Цаливача
Коментиран от #56
08:45 07.10.2026
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32 Елелементарно
08:46 07.10.2026
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34 Де гиди свинньо
08:48 07.10.2026
35 Слава богу, че
Коментиран от #45
08:48 07.10.2026
36 Хмм
08:48 07.10.2026
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41 Оня
08:54 07.10.2026
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43 0407
08:56 07.10.2026
44 Напротив
08:56 07.10.2026
45 Хмм
До коментар #35 от "Слава богу, че":и на мен ми направи впечатление, Израел се извиниха, обещаха разследване, нашите все едно нищо не е станало, а това е бивш военен с хуманитарна мисия на ООН
08:57 07.10.2026
46 ту-туу
Коментиран от #50
08:57 07.10.2026
47 Тоя иска да го забележат
08:58 07.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Крокодила Гена
До коментар #40 от "14/88":Ти какво ще си получиш? А?
08:59 07.10.2026
50 Хмм
До коментар #46 от "ту-туу":това целуване на ръка дали не е изискване на борисов, щото и Данаил Кирилов му целуваше ръка
09:00 07.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Не си прав, драги
До коментар #42 от "Емигрант":Материалите във Факти са над 95% проевропейски и пронатовски, освен това са и проукраински. Това, че от време на време се публикуват и алтернативни мнения говори добре за медията. Светът не е еднополярен и това е необходимо за да се спазят принципите за демократичност и свобода на словото. Това, че на теб ти е трудно да живееш с това си е трой проблем.
Коментиран от #57, #61
09:01 07.10.2026
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54 Чума
09:04 07.10.2026
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56 Чума
До коментар #28 от "Герги Цаливача":Пропуснахте тирантичките в екипировката на Георг! Като малчуган от Целодневен детский сад ,,Одуванчик" бе издокаран!
09:08 07.10.2026
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58 Новичок
09:12 07.10.2026
59 Пенчо
09:13 07.10.2026
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63 Емигрант
09:23 07.10.2026