Георгиев: КСНС за атаката с дронове е закъснял

Свикването на Консултативния съвет за национална сигурност след атаката с дронове срещу търговски кораби в българската изключителна икономическа зона е закъсняло, заяви бившият външен министър Георг Георгиев.

„КСНС вече е прекалено закъснял“, каза Георгиев в предаването „Денят започва“ на БНТ. По думите му натрупаните кризи вече имат сериозно отражение върху вътрешнополитическото състояние на България, както и върху позицията на страната извън границите ѝ.

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Президентът Илияна Йотова свиква заседанието на КСНС за 13:00 часа на 7 октомври в президентската институция. Темата е свързана с актуалните рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна.

Призив за консултации с НАТО

Георгиев призова България да задейства член 4 от договора с НАТО и да предизвика консултации със съюзниците. Той посочи, че страната вече има „достатъчно много инциденти зад гърба си“, а атаката от 6 октомври е поредният от тях.

Според бившия външен министър България трябва да информира партньорите си за случващото се и да потърси обща реакция в рамките на съюзите, в които участва.

„Ние трябва по някакъв начин да се консултираме с партньорите си, да ги информираме за това, което се случва“, заяви Георг Георгиев.

Той определи събитията като не само хибридни, но и реално застрашаващи националната сигурност.

Към момента в предоставената информация няма данни за броя на атакуваните кораби, нанесени материални щети или пострадали хора. Очаква се заседанието на КСНС да обсъди рисковете за морската сигурност и критичната инфраструктура на страната.

Източници: bntnews.bg