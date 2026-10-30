Борисов: Черно море не е място за геополитическо лавиране

Бойко Борисов се срещна с делегация на Европейския парламент, която е в България заради ескалацията на напрежението в Черно море и атаките с дронове срещу търговски кораби. В разговора участваха евродепутатите Ангелика Винциг от Австрия, Свен Симон от Германия и Яцек Протас от Полша. Посещението е по покана на българските представители в Европейския парламент Андрей Новаков и Емил Радев.
Според Борисов нападенията вече не са само регионален проблем. „Атаките с дронове вече не са само регионален проблем, а пряка заплаха както за националната, така и за европейската сигурност“, заяви лидерът на ГЕРБ.
Той посочи, че България е част от Европейския съюз и НАТО и че защитата на сигурността в Черно море трябва да се основава на общи действия. Борисов отправи критика към българското правителство, като заяви, че при нарастващи рискове страната трябва да има ясна политическа позиция, а не да реагира след пореден инцидент.
Борисов призова за активна роля на България
„Черно море не е място за геополитическо лавиране. България трябва да бъде активен участник във формирането на европейската политика за сигурност, а не пасивен наблюдател“, заяви Борисов.
По думите му ГЕРБ няма колебания относно мястото на България в „силна Европа“ и в НАТО, както и относно необходимостта от ясна защита на националния интерес. Позицията е изразена на фона на поредица от атаки срещу търговски кораби в Черно море, които станаха повод за засилено внимание от страна на европейските институции.
Делегацията на Европейския парламент посещава София и Варна, за да се запознае на място със ситуацията в региона. В програмата са включени посещения във Военноморската база във Варна и в Многофункционалния център за реакция при кризисни ситуации във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“.
Евродепутатите ще дадат пресконференция във Варна на 31 октомври от 9:00 часа. Визитата се провежда след приемането на резолюция на Европейския парламент, с която се осъжда ескалацията на атаките срещу корабоплаването в Черно море и се призовава за действия в защита на човешкия живот, регионалната стабилност и продоволствената сигурност.
Източници: novini.bg, oeil.europarl.europa.eu
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 избори
Вариант 1 – Печели Йотова
ППДБ умират напълно и изчезват като основен конкурент; ГЕРБ си запазва електората; разочарованите от Радев при нови избори ще се върнат при ГЕРБ, защото няма как да отидат при ППД
Вариант 2 – Печели Гюров
ППДБ ще се реанимират и ще имат претенцията да са единствената европейска партия; ГЕРБ ще си загуби част от електората заради новата сглобка с ППДБ и Пеевски; Разочарованите от Радев или няма да гласуват, или ще отидат при Възраждане.
Дано ББ го проумее и да самоубива ГЕРБ. А пък ако спре да повтаря често и думите Урсула и Украйна, направо ще е недостижим на върха до две години.
Коментиран от #14
13:21 30.10.2026
2 Баце
13:22 30.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 в кратце
13:23 30.10.2026
5 иван костов
13:24 30.10.2026
6 оня с коня
Коментиран от #21
13:24 30.10.2026
7 Бойо
и то с мнение.
13:25 30.10.2026
8 Родител
13:26 30.10.2026
9 Актуална е репликата на ББ
13:27 30.10.2026
10 АГАТ а Кристи
13:27 30.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Стар ЧЛЕН на БКП
До коментар #3 от "Пич":Същото е и с другарят Румен Овчаров ... 😭
Коментиран от #13
13:29 30.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Един
"... тиква на плет!"
13:39 30.10.2026
16 А бе
13:47 30.10.2026
17 Просто човек
13:51 30.10.2026
18 нагла проста мутра
13:52 30.10.2026
19 Черно море , много е добре....
13:53 30.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Кога?
14:13 30.10.2026
24 666
14:22 30.10.2026
25 Мила
14:58 30.10.2026
26 Любопитко
15:01 30.10.2026