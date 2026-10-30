Борисов: Черно море не е място за геополитическо лавиране

Бойко Борисов се срещна с делегация на Европейския парламент, която е в България заради ескалацията на напрежението в Черно море и атаките с дронове срещу търговски кораби. В разговора участваха евродепутатите Ангелика Винциг от Австрия, Свен Симон от Германия и Яцек Протас от Полша. Посещението е по покана на българските представители в Европейския парламент Андрей Новаков и Емил Радев.

Според Борисов нападенията вече не са само регионален проблем. „Атаките с дронове вече не са само регионален проблем, а пряка заплаха както за националната, така и за европейската сигурност“, заяви лидерът на ГЕРБ.

Той посочи, че България е част от Европейския съюз и НАТО и че защитата на сигурността в Черно море трябва да се основава на общи действия. Борисов отправи критика към българското правителство, като заяви, че при нарастващи рискове страната трябва да има ясна политическа позиция, а не да реагира след пореден инцидент.

Борисов призова за активна роля на България

„Черно море не е място за геополитическо лавиране. България трябва да бъде активен участник във формирането на европейската политика за сигурност, а не пасивен наблюдател“, заяви Борисов.

По думите му ГЕРБ няма колебания относно мястото на България в „силна Европа“ и в НАТО, както и относно необходимостта от ясна защита на националния интерес. Позицията е изразена на фона на поредица от атаки срещу търговски кораби в Черно море, които станаха повод за засилено внимание от страна на европейските институции.

Делегацията на Европейския парламент посещава София и Варна, за да се запознае на място със ситуацията в региона. В програмата са включени посещения във Военноморската база във Варна и в Многофункционалния център за реакция при кризисни ситуации във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“.

Евродепутатите ще дадат пресконференция във Варна на 31 октомври от 9:00 часа. Визитата се провежда след приемането на резолюция на Европейския парламент, с която се осъжда ескалацията на атаките срещу корабоплаването в Черно море и се призовава за действия в защита на човешкия живот, регионалната стабилност и продоволствената сигурност.

Източници: novini.bg, oeil.europarl.europa.eu