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Борисов: Черно море не е място за геополитическо лавиране

Борисов: Черно море не е място за геополитическо лавиране

30 Октомври, 2026 13:17 784 26

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  • герб

Лидерът на ГЕРБ обсъди с евродепутати атаките с дронове срещу търговски кораби и необходимостта от обща реакция на ЕС и НАТО

Борисов: Черно море не е място за геополитическо лавиране - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бойко Борисов се срещна с делегация на Европейския парламент, която е в България заради ескалацията на напрежението в Черно море и атаките с дронове срещу търговски кораби. В разговора участваха евродепутатите Ангелика Винциг от Австрия, Свен Симон от Германия и Яцек Протас от Полша. Посещението е по покана на българските представители в Европейския парламент Андрей Новаков и Емил Радев.

Според Борисов нападенията вече не са само регионален проблем. „Атаките с дронове вече не са само регионален проблем, а пряка заплаха както за националната, така и за европейската сигурност“, заяви лидерът на ГЕРБ.

Той посочи, че България е част от Европейския съюз и НАТО и че защитата на сигурността в Черно море трябва да се основава на общи действия. Борисов отправи критика към българското правителство, като заяви, че при нарастващи рискове страната трябва да има ясна политическа позиция, а не да реагира след пореден инцидент.

Борисов призова за активна роля на България

„Черно море не е място за геополитическо лавиране. България трябва да бъде активен участник във формирането на европейската политика за сигурност, а не пасивен наблюдател“, заяви Борисов.

По думите му ГЕРБ няма колебания относно мястото на България в „силна Европа“ и в НАТО, както и относно необходимостта от ясна защита на националния интерес. Позицията е изразена на фона на поредица от атаки срещу търговски кораби в Черно море, които станаха повод за засилено внимание от страна на европейските институции.

Делегацията на Европейския парламент посещава София и Варна, за да се запознае на място със ситуацията в региона. В програмата са включени посещения във Военноморската база във Варна и в Многофункционалния център за реакция при кризисни ситуации във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“.

Евродепутатите ще дадат пресконференция във Варна на 31 октомври от 9:00 часа. Визитата се провежда след приемането на резолюция на Европейския парламент, с която се осъжда ескалацията на атаките срещу корабоплаването в Черно море и се призовава за действия в защита на човешкия живот, регионалната стабилност и продоволствената сигурност.

Източници: novini.bg, oeil.europarl.europa.eu


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 избори

    3 8 Отговор
    За ГЕРБ най-добре е да спечели Йотова. По следните причини:
    Вариант 1 – Печели Йотова
    ППДБ умират напълно и изчезват като основен конкурент; ГЕРБ си запазва електората; разочарованите от Радев при нови избори ще се върнат при ГЕРБ, защото няма как да отидат при ППД
    Вариант 2 – Печели Гюров
    ППДБ ще се реанимират и ще имат претенцията да са единствената европейска партия; ГЕРБ ще си загуби част от електората заради новата сглобка с ППДБ и Пеевски; Разочарованите от Радев или няма да гласуват, или ще отидат при Възраждане.
    Дано ББ го проумее и да самоубива ГЕРБ. А пък ако спре да повтаря често и думите Урсула и Украйна, направо ще е недостижим на върха до две години.

    Коментиран от #14

    13:21 30.10.2026

  • 2 Баце

    14 2 Отговор
    Нашето светило на банкянглийски диалект ли им говори?

    13:22 30.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 в кратце

    8 1 Отговор
    Черно море не е място за геополитическо лавиране,а е за плажуване и за къпане,плуване и забавления.

    13:23 30.10.2026

  • 5 иван костов

    10 1 Отговор
    Съюзник номер две на Гюро! С ГЕРБ ппдб сключиха политическо споразумение за бъдещо управление! Премиер ще бъде обичаният и от ГЕРБ и от ппдб, Делян Пеевски, като компромисна фигура!

    13:24 30.10.2026

  • 6 оня с коня

    5 17 Отговор
    Падне ли Йотова,Радев е пътник.Ако пък не падне,...Радев ПАК пътува.

    Коментиран от #21

    13:24 30.10.2026

  • 7 Бойо

    9 1 Отговор
    тъпото
    и то с мнение.

    13:25 30.10.2026

  • 8 Родител

    16 2 Отговор
    Тоз направи всичко най лошо за държавата и народа.15 г. Краде като за световно , изгони над 1.5 мил.млади, и сега пак искаш да крадеш и убиваш

    13:26 30.10.2026

  • 9 Актуална е репликата на ББ

    6 2 Отговор
    за магарето, което ще бъде избрано въпреки, че е магаре. Щом магаретарят е наредил+

    13:27 30.10.2026

  • 10 АГАТ а Кристи

    8 1 Отговор
    Другарят комунист зайчар Методиев да си зададе въпросите директно към този на когото е троянски конь !

    13:27 30.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Стар ЧЛЕН на БКП

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Същото е и с другарят Румен Овчаров ... 😭

    Коментиран от #13

    13:29 30.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Един

    4 1 Отговор
    А къде се слага ...
    "... тиква на плет!"

    13:39 30.10.2026

  • 16 А бе

    7 1 Отговор
    Тъпото киро не можа да те опандизи и ти сега ланираш - ту тууу - мутрак герберски

    13:47 30.10.2026

  • 17 Просто човек

    6 1 Отговор
    Черно море е място за платноходки…нали, Мутро?!

    13:51 30.10.2026

  • 18 нагла проста мутра

    7 1 Отговор
    Мутрата вместо в затвора става нагъл.

    13:52 30.10.2026

  • 19 Черно море , много е добре....

    4 1 Отговор
    Колко е смирен и кротък бай Бойко, как миловидно е наклонил главата си и е стиснал пръстчетата в юмруче. Същински светец!

    13:53 30.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Кога?

    1 3 Отговор
    КОГА "българският премиер" ще намери малко кураж и ще каже, че дроновете са руски, че Русия тероризира и нашия народ, и нещастанта ни държава, паднала толкова ниско, че да я управлява точно селяндуринът Радев - един полуграмотен червен фатмак, дето под фуражката му дрънчат само ръждясали сърпове и чукове? Добре бе, Радевия, добре! 9 години по всякакъв начин ни доказваше и ни показваше, както и на цял свят, че си отявлен коумунист, откърмен от престъпната и къравва БКП, но и че си прононсиран кремълски лакей, подлога на злодея Путин и агент на КГБ? Ние отдавна го занем това, знаят го и уличните псета! Защо непрекъснато ни натрапваш унизителния си слугинаж към злодея Путин? Защо? Ами, цал народ вече те мрази и те презира бе, Радевия! И се срамува от теб!

    14:13 30.10.2026

  • 24 666

    2 1 Отговор
    Бати Бойко кажи нещо и за Симитли

    14:22 30.10.2026

  • 25 Мила

    0 0 Отговор
    Борисов сън не го хваща,че му спряха краденето на пари,чуди се какво да измисли,че пак да се намърда в парламента,бива бива,ама чак такава наглост не бива,отдавна е за пенсия,като му слушам простотиите,чуди се къде и с кой да се снима,Боже пази ни от тази мутра крадлива.

    14:58 30.10.2026

  • 26 Любопитко

    0 0 Отговор
    Какво стана с лодки и платноходки,а баце?

    15:01 30.10.2026

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