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Подводен дрон ще търси следи от потъналия кораб ALFA WATAN
  Тема: Трафик

Подводен дрон ще търси следи от потъналия кораб ALFA WATAN

7 Октомври, 2026 21:40 899 53

  • дронове-
  • черно море-
  • alfa watan-
  • дмитър стоянов-
  • военна отбрана

България е поискала международно съдействие за обследването на мястото в Черно море

Подводен дрон ще търси следи от потъналия кораб ALFA WATAN - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Подводен дрон ще обследва мястото в Черно море, където след атака потъна търговският кораб ALFA WATAN. България е поискала съдействие от международни организации за операцията, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност.

По първоначални данни корабът е превозвал пшеница, а на борда му е имало 12-членен сирийски екипаж. ALFA WATAN е потънал за около три минути. Другият поразен плавателен съд – ABLE, който все още е над водата, е превозвал ечемик.

„За три минути, за да потъне този кораб, наистина пораженията трябва да бъдат огромни. Или пък в комбинация с превозвания товар, който е взривоопасен“, заяви Стоянов пред NOVA. Той обясни, че голямата дълбочина в района прави използването на подводен дрон по-подходящо от изпращането на водолази.

Няма доказателства за произхода на дроновете

Военният министър посочи, че към момента няма категорични доказателства от коя страна са безпилотните апарати, използвани при атаката срещу двата кораба.

„Службите работят по няколко хипотези. И тези хипотези са две: дали дроновете са руски, или дали дроновете са украински. Аз като министър на отбраната няма как да работя с хипотези. Аз работя с доказателствен материал“, каза Димитър Стоянов.

По думите му за установяването на произхода ще са необходими доказателства, а не само предположения.

Издирването на екипажа е прекратено

Спасителната операция за изчезналите моряци от ALFA WATAN е прекратена. От въздуха са били наблюдавани три спасителни плота и една спасителна лодка.

Стоянов подчерта, че спасителните плотове се активират автоматично при потъване на кораба. „Той до 3 минути вече е бил потънал. Колко човека са били будни, колко не – най-вероятно такива оцелели трудно бихме намерили“, заяви министърът.

Корабът ABLE също е бил поразен при атаките с дронове, но е останал на повърхността. Екипажът му е бил евакуиран, а пострадалите моряци са получили медицинска помощ.

Планират още пет комплекса IRIS-T

На заседанието е обсъдена и защитата на българското въздушно пространство. България вече има договор за един зенитно-ракетен комплекс IRIS-T SLM, а Министерството на отбраната планира да закупи още пет чрез механизма SAFE.

Проектът включва не само самите комплекси, но и зенитни ракети, логистика и обучение на военнослужещи. По думите на Стоянов е приет проект за инвестиционен разход, който трябва да бъде съгласуван с Народното събрание.

Министърът заяви, че в рамките на една-две седмици може да бъде подготвен договор от типа „правителство–правителство“ с Германия.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    7 2 Отговор
    Ще замитат следите,затова е тази паника

    21:41 07.10.2026

  • 2 Саде да кажа...!

    12 2 Отговор
    И като намерите под водата останките на кораба,да не вземете да скриете,че има...оръжия,а не...зърно...?!

    Коментиран от #7

    21:42 07.10.2026

  • 3 Крали Марко

    6 5 Отговор
    Жалко за подводния дрон...! Ще бъде конфискуван от някоя руска подводница или върнат на притежателя в бойно състояние..!

    21:44 07.10.2026

  • 4 Да поздравим президента Путин

    17 7 Отговор
    За празника , и да му пожелаем здраве и още много години справедливо управление

    Коментиран от #32

    21:44 07.10.2026

  • 5 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    За 12 дни Украйна е ударила 172 кораба .Гответе се за голямо поскъпване.

    21:46 07.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Последния Софиянец

    6 4 Отговор

    До коментар #2 от "Саде да кажа...!":

    Говори се че е превозвал секретно турско оръжие за тестове на фронта.

    Коментиран от #24

    21:47 07.10.2026

  • 8 Моряк ,

    3 3 Отговор
    имал късмет да е жив, го каза ясно - избухналата бомба е била усетена от дъното на кораба , а товара е бил за Украйна !

    Коментиран от #11

    21:48 07.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Само едно не ми е ясно?!

    10 3 Отговор

    До коментар #8 от "Моряк ,":

    Как така аджеба тоя същият моряк,дето го интервюираха, разбра че подводният дрон,дето ги е ударил е...,,руски"...?!
    Може би е преродената Ванга,или просто са такива инструкциите,какво да говори...?!?!

    21:53 07.10.2026

  • 12 Мдаа

    11 1 Отговор
    ..."За три минути, за да потъне този кораб, наистина пораженията трябва да бъдат огромни. Или пък в комбинация с превозвания товар, който е взривоопасен“.

    Мдаа....

    Коментиран от #20

    21:54 07.10.2026

  • 13 Пич

    7 1 Отговор
    В тази демократична "медия на свободното слово" много сетъркабе!!!

    Коментиран от #42, #49, #50, #52

    21:55 07.10.2026

  • 14 Мдаа

    3 3 Отговор
    В Черно море от доста време плуват безразборно украински мини, които отвреме навреме изплуват и в Турция и в Румъния и в България. Това вече се доказа десетки пъти.

    21:56 07.10.2026

  • 15 Край

    3 2 Отговор
    В изключителната икономическа зона на една държава всеки може да си се бие както си е решил. И държавата може само да мрънкя или попържа, но не може да го забрани.

    21:56 07.10.2026

  • 16 "Демократичната" опозиция

    4 3 Отговор
    Изведнъж взе да говори за преговори за мир. Що тъй. До сега все за война говориха да се дават оръжия и ПАРИ на украйна а сега изведнъж искат мир.

    Коментиран от #19, #22

    21:58 07.10.2026

  • 17 Ясна работата, а сега ще я потулят

    5 1 Отговор
    Потънал след като се е взривил! Превозвал е снаряди за фашистка Украйна.

    22:00 07.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ми ако е бил

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "Мдаа":

    Пълен с танкове представи си колко тежат и как няма да потъне дори и с дрон играчка да го треснеш все тая.

    Коментиран от #25

    22:01 07.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Е нали👇

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от ""Демократичната" опозиция":

    Киев за два дня и все?

    Коментиран от #30

    22:04 07.10.2026

  • 23 Соломон

    3 3 Отговор
    Честит рожден Ден на Владимир Путин!

    Да ни е жив и здрав този велик човек!

    Коментиран от #41

    22:04 07.10.2026

  • 24 Ми ако е бил

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Пълен със "секретно турско оръжие" за изпробване на фронта в Украйна прави сметка. Абе друго си е човек да е софиянец в тоя живот поназнайва нещо по така.

    22:04 07.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 4 Отговор
    ИНТЕРЕСНО Е АКО НА САНДЪЦИТЕ
    ДРОНА ЗАСНЕМЕ СТИКЕРИ
    " ЗАСТРАХОВАНО В СИК":)

    22:07 07.10.2026

  • 27 Междувременно

    3 1 Отговор
    На десния бряг в Киев няма нито ток , нито вода нито газ.....що така!?

    Коментиран от #53

    22:07 07.10.2026

  • 28 Ако кораба е бил пълен с гривни...?!

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "ако кораба е бил пълен с копейки":

    До сега да е изплувал от само себе си...

    22:08 07.10.2026

  • 29 Антон

    8 1 Отговор
    Ей , побъркахте се с тези дронове. Типично за мисирки. Защо един поне не спомена хипотезата за торпедо от подводница? Или понеже на запд знаяъ само дронове да повтарят и значи сега е дрон?
    А по същество:
    1. Кой ни е удрял/стрелял, потапял. НИКОЙ!
    2. Има ли нарушение на Българската национална граница- НЯМА!
    3. Има ли потърпевш български плавателен съд - обстрелван, потопен, жертви? НЯМА!
    4. Къде се случва всичко - в изключителната ни икономическа зона. Какво е характерно за там - свободно движение на чужди военни граждански/търговски кораби. Е
    защо е този вой сега?

    22:08 07.10.2026

  • 30 Е тъй де...!

    1 4 Отговор

    До коментар #22 от "Е нали👇":

    Крим за два дня и все?

    22:09 07.10.2026

  • 31 ТОЯ НА СНИМКАТА

    3 1 Отговор
    САМ СЕ ИЗДАДЕ.

    ЩОМ БЪЛГАРИЯ ДАВА ОРЪЖИЯ
    НА УКРАЙНА,
    ТОВА Е РЕЗУЛТАТ

    ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    МНОГО ДОБРЕ ЗНАЕ КОЙ
    УДАРИ КОРАБИТЕ
    НО НЕ МОЖЕ ДА ПОДЛЕЕ
    ВОДА НА РАДЕВ

    ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    22:09 07.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Ами сега?

    4 1 Отговор
    Те толква години наред отричаха да има наличие на газ в българския участък на Черно море за да построят на Путин газопровод в България, а сега щели да търсят дрона който атакувал ALFA WATAN. Румъния и Турция повече от година вече добиват газ почти на границата от двете срещуположни страни на българския блок Хан Аспарух.

    22:14 07.10.2026

  • 35 Читател

    4 0 Отговор
    Следващия път предполагам ще се случи нещо във заводите които произвеждат оръжие и боеприпаси и го продават на заинтересованите които купуват с чужди Предполагам само

    22:15 07.10.2026

  • 36 ...

    3 2 Отговор
    И като го намери, какво? Нима някой очаква обективна информация от хора, които до един се държат като руски агенти? Най-вероятно ще кажат, че екипажът се е самоубил и сам е потопил кораба.

    22:19 07.10.2026

  • 37 Читател

    3 0 Отговор
    Нашето море под 50,70 метра е мъртво заради това че всичко на долу е сероводород, видимост почти няма.

    22:22 07.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Фатмака митко

    1 1 Отговор
    Само аз не съм разбрал кой удари корабите.

    22:24 07.10.2026

  • 40 Сандо

    4 1 Отговор
    И защо България ще харчи пари и ресурси за да търси и изследва тоя потънал кораб?Да си се занимава собственика му,нали той може да си търси някакви компенсации или застраховки,негов е интереса каква е истината.

    Коментиран от #46

    22:26 07.10.2026

  • 41 Чумата

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "Соломон":

    Путин си чака подаръка в бункера и скоро ще го получи.🥶

    22:28 07.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Морски дрон

    1 0 Отговор
    Партньорските служби питахте ли преди да се занимавате с глупости ?

    22:33 07.10.2026

  • 44 665

    0 0 Отговор
    Пшеницата , ечемика и добрият принц подводен дрон.

    22:34 07.10.2026

  • 45 Ало журналистите Ами задайте въпроси

    0 1 Отговор
    Нали превозваше сол от Египет потъналия ли Иран? Сега пшеница бе каква пшеница за Украйна....

    22:34 07.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Желаещи фирми ще се намерят

    1 0 Отговор
    Колко е дълбоко в района и какъв е релефът на дъното? Кой ще плати?

    22:37 07.10.2026

  • 48 дядо дръмпир

    1 1 Отговор
    Просиянските марионетки управляващи бг,разиграват театър.като ви взривяват складовете с оръжие просиянските терористи ,мълчите и сега не знаете дали не са извънземните.Много вероятно това дето е унищожило кораба да е изстреляно от български води.не е изгодно да намерите и обвините някой за убиец ,преди да сте намерили опръжието ,но тук проверявате и чакате дрон подводен да снима.ами вземете една малка подводница .при такъв взрив интересно долу какво щеима и няма ли това долее да се окаже в района на цялото черно море...Изтровихте рибата ,а паламуд ще гледам по снимки от 2021г..

    22:38 07.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Интересно!

    1 1 Отговор
    Как така потънал изведнъж...?!
    Да не би да не е превозвал зърно,а...взривоопасни материали...,като боеприпаси например...?!

    22:48 07.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 НИЩО МУ НЯМА

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Междувременно":

    А В МАЛИНОВА ДОЛИНА
    НЕМА НИ ПЪТ НИ КАНАЛИЗАЦИЯ...
    А В ПОЛОВИН прогресивна БЪЛГАРИЯ ...ВОДА😀

    23:00 07.10.2026

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