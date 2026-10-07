Подводен дрон ще търси следи от потъналия кораб ALFA WATAN

Подводен дрон ще обследва мястото в Черно море, където след атака потъна търговският кораб ALFA WATAN. България е поискала съдействие от международни организации за операцията, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност.
По първоначални данни корабът е превозвал пшеница, а на борда му е имало 12-членен сирийски екипаж. ALFA WATAN е потънал за около три минути. Другият поразен плавателен съд – ABLE, който все още е над водата, е превозвал ечемик.
„За три минути, за да потъне този кораб, наистина пораженията трябва да бъдат огромни. Или пък в комбинация с превозвания товар, който е взривоопасен“, заяви Стоянов пред NOVA. Той обясни, че голямата дълбочина в района прави използването на подводен дрон по-подходящо от изпращането на водолази.
Няма доказателства за произхода на дроновете
Военният министър посочи, че към момента няма категорични доказателства от коя страна са безпилотните апарати, използвани при атаката срещу двата кораба.„Службите работят по няколко хипотези. И тези хипотези са две: дали дроновете са руски, или дали дроновете са украински. Аз като министър на отбраната няма как да работя с хипотези. Аз работя с доказателствен материал“, каза Димитър Стоянов.
По думите му за установяването на произхода ще са необходими доказателства, а не само предположения.
Издирването на екипажа е прекратено
Спасителната операция за изчезналите моряци от ALFA WATAN е прекратена. От въздуха са били наблюдавани три спасителни плота и една спасителна лодка.
Стоянов подчерта, че спасителните плотове се активират автоматично при потъване на кораба. „Той до 3 минути вече е бил потънал. Колко човека са били будни, колко не – най-вероятно такива оцелели трудно бихме намерили“, заяви министърът.
Корабът ABLE също е бил поразен при атаките с дронове, но е останал на повърхността. Екипажът му е бил евакуиран, а пострадалите моряци са получили медицинска помощ.
Планират още пет комплекса IRIS-T
На заседанието е обсъдена и защитата на българското въздушно пространство. България вече има договор за един зенитно-ракетен комплекс IRIS-T SLM, а Министерството на отбраната планира да закупи още пет чрез механизма SAFE.
Проектът включва не само самите комплекси, но и зенитни ракети, логистика и обучение на военнослужещи. По думите на Стоянов е приет проект за инвестиционен разход, който трябва да бъде съгласуван с Народното събрание.
Министърът заяви, че в рамките на една-две седмици може да бъде подготвен договор от типа „правителство–правителство“ с Германия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
21:41 07.10.2026
2 Саде да кажа...!
Коментиран от #7
21:42 07.10.2026
3 Крали Марко
21:44 07.10.2026
4 Да поздравим президента Путин
Коментиран от #32
21:44 07.10.2026
5 Последния Софиянец
21:46 07.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Саде да кажа...!":Говори се че е превозвал секретно турско оръжие за тестове на фронта.
Коментиран от #24
21:47 07.10.2026
8 Моряк ,
Коментиран от #11
21:48 07.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Само едно не ми е ясно?!
До коментар #8 от "Моряк ,":Как така аджеба тоя същият моряк,дето го интервюираха, разбра че подводният дрон,дето ги е ударил е...,,руски"...?!
Може би е преродената Ванга,или просто са такива инструкциите,какво да говори...?!?!
21:53 07.10.2026
12 Мдаа
Мдаа....
Коментиран от #20
21:54 07.10.2026
13 Пич
Коментиран от #42, #49, #50, #52
21:55 07.10.2026
14 Мдаа
21:56 07.10.2026
15 Край
21:56 07.10.2026
16 "Демократичната" опозиция
Коментиран от #19, #22
21:58 07.10.2026
17 Ясна работата, а сега ще я потулят
22:00 07.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Ми ако е бил
До коментар #12 от "Мдаа":Пълен с танкове представи си колко тежат и как няма да потъне дори и с дрон играчка да го треснеш все тая.
Коментиран от #25
22:01 07.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Е нали👇
До коментар #16 от ""Демократичната" опозиция":Киев за два дня и все?
Коментиран от #30
22:04 07.10.2026
23 Соломон
Да ни е жив и здрав този велик човек!
Коментиран от #41
22:04 07.10.2026
24 Ми ако е бил
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Пълен със "секретно турско оръжие" за изпробване на фронта в Украйна прави сметка. Абе друго си е човек да е софиянец в тоя живот поназнайва нещо по така.
22:04 07.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДРОНА ЗАСНЕМЕ СТИКЕРИ
" ЗАСТРАХОВАНО В СИК":)
22:07 07.10.2026
27 Междувременно
Коментиран от #53
22:07 07.10.2026
28 Ако кораба е бил пълен с гривни...?!
До коментар #25 от "ако кораба е бил пълен с копейки":До сега да е изплувал от само себе си...
22:08 07.10.2026
29 Антон
А по същество:
1. Кой ни е удрял/стрелял, потапял. НИКОЙ!
2. Има ли нарушение на Българската национална граница- НЯМА!
3. Има ли потърпевш български плавателен съд - обстрелван, потопен, жертви? НЯМА!
4. Къде се случва всичко - в изключителната ни икономическа зона. Какво е характерно за там - свободно движение на чужди военни граждански/търговски кораби. Е
защо е този вой сега?
22:08 07.10.2026
30 Е тъй де...!
До коментар #22 от "Е нали👇":Крим за два дня и все?
22:09 07.10.2026
31 ТОЯ НА СНИМКАТА
ЩОМ БЪЛГАРИЯ ДАВА ОРЪЖИЯ
НА УКРАЙНА,
ТОВА Е РЕЗУЛТАТ
ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
МНОГО ДОБРЕ ЗНАЕ КОЙ
УДАРИ КОРАБИТЕ
НО НЕ МОЖЕ ДА ПОДЛЕЕ
ВОДА НА РАДЕВ
ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
22:09 07.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Ами сега?
22:14 07.10.2026
35 Читател
22:15 07.10.2026
36 ...
22:19 07.10.2026
37 Читател
22:22 07.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Фатмака митко
22:24 07.10.2026
40 Сандо
Коментиран от #46
22:26 07.10.2026
41 Чумата
До коментар #23 от "Соломон":Путин си чака подаръка в бункера и скоро ще го получи.🥶
22:28 07.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Морски дрон
22:33 07.10.2026
44 665
22:34 07.10.2026
45 Ало журналистите Ами задайте въпроси
22:34 07.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Желаещи фирми ще се намерят
22:37 07.10.2026
48 дядо дръмпир
22:38 07.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Интересно!
Да не би да не е превозвал зърно,а...взривоопасни материали...,като боеприпаси например...?!
22:48 07.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #27 от "Междувременно":А В МАЛИНОВА ДОЛИНА
НЕМА НИ ПЪТ НИ КАНАЛИЗАЦИЯ...
А В ПОЛОВИН прогресивна БЪЛГАРИЯ ...ВОДА😀
23:00 07.10.2026