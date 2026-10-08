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България и още 5 държави искат промяна на еко правилата
  Тема: Икономика

България и още 5 държави искат промяна на еко правилата

8 Октомври, 2026 06:18 1 016 9

  • горива-
  • европейска комисия-
  • екологични изисквания-
  • българска петролна и газова асоциация-
  • цени на горивата

Петролни организации настояват Европейската комисия да преразгледа част от зелените политики заради риск от поскъпване на горивата.

България и още 5 държави искат промяна на еко правилата - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

България и още пет държави от Европейския съюз ще подпишат в София обща декларация към Европейската комисия за промяна на регламентите, свързани с екологичните изисквания към горивата. Документът ще бъде приет на конференция, организирана от Българската петролна и газова асоциация.

В инициативата участват петролни организации от България, Румъния, Гърция, Полша, Чехия и Словакия. Те ще поискат от Европейската комисия да преразгледа част от директивите и зелените политики на Европейския съюз.

Браншът очаква поскъпване до 20 евроцента

Причината за общата позиция е предупреждението, че екологичните изисквания могат да доведат до увеличение на цените на горивата с между 15 и 20 евроцента на литър. Част от правилата трябва да започнат да се прилагат през 2027 г., а други са предвидени за 2028 г.

Според Българската национална телевизия петролният сектор настоява за промяна в регламентите, за да бъде избегнат очакваният скок в цените. Той би засегнал потребителите и бизнеса, които използват бензин и дизел.

Подписването на декларацията е следващата стъпка в общите действия на шестте държави срещу прилагането на правилата в настоящия им вид. След представянето на документа Европейската комисия трябва да разгледа отправените искания.

Източници: bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така е

    9 0 Отговор
    в ЕССР.

    06:23 08.10.2026

  • 2 оня с коня

    3 4 Отговор
    дано скоро поскъпнат тия горива че само се приказва а още не е станало 3 евро нафтата

    време е и бензина да стане 3 евро литъра

    06:26 08.10.2026

  • 3 тралала

    1 1 Отговор
    България и още 50 държави натискат промяна на меко кривилата.

    06:26 08.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 фосилно изкопаемо

    3 0 Отговор
    колкото и да поскъпват аз елелтромагнит няма да карам! 3евро, 5евро няма значение, важното е, че зареждам за 5 минути!

    06:50 08.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Стига цензура

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Джжoжoo пaaaaацццyyyуллaaa👋😁💯👈":

    Имаш интернет и телефон .Значи си от богатите.Не е хубаво да се лъже.

    07:01 08.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

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