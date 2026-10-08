България и още 5 държави искат промяна на еко правилата

България и още пет държави от Европейския съюз ще подпишат в София обща декларация към Европейската комисия за промяна на регламентите, свързани с екологичните изисквания към горивата. Документът ще бъде приет на конференция, организирана от Българската петролна и газова асоциация.

В инициативата участват петролни организации от България, Румъния, Гърция, Полша, Чехия и Словакия. Те ще поискат от Европейската комисия да преразгледа част от директивите и зелените политики на Европейския съюз.

Браншът очаква поскъпване до 20 евроцента

Причината за общата позиция е предупреждението, че екологичните изисквания могат да доведат до увеличение на цените на горивата с между 15 и 20 евроцента на литър. Част от правилата трябва да започнат да се прилагат през 2027 г., а други са предвидени за 2028 г.

Според Българската национална телевизия петролният сектор настоява за промяна в регламентите, за да бъде избегнат очакваният скок в цените. Той би засегнал потребителите и бизнеса, които използват бензин и дизел.

Подписването на декларацията е следващата стъпка в общите действия на шестте държави срещу прилагането на правилата в настоящия им вид. След представянето на документа Европейската комисия трябва да разгледа отправените искания.

Източници: bntnews.bg