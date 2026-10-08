България и още 5 държави искат промяна на еко правилата

България и още пет държави от Европейския съюз ще подпишат в София обща декларация към Европейската комисия за промяна на регламентите, свързани с екологичните изисквания към горивата. Документът ще бъде приет на конференция, организирана от Българската петролна и газова асоциация.
В инициативата участват петролни организации от България, Румъния, Гърция, Полша, Чехия и Словакия. Те ще поискат от Европейската комисия да преразгледа част от директивите и зелените политики на Европейския съюз.
Браншът очаква поскъпване до 20 евроцента
Причината за общата позиция е предупреждението, че екологичните изисквания могат да доведат до увеличение на цените на горивата с между 15 и 20 евроцента на литър. Част от правилата трябва да започнат да се прилагат през 2027 г., а други са предвидени за 2028 г.
Според Българската национална телевизия петролният сектор настоява за промяна в регламентите, за да бъде избегнат очакваният скок в цените. Той би засегнал потребителите и бизнеса, които използват бензин и дизел.
Подписването на декларацията е следващата стъпка в общите действия на шестте държави срещу прилагането на правилата в настоящия им вид. След представянето на документа Европейската комисия трябва да разгледа отправените искания.
Източници: bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Така е
06:23 08.10.2026
2 оня с коня
време е и бензина да стане 3 евро литъра
06:26 08.10.2026
3 тралала
06:26 08.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 фосилно изкопаемо
06:50 08.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Стига цензура
До коментар #4 от "Джжoжoo пaaaaацццyyyуллaaa👋😁💯👈":Имаш интернет и телефон .Значи си от богатите.Не е хубаво да се лъже.
07:01 08.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.