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Явор Гечев: Напрежението в Черно море блокира корабните застраховки

Явор Гечев: Напрежението в Черно море блокира корабните застраховки

8 Октомври, 2026 09:34 517 9

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  • напрежение-
  • застраховки-
  • черно море

По отношение на сигурността Гечев посочи, че в момента никоя държава в региона не разполага с технология, която надеждно да прехваща дронове на разстояние от 200 километра, като ефективният обхват на наличните системи за защита е между 5 и 10 километра

Явор Гечев: Напрежението в Черно море блокира корабните застраховки - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Напрежението в Черно море вече оказва сериозно влияние върху транспорта и застраховането на товари, а корабните компании масово избягват определени маршрути заради опасността от нови инциденти. Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ Явор Гечев в ефира на предаването „Здравей, България“.

Той припомни, че Черноморският регион е сред основните производители на зърнени култури в глобален мащаб, като Русия заема първото място, следвана от Украйна и България.

„Страната ни произвежда между 7,5 и 9 милиона тона пшеница годишно, около 2 милиона тона царевица и близо 1 милион тона слънчоглед“, уточни Гечев, допълвайки, че значителна част от тези товари преминават именно през Черно море.

По думите му след последните инциденти огромна част от компаниите са спрели да правят застраховки, което вече се превръща в сериозен проблем.

Коментирайки атаките срещу два кораба в изключителната икономическа зона на България, депутатът подчерта, че официалната позиция на правителството и на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) изисква пълно разследване на случаите. Целта е да се установи произходът на безпилотните апарати, тъй като и Украйна, и Русия отрекоха участие в нападенията. В момента се издирват изплували отломки и се анализират специфичните поражения по плавателните съдове. Единият кораб е останал на повърхността, докато останките на другия – който е потънал и чийто реален товар тепърва ще се изяснява – ще бъдат обследвани с подводни дронове.

Гечев отбеляза, че България навлиза в период на активен износ на зърно, включително към държави в конфликтни зони. Това налага бързото намиране на сигурни коридори, които вероятно ще преминават по-близо до териториалните води на Турция и България.

Той припомни, че в началото на войната бяха договорени коридори с Турция, но сега е необходимо изцяло ново споразумение с участието на всички държави с излаз на Черно море. В тази връзка депутатът направи разграничение между териториалните води, които са част от държавната територия, и изключителната икономическа зона, където България има ограничени права, свързани предимно с риболов и енергийни проучвания.

По отношение на сигурността Гечев посочи, че в момента никоя държава в региона не разполага с технология, която надеждно да прехваща дронове на разстояние от 200 километра, като ефективният обхват на наличните системи за защита е между 5 и 10 километра.

Той допълни, че увеличаването на военните разходи не води автоматично до мир и призова за активиране на дипломатическите канали. Макар да няма непосредствена заплаха за военни действия на българска територия, рискът от случайно попаднали дронове остава реален.

Депутатът увери също, че не се очаква ескалация при доставките на суровини за рафинерията „Лукойл“ и няма опасност страната ни да остане без горива, тъй като там застрахователните механизми са различни.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 мъкаааа

    1 1 Отговор
    „Здравей, България!“. Здрасти,Америка! Що ке прайм?! Ами очаквайте и вие вайна,като в У-крайната точка!

    09:40 08.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 покруса

    2 0 Отговор
    Напрежението в Черно море ще блокира и плажните застраховки, и ореховки. Плажни обковки.Стоим си вкъщи!

    09:44 08.10.2026

  • 5 Появи се инфото

    3 1 Отговор
    Май щеизлезе че дроновете са украински.Оцелелият екипаж на вторият кораб описват час от отломките които точно съвпадат с дроновете използвани от украинската армия.

    Коментиран от #7, #8

    09:47 08.10.2026

  • 6 ШЕФА

    2 0 Отговор
    Брей тоя толуп колко бил умен ? Какво щяхме да правим без него,кой щеше да ни отвори очите ?

    10:11 08.10.2026

  • 7 Русия

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Появи се инфото":

    Не май,а е сигурно,но тогава темата ще приключи немедлено !

    10:12 08.10.2026

  • 8 Дякон Унуфрий Араллампиев

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Появи се инфото":

    Някой си напълни гушата от тази работа ние пак сме там където не ни е работа Вчера се изговориха такива небивалици дето умът ми не ги побира Ето за това сме на това дередже

    10:22 08.10.2026

  • 9 Ами

    0 0 Отговор
    Блокират ви, като виждат колко ви е акъла...

    10:39 08.10.2026

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