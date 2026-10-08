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Северна Македония допуска български лекари до Ива Михайлова

Северна Македония допуска български лекари до Ива Михайлова

8 Октомври, 2026 11:02 1 144 23

  • ива михайлова-
  • северна македония-
  • български лекари-
  • велислава петрова-
  • тимчо муцунски

Разрешението е обявено от парламентарната трибуна

Северна Македония допуска български лекари до Ива Михайлова - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Северна Македония е разрешила на български лекари да прегледат Ива Михайлова, която се нуждае от лечение след претърпяна катастрофа. Решението е било обявено по време на редовното заседание на Народното събрание, съобщи Нова тв.

„След месеци на тревога най-после има положителна стъпка от страна на властите в Северна Македония“, заяви от парламентарната трибуна Иван Големанов от „Прогресивна България“. Той приветства съгласието за участие на български лекари и призова прегледът и необходимото лечение да бъдат организирани възможно най-бързо. Големанов настоя Ива Михайлова да получи пълноценна защита и справедлив процес.

Случаят вече е бил поставен от България и в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Новината за допускането на български медици идва след продължителна тревога около състоянието на Михайлова и необходимостта от медицинска оценка.

По-рано министърът на външните работи Велислава Петрова обяви, че ще постави въпроса пред колегата си от Северна Македония Тимчо Муцунски. Двамата са планирали среща в рамките на Международната министерска конференция по Коридор 8.

„Ще поставя въпроса за Ива Михайлова и се надявам да има готовност за съдействие от тяхна страна“, каза Петрова пред журналисти. По думите ѝ срещата е поискана от македонска страна, а сред очакваните теми е и европейската интеграция.

Към момента не е посочено кога ще се състои прегледът, нито кои конкретни български лекари ще участват в него. Следващата стъпка е постигнатото съгласие да бъде превърнато в реален медицински преглед и да бъдат определени действията за необходимото лечение.


Северна Македония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сюндюк

    5 1 Отговор
    Северна Албания е новото име , благодарение на еничарите със стари български паспорти..! Тази албанска колонизация вече трудно може да се спре .!

    11:11 08.10.2026

  • 2 Галина Колева

    8 6 Отговор
    А,ЗНАЧИ МОЖЕЛО. Ако българската държава не беше алармирала ,никой нямаше да обърне внимание на момичето.

    Коментиран от #7, #16

    11:11 08.10.2026

  • 3 Иван Костов

    9 1 Отговор
    Ами ако е виновна?

    Коментиран от #20, #21, #22

    11:16 08.10.2026

  • 4 Хасковски каунь

    10 5 Отговор
    Тя иска да избяга тук . Не разбрахте ли! Да се спаси от затвор

    11:19 08.10.2026

  • 5 Гошо

    2 6 Отговор
    То голям успех да я прегледат български лекари. В България трябва да дойде.

    Коментиран от #6

    11:21 08.10.2026

  • 6 Не ми трябва тук

    7 4 Отговор

    До коментар #5 от "Гошо":

    Кой ще плати командировката на бялата мафия?
    Абе, от какво е болна тая, че да не могат да я лекуват в Македония? Да не е чумава и още един въпос, защо е този зор за един частен случай?
    Заголената министърка други грижи няма ли да решава за страната, та ходи като ухапана от коска муха от форум на форум да блее за една изпозвачка?

    Коментиран от #17

    11:32 08.10.2026

  • 7 Когато Държавата Иска !

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Галина Колева":

    Може Да Стане !

    Но За хилядите Български Пациенти !

    НЯМА !

    11:37 08.10.2026

  • 8 Търновец

    2 1 Отговор
    В юридическата практика в САЩ има казус "class action lawsuit" което значи че няколко лица претърпели морални или материални щети завеждат по сходни причини съдебен иск и резултатите дават възможност и на други потърпевши да предявят искове. Аз преди време получих такова предложение след спечелено от ищци дело. А в РСМ Българите са системно подложени на психически физически тормоз и узаконена дискриминация още като се почне от оная катастрофа в Охридското езеро където 15 Българи се удавиха а виновника получи една година. Сигурно е че в Чикаго има тежки юридически фирми които ще поемат едно съдебно дело срещу РСМ и много нашенци ще получат обезщетение, а РСМ може още да бъде съдена за опит за предумишлено убийство от нашата сънародничка.

    Коментиран от #12

    11:40 08.10.2026

  • 9 Копейкин

    2 1 Отговор
    Кой ще плати воаяжяла на група лекари в Македония @? Тая прафесорката от Пловдив ли...

    11:53 08.10.2026

  • 10 Боруна Лом

    3 1 Отговор
    НА ТАЗИ НИЩО И НЯМА!СИМУЛИРА,ЗА ДА ИЗБЕГНЕ ПРИСЪДАТА!

    11:54 08.10.2026

  • 11 а сега де

    5 0 Отговор
    Живееш в България, плащаш осигуровки, не нарушаваш закона, но висиш по болници и плащаш хилядарки за лечение.
    Живееш в РСМ, не плащаш осигуровки, убиваш човек, в ареста си, но български лекари ходят при нея на крака и то напълно безплатно. За тази престъпница даже ще се избират най добрите специалисти.

    11:55 08.10.2026

  • 12 хахаха

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Търновец":

    Юридическата практика в САЩ всички я видяхме в делото Епстийн - десетки убити момичета, стотици изнасилени, хиляди замесени и нито един осъден:)

    11:59 08.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Извода е

    4 2 Отговор
    ако се разболееш и нямаш пари за лечение отиваш в някоя съседна държава, извършваш престъпление и нашето правителство ти изпраща най-добрите специалисти без да платиш и цент

    12:02 08.10.2026

  • 15 Старх ги е

    0 1 Отговор
    Да допуснат български лекари, за да не вземат да ги окупират 😂😂😂😂
    Много са страшни българите за сеъбско-руските антиевропейци в Северомакедонията 😂😂😂😂
    И в България сърбо-руската хунта трепери от българите 💪💪💪

    12:09 08.10.2026

  • 16 От какво е болно това дете?

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Галина Колева":

    Някой знае ли? Или е лекарска тайна? Макетата какво твърдят?

    Коментиран от #18

    12:11 08.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Мхмх

    0 2 Отговор

    До коментар #16 от "От какво е болно това дете?":

    "Болна е" от безотговорност и страх да се изправи пред последствията от действията си, действия, които доведоха до пътнотранспортно произшествие с фатален изход. Просто се възползва от напрегнатите политически отношения между двете държави в отчаян опит да спаси кожата си.

    Коментиран от #19

    12:31 08.10.2026

  • 19 Ако ти е дъщеря

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Мхмх":

    същото ли ще напишеш?

    12:34 08.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 глоги

    0 0 Отговор
    министърКАТА на външните работи-Велислава Петрова

    13:22 08.10.2026

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