Северна Македония допуска български лекари до Ива Михайлова

Северна Македония е разрешила на български лекари да прегледат Ива Михайлова, която се нуждае от лечение след претърпяна катастрофа. Решението е било обявено по време на редовното заседание на Народното събрание, съобщи Нова тв.
„След месеци на тревога най-после има положителна стъпка от страна на властите в Северна Македония“, заяви от парламентарната трибуна Иван Големанов от „Прогресивна България“. Той приветства съгласието за участие на български лекари и призова прегледът и необходимото лечение да бъдат организирани възможно най-бързо. Големанов настоя Ива Михайлова да получи пълноценна защита и справедлив процес.
Случаят вече е бил поставен от България и в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Новината за допускането на български медици идва след продължителна тревога около състоянието на Михайлова и необходимостта от медицинска оценка.
По-рано министърът на външните работи Велислава Петрова обяви, че ще постави въпроса пред колегата си от Северна Македония Тимчо Муцунски. Двамата са планирали среща в рамките на Международната министерска конференция по Коридор 8.
„Ще поставя въпроса за Ива Михайлова и се надявам да има готовност за съдействие от тяхна страна“, каза Петрова пред журналисти. По думите ѝ срещата е поискана от македонска страна, а сред очакваните теми е и европейската интеграция.
Към момента не е посочено кога ще се състои прегледът, нито кои конкретни български лекари ще участват в него. Следващата стъпка е постигнатото съгласие да бъде превърнато в реален медицински преглед и да бъдат определени действията за необходимото лечение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сюндюк
11:11 08.10.2026
2 Галина Колева
Коментиран от #7, #16
11:11 08.10.2026
3 Иван Костов
Коментиран от #20, #21, #22
11:16 08.10.2026
4 Хасковски каунь
11:19 08.10.2026
5 Гошо
Коментиран от #6
11:21 08.10.2026
6 Не ми трябва тук
До коментар #5 от "Гошо":Кой ще плати командировката на бялата мафия?
Абе, от какво е болна тая, че да не могат да я лекуват в Македония? Да не е чумава и още един въпос, защо е този зор за един частен случай?
Заголената министърка други грижи няма ли да решава за страната, та ходи като ухапана от коска муха от форум на форум да блее за една изпозвачка?
Коментиран от #17
11:32 08.10.2026
7 Когато Държавата Иска !
До коментар #2 от "Галина Колева":Може Да Стане !
Но За хилядите Български Пациенти !
НЯМА !
11:37 08.10.2026
8 Търновец
Коментиран от #12
11:40 08.10.2026
9 Копейкин
11:53 08.10.2026
10 Боруна Лом
11:54 08.10.2026
11 а сега де
Живееш в РСМ, не плащаш осигуровки, убиваш човек, в ареста си, но български лекари ходят при нея на крака и то напълно безплатно. За тази престъпница даже ще се избират най добрите специалисти.
11:55 08.10.2026
12 хахаха
До коментар #8 от "Търновец":Юридическата практика в САЩ всички я видяхме в делото Епстийн - десетки убити момичета, стотици изнасилени, хиляди замесени и нито един осъден:)
11:59 08.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Извода е
12:02 08.10.2026
15 Старх ги е
Много са страшни българите за сеъбско-руските антиевропейци в Северомакедонията 😂😂😂😂
И в България сърбо-руската хунта трепери от българите 💪💪💪
12:09 08.10.2026
16 От какво е болно това дете?
До коментар #2 от "Галина Колева":Някой знае ли? Или е лекарска тайна? Макетата какво твърдят?
Коментиран от #18
12:11 08.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Мхмх
До коментар #16 от "От какво е болно това дете?":"Болна е" от безотговорност и страх да се изправи пред последствията от действията си, действия, които доведоха до пътнотранспортно произшествие с фатален изход. Просто се възползва от напрегнатите политически отношения между двете държави в отчаян опит да спаси кожата си.
Коментиран от #19
12:31 08.10.2026
19 Ако ти е дъщеря
До коментар #18 от "Мхмх":същото ли ще напишеш?
12:34 08.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 глоги
13:22 08.10.2026