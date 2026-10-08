Северна Македония допуска български лекари до Ива Михайлова

Северна Македония е разрешила на български лекари да прегледат Ива Михайлова, която се нуждае от лечение след претърпяна катастрофа. Решението е било обявено по време на редовното заседание на Народното събрание, съобщи Нова тв.

„След месеци на тревога най-после има положителна стъпка от страна на властите в Северна Македония“, заяви от парламентарната трибуна Иван Големанов от „Прогресивна България“. Той приветства съгласието за участие на български лекари и призова прегледът и необходимото лечение да бъдат организирани възможно най-бързо. Големанов настоя Ива Михайлова да получи пълноценна защита и справедлив процес.

Случаят вече е бил поставен от България и в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Новината за допускането на български медици идва след продължителна тревога около състоянието на Михайлова и необходимостта от медицинска оценка.

По-рано министърът на външните работи Велислава Петрова обяви, че ще постави въпроса пред колегата си от Северна Македония Тимчо Муцунски. Двамата са планирали среща в рамките на Международната министерска конференция по Коридор 8.

„Ще поставя въпроса за Ива Михайлова и се надявам да има готовност за съдействие от тяхна страна“, каза Петрова пред журналисти. По думите ѝ срещата е поискана от македонска страна, а сред очакваните теми е и европейската интеграция.

Към момента не е посочено кога ще се състои прегледът, нито кои конкретни български лекари ще участват в него. Следващата стъпка е постигнатото съгласие да бъде превърнато в реален медицински преглед и да бъдат определени действията за необходимото лечение.