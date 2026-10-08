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Жечо Станков: Предлагаме акциза върху бензина и дизела да бъде намален с до 22 евроцента, както и ставката на ДДС

Жечо Станков: Предлагаме акциза върху бензина и дизела да бъде намален с до 22 евроцента, както и ставката на ДДС

8 Октомври, 2026 11:42 888 11

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  • ддс

Бившият енергиен министър отчете, че цените на горивата в България са достигнали безпрецедентни стойности през август и септември и посочи, че страната ни трябва да действа по модела на държави като Испания, Полша и Хърватия.

Жечо Станков: Предлагаме акциза върху бензина и дизела да бъде намален с до 22 евроцента, както и ставката на ДДС - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Предлагаме акциза върху бензина и дизела да бъде намален с до 22 евроцента, както и ставката на ДДС. Това заяви бившият енергиен министър Жечо Станков на брифинг в Народното събрание, предаде репортер на ФОКУС.

Той отчете, че цените на горивата в България са достигнали безпрецедентни стойности през август и септември и посочи, че страната ни трябва да действа по модела на държави като Испания, Полша и Хърватия.

"Цените на горивата през август и септември достигнаха до най-високите си нива в историята, което води до изключително голяма инфлация и дълбоко бъркане в джоба на всеки български гражданин. В тази посока проучихме всички европейски практики и предложихме решение, което да даде шанс правителството да предприеме мерки - това ще намали цената на горивата, но ще задуши инфлацията. Цената бензина и дизела не отива само през резервоара на домакинствата, а отива в земеделието, в храните, в стоките, услугите", каза още той.

От своя страна депутатът Александър Иванов заяви, че мерките, предложени от кабинета "Радев", не дават ефект.

"В България това наше предложение би дало конкретно отражение с 40 евроцента надолу цената на най-масови бензин А95 и с 43 евроцента намаление на цената на дизела за крайните потребители. Предлагаме двукомпонентна мярка - намаление до 22 евроцента на литър, временна мярка чрез нотификация на акциза и временно намаляване на ставката на горивата на 9%", каза още Иванов.

От ГЕРБ обясниха още, че всички опозиционни партии в енергийна комисия са подкрепили предложението. И допълниха, че предложението е било отхвърлено на заседанието на икономическа комисия, проведено вчера.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кина

    17 1 Отговор
    Погледнете го това нещо бе хора ..! Чуйте какво говори този червей..,! На такива индивиди ли дължим данъци..?

    11:51 08.10.2026

  • 2 Каква дълбика мисъл

    13 1 Отговор
    Малее, колко е умен наш Жечо, направо е за орден, даже за два!

    11:52 08.10.2026

  • 3 ои8уйхътгрф

    10 2 Отговор
    Акцизът НЕ МОЖЕ да се пипа- на минималната ставка сте и пипнете ли там от Брюксел ще ви бият...
    ДДС-то може да се намали на 5% до края на годината, загубите за бюджета няма да са големи...
    И НЕ, ако намалят ДДС-то цените в магазина НЯМА ДА ПАДНАТ- на транспортните фирми им се възстановява ДДС-то за гориво

    11:53 08.10.2026

  • 4 вие го предлагате

    12 0 Отговор
    а после в Парламента гласувате с Въздържал се. Нали?

    11:55 08.10.2026

  • 5 оня с коня

    7 4 Отговор
    а защо да бъде намален? като може да бъде увеличен?! които няма пари за бензин и нафта ще ходи пеша

    11:56 08.10.2026

  • 6 Папагала

    6 2 Отговор
    Жечо, ти си знаеш....

    11:57 08.10.2026

  • 7 Махайте акциза

    3 4 Отговор
    Стига сте рекетирали хората.

    Коментиран от #8

    12:02 08.10.2026

  • 8 е да де

    9 0 Отговор

    До коментар #7 от "Махайте акциза":

    ама то приходите на държавата са от този акциз. За да работи държавата и трябват тези приходи. Ако не ги осигури, ще тегли нови заеми, докато и дават банките. После аз и ти заедно ще ги връщаме, заедно с лихвите. Искаш ли това?

    12:11 08.10.2026

  • 9 И ти си

    7 0 Отговор
    една стока , предлагал бил ?!

    12:16 08.10.2026

  • 10 Факти

    8 0 Отговор
    А този, палячо ЗАЩО не е намалил цените на горивата, когато е бил министър?! Ето , знае как става, а не го правил нарочно !

    12:25 08.10.2026

  • 11 То добре

    0 0 Отговор
    Опозицията предлага намаление на акцизите и приходите в бюджета но да бяха предложили и с какво да се компенсират...режат се разходи,вдигат се данъци или теглим дълг....популисти еййй

    13:08 08.10.2026

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