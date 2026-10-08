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МУ-Пловдив: Няма правно основание за уволнение на декана

МУ-Пловдив: Няма правно основание за уволнение на декана

8 Октомври, 2026 12:12 947 29

  • медицински университет пловдив-
  • мариела генева-попова-
  • нзок-
  • фиктивни хоспитализации-
  • умбал свети георги

Проф. Мариела Генева-Попова остава декан на Медицинския факултет, въпреки че е задържана под стража по обвинения за източване на НЗОК

МУ-Пловдив: Няма правно основание за уволнение на декана - 1
Снимка: Фейсбук
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Медицинският университет в Пловдив няма правно основание да освободи проф. Мариела Генева-Попова като декан на Медицинския факултет, въпреки че тя е задържана под стража по обвинения за източване на НЗОК чрез фиктивни хоспитализации.

Проф. Генева-Попова и още петима души са обвиняеми по случая, свързан с Клиниката по ревматология към УМБАЛ „Свети Георги“. На 7 октомври Окръжният съд е постановил спрямо нея мярка за неотклонение „задържане под стража“.

„В Закона за висшето образование и Кодекса на труда са изброени изчерпателно случаите, при които ректорът може по своя инициатива да освободи от длъжност член на академичния състав или ръководен служител, заемащ изборна длъжност“, посочват от Медицинския университет в Пловдив.

От висшето училище допълват, че към момента не е настъпила нито една от тези хипотези. Поради това ректорът не разполага с правомощия да освободи декана със своя заповед.

Университетът посочва, че при влязло в сила решение, присъда или разпореждане на компетентните органи, което изисква отстраняването или освобождаването на декана, ще бъде издадена съответната заповед.

От 7 октомври длъжността декан на Медицинския факултет временно се изпълнява от проф. д-р Павел Тимонов, който е заместник-декан на факултета.

Проф. Генева-Попова остава обвиняема, а вината ѝ не е установена с влязла в сила присъда.


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    31 0 Отговор
    Тя си признава и вместо да я вкарат в затвора за източване на милиони искат да я уволнят, а самата институция, в която работи и това не дава.... не знам къде се намираме вече.

    Коментиран от #5, #19

    12:17 08.10.2026

  • 2 чистач на кенефи

    5 4 Отговор
    Тя е чиста, набедена е.

    12:19 08.10.2026

  • 3 Така е направено в НС

    22 0 Отговор
    Да няма. А това на снимката прилича на продавачка в бакалия на село.

    12:20 08.10.2026

  • 4 Дааа

    12 0 Отговор
    Всичко върви по закона у държавата.....

    Коментиран от #10

    12:20 08.10.2026

  • 5 Новичок

    20 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Крадът ,признават си и пак са началници.Пфу...

    12:21 08.10.2026

  • 6 от много години всички държавни

    15 0 Отговор
    учреждения функционират като МАФИЯ и трудно ще бъде разбита тази държавна и лекарска мафия която се е врасла навсякъде и не пуска лесно кокала

    12:22 08.10.2026

  • 7 Ректорката на УАСГ

    9 1 Отговор
    докара под строй , със заповед, която задължава докторантите на университета да присъстват на среща с Йотова в период на предизборна кампания!
    Защо още не си е подала оставката?

    12:23 08.10.2026

  • 8 А МОРАЛНО ПРАВО НЯМА ЛИ

    14 1 Отговор
    НА КРАЖБИ ЛИ ЩЕ УЧИ ДЕКАНА СТУДЕНТИТЕ....?!?!?!?!!!!!

    12:23 08.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Закона толерира

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дааа":

    Корупцията и присвояването.

    12:27 08.10.2026

  • 11 Ами

    13 0 Отговор
    Докато не направи 100 милиона евро от мошеничества-не я пипаме! Много е кадърна

    12:29 08.10.2026

  • 12 продавачка на централна гара

    15 0 Отговор
    Балъците събирайте капачки и пращайте смс, за да лекувате някой в чужбина.

    12:30 08.10.2026

  • 13 Гражданин

    11 0 Отговор
    ЩО не е предложите за министър на здравеевземането

    12:31 08.10.2026

  • 14 Новак Тенеди

    9 0 Отговор
    Тя няма да подаде никога оставка. Никой у нас не пуска кокала, ще цуца докато може, лапачката е голяма.

    12:32 08.10.2026

  • 15 Пламен

    11 0 Отговор
    Хайде да си преставим същата ситуация в Гърция,Турция или Румъния.
    Олеле майко!
    Таз не само ще я уволнят, ами...

    Ама не сме народ, а...

    12:33 08.10.2026

  • 16 пресолена

    11 0 Отговор
    а къде в закона пише , че може да се краде.

    12:35 08.10.2026

  • 17 Тцтц

    9 0 Отговор
    Ма няма ли да ходи в затвора?

    12:36 08.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Баламата

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    В световната Кретениада сме на второ място.
    Пред нази е Украйна,а зад нази С. Македония

    12:45 08.10.2026

  • 20 .....

    4 0 Отговор
    Кво пише в Наказателния кодекс?

    12:47 08.10.2026

  • 21 Цвете

    7 1 Отговор
    И КАК СЕ ПОЛУЧАВА ТАКА, ЧЕ ХЕМ СА ПРИСВОИЛИ СЪС СЕМЕЙСТВОТО НАД 3 МИЛИОНА, А ОСТАВА В УНИВЕРСИТЕТА НА СТАРАТА СИ ДЛЪЖНОСТ? КОЙ ГО РЕШИ? 🙊🙉🤦‍♂️🙈😠🎃🤫👎👺ТАКА ЛИ СЕ СЛУЧВА, КОГАТО КРАДЕЦ ОТ НЗОК? А ,КОЛКО СА ОЩЕТЕНИТЕ БОЛНИ ? БЕЗУМИЕ Е ТЯ ДА НЕ БЪДЕ ВКАРАНА В ЗАТВОРА. ТОГАВА, КЪДЕ СА ПАРИТЕ? КЪДЕ СА МИЛИОНИТЕ? 😂🇧🇬🤦‍♂️

    Коментиран от #24

    12:48 08.10.2026

  • 22 Стефан Ивайлов

    4 0 Отговор
    Нали имаше един професор в НСА, който искаше секс от студентка, за да уреди изпити? И той нямаше влязла в сила присъда, но го уволниха.

    Коментиран от #27

    12:58 08.10.2026

  • 23 Димка Папазова

    2 0 Отговор
    Там са все стари кучета, професори, пазят си гърба. Ако беше за някоя дребна риба, ще го уволнят на момента.

    13:00 08.10.2026

  • 24 писанчо

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Цвете":

    Писането с големи букви и множество емотикони е присъщо на определен тип,...как да кажа списувачи. А вие как разбрахте, че "СА ПРИСВОИЛИ СЪС СЕМЕЙСТВОТО НАД 3 МИЛИОНА"?
    Или за два дни проведохте разследване, установихте фактите и издадохте присъда :)

    13:05 08.10.2026

  • 25 айде беееее

    2 0 Отговор
    Ами например за неявяване на работа?! Дисциплинарно? Айде нямало начин, ама като трябва за някой се намира на мига начин! Явно и вие в университета сте в играта с парите!

    13:07 08.10.2026

  • 26 ма моля ви се

    1 0 Отговор
    Направо ректора да я предложи за орден Стара планина 1 степен.

    13:08 08.10.2026

  • 27 шампиона

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Стефан Ивайлов":

    ти да видиш сега какви далавери се въртят в НСА , - тази направо е цвете

    Коментиран от #29

    13:10 08.10.2026

  • 28 Тик-Ток

    1 0 Отговор
    Да се краде милиони в България е законно,само не крадете кокошки че отивате в затвора

    13:12 08.10.2026

  • 29 пак съм аз

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "шампиона":

    Какви далавери се въртят? Искам да знам.

    13:17 08.10.2026

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