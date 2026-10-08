МУ-Пловдив: Няма правно основание за уволнение на декана

Медицинският университет в Пловдив няма правно основание да освободи проф. Мариела Генева-Попова като декан на Медицинския факултет, въпреки че тя е задържана под стража по обвинения за източване на НЗОК чрез фиктивни хоспитализации.

Проф. Генева-Попова и още петима души са обвиняеми по случая, свързан с Клиниката по ревматология към УМБАЛ „Свети Георги“. На 7 октомври Окръжният съд е постановил спрямо нея мярка за неотклонение „задържане под стража“.

„В Закона за висшето образование и Кодекса на труда са изброени изчерпателно случаите, при които ректорът може по своя инициатива да освободи от длъжност член на академичния състав или ръководен служител, заемащ изборна длъжност“, посочват от Медицинския университет в Пловдив.

От висшето училище допълват, че към момента не е настъпила нито една от тези хипотези. Поради това ректорът не разполага с правомощия да освободи декана със своя заповед.

Университетът посочва, че при влязло в сила решение, присъда или разпореждане на компетентните органи, което изисква отстраняването или освобождаването на декана, ще бъде издадена съответната заповед.

От 7 октомври длъжността декан на Медицинския факултет временно се изпълнява от проф. д-р Павел Тимонов, който е заместник-декан на факултета.

Проф. Генева-Попова остава обвиняема, а вината ѝ не е установена с влязла в сила присъда.