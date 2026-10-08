МУ-Пловдив: Няма правно основание за уволнение на декана

Медицинският университет в Пловдив няма правно основание да освободи проф. Мариела Генева-Попова като декан на Медицинския факултет, въпреки че тя е задържана под стража по обвинения за източване на НЗОК чрез фиктивни хоспитализации.
Проф. Генева-Попова и още петима души са обвиняеми по случая, свързан с Клиниката по ревматология към УМБАЛ „Свети Георги“. На 7 октомври Окръжният съд е постановил спрямо нея мярка за неотклонение „задържане под стража“.
„В Закона за висшето образование и Кодекса на труда са изброени изчерпателно случаите, при които ректорът може по своя инициатива да освободи от длъжност член на академичния състав или ръководен служител, заемащ изборна длъжност“, посочват от Медицинския университет в Пловдив.
От висшето училище допълват, че към момента не е настъпила нито една от тези хипотези. Поради това ректорът не разполага с правомощия да освободи декана със своя заповед.
Университетът посочва, че при влязло в сила решение, присъда или разпореждане на компетентните органи, което изисква отстраняването или освобождаването на декана, ще бъде издадена съответната заповед.
От 7 октомври длъжността декан на Медицинския факултет временно се изпълнява от проф. д-р Павел Тимонов, който е заместник-декан на факултета.
Проф. Генева-Попова остава обвиняема, а вината ѝ не е установена с влязла в сила присъда.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #5, #19
12:17 08.10.2026
2 чистач на кенефи
12:19 08.10.2026
3 Така е направено в НС
12:20 08.10.2026
4 Дааа
Коментиран от #10
12:20 08.10.2026
5 Новичок
До коментар #1 от "Гост":Крадът ,признават си и пак са началници.Пфу...
12:21 08.10.2026
6 от много години всички държавни
12:22 08.10.2026
7 Ректорката на УАСГ
Защо още не си е подала оставката?
12:23 08.10.2026
8 А МОРАЛНО ПРАВО НЯМА ЛИ
12:23 08.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Закона толерира
До коментар #4 от "Дааа":Корупцията и присвояването.
12:27 08.10.2026
11 Ами
12:29 08.10.2026
12 продавачка на централна гара
12:30 08.10.2026
13 Гражданин
12:31 08.10.2026
14 Новак Тенеди
12:32 08.10.2026
15 Пламен
Олеле майко!
Таз не само ще я уволнят, ами...
Ама не сме народ, а...
12:33 08.10.2026
16 пресолена
12:35 08.10.2026
17 Тцтц
12:36 08.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Баламата
До коментар #1 от "Гост":В световната Кретениада сме на второ място.
Пред нази е Украйна,а зад нази С. Македония
12:45 08.10.2026
20 .....
12:47 08.10.2026
21 Цвете
Коментиран от #24
12:48 08.10.2026
22 Стефан Ивайлов
Коментиран от #27
12:58 08.10.2026
23 Димка Папазова
13:00 08.10.2026
24 писанчо
До коментар #21 от "Цвете":Писането с големи букви и множество емотикони е присъщо на определен тип,...как да кажа списувачи. А вие как разбрахте, че "СА ПРИСВОИЛИ СЪС СЕМЕЙСТВОТО НАД 3 МИЛИОНА"?
Или за два дни проведохте разследване, установихте фактите и издадохте присъда :)
13:05 08.10.2026
25 айде беееее
13:07 08.10.2026
26 ма моля ви се
13:08 08.10.2026
27 шампиона
До коментар #22 от "Стефан Ивайлов":ти да видиш сега какви далавери се въртят в НСА , - тази направо е цвете
Коментиран от #29
13:10 08.10.2026
28 Тик-Ток
13:12 08.10.2026
29 пак съм аз
До коментар #27 от "шампиона":Какви далавери се въртят? Искам да знам.
13:17 08.10.2026