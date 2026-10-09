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Пулев: Работим в партньорство с българската отбранителна индустрия за модернизация на производствените мощности

Пулев: Работим в партньорство с българската отбранителна индустрия за модернизация на производствените мощности

9 Октомври, 2026 09:40 457 8

  • александър пулев-
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  • производствени мощности

Вицепремиерът подчерта значението на инвестициите в отбранителната индустрия за технологичното развитие и конкурентоспособността на българските предприятия

Пулев: Работим в партньорство с българската отбранителна индустрия за модернизация на производствените мощности - 1
Снимка: МИИИ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев участва в откриването на нова инсталация за производство на нитроцелулоза в „Арсенал“ АД, гр. Казанлък.

„Това е още една важна стъпка в развитието на българската отбранителна индустрия. Това е посоката, в която трябва да вървим към модерна и конкурентоспособна българска индустрия, високотехнологично производство и добре платени работни места“, заяви вицепремиерът Александър Пулев.

Вицепремиерът подчерта значението на инвестициите в отбранителната индустрия за технологичното развитие и конкурентоспособността на българските предприятия. „Работим рамо до рамо с една основна цел да модернизираме отбранителната индустрия и да създаваме все повече възможности за хората и регионите. Именно такива инвестиции и разширения на производствените мощности са резултатът, който търсим от ежедневната ни работа и ни мотивират да продължаваме с още по-голяма сила - за индустрията и за регионите“, подчерта Пулев.

Вицепремиерът отбеляза, че инвестициите в технологично обновяване и разширяване на производствения капацитет са от ключово значение за повишаването на конкурентоспособността на българската индустрия и за развитието на регионите.

На откриването участваха още президентът на Република България Илияна Йотова, областният управител на Стара Загора д-р Калоян Дамянов и представители на местната власт от региона.

Новата инсталация е част от мащабната инвестиционна програма на дружеството за увеличаване на производствения капацитет и разширяване на асортимента от произвеждани изделия. Общият размер на инвестициите по програмата надхвърля 300 млн. евро.

Технологията в новата инсталация е напълно автоматизирана. С въвеждането ѝ в експлоатация се увеличава производственият капацитет, подобряват се условията на труд, повишава се безопасността и се ограничават въздействията върху околната среда.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Продукция

    1 4 Отговор
    С Радев и Йотова начело ще започнат да изнасят оръжие за русията, за да го
    използва срещу нас. Така е с руските слуги.

    09:46 09.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Втори отговор

    1 0 Отговор
    Хубаво ще е да се изнася към Русия,но няма как да стане.Защото нашите политици са женени за Украйна.Бракът е изгоден за всички,вкл.и за Радев и Йотова.

    09:54 09.10.2026

  • 4 Неуправляема !

    2 0 Отговор
    Колония !

    Това Е България !

    Днес !

    10:08 09.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Моряка

    0 0 Отговор
    Отбранителна индустрия? За чия отбрана?Всеки втори разкъсан от снаряд руснак е от български снаряд.В благодарност към братята ни освободители.За сведение на измамените камили,гласували за Радев,военните ни заводи бълват продукция за Украйна на 3 смени.По този въпрос никаква разлика в управлението на Боко,жълтопаветните петроханци и Радев.

    10:18 09.10.2026

  • 7 Нещастници, освен в

    0 0 Отговор
    партньорство с българската "отбранителна индустрия" с някоя друга индустрия работите ли в партньорство ? А? Че не се сещам нещо

    10:20 09.10.2026

  • 8 На един паткан с пагони

    0 0 Отговор
    Много ясно че само "отбранителна индустрия" ще му е важна. То точно това е проблема

    10:22 09.10.2026

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