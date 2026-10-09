Пулев: Работим в партньорство с българската отбранителна индустрия за модернизация на производствените мощности

Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев участва в откриването на нова инсталация за производство на нитроцелулоза в „Арсенал“ АД, гр. Казанлък.

„Това е още една важна стъпка в развитието на българската отбранителна индустрия. Това е посоката, в която трябва да вървим към модерна и конкурентоспособна българска индустрия, високотехнологично производство и добре платени работни места“, заяви вицепремиерът Александър Пулев.

Вицепремиерът подчерта значението на инвестициите в отбранителната индустрия за технологичното развитие и конкурентоспособността на българските предприятия. „Работим рамо до рамо с една основна цел да модернизираме отбранителната индустрия и да създаваме все повече възможности за хората и регионите. Именно такива инвестиции и разширения на производствените мощности са резултатът, който търсим от ежедневната ни работа и ни мотивират да продължаваме с още по-голяма сила - за индустрията и за регионите“, подчерта Пулев.

Вицепремиерът отбеляза, че инвестициите в технологично обновяване и разширяване на производствения капацитет са от ключово значение за повишаването на конкурентоспособността на българската индустрия и за развитието на регионите.

На откриването участваха още президентът на Република България Илияна Йотова, областният управител на Стара Загора д-р Калоян Дамянов и представители на местната власт от региона.

Новата инсталация е част от мащабната инвестиционна програма на дружеството за увеличаване на производствения капацитет и разширяване на асортимента от произвеждани изделия. Общият размер на инвестициите по програмата надхвърля 300 млн. евро.

Технологията в новата инсталация е напълно автоматизирана. С въвеждането ѝ в експлоатация се увеличава производственият капацитет, подобряват се условията на труд, повишава се безопасността и се ограничават въздействията върху околната среда.