"Мяра": Повече българи очакват подкрепа при психично разстройство

Повече българи очакват подкрепа за човек, който сподели, че има психично разстройство. Това показват резултатите от третата вълна на национално проучване за нагласите към психичното здраве, проведено от социологическата агенция „Мяра“ по поръчка на фондация „КОЖА – платформа за психично здраве“.

През 2026 г. 53,7% от анкетираните смятат, че човекът ще получи помощ от околните, докато 46,3% очакват да бъде отбягван. За сравнение, през 2023 г. 42% са очаквали подкрепа, а през 2020 г. делът е бил 55%. Данните измерват очакванията за поведението на околните, а не действителната готовност на хората да помогнат.

По-малко съгласие със стигматизиращи твърдения

Делът на хората, които смятат посещението при психиатър за срамно, е 12%. През 2023 г. този дял е бил 18%, а през 2020 г. – 13%.

20,4% от анкетираните са съгласни, че не е нормално мъжете да плачат. 19% определят опита за самоубийство като грях, а 15% смятат, че човек с психичен проблем трябва да се опита да го реши сам. И при четирите проследявани твърдения резултатите през 2026 г. са по-ниски от тези през 2023 г.

37,7% заявяват, че познават човек с психично разстройство. 41,7% посочват, че не познават такъв човек, а 16% не са сигурни как да отговорят.

Специалистът остава предпочитаният изход

Обръщането към специалист е посочено като най-добро решение при психичен или емоционален проблем от 65,3% от анкетираните. 18,2% биха разчитали на близки и приятели, а 5,8% смятат, че човек трябва да се справи сам.

Над 90% приемат, че посещението при психолог понякога е необходимост. 8,5% го определят като каприз. В същото време данните не показват колко хора действително са потърсили професионална помощ и дали са имали достъп до такава.

Нагласи към зависимостите и психичното здраве на работното място

Две трети от анкетираните възприемат зависимостите като заболяване. Най-висок е делът на хората, които смятат, че може да бъде преодоляна зависимостта към храна – 76%, следван от тютюнопушенето с 74%, алкохола с 63%, хазарта с 51% и наркотиците с 42%.

При въпроса за работната среда 54,2% очакват колегите да помогнат, ако човек сподели, че приема антидепресанти. 45,8% смятат, че това е личен проблем, който не трябва да се споделя.

При съмнения за проблем в развитието на дете 51,9% биха потърсили специалист. 17,6% биха изчакали, 12,8% биха поискали мнение от други родители, а 7,7% – от собствените си родители.

Проучването е проведено между 3 и 11 септември 2026 г. сред 801 пълнолетни души чрез интервюта лице в лице. Извадката е представителна за пълнолетното население на България, а посочената стохастична грешка е ±3,5% при 50-процентни дялове. Изследването се провежда през три години с еднакви въпроси и методология. Анализът на „Мяра“ подчертава, че трите вълни все още не са достатъчни за категорично определяне на дългосрочни тенденции.