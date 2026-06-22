Доц. Атанас Славов: В законопроекта на ПБ за съдебната власт не се съдържат реформаторски идеи

Не малко магистрати са били подслушвани през последните години, дори прокурори. По-големият въпрос е защо това се е допускало, а след това делата падат в съда. Това е поставяне под контрол на 10% от магистратите. Това заяви депутатът от „Демократична България“ (ДБ) доц. Атанас Славов в предаването „Още от деня“ по БНТ.

Очевидно проблемите са изключително сериозни. Това е начин за овладяване на съдебната система, допълни той.

Тези записи от подслушвания трябва да са в службите, които са ги предложили. Трябва да се обясни защо се е допуснало това и защо подслушваните магистрати не са имали възможност да се защитят, смята Славов.

„Отвъд заявките на Прогресивна България за съдебна реформа не виждаме визия. Внесеното законодателство не покрива тези заявки. Няма кохерентна визия за реформи в гласувания Закон за съдебната власт. В законопроекта не се съдържат реформаторски идеи – гласът на съдиите във ВСС да се чува, лицата, които се предлагат от НС да са обществена квота, а не политическа“, обясни Атанас Славов.

Начинът е изсветляване на процеса – публичност за това кой стои зад предложеното лице, уточни той.

Как говорим за поемане на дълг, след като нямаме мярката на бюджета. За да се увеличава дълга трябва да е ясна макрорамката, ние я нямаме. Трябва да влезем с 3% дефицит. За да се случи това, са нужни съкращения и реформи, обясни политикът.

Ние предлагаме една скала държавните служители да започнат да си плащат осигуровките, но не шоково, каза още той.