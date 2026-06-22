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Доц. Атанас Славов: В законопроекта на ПБ за съдебната власт не се съдържат реформаторски идеи

Доц. Атанас Славов: В законопроекта на ПБ за съдебната власт не се съдържат реформаторски идеи

22 Юни, 2026 19:56 589 11

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  • крими

Не малко магистрати са били подслушвани през последните години, дори прокурори

Доц. Атанас Славов: В законопроекта на ПБ за съдебната власт не се съдържат реформаторски идеи - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Не малко магистрати са били подслушвани през последните години, дори прокурори. По-големият въпрос е защо това се е допускало, а след това делата падат в съда. Това е поставяне под контрол на 10% от магистратите. Това заяви депутатът от „Демократична България“ (ДБ) доц. Атанас Славов в предаването „Още от деня“ по БНТ.

Очевидно проблемите са изключително сериозни. Това е начин за овладяване на съдебната система, допълни той.

Тези записи от подслушвания трябва да са в службите, които са ги предложили. Трябва да се обясни защо се е допуснало това и защо подслушваните магистрати не са имали възможност да се защитят, смята Славов.

„Отвъд заявките на Прогресивна България за съдебна реформа не виждаме визия. Внесеното законодателство не покрива тези заявки. Няма кохерентна визия за реформи в гласувания Закон за съдебната власт. В законопроекта не се съдържат реформаторски идеи – гласът на съдиите във ВСС да се чува, лицата, които се предлагат от НС да са обществена квота, а не политическа“, обясни Атанас Славов.

Начинът е изсветляване на процеса – публичност за това кой стои зад предложеното лице, уточни той.

Как говорим за поемане на дълг, след като нямаме мярката на бюджета. За да се увеличава дълга трябва да е ясна макрорамката, ние я нямаме. Трябва да влезем с 3% дефицит. За да се случи това, са нужни съкращения и реформи, обясни политикът.

Ние предлагаме една скала държавните служители да започнат да си плащат осигуровките, но не шоково, каза още той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да, да

    11 3 Отговор
    Този всезнайко защо не направи нещо?
    Разбирач.

    20:01 22.06.2026

  • 2 Гост

    7 1 Отговор
    Няма как ПП и ДБ да овладеят прокуратура и съд за да могат 5% лакоми и алчни несретници да въртят държавата. Кауза пердета. Да ходи да наука или в скута на Шиши да пие мазно кафе.

    20:03 22.06.2026

  • 3 ТАНАС ОХЛЮВА И

    7 0 Отговор
    ТОЙ АКА ТАНАСЕ,ТАНАСЕ .

    20:03 22.06.2026

  • 4 В БГ се подслушва наред.

    3 0 Отговор
    И са само клюкари и интересчии.

    20:04 22.06.2026

  • 5 Какви

    4 3 Отговор
    реформаторски идеи от регресивни дезинформатори ?

    20:04 22.06.2026

  • 6 Тити на Кака

    7 0 Отговор
    Тъпакът, пряко замесен в кретеноидните конституционни промени на ППетроханърите пак забавлява обществото с бляскавите си идеи😂😂😂

    20:06 22.06.2026

  • 7 ???????

    3 0 Отговор
    Знаете ли кога е сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси?

    20:06 22.06.2026

  • 8 Реконструкторски Да !

    1 1 Отговор
    Но Реформаторски !

    Не !

    +++++++++ !

    20:06 22.06.2026

  • 9 име

    5 1 Отговор
    Всички, сърбали мазно турско кафенце в скута на шишо и направили единствено великата конституционна реформа с домовата книга, пълна с ГРОБаджии и ДПСари, вдички се изреждат да дават акъл и оценка.

    20:06 22.06.2026

  • 10 Гробар

    7 1 Отговор
    Тоя първосигнален примат е доцент? Е затова децата не искат да учат.

    Коментиран от #11

    20:09 22.06.2026

  • 11 Саша Грей

    0 3 Отговор

    До коментар #10 от "Гробар":

    Човекът е много начетен и образован. Предполагам, че Вие сте по-умен и образован от него, за да имате подобно отношение.
    Доц. Атанас Славов защитава докторат по конституционно право в Софийския университет и по право в Университета на Глазгоу.

    20:24 22.06.2026

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