Костадинов: Зависимости от украинската мафия имат не само предишните управляващи на местна почва, но и сегашните от ПБ

Първите заповеди за събаряне на обекти в местността "Баба Алино" ще бъдат издадени днес, 19 юни, обяви кметът на Варна Благомир Коцев.
Самите собственици са намесени. Ще има обжалване и тази съдебна процедура ще се проточи. Въпросът е защо Коцев е на свобода при извършено нагло престъпление в продължение на години. Имаме ясната заявка от сегашните управляващи, че е съществувал чадър над престъпната украинска групировка на национално ниво. Казаха, че Коцев е разписвал всичко. Искам да разбера на каква цена е разписвал Коцев - дали е бил безплатен или е бил подплатен с торби с пари", коментира лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в студиото на "Денят ON AIR".
Той призова Коцев да подаде оставка и поиска институциите да излязат с информация по сигнали за участието на Коцев във фирми в Малта.
Зависимости от украинската мафия
Костадинов поиска писмото по случая с Олег Невзоров, което все още е засекретено, да бъде достъпно за депутатите.
"Зависимости от украинската престъпна мафия имат не само предишните управляващи от ГЕРБ, ДПС, БСП, ИТН и ПП-ДБ на местна почва, но и сегашните управляващи от "Прогресивна България", убеден е лидерът на "Възраждане".
Изводът му е, че по случая има корупционна схема с много пари. Партията му ще поиска изслушване на Деньо Денев или и на Кирил Димов.
"Не е важно какво ще каже Денев, вероятно нищо, на тези комисии се говорят общи приказки. Бившият председател на ДАНС във Варна Кирил Димов трябва да бъде чут, той разби украинската групировка и беше наказан с пенсиониране", заяви Костадинов.
Ветото на България срещу руските санкции
В ефира на Bulgaria ON AIR той коментира заявката на премиера Румен Радев България да наложи вето върху част от санкциите на ЕС срещу Русия.
"Днес към края на деня излезе Радев с героично изказване, че България няма да приеме повече санкции, които увреждат икономиката ни. Въпросът е дали само санкциите на руския патриарх увреждат икономиката на България или ще има допълнителни санкции. Ние внесохме в парламента предложение българското правителство да наложи пълен пакет санкции", припомни Костадинов.
Той настоява за вето върху санкциите за руския петрол, защото така цените на бензина, които устойчиво в България са над 3 лв., ще паднат много.
"Това е поредният пиар ход. Ще се окаже, че в редиците на ПБ бъка от прогресивни православни теолози, но ако всичко друго остане и само това падне, ще е поредният пиар ход", убеден е гостът.
Повече говорене, по-малко действия от управляващите
Според него при управляващото мнозинство до момента няма нещо, което да са казали и да се е случило и всяко нещо при тях е предпоследно.
Костадинов заяви, че България не разполага с такова военно летище, на което да бъдат преместени американските самолети от пистите в София: "Радев това много добре го знае като бивш главнокомандващ и в момента лъже".
Костадинов припомни заявка на Радев, преди да стане премиер, че нови заеми държавата няма да тегли. Но в парламента се случва друго.
"Тези, които им осигуриха гласовете и ги подкрепиха за тези 8 млрд. бяха ДПС и ГЕРБ. Днес при гласуването за дълга видяхме - който е гласувал за Радев, е получил ГЕРБ и ДПС на тепсия", заяви Костадин Костадинов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Затова
08:42 19.06.2026
2 щурецъ
08:43 19.06.2026
3 ООрана държава
08:43 19.06.2026
4 По Радой Ралин
08:44 19.06.2026
5 АГАТ а Кристи
Коментиран от #20
08:45 19.06.2026
6 на село
08:46 19.06.2026
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ОТ ТОЛКОВА ГОДИНИ Е В ПАРЛАМЕНТА
И ВЕДНЪЖ НЕ ГО ЧУХ ДА КАЖЕ ДУМИЧКИ
КАТО СИК , МАДЖО, ПАШАТА , ТИМ, СТАНИШЕВА, АТАНАС ТИЛЕВ
.....
И ТОЙ Е НА ХРАНИЛКА КАТО ГНОМА АТАНАС
08:47 19.06.2026
8 Костя
08:47 19.06.2026
9 ими
08:48 19.06.2026
10 в кратце
08:50 19.06.2026
11 1001
08:51 19.06.2026
12 поредната схема
Коментиран от #19
08:51 19.06.2026
13 мдаа
Коментиран от #28
08:54 19.06.2026
14 Гого
08:54 19.06.2026
15 Антрополог
08:54 19.06.2026
16 Ейййй
08:55 19.06.2026
17 Кого заблуждава?
Коментиран от #26
08:55 19.06.2026
18 Единствено тоя
08:56 19.06.2026
19 Пешо
До коментар #12 от "поредната схема":Да ако ми кажеш или покажеш разликата между украинец и руснак ще те призная. Като приемат корумпираната украйна у ЕУ ще има милиони руснаци с украински паспорти в европа.
08:57 19.06.2026
20 КГБ
До коментар #5 от "АГАТ а Кристи":Щото Украйна има много пари и раздава грантове и България е пълна с укрофилски организации: Укрофили, Укрофилска България и т.н нали?
Супер смешно е, как нашите русофили гонят руснаците от Украйна избягали от Зеленски и искат да му ги връщат, но ни убеждават, че Путин само искал да защити руснаците в Украйна.
Дебилизмът на "русофила" няма равен на себе си.
08:58 19.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 честно
Щом дори Костя признава замесването на мутропитеците в схемата. Вярно, поставя акцентът на сегашните, и може и те да са замесени. Но нека го караме хронологично: Имена и дати кой кога как започна това безобразие? Срещу пари, имоти или от глупост?
Защо не проверите имотното състояние на статуквото ГЕРБ от предишния мандат? Ами ако се окаже че важни админидтратори от общината някак странно са станали много имотни, спестявайки от закуски???? Разбира се, ще включите снахи, синове, дъшери и съпрузи в проверките.
08:58 19.06.2026
23 Тошко
08:59 19.06.2026
24 Коцето
08:59 19.06.2026
25 Връщай
09:00 19.06.2026
26 едно по едно
До коментар #17 от "Кого заблуждава?":Имаме безобразия, осветено от медиите. Колко са неосветени не знаем.
Дайте фактологията такава каквато е - дати и имена. Ние ще си направим изводите по времето на чии мандати и кои партии са най-оплескани.
После ще стане ясно и къде са им зависимостите. Ама най-вероятно ще се окаже, че са зависими от всички със светещи ръчички, употребени и нахранени с парички.
09:01 19.06.2026
27 милион
09:04 19.06.2026
28 късопаметен си
До коментар #13 от "мдаа":Още преди НС Коцето беше контрапротестиращ и не се спря докато ГЕРП не си върнаха обшината - справка 2013! 9 нови години управление.
Сега пак е възпален - да не би да са си загубили урпавлението там?
09:04 19.06.2026
29 Омръзна ми
Само ти си независим псевдополитик ,копираш нфсб в риториката.Няма да стане и следващия път ще си стоиш вкъщи
09:06 19.06.2026