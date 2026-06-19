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Костадинов: Зависимости от украинската мафия имат не само предишните управляващи на местна почва, но и сегашните от ПБ

Костадинов: Зависимости от украинската мафия имат не само предишните управляващи на местна почва, но и сегашните от ПБ

19 Юни, 2026 08:35 742 29

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  • управляващи

"Казаха, че Коцев е разписвал всичко. Искам да разбера на каква цена е разписвал Коцев - дали е бил безплатен или е бил подплатен с торби с пари", коментира лидерът на "Възраждане"

Костадинов: Зависимости от украинската мафия имат не само предишните управляващи на местна почва, но и сегашните от ПБ - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Първите заповеди за събаряне на обекти в местността "Баба Алино" ще бъдат издадени днес, 19 юни, обяви кметът на Варна Благомир Коцев.

Самите собственици са намесени. Ще има обжалване и тази съдебна процедура ще се проточи. Въпросът е защо Коцев е на свобода при извършено нагло престъпление в продължение на години. Имаме ясната заявка от сегашните управляващи, че е съществувал чадър над престъпната украинска групировка на национално ниво. Казаха, че Коцев е разписвал всичко. Искам да разбера на каква цена е разписвал Коцев - дали е бил безплатен или е бил подплатен с торби с пари", коментира лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в студиото на "Денят ON AIR".
Той призова Коцев да подаде оставка и поиска институциите да излязат с информация по сигнали за участието на Коцев във фирми в Малта.

Зависимости от украинската мафия
Костадинов поиска писмото по случая с Олег Невзоров, което все още е засекретено, да бъде достъпно за депутатите.

"Зависимости от украинската престъпна мафия имат не само предишните управляващи от ГЕРБ, ДПС, БСП, ИТН и ПП-ДБ на местна почва, но и сегашните управляващи от "Прогресивна България", убеден е лидерът на "Възраждане".
Изводът му е, че по случая има корупционна схема с много пари. Партията му ще поиска изслушване на Деньо Денев или и на Кирил Димов.

"Не е важно какво ще каже Денев, вероятно нищо, на тези комисии се говорят общи приказки. Бившият председател на ДАНС във Варна Кирил Димов трябва да бъде чут, той разби украинската групировка и беше наказан с пенсиониране", заяви Костадинов.
Ветото на България срещу руските санкции
В ефира на Bulgaria ON AIR той коментира заявката на премиера Румен Радев България да наложи вето върху част от санкциите на ЕС срещу Русия.

"Днес към края на деня излезе Радев с героично изказване, че България няма да приеме повече санкции, които увреждат икономиката ни. Въпросът е дали само санкциите на руския патриарх увреждат икономиката на България или ще има допълнителни санкции. Ние внесохме в парламента предложение българското правителство да наложи пълен пакет санкции", припомни Костадинов.
Той настоява за вето върху санкциите за руския петрол, защото така цените на бензина, които устойчиво в България са над 3 лв., ще паднат много.

"Това е поредният пиар ход. Ще се окаже, че в редиците на ПБ бъка от прогресивни православни теолози, но ако всичко друго остане и само това падне, ще е поредният пиар ход", убеден е гостът.

Повече говорене, по-малко действия от управляващите
Според него при управляващото мнозинство до момента няма нещо, което да са казали и да се е случило и всяко нещо при тях е предпоследно.
Костадинов заяви, че България не разполага с такова военно летище, на което да бъдат преместени американските самолети от пистите в София: "Радев това много добре го знае като бивш главнокомандващ и в момента лъже".

Костадинов припомни заявка на Радев, преди да стане премиер, че нови заеми държавата няма да тегли. Но в парламента се случва друго.

"Тези, които им осигуриха гласовете и ги подкрепиха за тези 8 млрд. бяха ДПС и ГЕРБ. Днес при гласуването за дълга видяхме - който е гласувал за Радев, е получил ГЕРБ и ДПС на тепсия", заяви Костадин Костадинов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Затова

    2 6 Отговор
    гласувах за "Алтернатива за България", другото е измама !

    08:42 19.06.2026

  • 2 щурецъ

    2 4 Отговор
    На Баба ти аленото!

    08:43 19.06.2026

  • 3 ООрана държава

    13 3 Отговор
    Стига глупости бе коце, това си е гербарскоукрайнска групировка

    08:43 19.06.2026

  • 4 По Радой Ралин

    8 12 Отговор
    По-страшен от спина, по жилав от рака, сега засега се оказва Костя Копейкин простака"!

    08:44 19.06.2026

  • 5 АГАТ а Кристи

    5 10 Отговор
    Зависимият от Русия, ревнува, че има и зависими от Украйна

    Коментиран от #20

    08:45 19.06.2026

  • 6 на село

    8 8 Отговор
    Костадинов не казва и не коментира за липсата на пари за пенсионерите и социалните плащания в бюджета.Дрънка си само за неговите работи.

    08:46 19.06.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 5 Отговор
    КОЦЕТО КОПЕЙКИН
    ОТ ТОЛКОВА ГОДИНИ Е В ПАРЛАМЕНТА
    И ВЕДНЪЖ НЕ ГО ЧУХ ДА КАЖЕ ДУМИЧКИ
    КАТО СИК , МАДЖО, ПАШАТА , ТИМ, СТАНИШЕВА, АТАНАС ТИЛЕВ
    .....
    И ТОЙ Е НА ХРАНИЛКА КАТО ГНОМА АТАНАС

    08:47 19.06.2026

  • 8 Костя

    6 9 Отговор
    е секретарка на Бойко.

    08:47 19.06.2026

  • 9 ими

    11 3 Отговор
    Ако не изгонят оная наглата и крозната маман в посолството на Бандеристан, значи и ПБ са подлоги

    08:48 19.06.2026

  • 10 в кратце

    3 1 Отговор
    Русия за сега не обръща внимание на България.Като свърши войната с У-крайната точка,ще разгледа и българските проблеми. Руският президент от Кремъл ще изпрати насам решението си. Хиляди рускини да красят Черноморието ни.

    08:50 19.06.2026

  • 11 1001

    6 3 Отговор
    Тоя не е продуктивен. Целта му е да дреме в парламента до пенсия!

    08:51 19.06.2026

  • 12 поредната схема

    2 8 Отговор
    Кмета коцев е обслужвал интересите на руския мафиот с украински паспорт олег неврозов. От доста време искат да завземат българска земя и да си направят референдум. Явно и в ПП има руzки проксита. Единствето ДБ остана чиста и неопетнена българска портия.

    Коментиран от #19

    08:51 19.06.2026

  • 13 мдаа

    9 4 Отговор
    Никога няма да забравим как Коце громи мафията. В две поредни Народни събрания Коце громеше Ивелин Михайлов и Исторически парк, в който няма вложен и един лев народна пара, но услужливо мълчеше за Борисов, Пеевски и украинската мафия, защото последната не е тук от април тази година. Интересно дали Възраждане ще подкрепи протеста на българите в Свети Влас или ще се направят, че не знаят за него. Позьор.

    Коментиран от #28

    08:54 19.06.2026

  • 14 Гого

    5 3 Отговор
    Само хейти и нищо не прави. Демагог. Видяхме го на изборите с наглото си поведение в изберателната секция!!

    08:54 19.06.2026

  • 15 Антрополог

    3 3 Отговор
    Вижте му черепа на този? На какво ви прилича?

    08:54 19.06.2026

  • 16 Ейййй

    5 6 Отговор
    Луд умора няма. Този сънува и му се привиждат Украинци навсякъде.

    08:55 19.06.2026

  • 17 Кого заблуждава?

    4 6 Отговор
    Зависимостите на България са от руската мафия и връзките й с властта от десетилетия, а не от украинската! Или Костадинов иска да отрече съществуването на руска мафия?!?

    Коментиран от #26

    08:55 19.06.2026

  • 18 Единствено тоя

    8 3 Отговор
    всичко каквото е казал до сега е истина. За това от ЕС не го искат в управлението на страната ни.

    08:56 19.06.2026

  • 19 Пешо

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "поредната схема":

    Да ако ми кажеш или покажеш разликата между украинец и руснак ще те призная. Като приемат корумпираната украйна у ЕУ ще има милиони руснаци с украински паспорти в европа.

    08:57 19.06.2026

  • 20 КГБ

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "АГАТ а Кристи":

    Щото Украйна има много пари и раздава грантове и България е пълна с укрофилски организации: Укрофили, Укрофилска България и т.н нали?


    Супер смешно е, как нашите русофили гонят руснаците от Украйна избягали от Зеленски и искат да му ги връщат, но ни убеждават, че Путин само искал да защити руснаците в Украйна.

    Дебилизмът на "русофила" няма равен на себе си.

    08:58 19.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 честно

    3 0 Отговор
    Много са се оплескали.
    Щом дори Костя признава замесването на мутропитеците в схемата. Вярно, поставя акцентът на сегашните, и може и те да са замесени. Но нека го караме хронологично: Имена и дати кой кога как започна това безобразие? Срещу пари, имоти или от глупост?
    Защо не проверите имотното състояние на статуквото ГЕРБ от предишния мандат? Ами ако се окаже че важни админидтратори от общината някак странно са станали много имотни, спестявайки от закуски???? Разбира се, ще включите снахи, синове, дъшери и съпрузи в проверките.

    08:58 19.06.2026

  • 23 Тошко

    2 2 Отговор
    А ти си зависим от руската мафия.

    08:59 19.06.2026

  • 24 Коцето

    3 0 Отговор
    На следващите избори парламента само по телевизора. Сами си копаете дупката и вижте до къде я докарахте. Вечното джавкане. Само плювате и нищо не правите/освен когато си повишавате заплатите/.

    08:59 19.06.2026

  • 25 Връщай

    1 1 Отговор
    Парите бе!

    09:00 19.06.2026

  • 26 едно по едно

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Кого заблуждава?":

    Имаме безобразия, осветено от медиите. Колко са неосветени не знаем.
    Дайте фактологията такава каквато е - дати и имена. Ние ще си направим изводите по времето на чии мандати и кои партии са най-оплескани.
    После ще стане ясно и къде са им зависимостите. Ама най-вероятно ще се окаже, че са зависими от всички със светещи ръчички, употребени и нахранени с парички.

    09:01 19.06.2026

  • 27 милион

    2 2 Отговор
    Над милион руснаци имат български паспорти. Готвят ни украинския вариант. Очаквайте скоро референдум и ще изгубим половината си земя. Останалата част ще подарят на сърбия и северна македония и ще останем народ без Родина.

    09:04 19.06.2026

  • 28 късопаметен си

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "мдаа":

    Още преди НС Коцето беше контрапротестиращ и не се спря докато ГЕРП не си върнаха обшината - справка 2013! 9 нови години управление.
    Сега пак е възпален - да не би да са си загубили урпавлението там?

    09:04 19.06.2026

  • 29 Омръзна ми

    1 0 Отговор
    Омръзна ми да те слушам с една и съща мантра за добрите и лошите и нищо да не правиш .
    Само ти си независим псевдополитик ,копираш нфсб в риториката.Няма да стане и следващия път ще си стоиш вкъщи

    09:06 19.06.2026

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