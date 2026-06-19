Костадинов: Зависимости от украинската мафия имат не само предишните управляващи на местна почва, но и сегашните от ПБ

Първите заповеди за събаряне на обекти в местността "Баба Алино" ще бъдат издадени днес, 19 юни, обяви кметът на Варна Благомир Коцев.

Самите собственици са намесени. Ще има обжалване и тази съдебна процедура ще се проточи. Въпросът е защо Коцев е на свобода при извършено нагло престъпление в продължение на години. Имаме ясната заявка от сегашните управляващи, че е съществувал чадър над престъпната украинска групировка на национално ниво. Казаха, че Коцев е разписвал всичко. Искам да разбера на каква цена е разписвал Коцев - дали е бил безплатен или е бил подплатен с торби с пари", коментира лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в студиото на "Денят ON AIR".

Той призова Коцев да подаде оставка и поиска институциите да излязат с информация по сигнали за участието на Коцев във фирми в Малта.

Зависимости от украинската мафия

Костадинов поиска писмото по случая с Олег Невзоров, което все още е засекретено, да бъде достъпно за депутатите.

"Зависимости от украинската престъпна мафия имат не само предишните управляващи от ГЕРБ, ДПС, БСП, ИТН и ПП-ДБ на местна почва, но и сегашните управляващи от "Прогресивна България", убеден е лидерът на "Възраждане".

Изводът му е, че по случая има корупционна схема с много пари. Партията му ще поиска изслушване на Деньо Денев или и на Кирил Димов.

"Не е важно какво ще каже Денев, вероятно нищо, на тези комисии се говорят общи приказки. Бившият председател на ДАНС във Варна Кирил Димов трябва да бъде чут, той разби украинската групировка и беше наказан с пенсиониране", заяви Костадинов.

Ветото на България срещу руските санкции

В ефира на Bulgaria ON AIR той коментира заявката на премиера Румен Радев България да наложи вето върху част от санкциите на ЕС срещу Русия.

"Днес към края на деня излезе Радев с героично изказване, че България няма да приеме повече санкции, които увреждат икономиката ни. Въпросът е дали само санкциите на руския патриарх увреждат икономиката на България или ще има допълнителни санкции. Ние внесохме в парламента предложение българското правителство да наложи пълен пакет санкции", припомни Костадинов.

Той настоява за вето върху санкциите за руския петрол, защото така цените на бензина, които устойчиво в България са над 3 лв., ще паднат много.

"Това е поредният пиар ход. Ще се окаже, че в редиците на ПБ бъка от прогресивни православни теолози, но ако всичко друго остане и само това падне, ще е поредният пиар ход", убеден е гостът.

Повече говорене, по-малко действия от управляващите

Според него при управляващото мнозинство до момента няма нещо, което да са казали и да се е случило и всяко нещо при тях е предпоследно.

Костадинов заяви, че България не разполага с такова военно летище, на което да бъдат преместени американските самолети от пистите в София: "Радев това много добре го знае като бивш главнокомандващ и в момента лъже".

Костадинов припомни заявка на Радев, преди да стане премиер, че нови заеми държавата няма да тегли. Но в парламента се случва друго.

"Тези, които им осигуриха гласовете и ги подкрепиха за тези 8 млрд. бяха ДПС и ГЕРБ. Днес при гласуването за дълга видяхме - който е гласувал за Радев, е получил ГЕРБ и ДПС на тепсия", заяви Костадин Костадинов.