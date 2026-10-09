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ГЕРБ сезира ЕК за твърдяно прехвърляне на дефицит
  Тема: Икономика

ГЕРБ сезира ЕК за твърдяно прехвърляне на дефицит

9 Октомври, 2026 11:07 520 8

  • герб-
  • европейска комисия-
  • бюджетен дефицит-
  • апи-
  • сметна палата

Теменужка Петкова твърди, че дейности на АПИ се прехвърлят от 2026 към 2025 г. Според ГЕРБ проектът на одитния доклад не установява фактури и утвърдени сертификати

ГЕРБ сезира ЕК за твърдяно прехвърляне на дефицит - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

ГЕРБ е изпратила сигнал до Европейската комисия за твърдени манипулации при отчитането на дейности на Агенция „Пътна инфраструктура“. Според депутатите Теменужка Петкова и Николай Нанков чрез промяна на документите се цели разходи, които трябва да бъдат отчетени през 2026 г., да бъдат прехвърлени към бюджетната 2025 г.

„Изпратихме официален сигнал до Европейската комисия“, заяви Петкова в парламента. По думите ѝ сигналът е изпратен на 8 октомври и е свързан с извънредния одит на АПИ, възложен от Народното събрание на Сметната палата.

Какво твърди ГЕРБ

Петкова заяви, че след устни указания на Министерството на финансите в АПИ се изготвят документи и сертификати за дейности, които трябва да бъдат приети и отчетени през 2026 г. Според нея чрез тези документи дейностите се прехвърлят към 2025 г.

ГЕРБ твърди, че така би се увеличил дефицитът за 2025 г., а би се намалил заложеният за 2026 г. недостиг от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Петкова определи твърдяното прехвърляне като опит за промяна на бюджетните показатели, но представените от партията данни са част от политическите ѝ твърдения по случая.

Какво сочи проектът на одитния доклад

По думите на Петкова проектът на доклада на Сметната палата вече е връчен на настоящото ръководство на АПИ и на бившите ръководители, чиято дейност е била проверявана.

Тя заяви, че в проекта не са установени издадени фактури за спорните дейности. По думите ѝ не са открити и сертификати, приети от Управителния съвет на АПИ и утвърдени по съответния ред, макар да са намерени документи, обозначени като сертификати.

„Надяваме се да бъдат предприети съответните мерки“, каза Петкова, без да уточни какви действия очаква от Европейската комисия.

Николай Нанков обясни, че сертификатът за извършена дейност придобива сила след приемане от Управителния съвет на АПИ и подписване от упълномощено лице. Според него за дейностите, които според ГЕРБ се прехвърлят към 2025 г., няма издадени и приети сертификати по този ред, както и фактури.

Проектът на одитен доклад не е окончателният доклад на Сметната палата. Именно в него трябва да бъдат отразени окончателните констатации по проверката на финансовото управление, поетите ангажименти, извършените дейности и отчетените разходи на АПИ.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зевс

    8 2 Отговор
    Нушке, къде е Пътната карта?

    11:12 09.10.2026

  • 2 хехехехе

    6 1 Отговор
    Нушка Табуреткова.

    11:12 09.10.2026

  • 3 Ето,

    8 2 Отговор
    тази жена излъга Всички че сме били подготвени за еврозоната!!! Вижте Я хубаво.😡

    Коментиран от #5

    11:13 09.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тя е Кукла На Конци !

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ето,":

    Прави това !

    Което и Наредят !

    11:18 09.10.2026

  • 6 МунчоЛЕТ

    2 0 Отговор
    Мунчономиката мунчономична - дело на всеки!

    11:24 09.10.2026

  • 7 Любимата опозиция

    1 3 Отговор
    Как бе, вие сте любящата опозиция на прогресистите. За нищо не смеете да мъцнете. Така сте се овъртолили да крадете заедно и да се правите , че не се познавати с тях.

    11:25 09.10.2026

  • 8 Продължавайте

    1 1 Отговор
    да подкрепяте рундите и да изпращате тъпи сигнали до ЕК!

    11:32 09.10.2026

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