Земеделският министър: Няма данни за отказани кораби с товари от зърно в Черно море

Няма данни за отказани кораби с товари от зърно в Черно море, заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, цитиран от БНТ. Той е провел разговори с Националната асоциация на зърнопроизводителите и е получил увереността в сектора, че засега търговията е спокойна.

Проблеми няма нито на порт Варна, нито на порт Бургас, уточни министърът, който изрази мнението на дискусионен форум за конкурентоспособност и устойчивост на българското земеделие в Пловдив.

"За момента ситуацията е спокойна няма отказани кораби за и от България, така че все още засега и надявам се да продължава да бъде така, нищо притеснително няма по отношение на търговията конкретно със зърно, защото знаете, че основно тя става с кораби.", коментира още министърът на земеделието.