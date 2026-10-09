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Земеделският министър: Няма данни за отказани кораби с товари от зърно в Черно море

Земеделският министър: Няма данни за отказани кораби с товари от зърно в Черно море

9 Октомври, 2026 11:53 532 4

  • пламен абровски-
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  • черно море

Проблеми няма нито на порт Варна, нито на порт Бургас, уточни Пламен Абровски, който изрази мнението на дискусионен форум за конкурентоспособност и устойчивост на българското земеделие в Пловдив.

Земеделският министър: Няма данни за отказани кораби с товари от зърно в Черно море - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Няма данни за отказани кораби с товари от зърно в Черно море, заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, цитиран от БНТ. Той е провел разговори с Националната асоциация на зърнопроизводителите и е получил увереността в сектора, че засега търговията е спокойна.

Проблеми няма нито на порт Варна, нито на порт Бургас, уточни министърът, който изрази мнението на дискусионен форум за конкурентоспособност и устойчивост на българското земеделие в Пловдив.

"За момента ситуацията е спокойна няма отказани кораби за и от България, така че все още засега и надявам се да продължава да бъде така, нищо притеснително няма по отношение на търговията конкретно със зърно, защото знаете, че основно тя става с кораби.", коментира още министърът на земеделието.


Пловдив / България
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    13:24 09.10.2026

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