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Доц. Татяна Буруджиева: Липсата на прозрачност създава усещане, че се управлява на тъмно

Доц. Татяна Буруджиева: Липсата на прозрачност създава усещане, че се управлява на тъмно

9 Октомври, 2026 18:51 575 10

  • татяна буруджиева-
  • управление

Според политолога партиите използват международните кризи за вътрешнополитически сблъсъци

Доц. Татяна Буруджиева: Липсата на прозрачност създава усещане, че се управлява на тъмно - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Липсата на навременна и ясна информация от управляващите създава съмнения и оставя широко поле за различни интерпретации. Това коментира политологът доц. Татяна Буруджиева в предаването „Денят на живо с Наделина Анева“.

Политологът обсъди необявеното посещение на началника на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Кирило Буданов в България и комуникационната политика на правителството.

Според нея липсата на прозрачност е сред устойчивите характеристики на новото управление.

„Ако има нещо, което устойчиво бележи новото управление, то е тази димна завеса, мъгла, в която ние непрекъснато тънем по всички въпроси“, заяви Буруджиева.

Тя даде за пример и други срещи и договорености, за които обществото не получава достатъчно информация. По думите ѝ подобен подход е особено проблематичен по време на президентска кампания, когато неяснотата позволява на различни политически сили да представят събитията през собствените си интерпретации.

Според Буруджиева затрудненията в комуникацията не могат да бъдат преодолени единствено с назначаването на правителствен говорител. По думите ѝ основният проблем е липсата на единни послания от представители на управляващите.

„Ако парламентаристите казват едно, министрите казват друго, а Радев - трето. Това е проблемът“, коментира тя.

Политологът постави и въпроса за отговорността на длъжностните лица, когато възникнат противоречия между публичните изявления и последващата информация. Според нея неяснотите около официалната комуникация подкопават доверието и засилват съмненията в действията на управляващите.

„Големият проблем в момента е свързан с кампанията на Илияна Йотова, защото каквото и да направи, тя ще бъде атакувана. Ако свика КСНС, ще бъде атакувана, че няма никаква полза от тази работа и тя не може да изпълни ефективно тази медиаторска функция. Ако не го свика се задават въпроси защо не го е свикала?“, коментира Буруджиева.

Според нея политическите сили използват подобни ситуации за предизборни цели, вместо да търсят съгласие по важни за страната въпроси.

Бурджиева коментира и изявлението на военния министър за състоянието на българския кораб, засегнат при инцидент, за който има противоречиви версии. Според нея е необходимо експертите първо да установят фактите, преди политиците да правят категорични заключения.

Тя отбеляза, че на международно ниво различните позиции често се свеждат до противопоставянето между проевропейски настроени политици и такива, определяни като близки до Владимир Путин. Според нея вътрешнополитическият дебат също се използва, за да се избяга от отговорност за конкретни решения.

В разговора беше засегнато и поведението на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който се появи заедно с официалните лица след заседанието на КСНС, докато представители на опозиционните партии, неподписали становището, не присъстваха.

„За мен би била доста абсурдна ситуация Борисов публично да се обяви в подкрепа на Йотова“, коментира тя в контекста на събитията.

Според политолога лидерът на ГЕРБ в момента е съсредоточен върху местните избори и укрепването на партията си.

Според доцента присъствието на бивши кадри на ГЕРБ в инициативния комитет на Илияна Йотова създава затруднения за партийната структура и прави публичната подкрепа на Борисов за президента още по-малко вероятна.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мда

    11 4 Отговор
    Дзън, и едни евра паднаха в чаничката на баба Буруджиева от герб. Изпревари баба Коларова, дедо Оги Минчев и пр. герб флигорни.

    18:57 09.10.2026

  • 2 Нямат

    10 3 Отговор
    отказване бабесите

    18:58 09.10.2026

  • 3 отврат

    7 4 Отговор
    А тази е тинята на социолозите и антрополизите !!!

    19:02 09.10.2026

  • 4 Да да

    6 3 Отговор
    Когато коментираше Боли и Шиши се изказваше по наобратно . Платени плямпаджии

    19:06 09.10.2026

  • 5 Егати мозъка

    8 2 Отговор
    Прозрачност в тъмното!

    19:06 09.10.2026

  • 6 Горски

    2 8 Отговор
    Никога повече турско и евроатлантическо робство в Родината ни България! Вън американските военни окупационни незаконни бази от тук завинаги. Всеки има право да протестира против нещо, това е демокрация, но полицията трябва да вземе проби за дрога специално на тази групичка, няколко човека - банда камплексари и симпатизанти на бившата управляваща Сглобка - обръч от фирма( пп-дб и герб - дпс), която съсипа държавата, сега си търсят под вола теле, създават проблеми - то не бяха гърмежи на складове, дронове, бомбени заплахи, само и само да се върнат на власт чрез своите пионки - Гюров - Кандев. Паленето на знамето на Русия евроатлантическа ценност ли е?Големи смелчаци. Защо не са отишли да се бият за Украйна? Тези "умници" защо ли не протестираха, когато на 22 септември във В. Търново изпълняваха турския химн от преоблечени като еничари музиканти, както се изпълни и химна на сащ?

    19:10 09.10.2026

  • 7 Какво ? Усещане ?

    2 3 Отговор
    Те Направо Си Управляват !

    На Тъмно !

    Сякаш България !

    Им Е Бащиния !

    Къде Е Закона ?

    И Законноста ?

    Мръсни !

    Феодали !

    Коментиран от #10

    19:16 09.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

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