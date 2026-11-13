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Андрей Райчев: Управлението се справя едвам-едвам

Андрей Райчев: Управлението се справя едвам-едвам

13 Ноември, 2026 09:36 650 25

  • андрей райчев-
  • лични асистенти-
  • бюджет 2027-
  • социални помощи-
  • татяна буруджиева

Социологът критикува намеренията за икономии за сметка на социалните плащания. Татяна Буруджиева настоя за по-ясни решения и нова данъчна политика

Андрей Райчев: Управлението се справя едвам-едвам - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Управлението се справя „едвам-едвам“, заяви социологът Андрей Райчев пред bTV по повод напрежението около предлаганите промени в Закона за личните асистенти и подготовката на бюджета за 2027 г. По думите му управляващите се опитват да вземат важни решения твърде бавно и без достатъчно ясна политика.

Райчев използва сравнение с камион, който се движи към пропастта, а шофьорът за първи път от четири години се опитва да вземе завоя. „Нашият пилот взима завоя, но бавно. Вземи го по-остро“, каза той.

Според социолога България трябва да спести няколко милиарда лева. Той посочи, че подобни икономии биха могли да засегнат социалните помощи, пенсиите и заплатите. Райчев заяви още, че страната натрупва милиарди заеми и върви по сценарии, сходни с тези на Гърция и Румъния.

Той свърза натрупаното напрежение и с европейски политики от 2020 г., сред които мерките за Covid-19, зеления преход, миграцията и подкрепата за Украйна. По думите му финансовите последици от тези решения в крайна сметка се прехвърлят към най-масовите групи в обществото, включително майките и хората с ниски доходи.

Критики за липса на реформи

Политологът Татяна Буруджиева също определи действията на управляващите като недостатъчни. Тя заяви, че от първия ден се говори за реформи, но според нея реални промени не се извършват.

Буруджиева постави въпроса защо още при обсъждането на Бюджет 2026 не е било обяснено, че през 2027 г. ще се налага да бъдат спестени милиарди. Тя предупреди, че сума от 700 евро би била под прага на бедността при сегашната инфлация.

Според политолога вместо да се ограничават доходите на уязвими групи, трябва да се обсъди нова данъчна система. Тя посочи като възможност премахването на плоския данък, както и преглед на разходите за бордове и други публични структури.

„Вземеш ли властта, не можеш да се оправдаваш, трябва ти да оправиш нещата“, заяви Буруджиева. По думите ѝ управляващите трябва да представят ясно какво могат да направят, вместо постоянно да посочват грешките на предишните кабинети.

Източници: novini.bg, btvnovinite.bg


София / България
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