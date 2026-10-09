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Небанковите кредитори: Промените в закона може да отворят пътя за лихварите

Небанковите кредитори: Промените в закона може да отворят пътя за лихварите

9 Октомври, 2026 20:15 594 12

  • кредитор-
  • кредити-
  • лихвари

От бранша предупреждават, че част от предложенията застрашават легалното микрокредитиране и работните места в сектора

Небанковите кредитори: Промените в закона може да отворят пътя за лихварите - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Предлаганите промени в Закона за потребителския кредит могат да доведат до изтласкване на легално работещите компании за микрокредитиране и да отворят пътя за нелегални лихвари. За това предупреждават от Асоциацията за отговорно небанково кредитиране (АОНК). От браншовата организация признават, че част от предложенията са положителни, но настояват регулациите да не застрашават дейността на компаниите в сектора, които според асоциацията осигуряват работа на над 10 000 души.

Вижте и пълната позиция:

"Виждаме положителни промени, но и опасни предложения, които вместо да регулират сектора, рискуват да изтласкат от пазара работещите на светло компании с над 10 000 служители - на практика да премахнат законното микрокредитиране.

Това ще създаде вакуум, който бързо ще бъде запълнен от лихвари и други криминални играчи. Тази тенденция вече е видима в цялата страна и подобни промени само ще я ускорят.

Призоваваме да не се правят експерименти със сектора и експертизата да не бъде заменяна с популизъм.

Ще се запознаем подробно с всички предложени промени в законопроекта и ще представим своите анализи и заключения на пресконференция през следващата седмица."

По-рано стана ясно, че ще ПГ ще внесе законопроект за промени в Закона за потребителския кредит, който адресира проблема с примамващите оферти за бързи кредити. Това каза народният представител от "Прогресивна България" Константин Проданов на брифинг в НС в петък.

Той посочи, че има сигнали за "гаражни оператори", които примамват с оферти за бързи кредити.

Очевидно има фирми, които оперират на ръба на закона, доста често и извън него, които разчитат и на тактики на сплашване и извиване на ръце. Има ръст на кредитите и на все повече българи им се налага да прибягват до тези услуги, а сегашната уредба очевидно не е адекватна, коментира Проданов.

Целта е да достигнем максималната защита на потребителите, допълни Проданов. По думите му се стъпва върху европейски модел, който пресича възможността да теглите кредит от 500 евро и да върнете 5000 евро. Този законопроект транспонира европейска директива и Министерството на икономиката е направило допълнителни предложения за подсилване на защитата за потребителите и изсветляване на сектора. Според нас те са добра първа стъпка, но не са достатъчни, обясни той.

Между първо и второ четене ще внесем предложения за ограничаване на отпускането на бързи кредити в тъмната част на денонощието, защото голяма част от хазартно зависимите прибягват до тази услуга в късните часове на деня. Ще въведем и забрана осъжданите за улично престъпление да бъдат част от фирмите за бързи кредити, ще се забрани и франчайз моделът, с който се преотдава лиценз, отбеляза Проданов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЧЕ НАЛИ

    2 0 Отговор
    Това е целта.

    20:18 09.10.2026

  • 2 Спецназ

    6 0 Отговор
    За 200 евро кредит, върнат в едномесечен срок ми взеха 270.

    Спешно ми беше за лечение за другия ден.

    Бил съм на зор- искал съм им, аз не се оплаквам,

    НО трябва да има някаква регулазия за лихви над 7 пъти спрямо банковите.

    20:22 09.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Нострадамус

    2 0 Отговор
    Лелееее....,колко мутри ще останат без работа.А дано ,ама надали.

    20:29 09.10.2026

  • 5 Пилотът Гошу

    4 0 Отговор
    Фирмите за бързи кредити щели да имат достъп до регистъра с хазартнозависимите.... Все едно на дилърите да дадеш регистъра с наркоманите...

    20:39 09.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Яшар

    2 0 Отговор
    А вие небанковите сте света вода ненапита ! Биете и изнудване за пари ,всички го знаят ,обирате бедните! Аз бих ви забранил !...Лихварите са по Класа от вас измамниците от бързи кредити ! Да ...

    20:42 09.10.2026

  • 8 ТАМПЛИЕРКАТА И МАСОНА

    4 0 Отговор
    Закопават България.

    20:43 09.10.2026

  • 9 Център

    3 0 Отговор
    Всички кредисимота и лихвари трябва да ги забранят! Да тормозиш хората за лихви.

    20:46 09.10.2026

  • 10 Един от русенско

    1 0 Отговор
    При лихваря има дума 2% са си два процента ,при бързите кредити 2 % варират от 22 до 2200 % ..но никога не са 2% ..Радев забрани тези изнудвачи от бързите кредити или им наложи затвор 10 г !

    20:46 09.10.2026

  • 11 зафир7685

    4 0 Отговор
    Т.е. меко казано в светлата част може да потъмниш живота си, твоя и на семейството. Сложете таван на лихвите, убивате бедния народ...........

    20:47 09.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

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