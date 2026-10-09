Небанковите кредитори: Промените в закона може да отворят пътя за лихварите

Предлаганите промени в Закона за потребителския кредит могат да доведат до изтласкване на легално работещите компании за микрокредитиране и да отворят пътя за нелегални лихвари. За това предупреждават от Асоциацията за отговорно небанково кредитиране (АОНК). От браншовата организация признават, че част от предложенията са положителни, но настояват регулациите да не застрашават дейността на компаниите в сектора, които според асоциацията осигуряват работа на над 10 000 души.

Вижте и пълната позиция:

"Виждаме положителни промени, но и опасни предложения, които вместо да регулират сектора, рискуват да изтласкат от пазара работещите на светло компании с над 10 000 служители - на практика да премахнат законното микрокредитиране.

Това ще създаде вакуум, който бързо ще бъде запълнен от лихвари и други криминални играчи. Тази тенденция вече е видима в цялата страна и подобни промени само ще я ускорят.

Призоваваме да не се правят експерименти със сектора и експертизата да не бъде заменяна с популизъм.

Ще се запознаем подробно с всички предложени промени в законопроекта и ще представим своите анализи и заключения на пресконференция през следващата седмица."

По-рано стана ясно, че ще ПГ ще внесе законопроект за промени в Закона за потребителския кредит, който адресира проблема с примамващите оферти за бързи кредити. Това каза народният представител от "Прогресивна България" Константин Проданов на брифинг в НС в петък.

Той посочи, че има сигнали за "гаражни оператори", които примамват с оферти за бързи кредити.

Очевидно има фирми, които оперират на ръба на закона, доста често и извън него, които разчитат и на тактики на сплашване и извиване на ръце. Има ръст на кредитите и на все повече българи им се налага да прибягват до тези услуги, а сегашната уредба очевидно не е адекватна, коментира Проданов.

Целта е да достигнем максималната защита на потребителите, допълни Проданов. По думите му се стъпва върху европейски модел, който пресича възможността да теглите кредит от 500 евро и да върнете 5000 евро. Този законопроект транспонира европейска директива и Министерството на икономиката е направило допълнителни предложения за подсилване на защитата за потребителите и изсветляване на сектора. Според нас те са добра първа стъпка, но не са достатъчни, обясни той.

Между първо и второ четене ще внесем предложения за ограничаване на отпускането на бързи кредити в тъмната част на денонощието, защото голяма част от хазартно зависимите прибягват до тази услуга в късните часове на деня. Ще въведем и забрана осъжданите за улично престъпление да бъдат част от фирмите за бързи кредити, ще се забрани и франчайз моделът, с който се преотдава лиценз, отбеляза Проданов.