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Добрин Иванов (АИКБ): Вървим по пътя на Франция

Добрин Иванов (АИКБ): Вървим по пътя на Франция

19 Октомври, 2026 19:03 1 254 25

  • добрин иванов-
  • франция-
  • напрежение-
  • кредити

Той коментира още финансовата и икономическа ситуация у нас

Добрин Иванов (АИКБ): Вървим по пътя на Франция - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Протестите във Франция и другите западни държави са проявление на един дългогодишен проблем в западното общество и дори в цяла Европа и той се нарича живот на кредит. Франция в продължение на 51 години реализира бюджетни дефицити. През по-голямата част от тези години той е бил над 3%. Това каза изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов в ефира на „Денят на живо”.

Той посочи, че за 2027 г. се прогнозира дефицит от 5,7% на фона на ръст на икономиката от 0,8%. По-голямата част от публичните разходи – над 60%, са плащания за пенсии, социални помощи и здравни услуги, което лишава Франция от фискално пространство, допълни Иванов.

На бюджета на Франция тежи дългът, който финансира тези големи бюджетни дефицити, посочи експертът. Той обясни, че през 1974 г. дефицитът е бил около 30% от брутния вътрешен продукт на страната, а сега е около 120%. Т.е. – преди е бил около 30 млрд. евро, а сега - около 3,6 трилиона евро.

По думите на Иванов Франция е пример за социална държава. Това, което тежи още на страната, освен дългът, са лихвите, които се плащат по него, каза още той.

Иванов смята още, че Франция все по-трудно ще оправдава разходите, които прави за войната в Украйна. Той подчерта, че или ще растат бюджетният дефицит и дългът, или трябва да се режат социални разходи. Това обаче ще предизвика недоволство, смята експертът. Също така отбеляза, че данъците биха могли да бъдат увеличени, но към момента някои от тях са достатъчно високи. „Във високодоходните групи данъците са около 60% върху доходите на лицата”, подчерта Иванов.

Каква е икономическата и финансова ситуация в България

Иванов обясни, че България върви по пътя на Франция, но все още е далече. По думите му българската икономика е много по-малка и кредиторите бързо ще дръпнат доверието си, ако продължаваме в тази посока.

Експертът подчерта, че проблемът на България, а и на Франция са дълго отлаганите структурни реформи. Той смята, че страната ни може да поправи тази грешка със следващите бюджети.

Иванов подчерта, че настояването на АИКБ е било следващите бюджети да бъдат на ускорена фискална консолидация. Т.е. да се направят структурите реформи, чрез което да се увеличи ефективността на публичните разходи, а така ще бъдат намалени дефицитът и дългът.

Бюджет 2027

Иванов отбеляза, че това, което се вижда като заявка в Бюджет 2027 е „недостатъчно смелост”. Той обясни, че се предвижда държавната план сметка да приключи с 4,3% дефицит на начислена основа и 3,5% на касова основа. По думите му това е в посока на консолидация. Очакванията са дефицитът да бъде 5,2%, което е „похвално, но недостатъчно”, отбеляза експертът.

Минималната работна заплата

„Минималната работна заплата през последните три години порасна с 55% при ръст на икономиката от 9% и на производителността 4%. Има огромни икономически дисбаланси, които се натрупват в размера на МРЗ. Когато говорим за политика по доходите и публични разходи, трябва да бъдем балансирани в тези числа. Ресурсите никога няма да бъдат достатъчни. Трябва да се съобразим с възможностите на предприятията”, каза Иванов.

По думите му формулата за определяне на МРЗ е балансирана.

Данък свръхпечалба

По отношение на данъчните закони той посочи, че от АИКБ са против предложението за данък свръхпечалба. „Прави се опит проблемите на конкуренцията да бъдат решени еднократно с промяна в данъчен закон и изземване на част от свръхпечалбите. А те са реализирани заради проблемите в конкуренцията”, обясни експертът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    11 2 Отговор
    По-скоро по пътя на френско Хаити.

    19:04 19.10.2026

  • 2 на Умен

    9 4 Отговор
    взе да му пари на креслото дето седи
    защото нещо разреди умните си коментари по телевизора
    Обаче излишно се притеснява. Няма никакви грижи, защото тук веднъж заспим ли от глад
    Немой се събудим от никакви Френски протести

    19:05 19.10.2026

  • 3 Нали Сме В Клуба На Богатите !

    17 4 Отговор
    И Следваме !

    Техния Път !

    Току Виж !

    Вече Сме Ги Изпреварили !

    19:09 19.10.2026

  • 4 добре

    7 5 Отговор
    Бе там едни определени групи уж протестират а реално разбиват магазини за айфони и маратонки. Не , че и тука няма да стане , но не в близките години.

    19:09 19.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 НАЙ СЕТНЕ ДА ИЗЛЕЗЕ

    14 2 Отговор
    ЕДИН НОРМАЛЕН ЧОВЕК И ДА НАЗОВЕ НЕЩАТА С ИСТИНСКИТЕ ИМ ИМЕНА.

    19:23 19.10.2026

  • 9 Луд

    15 3 Отговор
    Колко е умна Кристалина Георгиева.Каза не харчете повече от що имате.Я да видите трудовият стаж на получаващите помощи.Здравни осигуровки никога не са плащали но ги лекуват оперират и дундурикат.Всяка държава ще фалира при тази ситуация.

    19:24 19.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Пж ничий път не вървим!

    11 1 Отговор
    В радкина безпътица сме

    19:26 19.10.2026

  • 12 ЗНАЧИ СТАНАХМЕ ЕВРОПЕЙЦИ

    3 1 Отговор
    Най после.

    19:32 19.10.2026

  • 13 Факт

    5 0 Отговор
    А Франция върви към ръба на пропастта.

    19:33 19.10.2026

  • 14 АИКБ-то

    9 2 Отговор
    са против всичко,което ще намали техните печалби.Абсолютно сладко ги устройва плоския данък.Криминално чрез приватизацията на Костов присвоиха това,което беше на всички бг граждани.И сега се изживяват на праведни "капиталисти"!

    19:34 19.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Дзак

    2 0 Отговор
    Тези проблеми се решават като се реже отвсякъде по малко. Където има натрупвания, може и да се направи реформа. Няма светкавични решения, защото всичко трябва да бъде на стопанска сметка.

    19:37 19.10.2026

  • 17 Гражданин.

    3 0 Отговор
    Хората от цял свят трябва да се събудаят или те или ние.

    19:37 19.10.2026

  • 18 Колкото и да се оправдава покачването на

    5 2 Отговор
    МРЗ е факт , че няма производителност.Работникът произвежда с 4 % повече /дефакто е по-малко, защото цените на продукцията са нагоре/,а получава с 50% повече.Никаква икономическа логика.Също като при държавната администрация.Наливст се пари за автоматизация и в същото време се раздува щата...

    19:40 19.10.2026

  • 19 Васил

    6 0 Отговор
    Да сте видели някой да протестира заради високите цени у нас май всички са доволни.

    19:45 19.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 малко истински факти

    4 0 Отговор
    Няма как да има управия у франсето , като един работещ носи на гърба са 10 - 12 навлека загорели ... Та и бай Дончо им го каза -" миграцията и исляма са проблемите на Франция "

    19:47 19.10.2026

  • 22 Разпутин

    3 0 Отговор
    Друже, разликата е огромна, Франция люлката на свободата, България люлката на
    корупцията! Мафията у нас си има сигурна държава! Разликата е огромна!
    Ние 6 милиона, Франция близо 70 млн.

    19:55 19.10.2026

  • 23 Нормално !

    2 0 Отговор
    Нали отидахме Там !

    Да Следваме !

    Техния Пример !

    20:00 19.10.2026

  • 24 Хорхе

    2 0 Отговор
    Макрончо, снощи на концерт на Селин Дион, днес ще купува петрол от Иран!
    Лика прилика с родните ни политически празноглавци!

    20:01 19.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

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