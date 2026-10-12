Каримански: Данъкът върху банките крие сериозни рискове

Предложеният от правителството 33% данък върху банковите печалби крие много неизвестни и някои рискове, заяви членът на Управителния съвет на Българската народна банка Любомир Каримански. Той постави под въпрос механизма, по който ще се определя и събира налогът, както и отражението му върху банковата система.

„Къде точно ще попадне тежестта на данъка върху цялата верига - все още не се знае, защото няма оценка“, каза Каримански пред Bulgaria ON AIR. Според него липсата на яснота създава проблем с предвидимостта на данъчната политика.

Каримански предупреди, че ако данъкът засегне капиталовата устойчивост на банките или те решат да прехвърлят тежестта към клиентите си, кредитите може да поскъпнат. Той определи като ключов въпроса как ще бъде изчисляван налогът и върху каква част от печалбата ще се прилага.

Въпросите около прага и активите

„Има много неизвестни. Неизвестно е до каква стойност може да бъде облагана една банка, така че да не се засегнат рисково претеглените ѝ активи“, заяви членът на Управителния съвет на БНБ.

По думите му трябва да се изясни дали всички банки ще бъдат третирани по един и същи начин и дали ще бъде въведен праг за облагане. Каримански посочи, че преди официалното внасяне на целия пакет данъчни закони не е ясно защо се обявяват предварителни мерки.

Примерът с Италия

Каримански призова да бъде анализиран италианският опит с данък върху банковите свръхпечалби. Според него резултатът за бюджета в Италия е бил приблизително нулев, но мярката е насърчила банките да поддържат по-висока капиталова устойчивост.

Той отбеляза, че Европейската централна банка следи именно устойчивостта на банковия сектор. В същото време Каримански не очаква чуждестранни банки да изтеглят активите си от България заради предложения данък.

Източници: novini.bg