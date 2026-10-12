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Каримански: Данъкът върху банките крие сериозни рискове

Каримански: Данъкът върху банките крие сериозни рискове

12 Октомври, 2026 21:42 510 13

  • данък върху банките-
  • любомир каримански-
  • банкови печалби-
  • бнб-
  • кредити

Членът на Управителния съвет на БНБ постави въпроси за механизма на облагане, кредитите и капиталовата устойчивост на банките

Каримански: Данъкът върху банките крие сериозни рискове - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Предложеният от правителството 33% данък върху банковите печалби крие много неизвестни и някои рискове, заяви членът на Управителния съвет на Българската народна банка Любомир Каримански. Той постави под въпрос механизма, по който ще се определя и събира налогът, както и отражението му върху банковата система.

„Къде точно ще попадне тежестта на данъка върху цялата верига - все още не се знае, защото няма оценка“, каза Каримански пред Bulgaria ON AIR. Според него липсата на яснота създава проблем с предвидимостта на данъчната политика.

Каримански предупреди, че ако данъкът засегне капиталовата устойчивост на банките или те решат да прехвърлят тежестта към клиентите си, кредитите може да поскъпнат. Той определи като ключов въпроса как ще бъде изчисляван налогът и върху каква част от печалбата ще се прилага.

Въпросите около прага и активите

„Има много неизвестни. Неизвестно е до каква стойност може да бъде облагана една банка, така че да не се засегнат рисково претеглените ѝ активи“, заяви членът на Управителния съвет на БНБ.

По думите му трябва да се изясни дали всички банки ще бъдат третирани по един и същи начин и дали ще бъде въведен праг за облагане. Каримански посочи, че преди официалното внасяне на целия пакет данъчни закони не е ясно защо се обявяват предварителни мерки.

Примерът с Италия

Каримански призова да бъде анализиран италианският опит с данък върху банковите свръхпечалби. Според него резултатът за бюджета в Италия е бил приблизително нулев, но мярката е насърчила банките да поддържат по-висока капиталова устойчивост.

Той отбеляза, че Европейската централна банка следи именно устойчивостта на банковия сектор. В същото време Каримански не очаква чуждестранни банки да изтеглят активите си от България заради предложения данък.

Източници: novini.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тити

    4 2 Отговор
    Просто едни пари ще отидат при други олигарси

    21:46 12.10.2026

  • 2 хаха

    10 1 Отговор
    ЛЪЖЕ! Както и всичките останали банкстъри, които се появиха на амбразурите и бранят банките с телата си!

    Във Франция данъка на банките е 30% ++

    21:47 12.10.2026

  • 3 Европеец

    9 0 Отговор
    Абе Карамански я си скини дипломата..... Как по време на социализма имаше две банки и нямаше фалити, хората бяха спокойни за спестяванията си и бюджета беше пълен..... Я погледни, че половината от печалбите на банките са от таксите които им плащаме на тия измамници.....

    21:47 12.10.2026

  • 4 Иван

    7 0 Отговор
    Колко лошо че трябва да плащаш но когато клиента на банка за теглене и депозит плащат такса е добре нали ще плащате като всички и без това е пълно с всевъзможни такси стига сте ревали

    21:48 12.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 крадкаримански

    7 0 Отговор
    сакън банките не по добре да обложим работещите бедни!

    21:49 12.10.2026

  • 7 Кина

    4 0 Отговор
    В една саморазрушаваща се система само глупаците си държат парите или златото в банките..!

    21:50 12.10.2026

  • 8 хаха

    7 0 Отговор
    Jul 24, 2025 — Гърция премахва банковите такси при теглене на пари в брой от банкомат от 11 август.


    16.12.2024 Гърция слага таван на някои банкови такси и премахва други
    Този ход идва на фона на тенденция в Европа за въвеждане на извънреден данък върху печалбите на банките

    21:52 12.10.2026

  • 9 Конспиратор

    6 0 Отговор
    Данъкът върху банките крие рискове за печалбите на акционерите на чуждестранните банки у нас.
    Данък сгради, понеже касае предимно граждани, а не банки, е изцяло безрисков за прогресивното управление в страната.

    Коментиран от #10

    21:53 12.10.2026

  • 10 прогресивен лъжепатриот

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Конспиратор":

    може и други видове данъци за дооглозгване да измислим!

    22:05 12.10.2026

  • 11 Айде бе,

    0 0 Отговор
    Къш! Тоя за какво ни го цитират, ако толкова много знаеше щеше да е станал управител на БНБ. Иначе даже и партията му вече не е в парламента.

    22:09 12.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    1 0 Отговор
    Новата Менда -каримански ,лобиста на банките платения българоубиец пак брани еврейските си престъпни господари ,,жалък червей

    23:04 12.10.2026

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