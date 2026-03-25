Възрастни хора вземат бързи кредити, за да си плащат сметките за ток

Жителите на град Искър излизат на протест - заради високи сметки за ток и ниско напрежение в мрежата. Потърпевшите са от различни части на населеното място и се оплакват от двойно и тройно завишени сметки. Настояват и за ревизия на сумите.
Хората в град Искър са много възмутени. Действително се оказва, че плащат космически сметки за ток.
“Ако е била преди една година 700 лева, сега е 700 евро”, показва жена.
„Уредите ми са същите. Нищо не е променено в близките 10 години. Всичко е едно също. Изравниха ни с Англия, с Германия. Само, че тук вземаме 620 евро. Там вземат 2000. Нищо не се проверява. Всичко изравниха - един лев с едно евро“, коментира тя пред БТВ.
Ирена казва, че се отопляват с два климатика. Миналата година плаща 140 лева, тази – 180 евро.
„Подадох жалба. Дойдоха на проверка. Казаха, че всичко е наред. Няма проблем при нас с електромера. Получих имейл, ако искам друга реакция от тяхна страна, да подам наново сигнал - да дойдат, да ми бъде свален електромерът и да си заплатя сумата и за проверката“, разказва тя.
Мъж получава сметка от 437 евро за ток, докато пенсията му е 400 евро. Казва, че ако не е дъщеря му, „няма как да живее“.
Друг плаща 480 евро, докато ползва два климатика.
Възрастен мъж коментира, че сметките му за ток за два месеца са 1500 лева, а пенсията му е 340 лева, като е с 80 процента и телково решение.
"С тези пари трябва да живея, да купувам лекарства и да плащам и ток", посочва той. Допълва, че взима заем от бързи кредити, за да си плати сметката.
12 Селски тарикат
Коментиран от #15
10:00 25.03.2026
13 ППДБ:
10:01 25.03.2026
14 az СВО Победа 80
Добре дошли в клубът на "богатите"!
Започват "прелестите"!
🤣🤣🤣
10:06 25.03.2026
15 А пък ти
До коментар #12 от "Селски тарикат":пробвал ли си с неодимов магнит? Ама няма да лъжеш! Не подвеждай хората!
10:06 25.03.2026
16 Възрастните е важно да разберат
При електронния електромер тази функция не е твърда. Уредът представлява микрокомпютър и се управлява от програма, достъп до която има само доставчикът. Защитата на потребителя срещу манипулация и фалшификация е нулева. За технически грамотния човек веднага става ясно, че такъв уред може системно да се манипулира. И това не е тайна.
Производителите сами сочат в техническите описания на електронните си изделия възможностите за "параметризиране", тоест за манипулиране на софтуера и по колко начина може да става това - дистанционно и през оптичния порт локално и безконтактно.
10:11 25.03.2026
18 Целта на въвеждане на
"Лъжите на властта с енергийните лобита".
10:20 25.03.2026
21 тиквата съм
а всичко друго е временно на тоз свят
обещавам пак да асфалтирам пътищата ако ме изберете
10:50 25.03.2026
