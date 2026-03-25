Новини
България »
Възрастни хора вземат бързи кредити, за да си плащат сметките за ток

Възрастни хора вземат бързи кредити, за да си плащат сметките за ток

25 Март, 2026 09:46 790 22

  • възрастни-
  • кредити-
  • сметки-
  • ток

Възрастни хора вземат бързи кредити, за да си плащат сметките за ток - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жителите на град Искър излизат на протест - заради високи сметки за ток и ниско напрежение в мрежата. Потърпевшите са от различни части на населеното място и се оплакват от двойно и тройно завишени сметки. Настояват и за ревизия на сумите.

Хората в град Искър са много възмутени. Действително се оказва, че плащат космически сметки за ток.

“Ако е била преди една година 700 лева, сега е 700 евро”, показва жена.

„Уредите ми са същите. Нищо не е променено в близките 10 години. Всичко е едно също. Изравниха ни с Англия, с Германия. Само, че тук вземаме 620 евро. Там вземат 2000. Нищо не се проверява. Всичко изравниха - един лев с едно евро“, коментира тя пред БТВ.

Ирена казва, че се отопляват с два климатика. Миналата година плаща 140 лева, тази – 180 евро.

„Подадох жалба. Дойдоха на проверка. Казаха, че всичко е наред. Няма проблем при нас с електромера. Получих имейл, ако искам друга реакция от тяхна страна, да подам наново сигнал - да дойдат, да ми бъде свален електромерът и да си заплатя сумата и за проверката“, разказва тя.

Мъж получава сметка от 437 евро за ток, докато пенсията му е 400 евро. Казва, че ако не е дъщеря му, „няма как да живее“.

Друг плаща 480 евро, докато ползва два климатика.

Възрастен мъж коментира, че сметките му за ток за два месеца са 1500 лева, а пенсията му е 340 лева, като е с 80 процента и телково решение.

"С тези пари трябва да живея, да купувам лекарства и да плащам и ток", посочва той. Допълва, че взима заем от бързи кредити, за да си плати сметката.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така е

    10 1 Отговор
    В клуба на богатите, сига няма да ривети, и по зле ще става😀

    09:52 25.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    10 0 Отговор
    Ще им вземат жилищата.

    09:52 25.03.2026

  • 3 Един

    15 1 Отговор
    Докато не набутат някои хора в панделата, нещата няма да се оправят.

    09:53 25.03.2026

  • 4 Енергийни вампири

    8 0 Отговор
    Към кое ЕРП са горките селяни?

    09:53 25.03.2026

  • 5 Мартин Картофски 🥔

    3 2 Отговор
    Пейпал и Револют, помагайте, възрастни хора, верни зрители и приятели, помагайте с дарения, помагайте с каквото можете. Иначе няма да мога да разкажа в моя канал за проблемите ви с тока.

    09:53 25.03.2026

  • 6 иван костов

    8 0 Отговор
    Така е в клуба на богатите! Скоро няма изобщо да има ток, така че проблемът ще се разреши от самосебе си!

    09:54 25.03.2026

  • 7 Мунчо

    2 8 Отговор
    Сега като си изберат "чорапа" ще им се подобри живота на повечето.....а на останалите им напомням да кътат парите си, за да могат да ги хвърлят през балконите на ало-измамниците.... 🤣🤣🤣

    09:55 25.03.2026

  • 8 Ауууууу

    9 2 Отговор
    Питайте Банкянския неграмотник, да се изходи по въпроса нали той ви вкара да не казвам къде.

    09:57 25.03.2026

  • 9 адаша

    7 0 Отговор
    Бързите кредити са бързи, само когато ги взимаш. Когато ги връщаш, те са бавни.

    09:58 25.03.2026

  • 10 Поздрави

    5 2 Отговор
    На най успешния министър на гепи Жечо Станков.Всичко това е благодарение на него.

    10:00 25.03.2026

  • 11 ООрана държава

    6 2 Отговор
    Пак да гласувате за герб и за хляб ще теглите кредити

    10:00 25.03.2026

  • 12 Селски тарикат

    5 3 Отговор
    Не се ли сещат да си сложат по един неодимов магнит на таблото зад електромера и сметките им ще станат като миналогодишните. Самода гледат кога идва инкасатора да ги засича и ден два преди това да махат магнита.

    Коментиран от #15

    10:00 25.03.2026

  • 13 ППДБ:

    4 2 Отговор
    Електрификация, пенсии, здравеопазване- остатъци от мрачното социалистическо минало! Всичко това ще бъде унищожено веднъж завинаги! Ще бъдете свободни, ще ядете банани и ще почивате в Гърция, започвайте да се радвате!

    10:01 25.03.2026

  • 14 az СВО Победа 80

    2 0 Отговор
    Честит ви шиткойн!

    Добре дошли в клубът на "богатите"!

    Започват "прелестите"!

    🤣🤣🤣

    10:06 25.03.2026

  • 15 А пък ти

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Селски тарикат":

    пробвал ли си с неодимов магнит? Ама няма да лъжеш! Не подвеждай хората!

    10:06 25.03.2026

  • 16 Възрастните е важно да разберат

    7 0 Отговор
    "умните" електромери дават възможност за манипулация и надписване. При класическите индукционни електромери надписването е невъзможно. Защото функцията за измерване е твърдо зададена и не може да се променя без механично отваряне на уреда, без разкъсване на пломбите, снемане на капака. Доставчикът е защитен срещу нерегламентирана намеса на абоната, абонатът е защитен срещу евентуални манипулации на доставчика. Двете страни са равнопоставени.
    При електронния електромер тази функция не е твърда. Уредът представлява микрокомпютър и се управлява от програма, достъп до която има само доставчикът. Защитата на потребителя срещу манипулация и фалшификация е нулева. За технически грамотния човек веднага става ясно, че такъв уред може системно да се манипулира. И това не е тайна.
    Производителите сами сочат в техническите описания на електронните си изделия възможностите за "параметризиране", тоест за манипулиране на софтуера и по колко начина може да става това - дистанционно и през оптичния порт локално и безконтактно.

    10:11 25.03.2026

  • 17 Mного хора от селата

    4 0 Отговор
    (възрастни кто на снимката) най-вече се хванаха на въдицата за евтиното отопление с климатици. В селата къщите са големи, голяма част са неизмазани и несанирани отвън - стоят си с голите тухли. Такава къща няма отопляване при температури под нулата, особено с евтините климатици. Съвсем различно е в апартамент от 1 или 2,3 стаи където живеят хора под, над, ляво, дясно от теб и също се отопляват. За такива къщи трябва яко саниране и скъпи климатици. Климатика има термостат и консумацията му силно зависи от температурната разлика (навън, вътре в стаята) като зависимостта е силно нелинейна за евтините климатици. Те само консумират без да толлят при -10 градуса и по-студено.

    10:19 25.03.2026

  • 18 Целта на въвеждане на

    3 0 Отговор
    Умни електромери, според ЕС беше да контролираме онлайн потреблението си, с цел по-ниски сметки за ток. Да има онлайн възможност за контрол на потребление? НЕ! Нещо повече според Становище на ЕС, чрез умните електромери и потребление, доставчиците имат възможност да изготвят профили на потребители, така по-богатите, получават повече надписани киловатчасове за ток. Профилирането става, защото Територията позволи частни дружества да събират голям обем лични данни на потребителите. Или напълнихме гушите на посредници вносители на умни електромери, за да ни надписват киловатчасове, и ние нищо не можем да направим, те си проверяват електромерите, те си надписват киловатчасове. И не можем да оспорим високите сметки. Незаконно без наше съгласие, замениха индукционните стари електромери. Да уведомиш абоната, не значи че си получил съгласието му. И сме нямали право да откажем умен електромер. Не имаме ПРАВО. Не е вярно, че ЕС настоява за умни електромери, ако не можем онлайн да следим потребление на ток.
    "Лъжите на властта с енергийните лобита".

    10:20 25.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Браво!

    3 0 Отговор
    Гарантираният просперитет в клуба на богатите!

    10:34 25.03.2026

  • 21 тиквата съм

    2 0 Отговор
    важното е пак да гласувате за мен както преди
    а всичко друго е временно на тоз свят

    обещавам пак да асфалтирам пътищата ако ме изберете

    10:50 25.03.2026

  • 22 модерни станахте дърва в гората няма ли

    1 0 Отговор
    Друг плаща 480 евро, докато ползва два климатика

    10:54 25.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове