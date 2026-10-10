Проф. Пламен Киров: КСНС се превърна в предизборен цирк

Политиците превърнаха заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност в предизборен цирк, а споровете около декларацията отклоняват вниманието от съществените въпроси. Това заяви преподавателят по конституционно право проф. Пламен Киров в предаването „България, Европа и светът на фокус“ по Радио ФОКУС.

КСНС заседава на 7 октомври по темата за актуалните рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. След заседанието беше обявено, че общата декларация е приета с необходимото мнозинство.

Киров: КСНС не е решаващ орган

Според проф. Киров част от последвалите политически реакции са насочени към оспорване на самото заседание, въпреки че съветът няма правомощия да взема решения със задължителен характер.

„Това е консултативен орган. Не е решаващ орган, от неговите решения, декларации не следват правни последици“, обясни юристът.

Той коментира и критиките към присъствието на заместник-министър на финансите. По думите му това е било използвано като повод да се постави под съмнение проведеното заседание.

Призив за правила и политическа отговорност

„Това е търсене на някаква причина да се оспори това, което е станало на заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност“, заяви Киров.

Конституционалистът смята, че политическото поведение на участниците подкопава авторитета на КСНС. Той свърза това с начина, по който протичат заседанията на съвета.

„На три месеца не свикват, защото се получават тези говорилни и този политически цирк, на който бяхме свидетели преди два дни“, каза проф. Киров.

Той призова за по-подробни правила за работата на съвета, но предупреди, че само законови промени няма да решат проблема.

Въпроси за срещите с украински представители

„Каквато и правна уредба ние да въведем, каквито и правила стриктни да въведем за дейността на този орган, политиците винаги ще го докарат дотук“, коментира преподавателят.

В разговора Киров постави и въпроси за посещенията и разговорите на украински представители в България, както и за контактите им с американската администрация. Според него липсва достатъчно публична информация за проведените срещи.

Той свърза политическите реакции и с предизборната среда в страната. По думите му кампаниите се концентрират върху компромати, вместо върху ясното представяне на предложенията на кандидатите.

„При нас кампаниите са насочени към компромати. Те не са насочени позитивно да се види какво предлагат отделните кандидати“, заяви проф. Пламен Киров.

Източници: focus-news.net