Илияна Йотова се надява сделката между Путин и Тръмп да повлияе върху цените на дизела

Президентът Илияна Йотова заяви, че се надява споразумението между Путин и Тръмп да повлияе върху цените на дизела в световен мащаб. По думите ѝ недостигът на горива в момента поставя под затруднение цяла Европа. Тя заяви, че не е разговаряла с началника на кабинета на украинския президент – Кирило Буданов, но това е част от активната ни външна политика.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Това, което вчера чух от министър-председателя, означава част от активната българска външна политика. България заявява на всички нива своята позиция по отношение на края на конфликта в Украйна, воденето на преговори.

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Смятам, че полезна среща, защото г-н Буданов тръгваше за САЩ, от които днес чакаме или най-късно утре голяма новина, или поне смея да се надявам за конкретни стъпки по отношение на преговорен и на мирен процес.

Газохранилищата са пълни почти на половина, малко повече от половина. Затруднени са доставките през Ормузкия проток.

Догодина изтича и преходният период с доставките от Русия, т.е. от 1 януари 2027 година Европа няма как да се снабдява. Четем също, че са купени колосални количества от LNG руски газ. Тези дни буквално ще има повече информация и ще видим каква прогноза можем да направим. Всички ние сме заинтересовани от това цените да падат, не да се качват."

„България ще направи всичко възможно да събере доказателства за дроновете, атакували кораби в българската икономическа зона, и на базата на тези доказателства ще вземе своите решения“, уточни Йотова в отговор на въпрос дали има съмнения чии са дроновете, поразили два кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море.

„В качеството си на държавен глава не мога да говоря с предположения, затова и в текста от решението на Консултативния съвет за национална сигурност ясно записахме, че България ще направи всичко възможно, за да събере доказателства и на тяхна база да вземе конкретни решения, както и правителството да информира българската общественост“, заяви Илияна Йотова в отговор на въпрос дали има съмнения чии са дроновете, поразили два кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море.

Източник: bntnews.bg, nova.bg