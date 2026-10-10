Илияна Йотова се надява сделката между Путин и Тръмп да повлияе върху цените на дизела

Президентът Илияна Йотова заяви, че се надява споразумението между Путин и Тръмп да повлияе върху цените на дизела в световен мащаб. По думите ѝ недостигът на горива в момента поставя под затруднение цяла Европа. Тя заяви, че не е разговаряла с началника на кабинета на украинския президент – Кирило Буданов, но това е част от активната ни външна политика.
Илияна Йотова, президент на Република България: "Това, което вчера чух от министър-председателя, означава част от активната българска външна политика. България заявява на всички нива своята позиция по отношение на края на конфликта в Украйна, воденето на преговори.
Смятам, че полезна среща, защото г-н Буданов тръгваше за САЩ, от които днес чакаме или най-късно утре голяма новина, или поне смея да се надявам за конкретни стъпки по отношение на преговорен и на мирен процес.
Газохранилищата са пълни почти на половина, малко повече от половина. Затруднени са доставките през Ормузкия проток.
Догодина изтича и преходният период с доставките от Русия, т.е. от 1 януари 2027 година Европа няма как да се снабдява. Четем също, че са купени колосални количества от LNG руски газ. Тези дни буквално ще има повече информация и ще видим каква прогноза можем да направим. Всички ние сме заинтересовани от това цените да падат, не да се качват."
„България ще направи всичко възможно да събере доказателства за дроновете, атакували кораби в българската икономическа зона, и на базата на тези доказателства ще вземе своите решения“, уточни Йотова в отговор на въпрос дали има съмнения чии са дроновете, поразили два кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море.
„В качеството си на държавен глава не мога да говоря с предположения, затова и в текста от решението на Консултативния съвет за национална сигурност ясно записахме, че България ще направи всичко възможно, за да събере доказателства и на тяхна база да вземе конкретни решения, както и правителството да информира българската общественост“, заяви Илияна Йотова в отговор на въпрос дали има съмнения чии са дроновете, поразили два кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море.
Източник: bntnews.bg, nova.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ТАМПЛИЕРКАТА И МАСОНА
13:25 10.10.2026
4 Тази в действителност е по-тъпа
13:26 10.10.2026
5 Ахааа
Коментиран от #10, #14
13:27 10.10.2026
6 Анонимен
13:28 10.10.2026
7 Пич
Президентката пак ни смаЯ с интеУект....
13:28 10.10.2026
8 Последния Софиянец
Коментиран от #46
13:28 10.10.2026
9 Тоо
13:28 10.10.2026
10 Анонимен
До коментар #5 от "Ахааа":Сглобката хахаха е ШАРЛАТАНИ РАДЕВ ЙОТОВА ГЮРОВ И ТАКА Е ОТ 2020 Г
Коментиран от #23
13:29 10.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Жълт парцал
13:30 10.10.2026
13 Кочо
13:31 10.10.2026
14 Окооо
До коментар #5 от "Ахааа":Бъдете сигурни, че на балотажа, сглобкаджиите ( ПП, ДБ, ГЕРБ, ДПС) отново ще се обединят! Както го направиха и на балотажа за кмет на София! През цялото време, Борисов казваше, че не давал непоискана подкрепа, нооо си подкрепи кандидата на ПП, ДБ на балотажа, все пак и въпреки думите си.... Сглобкаджии сър !
Коментиран от #17, #24, #39
13:31 10.10.2026
15 малии
13:31 10.10.2026
16 Студопор
13:31 10.10.2026
17 Даа⁷
До коментар #14 от "Окооо":На балотажа, България ще избира между Русия и Украйна!!! За Йотова или за Гюров!
Коментиран от #19
13:32 10.10.2026
18 Само
13:32 10.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 бушприт
13:34 10.10.2026
21 Дика
13:34 10.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Даа
До коментар #10 от "Анонимен":Хубавото е, че феновете на Пеевски- Борисов сте на изчезване- като този, анонимен член...!
13:36 10.10.2026
24 Куку
До коментар #14 от "Окооо":Сглобката я създаде Радев, и премиер беше негов Кирчо, с тате военния!
Коментиран от #26
13:38 10.10.2026
25 ама как така
13:38 10.10.2026
26 Верно ли
До коментар #24 от "Куку":Остава да разбереш, е лъжата е дъно в обществото и е приоритет на пропаднали орица. Жалко за тях.
Коментиран от #29
13:39 10.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Куку
До коментар #26 от "Верно ли":Тогава не лъжи! Аз не излъгах!
Коментиран от #33
13:41 10.10.2026
30 тая
13:42 10.10.2026
31 Колкото
13:43 10.10.2026
32 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 ама моля ви се
До коментар #27 от "оня с коня":в България това е древна традиция...
13:44 10.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Въпрос
До коментар #35 от "5 - и наркобарон":Кога комунистите ще се извинят на изстрадалия български народ за зверствата и геноцида и ще се самонатикат по затворите?
13:47 10.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Чума
До коментар #14 от "Окооо":Няма да има балотаж! Машинния вот е категоричен!
13:51 10.10.2026
40 стоян георгиев
13:51 10.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Давай
До коментар #41 от "Налягай си парцалите":Троленето за отпадъка ПП И ДБ не е налягане на прасвалите, а лазене. 😄
13:53 10.10.2026
44 Ниска топка е йоца
13:53 10.10.2026
45 Куку
До коментар #33 от "Така де":Тогава ме извините, че нараних партийните ви чувства и комунистическия плам! Радвайте се на живота така, както го разбирате, и подкрепяйте любимците си, докато грабят народа!
Коментиран от #49, #59
13:53 10.10.2026
46 Швейк
До коментар #8 от "Последния Софиянец":300 000 тона е потреблението на САЩ за 12 часа! Тази е тъпа като галош!
Коментиран от #54
13:55 10.10.2026
47 Анджо
13:55 10.10.2026
48 АГАТ а Кристи
13:56 10.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Може да повлияе
Коментиран от #52
13:59 10.10.2026
51 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
52 Петнистия
До коментар #50 от "Може да повлияе":Уточнява къде, щото и долу е така🤣
14:01 10.10.2026
53 Куку
До коментар #49 от "Не съм очаквал":Благодаря, направо ми спряхте тока, и изглеждам като дете пред вас. Но благодаря и на Бог, че ме забелязахте и ми дадохте някои насоки, които надявам се да ми въздействат положително!
Коментиран от #57, #63
14:02 10.10.2026
54 не само тя
До коментар #46 от "Швейк":и цялото стадо покрай нея съветници пиари и т.н. нищоправещи неможачи!
Коментиран от #56
14:02 10.10.2026
55 ХА! ХА!!!
Коментиран от #65
14:06 10.10.2026
56 сигурно
До коментар #54 от "не само тя":са родата
14:08 10.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Трябваше
До коментар #45 от "Куку":само да разбереш, че лъжата е дъно в обществото и човек излагащ се с лъжи, не изглежда добре. Мисля просто е написано! 😄
Коментиран от #64
14:10 10.10.2026
60 Защо
До коментар #57 от "Както казах":Множествено число? Мислите ли, че може да ме видите в някой друг форум?
Коментиран от #62, #69, #78, #89
14:12 10.10.2026
61 ЕДГАР КЕЙСИ
14:16 10.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 А беше просто
До коментар #53 от "Куку":човек да разбере, че с лъжи първо се излага и второ вреди единствено на себе си. Но уви. И затова трябва нещо!
14:17 10.10.2026
64 Куку
До коментар #59 от "Трябваше":Боже, бичувахте ме с думи! Много сте добър!
Коментиран от #70
14:18 10.10.2026
65 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #55 от "ХА! ХА!!!":Хващате се за думите на Дони Става въпрос за ОТМЯНАТА НА САНКЦИИТЕ Никой няма да знае колко и какво ще изнесе Русия Част от сделката е голямо количество нефт от Иран но няма да ви го кажат
14:19 10.10.2026
66 Ха,ха
14:24 10.10.2026
67 КАТО ПРЕЗИДЕНТ ДА КАЖЕ
14:26 10.10.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Сам се бичуваш
До коментар #64 от "Куку":с евтини лъжи по форумите срещу Радев. Аз нямам вина, че си стигнал до там!
14:29 10.10.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Реално
14:30 10.10.2026
73 Червени бokлyци !
Когато мълчи - крие нещо
Когато е на власт - краде
Когато губи власт - руши
14:31 10.10.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 тази
14:32 10.10.2026
76 Б.си бokлyka !
14:32 10.10.2026
77 Случайница, червена
14:34 10.10.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Диезелът в сащ
14:36 10.10.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Деций
14:42 10.10.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 А трябва ли
До коментар #83 от "Вие":да си брат на Радев, за да имаш достойнство и да не лъжеш по форумите. Май не беше умен въпроса.
Коментиран от #92
14:46 10.10.2026
87 Гоце Параванов
14:47 10.10.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Как мислите
14:50 10.10.2026
91 Ескобар
14:51 10.10.2026
92 Умен
До коментар #86 от "А трябва ли":Си беше въпроса. Вие сте много диктаторски настроен. А трябва ли да харесвам Радев? Най големия лъжец от всички, който с анти Урсулианска реторика ме излъга да гласувам за него, а като отиде при Урсула е мишка с мишките! Който излъга, че е против еврото, но заговори за референдум когато всичко беше приключило? Или самовлюбения паун кой лети насам натам, докато некадърните комунисти около него грабят народа?!
Как мислиш, комунисте?
Коментиран от #93
14:54 10.10.2026
93 Ами да не харесваш е едно
До коментар #92 от "Умен":да си лъжец и тиражираш лъжи срещу Радев, друго. Пак не звучиш умно.
14:59 10.10.2026
94 Голямата държавна глава
14:59 10.10.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.