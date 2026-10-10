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Илияна Йотова се надява сделката между Путин и Тръмп да повлияе върху цените на дизела
  Тема: Украйна

Илияна Йотова се надява сделката между Путин и Тръмп да повлияе върху цените на дизела

10 Октомври, 2026 13:22 825 95

  • илияна йотова-
  • руски дизел-
  • дизел-
  • цени-
  • поскъпване-
  • кирило буданов

Президентът заяви, че не е разговаряла с началника на кабинета на украинския президент – Кирило Буданов, но това е част от активната ни външна политика

Илияна Йотова се надява сделката между Путин и Тръмп да повлияе върху цените на дизела - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова заяви, че се надява споразумението между Путин и Тръмп да повлияе върху цените на дизела в световен мащаб. По думите ѝ недостигът на горива в момента поставя под затруднение цяла Европа. Тя заяви, че не е разговаряла с началника на кабинета на украинския президент – Кирило Буданов, но това е част от активната ни външна политика.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Това, което вчера чух от министър-председателя, означава част от активната българска външна политика. България заявява на всички нива своята позиция по отношение на края на конфликта в Украйна, воденето на преговори.

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Смятам, че полезна среща, защото г-н Буданов тръгваше за САЩ, от които днес чакаме или най-късно утре голяма новина, или поне смея да се надявам за конкретни стъпки по отношение на преговорен и на мирен процес.

Газохранилищата са пълни почти на половина, малко повече от половина. Затруднени са доставките през Ормузкия проток.

Догодина изтича и преходният период с доставките от Русия, т.е. от 1 януари 2027 година Европа няма как да се снабдява. Четем също, че са купени колосални количества от LNG руски газ. Тези дни буквално ще има повече информация и ще видим каква прогноза можем да направим. Всички ние сме заинтересовани от това цените да падат, не да се качват."

„България ще направи всичко възможно да събере доказателства за дроновете, атакували кораби в българската икономическа зона, и на базата на тези доказателства ще вземе своите решения“, уточни Йотова в отговор на въпрос дали има съмнения чии са дроновете, поразили два кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море.

„В качеството си на държавен глава не мога да говоря с предположения, затова и в текста от решението на Консултативния съвет за национална сигурност ясно записахме, че България ще направи всичко възможно, за да събере доказателства и на тяхна база да вземе конкретни решения, както и правителството да информира българската общественост“, заяви Илияна Йотова в отговор на въпрос дали има съмнения чии са дроновете, поразили два кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море.

Източник: bntnews.bg, nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ТАМПЛИЕРКАТА И МАСОНА

    15 6 Отговор
    Ни набутват в чуждата война.

    13:25 10.10.2026

  • 4 Тази в действителност е по-тъпа

    27 7 Отговор
    Отколкото изглежда! Тлъста кокошка на държавна хранилка с общи фрази, клишета и дърводелски ПР.

    13:26 10.10.2026

  • 5 Ахааа

    9 16 Отговор
    Тук е пълно с тролове на сглобката! Сега пак ще хвърлят храчки и ще претоплят старата манджа за помилването! Някакъв нов компромат, не могат ли да измислят? А, ако приключи войната в Украйна, то тогава какво ще ги вдъхновява и обединява ?

    Коментиран от #10, #14

    13:27 10.10.2026

  • 6 Анонимен

    18 5 Отговор
    Вярно Радев вече я назначи пожизнено ЖАЛКА държава овладяна от радев и червените олигарси

    13:28 10.10.2026

  • 7 Пич

    16 4 Отговор
    Божкее......
    Президентката пак ни смаЯ с интеУект....

    13:28 10.10.2026

  • 8 Последния Софиянец

    14 4 Отговор
    300 000 тона са само два танкера.Гъска

    Коментиран от #46

    13:28 10.10.2026

  • 9 Тоо

    12 3 Отговор
    само с надяване нищо не става.

    13:28 10.10.2026

  • 10 Анонимен

    7 5 Отговор

    До коментар #5 от "Ахааа":

    Сглобката хахаха е ШАРЛАТАНИ РАДЕВ ЙОТОВА ГЮРОВ И ТАКА Е ОТ 2020 Г

    Коментиран от #23

    13:29 10.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Жълт парцал

    10 8 Отговор
    Даже фермата на Мирчев е в шок, като им гледам обърканите постове. Явно ПП Де Би ли не са получили точната инструкция.. ех розови понита

    13:30 10.10.2026

  • 13 Кочо

    8 5 Отговор
    Айде и тая стана по семпла или говори маловажни неща, заради предстоящия вот! Остави ги цените, госпожице! Важно е войната да спре! Загиват хора, изчезват в морето и по пътищата на Република България, цените, та цените! Вчера Гюров бе се обезпокоил как да се компенсират икономическите загуби на бизнеса! Света в пламъци и трусове, то се загрижило да не паднат печалбите на някой мошеник!!! То не бяха вирусни, климатични, украински, ирански и всякакви обезщетения!

    13:31 10.10.2026

  • 14 Окооо

    3 7 Отговор

    До коментар #5 от "Ахааа":

    Бъдете сигурни, че на балотажа, сглобкаджиите ( ПП, ДБ, ГЕРБ, ДПС) отново ще се обединят! Както го направиха и на балотажа за кмет на София! През цялото време, Борисов казваше, че не давал непоискана подкрепа, нооо си подкрепи кандидата на ПП, ДБ на балотажа, все пак и въпреки думите си.... Сглобкаджии сър !

    Коментиран от #17, #24, #39

    13:31 10.10.2026

  • 15 малии

    15 5 Отговор
    Шефката на наркодилърите

    13:31 10.10.2026

  • 16 Студопор

    9 2 Отговор
    Ще повлияят, да. Ще се качат.

    13:31 10.10.2026

  • 17 Даа⁷

    4 4 Отговор

    До коментар #14 от "Окооо":

    На балотажа, България ще избира между Русия и Украйна!!! За Йотова или за Гюров!

    Коментиран от #19

    13:32 10.10.2026

  • 18 Само

    13 3 Отговор
    влияния у главата ѝ !

    13:32 10.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 бушприт

    2 4 Отговор
    Президентката Илияна Йотова

    13:34 10.10.2026

  • 21 Дика

    14 3 Отговор
    Количеството дизел е нищожно, тая изобщо не е в час.

    13:34 10.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Даа

    4 5 Отговор

    До коментар #10 от "Анонимен":

    Хубавото е, че феновете на Пеевски- Борисов сте на изчезване- като този, анонимен член...!

    13:36 10.10.2026

  • 24 Куку

    3 8 Отговор

    До коментар #14 от "Окооо":

    Сглобката я създаде Радев, и премиер беше негов Кирчо, с тате военния!

    Коментиран от #26

    13:38 10.10.2026

  • 25 ама как така

    6 1 Отговор
    не са ли я питали булята ко да праят Чичо Дончо и пундлер?

    13:38 10.10.2026

  • 26 Верно ли

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "Куку":

    Остава да разбереш, е лъжата е дъно в обществото и е приоритет на пропаднали орица. Жалко за тях.

    Коментиран от #29

    13:39 10.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Куку

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Верно ли":

    Тогава не лъжи! Аз не излъгах!

    Коментиран от #33

    13:41 10.10.2026

  • 30 тая

    7 1 Отговор
    да обясни защо в България цените са европейски а доходите на работещите са африкански и защо заплатите на политици и управляващи са най високите в ЕС а не да нищоприказва денонощно пред мисирките!!!

    13:42 10.10.2026

  • 31 Колкото

    7 3 Отговор
    по- наближава изборът, се вижда, че тая госпожа не става за президент. Много страхлива, неадекватна, некомпетентна и с изкривена визия за България. На първо място за нея е путинският интерес. И унижението, когато се наведе пред руския патриарх, е унижение за цяла България!

    13:43 10.10.2026

  • 32 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 ама моля ви се

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "оня с коня":

    в България това е древна традиция...

    13:44 10.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Въпрос

    5 4 Отговор

    До коментар #35 от "5 - и наркобарон":

    Кога комунистите ще се извинят на изстрадалия български народ за зверствата и геноцида и ще се самонатикат по затворите?

    13:47 10.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Чума

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Окооо":

    Няма да има балотаж! Машинния вот е категоричен!

    13:51 10.10.2026

  • 40 стоян георгиев

    8 2 Отговор
    Няма как внасянето на руска нафта да регулира цената.жалко е че йотова не го знае.

    13:51 10.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Давай

    2 6 Отговор

    До коментар #41 от "Налягай си парцалите":

    Троленето за отпадъка ПП И ДБ не е налягане на прасвалите, а лазене. 😄

    13:53 10.10.2026

  • 44 Ниска топка е йоца

    7 2 Отговор
    няма значение на какво се надява

    13:53 10.10.2026

  • 45 Куку

    6 1 Отговор

    До коментар #33 от "Така де":

    Тогава ме извините, че нараних партийните ви чувства и комунистическия плам! Радвайте се на живота така, както го разбирате, и подкрепяйте любимците си, докато грабят народа!

    Коментиран от #49, #59

    13:53 10.10.2026

  • 46 Швейк

    9 2 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    300 000 тона е потреблението на САЩ за 12 часа! Тази е тъпа като галош!

    Коментиран от #54

    13:55 10.10.2026

  • 47 Анджо

    6 2 Отговор
    И тая ще ни е президент, нищо добро не ни чака . 🤮🤮🤮🤮👎👎👎

    13:55 10.10.2026

  • 48 АГАТ а Кристи

    3 3 Отговор
    С молба - не плашете децата въпреки, че оня - магнитския точи Л.и.ги по нея

    13:56 10.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Може да повлияе

    5 1 Отговор
    На цените на фризьорските услуги.

    Коментиран от #52

    13:59 10.10.2026

  • 51 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 52 Петнистия

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Може да повлияе":

    Уточнява къде, щото и долу е така🤣

    14:01 10.10.2026

  • 53 Куку

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Не съм очаквал":

    Благодаря, направо ми спряхте тока, и изглеждам като дете пред вас. Но благодаря и на Бог, че ме забелязахте и ми дадохте някои насоки, които надявам се да ми въздействат положително!

    Коментиран от #57, #63

    14:02 10.10.2026

  • 54 не само тя

    4 1 Отговор

    До коментар #46 от "Швейк":

    и цялото стадо покрай нея съветници пиари и т.н. нищоправещи неможачи!

    Коментиран от #56

    14:02 10.10.2026

  • 55 ХА! ХА!!!

    3 1 Отговор
    Договорените количества са малко над 10 големи танкера с нафта… Това в световен мащаб е гориво за няколко дни…до половин месец.

    Коментиран от #65

    14:06 10.10.2026

  • 56 сигурно

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "не само тя":

    са родата

    14:08 10.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Трябваше

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "Куку":

    само да разбереш, че лъжата е дъно в обществото и човек излагащ се с лъжи, не изглежда добре. Мисля просто е написано! 😄

    Коментиран от #64

    14:10 10.10.2026

  • 60 Защо

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Както казах":

    Множествено число? Мислите ли, че може да ме видите в някой друг форум?

    Коментиран от #62, #69, #78, #89

    14:12 10.10.2026

  • 61 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 1 Отговор
    НЕЩО, НА СНИМКАТА ПИГИ Е ...................... ДОСТА ПОД ПИЙНАЛА ..................

    14:16 10.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 А беше просто

    2 2 Отговор

    До коментар #53 от "Куку":

    човек да разбере, че с лъжи първо се излага и второ вреди единствено на себе си. Но уви. И затова трябва нещо!

    14:17 10.10.2026

  • 64 Куку

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "Трябваше":

    Боже, бичувахте ме с думи! Много сте добър!

    Коментиран от #70

    14:18 10.10.2026

  • 65 Дякон Унуфрий Араллампиев

    1 1 Отговор

    До коментар #55 от "ХА! ХА!!!":

    Хващате се за думите на Дони Става въпрос за ОТМЯНАТА НА САНКЦИИТЕ Никой няма да знае колко и какво ще изнесе Русия Част от сделката е голямо количество нефт от Иран но няма да ви го кажат

    14:19 10.10.2026

  • 66 Ха,ха

    2 0 Отговор
    Тая е много смешна🤣😂😂

    14:24 10.10.2026

  • 67 КАТО ПРЕЗИДЕНТ ДА КАЖЕ

    2 0 Отговор
    СЛЕД КАТО СКЛАДОВЕТЕ СА ПЪЛНИ С ДИЗЕЛ ЗАЩО ЦЕНИТЕ СА ТАКИВА, ТОГАВА ЩЕ И ПОВЯРВАМЕ, ЧЕ СЕ ИНТЕРЕСУВА ЗА БЪЛГАРИЯ, ДРУГОТО Е МИСИРКА

    14:26 10.10.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Сам се бичуваш

    0 5 Отговор

    До коментар #64 от "Куку":

    с евтини лъжи по форумите срещу Радев. Аз нямам вина, че си стигнал до там!

    14:29 10.10.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Реално

    2 0 Отговор
    Количествата биха компенсирали под 1% от потребностите на САЩ

    14:30 10.10.2026

  • 73 Червени бokлyци !

    5 1 Отговор
    Когато комунист говори - той лъже
    Когато мълчи - крие нещо
    Когато е на власт - краде
    Когато губи власт - руши

    14:31 10.10.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 тази

    4 2 Отговор
    пълзеше в краката на руското животно сатрапа главорез и агент на кгб гундзяев пред очите на целия свят?

    14:32 10.10.2026

  • 76 Б.си бokлyka !

    6 0 Отговор
    Тая верно е много npocта !

    14:32 10.10.2026

  • 77 Случайница, червена

    5 0 Отговор
    На власт по време на уж демокрацията..

    14:34 10.10.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Диезелът в сащ

    3 1 Отговор
    1,39 евро/литър и оооо, скъпо им било?

    14:36 10.10.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Деций

    0 0 Отговор
    Сделката ще повлияе на цените в САЩ,но не и в Европа.Нашите цени няма да мръднат до като няма спад на цената на петрола в световен план,а тов може да стане смо ако няма дефицит на петрол ,което в близко време не се очаква.

    14:42 10.10.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 А трябва ли

    0 0 Отговор

    До коментар #83 от "Вие":

    да си брат на Радев, за да имаш достойнство и да не лъжеш по форумите. Май не беше умен въпроса.

    Коментиран от #92

    14:46 10.10.2026

  • 87 Гоце Параванов

    1 0 Отговор
    Йотова е мой кадър! Ставаше преди 30 години.Сига е с отпаднала необходимост.300 000 хиляди дизел стигат на САЩ за 1 ден!! Ама какво да прави Пундлер като нема повече...

    14:47 10.10.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Как мислите

    2 0 Отговор
    Това ли ще е върховният главнокомандващ въоръжените сили , по време на война ,не дай Боже

    14:50 10.10.2026

  • 91 Ескобар

    0 0 Отговор
    и на дрогата!

    14:51 10.10.2026

  • 92 Умен

    2 0 Отговор

    До коментар #86 от "А трябва ли":

    Си беше въпроса. Вие сте много диктаторски настроен. А трябва ли да харесвам Радев? Най големия лъжец от всички, който с анти Урсулианска реторика ме излъга да гласувам за него, а като отиде при Урсула е мишка с мишките! Който излъга, че е против еврото, но заговори за референдум когато всичко беше приключило? Или самовлюбения паун кой лети насам натам, докато некадърните комунисти около него грабят народа?!
    Как мислиш, комунисте?

    Коментиран от #93

    14:54 10.10.2026

  • 93 Ами да не харесваш е едно

    0 0 Отговор

    До коментар #92 от "Умен":

    да си лъжец и тиражираш лъжи срещу Радев, друго. Пак не звучиш умно.

    14:59 10.10.2026

  • 94 Голямата държавна глава

    0 0 Отговор
    И от дизел разбирам!

    14:59 10.10.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

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