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„Искаме истина, не оправдания“: Четири кръста край Плевен
  Тема: Войната на пътя

„Искаме истина, не оправдания“: Четири кръста край Плевен

10 Октомври, 2026 14:07 1 122 29

  • катастрофа край плевен-
  • пътят плевен ясен-
  • четири жертви-
  • пътна безопасност-
  • бели кръстове

Приятели на четиримата загинали поставиха паметни кръстове на мястото на катастрофата между Плевен и Ясен и поискаха отговорност от институциите

„Искаме истина, не оправдания“: Четири кръста край Плевен - 1
Снимка: Фейсбук
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Четири бели кръста вече стоят на мястото на тежката катастрофа между Плевен и село Ясен, при която загинаха четирима младежи на възраст между 18 и 21 години. Паметните знаци са поставени от техни приятели, които са организирали и бдение в памет на загиналите.

На кръстовете са поставени снимки и имената на жертвите. На гърба им приятелите са оставили въпроси към общината и държавата за състоянието на пътя и за отговорността на институциите.

„Искаме истина. Искаме отговорност. Не оправдания.“

Приятелите заявяват, че не оправдават нарушенията на пътя и не раздават присъди, но настояват въпросите за безопасността на отсечката да не приключват с прессъобщение. Те призовават трагедията да не бъде използвана за политически нападки и предизборна кампания.

Разследването продължава

Катастрофата е станала на 8 октомври около 22:50 часа на общинския път между Плевен и Ясен. По данни на Окръжната прокуратура в Плевен автомобил „Опел“, управляван от 20-годишен мъж, е напуснал платното вляво, преминал е през разделителния остров и е навлязъл в насрещното движение. След преобръщането му е последвал сблъсък с автомобил „БМВ“.

При огледа скоростомерът на „Опел“-а е блокирал на 139 км/ч. Прокуратурата уточнява, че експертиза трябва да установи дали това е била действителната скорост непосредствено преди удара. Взета е и кръвна проба на водача за изследване за алкохол и наркотични вещества.

По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на смърт по непредпазливост на повече от едно лице. Предстои да бъдат изготвени автотехническа и съдебномедицинска експертиза, които да изяснят механизма и причините за катастрофата. Въпросът за привличането на оцелелия водач като обвиняем ще бъде преценен след стабилизиране на здравословното му състояние.

Отложеният ремонт на пътя

След катастрофата от Община Плевен припомниха, че основният ремонт на пътя е бил отложен през 2025 г. заради водната криза. За проекта е било подписано споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, а прогнозната му стойност е близо 21 милиона лева.

Общината посочва, че средствата са били пренасочени към спешни ВиК ремонти. В същото време причинно-следствена връзка между отложения ремонт и катастрофата не е установена. Дали състоянието на пътя е имало значение за инцидента трябва да бъде изяснено с доказателства и експертизи.

На 9 октомври Плевен обяви ден на траур в памет на четиримата загинали. Двама от тях са били студенти в Медицинския университет, който също обяви тридневен траур.

Източници: glasnews.bg, bntnews.bg, btvnovinite.bg, bgonair.bg


Плевен / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Двете коли

    15 1 Отговор
    Познавали ли са се ? Да не е било нещо като игра. Играчка Плачка.

    12:54 10.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Йода

    21 0 Отговор
    Скоростта убива.

    14:10 10.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дарвин

    10 13 Отговор
    4 сороса по-малко.

    Коментиран от #7, #13, #14, #15

    14:13 10.10.2026

  • 6 АГАТ а Кристи

    19 0 Отговор
    Да беха карали с поне 150 км/ч, та сега водача да не си чеше темето в съдебната палата.
    Не него - да привикат онзи, дето го е сдобил с книжка !!!

    14:13 10.10.2026

  • 7 ЦК на БКП

    10 5 Отговор

    До коментар #5 от "Дарвин":

    Дечица на "другари" са... От вашите, 🤣

    14:16 10.10.2026

  • 8 Анализатор

    19 0 Отговор
    Точно в този участък пътя е неравен,не осветен и без маркировка.Сега си представете в тъмната част на денонощието със 140км,на завой и фарове срещу вас от насрещно движещият се автомобил.Просто не е знаел къде кара.Настъпил е разделителният остров между двете платна и е навлязъл в насрещното.

    Коментиран от #27

    14:16 10.10.2026

  • 9 Иво

    37 0 Отговор
    Това е малоумна работа, караш по разбит път с 140 после държавата била виновна че нямаш мозък.

    14:18 10.10.2026

  • 10 Ами

    24 0 Отговор
    Направете им пътища за да могат да карат с газ до дупка, те това искат. После защо се трепят

    14:18 10.10.2026

  • 11 Майстора

    25 0 Отговор
    Истината е , че младите хора избиват комплекси със мощни коли , мотори, джипове АТВ-та и други играчки, които им купуват родителите със същите проблеми.С една дума простотията е повсеместна.

    14:21 10.10.2026

  • 12 Сила

    26 0 Отговор
    Със 140 по разбит междуселски път в тъмното ....
    Наистина ли искате да ви кажат какво мислят за умствените възможности на въпросните лица ...?!?

    14:23 10.10.2026

  • 13 Без майтап

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "Дарвин":

    Сорос? Мислене. Пропаганда? Подчинение. Ти от кои си ? Ако мислеше щеше да стигнеш до извода че това е трагедия.

    14:24 10.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 оня с коня

    14 0 Отговор
    Фатално е когато Опел започне да се прави на БМВ.Искат Истината приятелите на Загиналите?Ами да се обърнат КЪМ РОДИТЕЛИТЕ на водача дето са му позволили да ползва колата,при положение че не са отделили и Секунда от "Ценното си време" за да го възпитат на СДЪРЖАНОСТ и ТРЕЗВА ПРЕЦЕНКА!А иначе отправените Остри и Укорни въпроси на участниците в Бдението към Държавата и Общината за състоянието на пътя наистина нямат никакъв Полит. отенък,а са стриктно изпърнение на Заповедите на Адвоката на останалия жив Водач с цел намяляване вината му пред съда.

    14:29 10.10.2026

  • 17 какво искат от институциите

    16 0 Отговор
    институцията ли при ограничение 70 шофира със 140 , със 70 км в час може ли да се случи това меле

    14:35 10.10.2026

  • 18 държавата може единствено

    6 1 Отговор
    да им постави гърбици за да се опита да им намали скоростта, но тогава други ще протестират , вижда се че с табели за ограничение на скоростта и камери не става , никой не им обръща внимание

    Коментиран от #25

    14:39 10.10.2026

  • 19 ако жертвите са от автомобила

    9 0 Отговор
    движил се със 140 , са много нагли тези да търсят вина другаде освен в тези които са били в автомобила

    14:43 10.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Родина

    0 0 Отговор
    Само в България слагат паметници по
    пътищата . Срам и позор !

    Коментиран от #28

    14:52 10.10.2026

  • 22 Не разбрах

    5 0 Отговор
    Каква истина искат, освен че приятелчето им карало със 140 по второкласен път ! Истината е , че когато са в колата на такъв , просто трябва да му кажат "Намали !" !

    14:54 10.10.2026

  • 23 Преди 50

    5 0 Отговор
    И повече години инструктор ни казваше, че се шофира според състоянието на пътя. Тогава пътищата не бяха по-добри от сегашните и знаците не бяха повече от сега, но имаше нещо повече в главите.

    14:54 10.10.2026

  • 24 Монк

    3 0 Отговор
    И каква друга истина искат? Един малоумен пикльо кара с над 150км/час и без спирачен път навлиза в насрещното и блъска челно друга кола. За нещастие точно малоумника оцелява, но всички други загиват. Какво са виновни институциите тук?

    14:55 10.10.2026

  • 25 оня с коня

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "държавата може единствено":

    Щели да протестират някои водачи ако се поставят Легнали полицаи както предлагаш?А С КАКВО ПРАВО наказваш всички водачи заради безразсъдството на отделни индивиди с поставяне на "Гърбици" по пътищата за да си разбиват колите само защото ТИ НЯМАШ?И да бъдем точни:НЕ МОЖЕ с Админ. мерки да се възпитава безотговорен гороломник живеещ "за мига",на който му липсват ПЪРВИТЕ 7 г.Та кога аз с ЛЮБИМОТО СИ БМВ ще карам по разбит път със 140,вместо да "пълзя" с 40-50?Точно НИВГИШ:)

    14:56 10.10.2026

  • 26 Цвете

    3 0 Отговор
    ЗА ЗЛА УЧАСТ, ОТНОВО СА МЛАДИ ХОРА. АКО ЕВЕНТУАЛНО НЕ Е ПРИЧИНА ПЪТНАТА НАСТИЛКА ,ЗАЩО МЛАДОТО МОМЧЕ Е КАРАЛ СЪС 139 КМ.,ПРИ НАЛИЧИЕТО ТОЧНО НА ТОЗИ УЧАСТЪК ПО МАЛКА СКОРОСТ? ПИТАМ, НЕ ОБВИНЯВАМ.🤦‍♂️😪🇧🇬

    14:57 10.10.2026

  • 27 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Анализатор":

    😇 Затова пътищата без маркировка ги " маркират " с кръстове и паметници. 😱

    14:57 10.10.2026

  • 28 БездарА

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Родина":

    Бееее, нека ги има, за да стряскат шофьори, .?

    14:57 10.10.2026

  • 29 123

    1 0 Отговор
    Поколение на искащи Безмозъчни

    14:59 10.10.2026

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