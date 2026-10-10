„Искаме истина, не оправдания“: Четири кръста край Плевен

Четири бели кръста вече стоят на мястото на тежката катастрофа между Плевен и село Ясен, при която загинаха четирима младежи на възраст между 18 и 21 години. Паметните знаци са поставени от техни приятели, които са организирали и бдение в памет на загиналите.
На кръстовете са поставени снимки и имената на жертвите. На гърба им приятелите са оставили въпроси към общината и държавата за състоянието на пътя и за отговорността на институциите.„Искаме истина. Искаме отговорност. Не оправдания.“
Приятелите заявяват, че не оправдават нарушенията на пътя и не раздават присъди, но настояват въпросите за безопасността на отсечката да не приключват с прессъобщение. Те призовават трагедията да не бъде използвана за политически нападки и предизборна кампания.
Разследването продължава
Катастрофата е станала на 8 октомври около 22:50 часа на общинския път между Плевен и Ясен. По данни на Окръжната прокуратура в Плевен автомобил „Опел“, управляван от 20-годишен мъж, е напуснал платното вляво, преминал е през разделителния остров и е навлязъл в насрещното движение. След преобръщането му е последвал сблъсък с автомобил „БМВ“.
При огледа скоростомерът на „Опел“-а е блокирал на 139 км/ч. Прокуратурата уточнява, че експертиза трябва да установи дали това е била действителната скорост непосредствено преди удара. Взета е и кръвна проба на водача за изследване за алкохол и наркотични вещества.
По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на смърт по непредпазливост на повече от едно лице. Предстои да бъдат изготвени автотехническа и съдебномедицинска експертиза, които да изяснят механизма и причините за катастрофата. Въпросът за привличането на оцелелия водач като обвиняем ще бъде преценен след стабилизиране на здравословното му състояние.
Отложеният ремонт на пътя
След катастрофата от Община Плевен припомниха, че основният ремонт на пътя е бил отложен през 2025 г. заради водната криза. За проекта е било подписано споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, а прогнозната му стойност е близо 21 милиона лева.
Общината посочва, че средствата са били пренасочени към спешни ВиК ремонти. В същото време причинно-следствена връзка между отложения ремонт и катастрофата не е установена. Дали състоянието на пътя е имало значение за инцидента трябва да бъде изяснено с доказателства и експертизи.
На 9 октомври Плевен обяви ден на траур в памет на четиримата загинали. Двама от тях са били студенти в Медицинския университет, който също обяви тридневен траур.
Източници: glasnews.bg, bntnews.bg, btvnovinite.bg, bgonair.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Двете коли
12:54 10.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Йода
14:10 10.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Дарвин
Коментиран от #7, #13, #14, #15
14:13 10.10.2026
6 АГАТ а Кристи
Не него - да привикат онзи, дето го е сдобил с книжка !!!
14:13 10.10.2026
7 ЦК на БКП
До коментар #5 от "Дарвин":Дечица на "другари" са... От вашите, 🤣
14:16 10.10.2026
8 Анализатор
Коментиран от #27
14:16 10.10.2026
9 Иво
14:18 10.10.2026
10 Ами
14:18 10.10.2026
11 Майстора
14:21 10.10.2026
12 Сила
Наистина ли искате да ви кажат какво мислят за умствените възможности на въпросните лица ...?!?
14:23 10.10.2026
13 Без майтап
До коментар #5 от "Дарвин":Сорос? Мислене. Пропаганда? Подчинение. Ти от кои си ? Ако мислеше щеше да стигнеш до извода че това е трагедия.
14:24 10.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 оня с коня
14:29 10.10.2026
17 какво искат от институциите
14:35 10.10.2026
18 държавата може единствено
Коментиран от #25
14:39 10.10.2026
19 ако жертвите са от автомобила
14:43 10.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Родина
пътищата . Срам и позор !
Коментиран от #28
14:52 10.10.2026
22 Не разбрах
14:54 10.10.2026
23 Преди 50
14:54 10.10.2026
24 Монк
14:55 10.10.2026
25 оня с коня
До коментар #18 от "държавата може единствено":Щели да протестират някои водачи ако се поставят Легнали полицаи както предлагаш?А С КАКВО ПРАВО наказваш всички водачи заради безразсъдството на отделни индивиди с поставяне на "Гърбици" по пътищата за да си разбиват колите само защото ТИ НЯМАШ?И да бъдем точни:НЕ МОЖЕ с Админ. мерки да се възпитава безотговорен гороломник живеещ "за мига",на който му липсват ПЪРВИТЕ 7 г.Та кога аз с ЛЮБИМОТО СИ БМВ ще карам по разбит път със 140,вместо да "пълзя" с 40-50?Точно НИВГИШ:)
14:56 10.10.2026
26 Цвете
14:57 10.10.2026
27 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷
До коментар #8 от "Анализатор":😇 Затова пътищата без маркировка ги " маркират " с кръстове и паметници. 😱
14:57 10.10.2026
28 БездарА
До коментар #21 от "Родина":Бееее, нека ги има, за да стряскат шофьори, .?
14:57 10.10.2026
29 123
14:59 10.10.2026