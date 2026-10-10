„Искаме истина, не оправдания“: Четири кръста край Плевен

Четири бели кръста вече стоят на мястото на тежката катастрофа между Плевен и село Ясен, при която загинаха четирима младежи на възраст между 18 и 21 години. Паметните знаци са поставени от техни приятели, които са организирали и бдение в памет на загиналите.

На кръстовете са поставени снимки и имената на жертвите. На гърба им приятелите са оставили въпроси към общината и държавата за състоянието на пътя и за отговорността на институциите.

„Искаме истина. Искаме отговорност. Не оправдания.“

Приятелите заявяват, че не оправдават нарушенията на пътя и не раздават присъди, но настояват въпросите за безопасността на отсечката да не приключват с прессъобщение. Те призовават трагедията да не бъде използвана за политически нападки и предизборна кампания.

Разследването продължава

Катастрофата е станала на 8 октомври около 22:50 часа на общинския път между Плевен и Ясен. По данни на Окръжната прокуратура в Плевен автомобил „Опел“, управляван от 20-годишен мъж, е напуснал платното вляво, преминал е през разделителния остров и е навлязъл в насрещното движение. След преобръщането му е последвал сблъсък с автомобил „БМВ“.

При огледа скоростомерът на „Опел“-а е блокирал на 139 км/ч. Прокуратурата уточнява, че експертиза трябва да установи дали това е била действителната скорост непосредствено преди удара. Взета е и кръвна проба на водача за изследване за алкохол и наркотични вещества.

По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на смърт по непредпазливост на повече от едно лице. Предстои да бъдат изготвени автотехническа и съдебномедицинска експертиза, които да изяснят механизма и причините за катастрофата. Въпросът за привличането на оцелелия водач като обвиняем ще бъде преценен след стабилизиране на здравословното му състояние.

Отложеният ремонт на пътя

След катастрофата от Община Плевен припомниха, че основният ремонт на пътя е бил отложен през 2025 г. заради водната криза. За проекта е било подписано споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, а прогнозната му стойност е близо 21 милиона лева.

Общината посочва, че средствата са били пренасочени към спешни ВиК ремонти. В същото време причинно-следствена връзка между отложения ремонт и катастрофата не е установена. Дали състоянието на пътя е имало значение за инцидента трябва да бъде изяснено с доказателства и експертизи.

На 9 октомври Плевен обяви ден на траур в памет на четиримата загинали. Двама от тях са били студенти в Медицинския университет, който също обяви тридневен траур.

Източници: glasnews.bg, bntnews.bg, btvnovinite.bg, bgonair.bg