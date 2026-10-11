11 октомври 1912 г. : Ген. Радко Димитриев овладява втората по сила крепост в Източна Тракия – Лозенград

Днес обръщаме поглед към един от най-големите ни триумфи, които военната ни история познава – превземането на Лозенград.
От 9 до 11 октомври 1912 г. Трета и част от Първа армия провеждат Лозенградската настъпателна операция. Първа армия получава задача да отрази действията на Одринския гарнизон, а Трета армия – да овладее укрепения пункт Лозенград.
Това припомнят от Националния военноисторически музей (НВИМ).
Разположението на Трета армия остава неизвестно за противника, което създава условия за осъществяване на стратегическа изненада при нанасяне на главния удар. На 9 октомври войските на двете страни настъпват почти едновременно. След ожесточени срещни боеве по линията Одрин – Лозенград неприятелят е спрян при Ескиполос – Ериклер и отхвърлен към Лозенград.
Османското командване планира да даде отпор на българските войски, които с нощни действия достигат подстъпите на града.
На 11 октомври вражеската отбрана е пробита и Трета армия под командването на генерал-лейтенант Радко Димитриев овладява втората по сила крепост в Източна Тракия – Лозенградската.
С операцията е нанесен мощен удар на противниковата Източна армия. Напълно дезорганизирана, тя отстъпва на юг, изоставяйки по пътя цялото си тежко въоръжение. Телеграфните агенции разпространяват бързо новината за българската победа.
Английският вестник „Дейли телеграф“ окачествява овладяването на Лозенград като „един от най-големите триумфи, каквито въобще военната история познава“.
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8 Горски
една бе ти достойна зарад тях,
и те за теб достойни, майко, бяха
И твойто име само кат мълвяха,
умираха без страх." ИВАН ВАЗОВ
А ДН€$ фатмакът И оная, ТЕ ПОЗОРЯТ ПРЕД Ц€ЛИЙ $ВЯТ!
P.S.
НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ- р€зид€нтинът € ПРО$$$Т ФАТМАК!
ДО КЪДЕ ДОКАРАХА Я тази "държава"- г€н€рал Д€$И ДА НИ УПРАВЛЯВА!
ПО-$ТРАШ€Н ОТ СПИН-а, ПО-ОПА$€Н ОТ РАКА-СЕГА ЗА СЕГА СИ ОСТАВА ФАТМАКА!
ОСТАВКА ЗА Ч€РВ€НИЯ Mr. К€Ш -нато-БКП К€Л€Ш! 80г. комунизъм СТИГАТ! СТИГАТ!
ВРЕМЕ Е ЗА НОВ НАРОДЕН СЪД, ФАТМАКЪТ ОСЪДЕН ПРЪВ!
03:22 11.10.2026
9 Горски
Настъплението по целия фронт започва рано сутринта на 17 (4) ноември 1912 година. Първоначално утринната мъгла подпомага придвижването на Първа и Шеста дивизия до реките Карасу и Катърчису, но когато тя се вдига те са подложени на тежък обстрел. Първа дивизия е принудена да спре настъплението, а Шеста дивизия с големи трудности успява да завземе укреплението Отлуктабия.
Късно вечерта на левия български фланг Двадесет и девети ямболски пехотен полк от Трета дивизия успява да превземе укреплението Илеритабия. Българското командване така и не разбира за този успех и на следващата сутрин укреплението е подложено на обстрел, както от османската, така и от българската артилерия. Около обед на 18 ноември Двадесет и девети полк се оттегля с тежки загуби от Илеритабия.
03:24 11.10.2026
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