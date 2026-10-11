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Първа национална закуска за приятелите на Израел е в София
  Тема: Известни личности

Първа национална закуска за приятелите на Израел е в София

11 Октомври, 2026 07:00, обновена 11 Октомври, 2026 07:04 822 24

  • приятели на израел-
  • дейвид харис-
  • антисемитизъм-
  • негев

Събитието е по инициатива на организацията „Негев“. Дейвид Харис ще представи книгата си „Антисемитизмът – какво трябва да знае всеки?“

Първа национална закуска за приятелите на Израел е в София - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Първата национална закуска за приятелите на Израел в България ще се състои в София. Инициативата е на Организацията на приятелите на Израел в България „Негев“, а събитието ще започне в 9:30 часа в хотел „Хаят Риджънси София“.

В рамките на срещата Дейвид Харис ще представи новата си книга „Антисемитизмът – какво трябва да знае всеки?“. Харис беше изпълнителен директор на Американския еврейски комитет в продължение на повече от три десетилетия – от 1990 до 2022 г.

Дейвид Харис отново представя книга в България

Това е второ посещение на Харис в България, свързано с представяне на негова книга. В началото на 2025 г. той представи българското издание на „На предна линия. Живот в името на глобалното еврейско застъпничество“. Представянето се състоя на 4 февруари.

Новата книга е посветена на антисемитизма и на необходимостта темата да бъде разбирана извън тесния кръг на еврейските общности. Срещата в София е насочена към хора и организации, които подкрепят връзките между България и Израел.

Първата национална закуска има за цел да събере на едно място приятели на Израел от България и да създаде възможност за разговор по въпроси, свързани с еврейското застъпничество и противодействието на антисемитизма.

Източници: bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Промяната

    38 11 Отговор
    Само тука ли ви минават номерата? Идете вав Газа да закусвате приятелски!

    Коментиран от #19

    07:10 11.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ники

    19 10 Отговор
    Имат ли такива ?

    07:28 11.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 И кво....?!

    24 9 Отговор
    Монката Паси ще жвака кашерно идиотски ухилен?
    Или ще реве от възторг?

    07:32 11.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 смрад

    11 7 Отговор
    В хотел Хаят ще се събира само

    07:47 11.10.2026

  • 12 Лопата Орешник

    15 10 Отговор
    Нелепо!!

    Коментиран от #16

    07:53 11.10.2026

  • 13 Хаха

    12 8 Отговор
    Вън от България ! Не ни мислите доброто!

    08:04 11.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Факти

    5 7 Отговор
    Първа национална закуска с боза и мекици за приятелите на Израел е в София

    08:06 11.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Трабантаджия с имунитет

    9 8 Отговор
    - Охаа, кьорсофра! Там съм.

    08:12 11.10.2026

  • 18 Предложение

    10 8 Отговор
    Изгонете НАГЛИТЕ от България, да си ходят при съседите, арабите, които "много" ги обичат...

    Коментиран от #20

    08:14 11.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Гост

    8 7 Отговор

    До коментар #18 от "Предложение":

    "Ако чужденец се засели между вас, не го гонете и не му правете зло. защото и вие влязохте в Ханаан като чужденци.".
    Нямам нищо против евреите и не разбирам истерията срещу тях.. Омразата е път към злото. Предпазливостта е съвсем друго нещо.
    Но това, че един евреин е с кола репутация у нас не означава, че целият еврейски род трябва да се заклеймява. Гнили ябълки има навсякъде. Мислете с акъл! Не се поддавайте на емоции!

    Коментиран от #21

    08:31 11.10.2026

  • 21 мдааа

    5 7 Отговор

    До коментар #20 от "Гост":

    И в Палестина мислят така

    08:34 11.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Боруна Лом

    4 5 Отговор
    СЕГА Е МОМЕНТА ДА СЕ ВИДЯТ ПРЕДАТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ! НЕ , ЧЕ НЕ ГИ ЗНАЕМЕ!

    08:41 11.10.2026

  • 24 само да попитам за един чичко ади

    3 2 Отговор
    закуската с цианит ли ще е приготвена?

    08:44 11.10.2026

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