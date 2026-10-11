Първа национална закуска за приятелите на Израел е в София

Първата национална закуска за приятелите на Израел в България ще се състои в София. Инициативата е на Организацията на приятелите на Израел в България „Негев“, а събитието ще започне в 9:30 часа в хотел „Хаят Риджънси София“.
В рамките на срещата Дейвид Харис ще представи новата си книга „Антисемитизмът – какво трябва да знае всеки?“. Харис беше изпълнителен директор на Американския еврейски комитет в продължение на повече от три десетилетия – от 1990 до 2022 г.
Дейвид Харис отново представя книга в България
Това е второ посещение на Харис в България, свързано с представяне на негова книга. В началото на 2025 г. той представи българското издание на „На предна линия. Живот в името на глобалното еврейско застъпничество“. Представянето се състоя на 4 февруари.
Новата книга е посветена на антисемитизма и на необходимостта темата да бъде разбирана извън тесния кръг на еврейските общности. Срещата в София е насочена към хора и организации, които подкрепят връзките между България и Израел.
Първата национална закуска има за цел да събере на едно място приятели на Израел от България и да създаде възможност за разговор по въпроси, свързани с еврейското застъпничество и противодействието на антисемитизма.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Промяната
Коментиран от #19
07:10 11.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ники
07:28 11.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 И кво....?!
Или ще реве от възторг?
07:32 11.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 смрад
07:47 11.10.2026
12 Лопата Орешник
Коментиран от #16
07:53 11.10.2026
13 Хаха
08:04 11.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Факти
08:06 11.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Трабантаджия с имунитет
08:12 11.10.2026
18 Предложение
Коментиран от #20
08:14 11.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Гост
До коментар #18 от "Предложение":"Ако чужденец се засели между вас, не го гонете и не му правете зло. защото и вие влязохте в Ханаан като чужденци.".
Нямам нищо против евреите и не разбирам истерията срещу тях.. Омразата е път към злото. Предпазливостта е съвсем друго нещо.
Но това, че един евреин е с кола репутация у нас не означава, че целият еврейски род трябва да се заклеймява. Гнили ябълки има навсякъде. Мислете с акъл! Не се поддавайте на емоции!
Коментиран от #21
08:31 11.10.2026
21 мдааа
До коментар #20 от "Гост":И в Палестина мислят така
08:34 11.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Боруна Лом
08:41 11.10.2026
24 само да попитам за един чичко ади
08:44 11.10.2026