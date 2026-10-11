Първа национална закуска за приятелите на Израел е в София

Първата национална закуска за приятелите на Израел в България ще се състои в София. Инициативата е на Организацията на приятелите на Израел в България „Негев“, а събитието ще започне в 9:30 часа в хотел „Хаят Риджънси София“.

В рамките на срещата Дейвид Харис ще представи новата си книга „Антисемитизмът – какво трябва да знае всеки?“. Харис беше изпълнителен директор на Американския еврейски комитет в продължение на повече от три десетилетия – от 1990 до 2022 г.

Дейвид Харис отново представя книга в България

Това е второ посещение на Харис в България, свързано с представяне на негова книга. В началото на 2025 г. той представи българското издание на „На предна линия. Живот в името на глобалното еврейско застъпничество“. Представянето се състоя на 4 февруари.

Новата книга е посветена на антисемитизма и на необходимостта темата да бъде разбирана извън тесния кръг на еврейските общности. Срещата в София е насочена към хора и организации, които подкрепят връзките между България и Израел.

Първата национална закуска има за цел да събере на едно място приятели на Израел от България и да създаде възможност за разговор по въпроси, свързани с еврейското застъпничество и противодействието на антисемитизма.

Източници: bta.bg