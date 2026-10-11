България и Израел обсъдиха общата си история и антисемитизма

Съвременните и историческите отношения между България и Израел, антисемитизмът и дезинформацията бяха сред основните теми на първата национална закуска за приятелите на Израел в България. Срещата се проведе в хотел „Хаят Риджънси София“ по инициатива на неправителствената Организация на приятелите на Израел в България „Негев“.
В рамките на събитието дългогодишният изпълнителен директор на Американския еврейски комитет Дейвид Харис представи книгата си „Антисемитизмът – какво трябва да знае всеки?“. Харис е ръководил организацията от 1990 до 2022 г. По думите му е работил две години върху изданието, написано по поръчка на университета „Оксфорд“. Българският превод е първият чуждестранен превод на книгата.
Харис представи пред участниците историята на Израел и основни тези от книгата, която разглежда историческото и религиозното развитие на антисемитизма, неговото съвременно преобразуване и възможностите за противодействие.
„Негев“ като платформа за приятелство
Председателят на организацията проф. д-р Александър Оскар заяви, че при създаването ѝ е имало една основна цел: да бъдат събрани хора от цяла България, които независимо от професията, религията, политическите убеждения или произхода си могат да заявят, че са приятели на Израел.„Приятелството не е просто дипломатическа формула, то е връзка между хората и поколенията, избор на ценности, зад които заставаме“, каза Оскар.
Според него отношенията между двете страни са изградени върху приятелство, взаимно уважение и дълбоки човешки връзки. Той посочи, че това приятелство е поставено на изпитание от завръщането на антисемитизма и превръщането на дезинформацията в инструмент за влияние.
Посланикът на Израел в България Йоси Леви Сфари заяви, че „Негев“ отговаря на нуждата от платформа за хората в България, които приемат връзката с Израел като дълбока и значима. Той обърна внимание и на ролята на езика за оформянето на общественото мнение, като предупреди, че легитимирането на опасна терминология може да има последици за свободния свят.
Призив за повече контакти и сътрудничество
Председателят на Консултативния борд на „Негев“ Росен Плевнелиев определи организацията като мост между България и Израел, между общата история и бъдещото сътрудничество.„България и Израел имат много какво да дадат една на друга и е наш дълг да надграждаме историческата близост между двата народа“, каза Плевнелиев.
Той посочи образованието, науката, медицината и технологиите като области за развитие на двустранните връзки, но постави акцент и върху по-честите контакти между хората.
Представителят на Американския еврейски комитет в България Виктор Меламед заяви, че интересът към книгите на еврейски автори има дълга традиция у нас. Депутатът Ирина Асиова-Диамант свърза срещата с необходимостта от обща реакция срещу антисемитизма и езика на омразата.„Когато остане без отговор, омразата намира смелост“, каза Асиова-Диамант.
Източници: bta.bg, marica.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 Догма
До коментар #1 от "Ние нямаме нищо общо с евреите":Всички народи където са приели християнството и мюсюлманите и др.Всички имат общо с евреите.
Коментиран от #37, #38, #40
15:53 11.10.2026
4 Сър Пичук
Коментиран от #27, #50, #59
15:53 11.10.2026
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21 Това е много гнусно
16:07 11.10.2026
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23 Това е много гнусно
16:12 11.10.2026
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25 Така Така
16:13 11.10.2026
26 хехе
До коментар #22 от "Чорбара":Явно на автора на статията не му харесват коментарите. Най-добре ще бъде, ако админа махне статията едва ли ще има по-позитивни коментари.
16:14 11.10.2026
27 Много е ясно!
До коментар #4 от "Сър Пичук":Еврейската държава е момента се управлява така, както Хитлер е управлявал Германия! Едно към едно! На това му се казва неонацизъм! Изповядва се и в Украйна!
16:16 11.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Мбого ли горди трябва да сме
16:21 11.10.2026
30 НОРМАЛНО ли
16:23 11.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Много ли горди трябва да сме
16:26 11.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Наблюдател
16:26 11.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Олееее....
16:28 11.10.2026
37 Наблюдател
До коментар #3 от "Догма":Трите монотеистични религии произлизат една от друга. Затова са и в постоянен исторически конфликт. Има ли такъв между християни и будисти например?
16:29 11.10.2026
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40 Пилотът Гошу
До коментар #3 от "Догма":Глупости …
16:31 11.10.2026
41 антисемитизма и езика на омразата
Коментиран от #67
16:31 11.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Иисус Христос към юдаистите
41 Вие вършите делата на баща си. Те му рекоха: Ние не сме родени от блудство; един Отец имаме, Бога.
42 Исус им рече: Ако беше Бог вашият Отец, то вие щяхте да Ме любите, защото Аз от Бога съм излязъл и дошъл; понеже Аз не съм дошъл от Себе Си, но Той Ме прати.
43 Защо не разбирате Моето говорене? Защото не можете да слушате Моето учение.
44 Вие сте от баща дявола, и желаете да вършите похотите на баща си. Той беше открай човекоубиец, и не устоя в истината; защото в него няма истина. Когато изговаря лъжа, от своите си говори, защото е лъжец, и на лъжата баща.
45 А понеже Аз говоря истината, вие не Ме вярвате."
Библия, Йоан, гл. 8.
16:49 11.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
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49 Хаха
16:53 11.10.2026
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52 Троян
Коментиран от #72
16:58 11.10.2026
53 Общо взето
17:00 11.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Сър Пичук
Коментиран от #61, #63
17:05 11.10.2026
58 Родина
17:05 11.10.2026
59 идиоти вън
До коментар #4 от "Сър Пичук":Абе защо този народ е все гонен, още от фараоните та през католиците(инквизицията) по-нататък всички знаем?!?!?!
17:07 11.10.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 ...???
До коментар #57 от "Сър Пичук":Ленин е от руско-чувашки произход. Някои казват от калинките.
Коментиран от #65
17:11 11.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Православен ходжа
До коментар #57 от "Сър Пичук":Сергей Кириенко също е евреин. Настоящ първи заместник-ръководител на Администрацията на президента на РФ, близък до Путин и смятан за един от най-влиятелните кукловоди в Кремъл.
Коментиран от #66
17:13 11.10.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Сър Пичук
До коментар #61 от "...???":Майката на Ленин, Мария Александровна Улянова (родена Бланк), е дъщеря на Александър Бланк (роден Мошко или Израел Мойсеевич Бланк)
Дядото по майчина линия, Александър Бланк е роден в бедно еврейско семейство в Украйна (в Житомир/Одеса). Този еврейски произход е бил укриван в продължение на десетилетия в Съветския съюз поради държавния антисемитизъм, въпреки че сестра му Анна Улянова пише за това писмо до Йосиф Сталин през 1932 г
17:17 11.10.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Новината е само
17:28 11.10.2026
70 питам за един приятел
17:29 11.10.2026
71 Можеха
17:30 11.10.2026
72 и все пак ,да помним
До коментар #52 от "Троян":стихотворението на Вазов , Жидов гроб !
17:33 11.10.2026