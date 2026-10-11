България и Израел обсъдиха общата си история и антисемитизма

Съвременните и историческите отношения между България и Израел, антисемитизмът и дезинформацията бяха сред основните теми на първата национална закуска за приятелите на Израел в България. Срещата се проведе в хотел „Хаят Риджънси София“ по инициатива на неправителствената Организация на приятелите на Израел в България „Негев“.

В рамките на събитието дългогодишният изпълнителен директор на Американския еврейски комитет Дейвид Харис представи книгата си „Антисемитизмът – какво трябва да знае всеки?“. Харис е ръководил организацията от 1990 до 2022 г. По думите му е работил две години върху изданието, написано по поръчка на университета „Оксфорд“. Българският превод е първият чуждестранен превод на книгата.

Харис представи пред участниците историята на Израел и основни тези от книгата, която разглежда историческото и религиозното развитие на антисемитизма, неговото съвременно преобразуване и възможностите за противодействие.

„Негев“ като платформа за приятелство

Председателят на организацията проф. д-р Александър Оскар заяви, че при създаването ѝ е имало една основна цел: да бъдат събрани хора от цяла България, които независимо от професията, религията, политическите убеждения или произхода си могат да заявят, че са приятели на Израел.

„Приятелството не е просто дипломатическа формула, то е връзка между хората и поколенията, избор на ценности, зад които заставаме“, каза Оскар.

Според него отношенията между двете страни са изградени върху приятелство, взаимно уважение и дълбоки човешки връзки. Той посочи, че това приятелство е поставено на изпитание от завръщането на антисемитизма и превръщането на дезинформацията в инструмент за влияние.

Посланикът на Израел в България Йоси Леви Сфари заяви, че „Негев“ отговаря на нуждата от платформа за хората в България, които приемат връзката с Израел като дълбока и значима. Той обърна внимание и на ролята на езика за оформянето на общественото мнение, като предупреди, че легитимирането на опасна терминология може да има последици за свободния свят.

Призив за повече контакти и сътрудничество

Председателят на Консултативния борд на „Негев“ Росен Плевнелиев определи организацията като мост между България и Израел, между общата история и бъдещото сътрудничество.

„България и Израел имат много какво да дадат една на друга и е наш дълг да надграждаме историческата близост между двата народа“, каза Плевнелиев.

Той посочи образованието, науката, медицината и технологиите като области за развитие на двустранните връзки, но постави акцент и върху по-честите контакти между хората.

Представителят на Американския еврейски комитет в България Виктор Меламед заяви, че интересът към книгите на еврейски автори има дълга традиция у нас. Депутатът Ирина Асиова-Диамант свърза срещата с необходимостта от обща реакция срещу антисемитизма и езика на омразата.

„Когато остане без отговор, омразата намира смелост“, каза Асиова-Диамант.

Източници: bta.bg, marica.bg