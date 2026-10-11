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България и Израел обсъдиха общата си история и антисемитизма

България и Израел обсъдиха общата си история и антисемитизма

11 Октомври, 2026 15:46 841 72

  • българия и израел-
  • антисемитизъм-
  • дезинформация-
  • негев-
  • дейвид харис

На първата национална закуска за приятелите на Израел беше представена книгата на Дейвид Харис „Антисемитизмът – какво трябва да знае всеки?“

България и Израел обсъдиха общата си история и антисемитизма - 1
Снимка: Фейсбук
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Съвременните и историческите отношения между България и Израел, антисемитизмът и дезинформацията бяха сред основните теми на първата национална закуска за приятелите на Израел в България. Срещата се проведе в хотел „Хаят Риджънси София“ по инициатива на неправителствената Организация на приятелите на Израел в България „Негев“.

В рамките на събитието дългогодишният изпълнителен директор на Американския еврейски комитет Дейвид Харис представи книгата си „Антисемитизмът – какво трябва да знае всеки?“. Харис е ръководил организацията от 1990 до 2022 г. По думите му е работил две години върху изданието, написано по поръчка на университета „Оксфорд“. Българският превод е първият чуждестранен превод на книгата.

Харис представи пред участниците историята на Израел и основни тези от книгата, която разглежда историческото и религиозното развитие на антисемитизма, неговото съвременно преобразуване и възможностите за противодействие.

„Негев“ като платформа за приятелство

Председателят на организацията проф. д-р Александър Оскар заяви, че при създаването ѝ е имало една основна цел: да бъдат събрани хора от цяла България, които независимо от професията, религията, политическите убеждения или произхода си могат да заявят, че са приятели на Израел.

„Приятелството не е просто дипломатическа формула, то е връзка между хората и поколенията, избор на ценности, зад които заставаме“, каза Оскар.

Според него отношенията между двете страни са изградени върху приятелство, взаимно уважение и дълбоки човешки връзки. Той посочи, че това приятелство е поставено на изпитание от завръщането на антисемитизма и превръщането на дезинформацията в инструмент за влияние.

Посланикът на Израел в България Йоси Леви Сфари заяви, че „Негев“ отговаря на нуждата от платформа за хората в България, които приемат връзката с Израел като дълбока и значима. Той обърна внимание и на ролята на езика за оформянето на общественото мнение, като предупреди, че легитимирането на опасна терминология може да има последици за свободния свят.

Призив за повече контакти и сътрудничество

Председателят на Консултативния борд на „Негев“ Росен Плевнелиев определи организацията като мост между България и Израел, между общата история и бъдещото сътрудничество.

„България и Израел имат много какво да дадат една на друга и е наш дълг да надграждаме историческата близост между двата народа“, каза Плевнелиев.

Той посочи образованието, науката, медицината и технологиите като области за развитие на двустранните връзки, но постави акцент и върху по-честите контакти между хората.

Представителят на Американския еврейски комитет в България Виктор Меламед заяви, че интересът към книгите на еврейски автори има дълга традиция у нас. Депутатът Ирина Асиова-Диамант свърза срещата с необходимостта от обща реакция срещу антисемитизма и езика на омразата.

„Когато остане без отговор, омразата намира смелост“, каза Асиова-Диамант.

Източници: bta.bg, marica.bg


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Догма

    7 15 Отговор

    До коментар #1 от "Ние нямаме нищо общо с евреите":

    Всички народи където са приели християнството и мюсюлманите и др.Всички имат общо с евреите.

    Коментиран от #37, #38, #40

    15:53 11.10.2026

  • 4 Сър Пичук

    7 25 Отговор
    Колко евреи познаваш лично? Интересно ми да разбера на какво се гради омразата ти към евреите?

    Коментиран от #27, #50, #59

    15:53 11.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Това е много гнусно

    25 5 Отговор
    Трудно е за коментар дори. Впрочем оня Гълабов на федерацията на ционистите защо още не е арестуван? А? .... Позор !

    16:07 11.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Това е много гнусно

    27 2 Отговор
    Няма разумни хора в България, които приемат връзката с Израел като дълбока и значима !

    16:12 11.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Така Така

    30 2 Отговор
    Обща история???? Силно казано доста пресилен израз

    16:13 11.10.2026

  • 26 хехе

    28 1 Отговор

    До коментар #22 от "Чорбара":

    Явно на автора на статията не му харесват коментарите. Най-добре ще бъде, ако админа махне статията едва ли ще има по-позитивни коментари.

    16:14 11.10.2026

  • 27 Много е ясно!

    27 1 Отговор

    До коментар #4 от "Сър Пичук":

    Еврейската държава е момента се управлява така, както Хитлер е управлявал Германия! Едно към едно! На това му се казва неонацизъм! Изповядва се и в Украйна!

    16:16 11.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Мбого ли горди трябва да сме

    19 2 Отговор
    с тези терористи избивали стотици българи ? За тях ли са говорили ?

    16:21 11.10.2026

  • 30 НОРМАЛНО ли

    24 0 Отговор
    е да се уважава държава която ДЕСЕТИЛЕТИЯ тормози съседите си , заграбва , застроява и заселва земите им . Срина със земята Газа заедно с ДЕСЕТКИ хиляди деца и жени . ЗАЩО не си спомнят геноцида над тях от Хитлер . С какво са ни помогнали като благодарност за спасените у нас евреи .

    16:23 11.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Много ли горди трябва да сме

    16 1 Отговор
    с тези терористи избивали стотици българи включително и жени и деца в България ? За тях ли са говорили на тази тайна среща ?

    16:26 11.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Наблюдател

    9 2 Отговор
    За съжаление на някои, между противопоставянето на антисемитизма в нацистка Германия и критиката на днешните агресивни действия на Израел няма нищо общо.

    16:26 11.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Олееее....

    12 2 Отговор
    Председателят на Консултативния борд на „Негев“ бил Росен Плевнелиев ....

    16:28 11.10.2026

  • 37 Наблюдател

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Догма":

    Трите монотеистични религии произлизат една от друга. Затова са и в постоянен исторически конфликт. Има ли такъв между християни и будисти например?

    16:29 11.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Пилотът Гошу

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Догма":

    Глупости …

    16:31 11.10.2026

  • 41 антисемитизма и езика на омразата

    14 2 Отговор
    Нищо общо нямат с ционизма който е еманацията на нацизма дефакто.

    Коментиран от #67

    16:31 11.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Иисус Христос към юдаистите

    9 0 Отговор
    "40 А сега искате да убиете Мене, Човека, Който ви казах истината, която чух от Бога. Това Авраам не е сторил.
    41 Вие вършите делата на баща си. Те му рекоха: Ние не сме родени от блудство; един Отец имаме, Бога.
    42 Исус им рече: Ако беше Бог вашият Отец, то вие щяхте да Ме любите, защото Аз от Бога съм излязъл и дошъл; понеже Аз не съм дошъл от Себе Си, но Той Ме прати.
    43 Защо не разбирате Моето говорене? Защото не можете да слушате Моето учение.
    44 Вие сте от баща дявола, и желаете да вършите похотите на баща си. Той беше открай човекоубиец, и не устоя в истината; защото в него няма истина. Когато изговаря лъжа, от своите си говори, защото е лъжец, и на лъжата баща.
    45 А понеже Аз говоря истината, вие не Ме вярвате."

    Библия, Йоан, гл. 8.

    16:49 11.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Хаха

    10 1 Отговор
    Каква обща история имаме с тези ?

    16:53 11.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Троян

    10 2 Отговор
    лазар коен, отворил портите на Велико Търново пред ордите на султан Баязид? За това ли да ги обичаме евреите?

    Коментиран от #72

    16:58 11.10.2026

  • 53 Общо взето

    11 3 Отговор
    във България сигурно има повече еврейски организации и секти от колкото детски градини.

    17:00 11.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Сър Пичук

    6 7 Отговор
    Както се очакваше путинистите не познават нито един евреин лично, но това не им пречи да мразят евреите. Щеше да е тъжно, ако не беше трагично. Интересно на какво тогава се крепи носталгията им по СССР и комунизма? Една скоба - любимият ви Ленин не беше ли с еврейски произход, бре? За други съветски лидери няма да питам, че то май половината видни съветски революционери са такива. Между другото, Жириновски какъв беше по произход, а?

    Коментиран от #61, #63

    17:05 11.10.2026

  • 58 Родина

    1 2 Отговор
    Града се казва Уман .

    17:05 11.10.2026

  • 59 идиоти вън

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Сър Пичук":

    Абе защо този народ е все гонен, още от фараоните та през католиците(инквизицията) по-нататък всички знаем?!?!?!

    17:07 11.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 ...???

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Сър Пичук":

    Ленин е от руско-чувашки произход. Някои казват от калинките.

    Коментиран от #65

    17:11 11.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Православен ходжа

    5 2 Отговор

    До коментар #57 от "Сър Пичук":

    Сергей Кириенко също е евреин. Настоящ първи заместник-ръководител на Администрацията на президента на РФ, близък до Путин и смятан за един от най-влиятелните кукловоди в Кремъл.

    Коментиран от #66

    17:13 11.10.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Сър Пичук

    5 1 Отговор

    До коментар #61 от "...???":

    Майката на Ленин, Мария Александровна Улянова (родена Бланк), е дъщеря на Александър Бланк (роден Мошко или Израел Мойсеевич Бланк)
    Дядото по майчина линия, Александър Бланк е роден в бедно еврейско семейство в Украйна (в Житомир/Одеса). Този еврейски произход е бил укриван в продължение на десетилетия в Съветския съюз поради държавния антисемитизъм, въпреки че сестра му Анна Улянова пише за това писмо до Йосиф Сталин през 1932 г

    17:17 11.10.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Новината е само

    0 0 Отговор
    че Плевню съвсем изперка

    17:28 11.10.2026

  • 70 питам за един приятел

    1 0 Отговор
    А първана национална вечера на приятелите на Газа ,кога ще се състои в България,страната на розите и демокрацията и човечността ?

    17:29 11.10.2026

  • 71 Можеха

    0 0 Отговор
    И на Околчица в кемпер да се съберат тея. Или в два кемпера

    17:30 11.10.2026

  • 72 и все пак ,да помним

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Троян":

    стихотворението на Вазов , Жидов гроб !

    17:33 11.10.2026

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