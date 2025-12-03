Шалом: Оскверниха паметника на Димитър Пешев в София

За пореден път София осъмна с осквернен паметник, свързан с паметта на българските евреи. Този път вандализмът беше насочен към паметника на Димитър Пешев – една от най-светлите личности в българската история и човек, чиито заслуги за Спасяването на българските евреи са признати в целия свят.

Оскверняването на този паметник е акт не само срещу неговата памет, но и срещу смелостта на всички, които с риск за живота си са се изправили, за да защитят своите съграждани от еврейски произход. Делото на Димитър Пешев е неразделна част от българската и световната история и е сред най-ярките примери за човешко достойнство и морална сила.

След оскверняването на Паметника на Спасението в София, Паметника на Благодарността в Бургас и синагогите във Варна и София, този нов случай не може да се приема като изолирана проява. За нас това е част от целенасочена и организирана кампания, насочена срещу доверието и добруването между евреи и българи в нашата страна.

Тази сутрин от организацията организирахме почистване на паметника. Категорично заявяваме, че няма да позволим нашите градове да бъдат посрамвани от подобни действия. Призоваваме компетентните институции да предприемат всички необходими стъпки за разкриване и противодействие на тези срамни прояви.

Изказваме благодарност на председателя на Комисията за защита от дискриминация, г-жа Елка Божова, за своевременното съдействие и предоставената информация, посочват от "Шалом".