Новини
България »
Шалом: Оскверниха паметника на Димитър Пешев в София

Шалом: Оскверниха паметника на Димитър Пешев в София

3 Декември, 2025 14:20 1 210 38

  • шалом-
  • оскверняване-
  • паметник-
  • димитър пешев-
  • антисемитизъм

След оскверняването на Паметника на Спасението в София, Паметника на Благодарността в Бургас и синагогите във Варна и София, този нов случай не може да се приема като изолирана проява

Шалом: Оскверниха паметника на Димитър Пешев в София - 1
Снимка: Фейсбук
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

За пореден път София осъмна с осквернен паметник, свързан с паметта на българските евреи. Този път вандализмът беше насочен към паметника на Димитър Пешев – една от най-светлите личности в българската история и човек, чиито заслуги за Спасяването на българските евреи са признати в целия свят.

Това съобщиха във "Фейсбук" от Организацията на евреите в България "Шалом".

Оскверняването на този паметник е акт не само срещу неговата памет, но и срещу смелостта на всички, които с риск за живота си са се изправили, за да защитят своите съграждани от еврейски произход. Делото на Димитър Пешев е неразделна част от българската и световната история и е сред най-ярките примери за човешко достойнство и морална сила.Шалом: Оскверниха паметника на Димитър Пешев в София
Снимка: Фейсбук

След оскверняването на Паметника на Спасението в София, Паметника на Благодарността в Бургас и синагогите във Варна и София, този нов случай не може да се приема като изолирана проява. За нас това е част от целенасочена и организирана кампания, насочена срещу доверието и добруването между евреи и българи в нашата страна.

Тази сутрин от организацията организирахме почистване на паметника. Категорично заявяваме, че няма да позволим нашите градове да бъдат посрамвани от подобни действия. Призоваваме компетентните институции да предприемат всички необходими стъпки за разкриване и противодействие на тези срамни прояви.

Шалом: Оскверниха паметника на Димитър Пешев в София
Снимка: Фейсбук

Изказваме благодарност на председателя на Комисията за защита от дискриминация, г-жа Елка Божова, за своевременното съдействие и предоставената информация, посочват от "Шалом".


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Туй е работа на

    12 35 Отговор
    московците !

    Коментиран от #2

    14:21 03.12.2025

  • 2 Нали местните москали реваха

    10 29 Отговор

    До коментар #1 от "Туй е работа на":

    най-много срещу Израел. Тяхна работа ще да е !

    14:23 03.12.2025

  • 3 Абе

    19 8 Отговор
    Еми нали се връща фашизма, какво очаквате?

    Коментиран от #24

    14:24 03.12.2025

  • 4 Гост

    31 5 Отговор
    Лъжа! Само преди няколко години независимият български съд отсъди, че подобни дейности са проява на креативност, активна политическа позиция и художествен прийом. Отогава паметниците в България не се оскверняват!

    14:27 03.12.2025

  • 5 Прогноза

    28 4 Отговор
    Като паметника на съветската армия : Някоя футболна агитка от дрогирани ултраси , активирани от алантическия клуб .

    14:31 03.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Будител

    13 9 Отговор
    За жалост , много българи са осквернители на всичко свято. Това е наша типична българска черта. Оскверняват гробове , паметници , памет , минало....не са московци...тия които чупиха паметника на МОЧА , паметниците на незнайният войн..тия рушат и синагоги и плюят евреите...тези хора нямат място в обществото

    14:33 03.12.2025

  • 8 По еврейски

    11 2 Отговор
    Вместо да призовават да отидат до компетентната институция и да задвижат нещата, а не да чакат някой друг да им свърши работата.

    14:33 03.12.2025

  • 9 Български евреи няма

    26 4 Отговор
    Има евреи, които мразят България и я използват и искат да скопяват лъвът на българското знаме.
    Евреите са нежелани навсякъде по света.
    Осквернен е памитника на Съветската армия!

    Коментиран от #14

    14:34 03.12.2025

  • 10 Шалом..

    10 4 Отговор
    са си го осквернили, какво се правят на ощипани?!!!

    14:36 03.12.2025

  • 11 паметта на българските евреи

    7 2 Отговор
    В Нацистки Израел ако обичат. Вече не сме горди както бяхме

    14:41 03.12.2025

  • 12 Павел пенев

    11 3 Отговор
    Евреите са доказани мошеници и терористи,което мнение се споделя от всички европейци, а целия арабски свят също са убедени в това. Случаят с действията на Пешев е по особен и продиктуван от нацистките зверства с не от отношението на българите към евреите.

    14:44 03.12.2025

  • 13 Не че нещо

    8 3 Отговор
    Ама хора с фамилии завършващи на "ев" нещо не са ми любезни. До колко са българи е спорно

    14:45 03.12.2025

  • 14 факуса

    8 1 Отговор

    До коментар #9 от "Български евреи няма":

    правилно евреите винаги само себе си са гледали,затуй винаги и навсякъде са мразени,още през робството са предавали българи за да им купят евтино имотите,нахрен им на евреите

    14:48 03.12.2025

  • 15 Точно пък

    10 1 Отговор
    Ционистката организация Шалом няма нищо общо с еврейството. И представа си нямат какво е Тората и дали кореспондира с ционистката им политика

    14:49 03.12.2025

  • 16 Нещо тоя Пешев

    6 1 Отговор
    За ромите не е ли направил? На паметника що не го пише а? Що не пише роми и евреи?

    14:51 03.12.2025

  • 17 Златната Тоалетна Чиния

    4 0 Отговор
    странно
    след всички добрини който направиха напоследък срещу своите 6-7 съседи

    14:53 03.12.2025

  • 18 От днешна гледна точка

    5 0 Отговор
    и нацистката същност на престъпната държава Израел надали Димитър Пешев е една от най-светлите личности в българската история ....

    14:54 03.12.2025

  • 19 Ха,ха

    5 0 Отговор
    А да им напомним за клането при второто влизане на турците в Стара Загора през Руско-турската война 1878 евреите показват кои българи са помагали на русите и биват изклани,а градът наново опожарен. А пресен е и споменът когато евреи внасят няколко термоса със заразени кърлежи в Бургаско през 1964г и има починали! Трябва да има и памет!

    14:59 03.12.2025

  • 20 Спасихме ги.....

    4 0 Отговор
    А сега четете един индивид какво казва в ефира на Нова : ....... и сами преценете.... и ДАНС да го чете също!
    " Израелската армия никога не би нарушила моралните си принципи, международното право и да убиват целенасочено хора. Защото сме хора, искащи мир , а не терористи. Израелската армия не е друга форма на по-добре подготвена терористична организация , а високохуманна и морална институция, която да брани народа си.“ Това заяви Александър Оскар, председател на организацията на евреите в България ,,Шалом” в ефира на Нова.

    "Защото сме хора, искащи мир , а не терористи" ...Александър Оскар, бившият председател на организацията на "евреите" в България ,,Шалом" говори от името на израелската армия както виждате !!!!! И сами преценете дали ,,Шалом" е организацията на "евреите" в България или терористична ционистка клетка на престъпната държава Израел. Александър Оскар.....
    "Израелската армия никога не би нарушила моралните си принципи, международното право и да убиват целенасочено хора. Защото сме хора, искащи мир ," Е няма друг подобен случай в Европа пичове.Председател на организация на "евреите" ,,Шалом" да говори от името на израелската армия. Няма ..... Подобна наглост няма верно

    14:59 03.12.2025

  • 21 Относно Александър Оскар

    5 0 Отговор
    Отново поставям въпроса: Кога етичната комисия на българският лекарският съюз ще му отнеме лекарските права на този гнусен индивид за България. До кога един потенциален израелски медицински терорист ще бъде търпян включително и на студенти да преподава? Какво точно им преподава да питам, как деца и жени с десетки хиляди ли е нормално да се убиват ли ? Каква е тази гнус бре хора? Що за хора сте там ....

    Коментиран от #33

    15:01 03.12.2025

  • 22 Спасихме зверове

    5 0 Отговор
    Така ли се оказа? А?

    15:02 03.12.2025

  • 23 Механик

    4 0 Отговор
    В Израел има ли паметник на Пешев? Щото Пеешев е правил дорини на евреите, и те трябва да му издигнат паметник в родината си.
    Пешев не правил добри на българите. За какъв такова ни е негов паметник тука??
    Изобщо, какво е това "Шалом"? Тук България ли е или е свърталище на всякакви маргинали от цял свят?

    15:03 03.12.2025

  • 24 Един

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Абе":

    Не може да се върне нещо, което го е нямало преди.

    15:05 03.12.2025

  • 25 САПНА

    5 0 Отговор
    Адолф Хитлер беше прав !!!

    15:07 03.12.2025

  • 26 Снежанка Димитрова

    1 1 Отговор
    Това е резултата от опростачването и от либерализъма в образованието.. Когато лишихте учителите от правото да упражняват свободно професията си( да пишат реални оценки, да санкционират непристойно поведение,да бъдат унижавани от кого ли не) това е тъжният резултат.Поколение осъкатено от омраза и незнание,обречено на бедност.

    15:08 03.12.2025

  • 27 Аз съм евреин 1/4

    3 1 Отговор
    И задавам простичкият въпрос: колко са евреите в България като членска маса на ционистката организация Шалом ? Питам има ли праео да се нарича организация и да получава субсидии ? На последният избор на председател при смяната на Александър Оскар в залата бяха точно 31 човека ! С мен бяха 32-ма ... Присуствах от любопитство и самият аз не съм член и не я признавам за представител на евтеите в България

    Коментиран от #32

    15:09 03.12.2025

  • 28 Перо

    2 0 Отговор
    Хайде стига с това лицемерие и теории на конспирацията! Когато направихме искане за едно мижаво кръстовище пред БГ посолството във Вашингтон да бъде кръстено на името на Димитър Пешев с години отказваха от музея за Холокоста там! В музея за Холокоста Яд Вешим във Йерусалим ни натрапват, че сме в списъка на страните с загиналите евреи, няма и помен за спасени евреи в БГ, напротив БГ фигурира с над 11,000 избити евреи, извън БГ, въпреки историческите доказателства и декларацията на НС! Стига вече с натрапваните клишета за антисемитизъм, това възмущава вече хората!

    15:10 03.12.2025

  • 29 Ганя Путинофила

    1 4 Отговор
    Руските еничари редовно почистват МОЧА!

    15:10 03.12.2025

  • 30 Като в киев

    0 3 Отговор
    О Европа и тука нацистите надигат змийска глава,трябва да с евр смачкат овреме тоя изроди

    15:14 03.12.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Перо

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Аз съм евреин 1/4":

    Евреите се изселиха още 1948 г. в историческата родина, после оня извратеняк Ф. Димитров им раздаде БГ паспорти, въпреки че от поколения нямат нищо общо с БГ, всичко са продали и не знаят къде се намира БГ! Абсолютно незаконно действие, даже престъпление!

    Коментиран от #36

    15:15 03.12.2025

  • 33 Отдавна Александър Оскар

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Относно Александър Оскар":

    Трябваше да е клиент на прокуратурата за присвояване на бюджетни средства, рекет и пране на пари. Така е

    15:15 03.12.2025

  • 34 Точен

    2 0 Отговор
    А Газа?

    15:15 03.12.2025

  • 35 Призоваваме Всички Български Евреи

    0 2 Отговор
    в Израел да се завърнат в Родината си България, завинаги!
    Добре Дошли в България, Български Евреи от Израел.
    Добре Дошли в България, Български Евреи от всички географски посоки в света.

    15:17 03.12.2025

  • 36 И аз това казвам впрочем

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Перо":

    че израелските боклуци с двойно гражданство - българско и израелско служили в израелската нацистка армия за последните 10 години тряба да им се отнеме българското . На всеки един име, адрес, членове на семейството и ЕГН имаме... снимка и биография ..На всеки "български" гражданин с двойно гражданство, служил в израелската армия трябва да му бъде отнето българското гражданство! Задължително.... Това не са българи ! ... Те НЕ са и много впрочем, 317 човека са към 10.12.2024 г и им имам точният списък поименно ! ... Категорично трябва да им бъде отнето българското гражданство щото иначе ще има чук в кратуната или полет от балкон на висок етаж

    15:17 03.12.2025

  • 37 вен серемос

    1 0 Отговор
    ЧИ-.;Ф-.;УТ-.;ИТЕ са най-презряното племе на света.Те чи-.-.фу-.;тите разпнаха собствения си БОГ Йисус Христос на Кръста и не Го признават за Месия и днес!Та ,чи--..фу.;-.тите са предатели от край време Чиф-.-;утинът Лазар КОЕН,за 100 жълтици предава Търновското Царство,в частност Царевец.Така България пада под Турско робство през 1393 г. за 500 години.Освободителка на България е Русия ,Император Александър II и Руската Армия.Моят роден град Нова Загора е изпепелен от из-.;вер-.;гите турци 1877/78 г.-изнасилени са жени и деца-момчета отзад ,и трима православни свещеници ,тоже отзад.Има чифу-.;тска фамилия Коен/Лея Коен-тя писа лъжи за холокоста ,че чи-.;ф у-.;ти-.;те били горени в пещи-ЛЪЖА!!! Като наследник на стоматолог,аз също съм лекар,зная че зъбите не горятЧиф-.;ут-.;ите са мързеливи, крадливи, лъжливи.Толкова за тях..И най-важното Цар Борис III Обединител спаси от Хитлер:1/ 53000 чи-.;фу-.;ти,2/Не даде войски на Източния фронт,3/ Не прекъсна връзките с Руското Посолство в София.ЕТО това е Българин,ЦАР на Българите !!! Респект и Благодарност към Цар Борис III Обединител !!!

    15:21 03.12.2025

  • 38 За първи път го чувам

    0 0 Отговор
    Кой е Димитър Пешев, та и паметник има?

    15:22 03.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове