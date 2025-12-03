Шалом: Оскверниха паметника на Димитър Пешев в София

За пореден път София осъмна с осквернен паметник, свързан с паметта на българските евреи. Този път вандализмът беше насочен към паметника на Димитър Пешев – една от най-светлите личности в българската история и човек, чиито заслуги за Спасяването на българските евреи са признати в целия свят.
Това съобщиха във "Фейсбук" от Организацията на евреите в България "Шалом".
След оскверняването на Паметника на Спасението в София, Паметника на Благодарността в Бургас и синагогите във Варна и София, този нов случай не може да се приема като изолирана проява. За нас това е част от целенасочена и организирана кампания, насочена срещу доверието и добруването между евреи и българи в нашата страна.
Тази сутрин от организацията организирахме почистване на паметника. Категорично заявяваме, че няма да позволим нашите градове да бъдат посрамвани от подобни действия. Призоваваме компетентните институции да предприемат всички необходими стъпки за разкриване и противодействие на тези срамни прояви.
Изказваме благодарност на председателя на Комисията за защита от дискриминация, г-жа Елка Божова, за своевременното съдействие и предоставената информация, посочват от "Шалом".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Туй е работа на
Коментиран от #2
14:21 03.12.2025
2 Нали местните москали реваха
До коментар #1 от "Туй е работа на":най-много срещу Израел. Тяхна работа ще да е !
14:23 03.12.2025
3 Абе
Коментиран от #24
14:24 03.12.2025
4 Гост
14:27 03.12.2025
5 Прогноза
14:31 03.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Будител
14:33 03.12.2025
8 По еврейски
14:33 03.12.2025
9 Български евреи няма
Евреите са нежелани навсякъде по света.
Осквернен е памитника на Съветската армия!
Коментиран от #14
14:34 03.12.2025
10 Шалом..
14:36 03.12.2025
11 паметта на българските евреи
14:41 03.12.2025
12 Павел пенев
14:44 03.12.2025
13 Не че нещо
14:45 03.12.2025
14 факуса
До коментар #9 от "Български евреи няма":правилно евреите винаги само себе си са гледали,затуй винаги и навсякъде са мразени,още през робството са предавали българи за да им купят евтино имотите,нахрен им на евреите
14:48 03.12.2025
15 Точно пък
14:49 03.12.2025
16 Нещо тоя Пешев
14:51 03.12.2025
17 Златната Тоалетна Чиния
след всички добрини който направиха напоследък срещу своите 6-7 съседи
14:53 03.12.2025
18 От днешна гледна точка
14:54 03.12.2025
19 Ха,ха
14:59 03.12.2025
20 Спасихме ги.....
" Израелската армия никога не би нарушила моралните си принципи, международното право и да убиват целенасочено хора. Защото сме хора, искащи мир , а не терористи. Израелската армия не е друга форма на по-добре подготвена терористична организация , а високохуманна и морална институция, която да брани народа си.“ Това заяви Александър Оскар, председател на организацията на евреите в България ,,Шалом” в ефира на Нова.
"Защото сме хора, искащи мир , а не терористи" ...Александър Оскар, бившият председател на организацията на "евреите" в България ,,Шалом" говори от името на израелската армия както виждате !!!!! И сами преценете дали ,,Шалом" е организацията на "евреите" в България или терористична ционистка клетка на престъпната държава Израел. Александър Оскар.....
"Израелската армия никога не би нарушила моралните си принципи, международното право и да убиват целенасочено хора. Защото сме хора, искащи мир ," Е няма друг подобен случай в Европа пичове.Председател на организация на "евреите" ,,Шалом" да говори от името на израелската армия. Няма ..... Подобна наглост няма верно
14:59 03.12.2025
21 Относно Александър Оскар
Коментиран от #33
15:01 03.12.2025
22 Спасихме зверове
15:02 03.12.2025
23 Механик
Пешев не правил добри на българите. За какъв такова ни е негов паметник тука??
Изобщо, какво е това "Шалом"? Тук България ли е или е свърталище на всякакви маргинали от цял свят?
15:03 03.12.2025
24 Един
До коментар #3 от "Абе":Не може да се върне нещо, което го е нямало преди.
15:05 03.12.2025
25 САПНА
15:07 03.12.2025
26 Снежанка Димитрова
15:08 03.12.2025
27 Аз съм евреин 1/4
Коментиран от #32
15:09 03.12.2025
28 Перо
15:10 03.12.2025
29 Ганя Путинофила
15:10 03.12.2025
30 Като в киев
15:14 03.12.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Перо
До коментар #27 от "Аз съм евреин 1/4":Евреите се изселиха още 1948 г. в историческата родина, после оня извратеняк Ф. Димитров им раздаде БГ паспорти, въпреки че от поколения нямат нищо общо с БГ, всичко са продали и не знаят къде се намира БГ! Абсолютно незаконно действие, даже престъпление!
Коментиран от #36
15:15 03.12.2025
33 Отдавна Александър Оскар
До коментар #21 от "Относно Александър Оскар":Трябваше да е клиент на прокуратурата за присвояване на бюджетни средства, рекет и пране на пари. Така е
15:15 03.12.2025
34 Точен
15:15 03.12.2025
35 Призоваваме Всички Български Евреи
Добре Дошли в България, Български Евреи от Израел.
Добре Дошли в България, Български Евреи от всички географски посоки в света.
15:17 03.12.2025
36 И аз това казвам впрочем
До коментар #32 от "Перо":че израелските боклуци с двойно гражданство - българско и израелско служили в израелската нацистка армия за последните 10 години тряба да им се отнеме българското . На всеки един име, адрес, членове на семейството и ЕГН имаме... снимка и биография ..На всеки "български" гражданин с двойно гражданство, служил в израелската армия трябва да му бъде отнето българското гражданство! Задължително.... Това не са българи ! ... Те НЕ са и много впрочем, 317 човека са към 10.12.2024 г и им имам точният списък поименно ! ... Категорично трябва да им бъде отнето българското гражданство щото иначе ще има чук в кратуната или полет от балкон на висок етаж
15:17 03.12.2025
37 вен серемос
15:21 03.12.2025
38 За първи път го чувам
15:22 03.12.2025