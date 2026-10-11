Новини
България »
Русе »
Дупки забавят тировете на „Дунав мост“ при Русе
  Тема: Трафик

Дупки забавят тировете на „Дунав мост“ при Русе

11 Октомври, 2026 09:58, обновена 11 Октомври, 2026 09:59 439 6

  • дунав мост-
  • русе-
  • тирове-
  • ремонт-
  • пътна настилка

Шофьори предупреждават за риск от повреди и допълнителни разходи. Областният управител настоява за спешен ремонт преди зимата

Дупки забавят тировете на „Дунав мост“ при Русе - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дупки и коловози в района на „Дунав мост“ при Русе затрудняват движението на тежкотоварни автомобили и създават риск от повреди по камионите. Проблемът се появява три месеца след края на основния ремонт на съоръжението и засяга както тировете, които влизат в България, така и тези, които я напускат.

Само през септември от страната през моста са излезли над 160 000 превозни средства, сред които 40 158 тежкотоварни камиона. При този интензивен трафик лошото състояние на настилката допълнително забавя преминаването и може да доведе до аварии и допълнителни разходи за превозвачите.

„Има много дупки, много е зле. Трябва ремонт. Много коловози, много чудо“, заявява шофьорът Салим Салим.

Друг водач, Емрах Хасанов, посочва, че частичните ремонти с чакъл не издържат при дъжд. „Като завали отгоре, водата слиза надолу, пак измива чакъла и пак остават дупките големи. То не може да се минава. Спешно трябва да се направи“, казва той.

Настилката е проверена извънредно

Заради проблема в Русе е извършена извънредна проверка от институциите. Лошото състояние на трасето създава и риск от образуване на колони от камиони, особено в участъка на изхода от България.

„Трябва да се извърши спешен ремонт в рамките на този или следващия месец, защото въпросните дупки, които са се получили в настилката, ще се отворят и ще станат още по-големи през есенно-зимния период“, заявява областният управител на Русе Любомир Владимиров.

По думите му най-тежко е положението на изхода от страната, където преминава основният поток от тежкотоварни автомобили.

Необходимо е целево финансиране

Агенция „Митници“ е запозната с проблема и извършва частични ремонти на настилката. Последният такъв ремонт е направен през април 2026 г.

От агенцията посочват, че трайното решение е основен ремонт, който да осигури по-добро качество и по-дълъг срок на експлоатация при интензивното натоварване. За това обаче е необходимо целево финансиране, което към момента не е предвидено в бюджета на институцията.

Предприети са действия въпросът за осигуряване на средства да бъде поставен за разглеждане.

Източници: bntnews.bg


Русе / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пак грабеж

    3 0 Отговор
    името и собственоста на фирмата крала това лято моля

    Коментиран от #4

    10:02 11.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Русенец

    1 0 Отговор
    Построен за две години, а ремонтът продължава вече пета.

    10:12 11.10.2026

  • 4 Русенец

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "пак грабеж":

    То, да беше само това....
    Година, преди да влезем в Шенген и да се сложи край на опашките от ТИР по Международното, Таки построи ТИР-паркинг за нула време, а нашият кмет предложи на общината да му го купи за 10 милиона. Не знам, дали спряха сделката или гушнаха парите, но паркингът си седи там, и е почти празен.

    Коментиран от #6

    10:17 11.10.2026

  • 5 Явно !

    1 0 Отговор
    Само Бетона !

    Е Решението !

    10:22 11.10.2026

  • 6 схемата на бою

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Русенец":

    с паркинг рекета...... сега скуби зверски на летището

    10:22 11.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове