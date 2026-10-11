Дупки забавят тировете на „Дунав мост“ при Русе

Дупки и коловози в района на „Дунав мост“ при Русе затрудняват движението на тежкотоварни автомобили и създават риск от повреди по камионите. Проблемът се появява три месеца след края на основния ремонт на съоръжението и засяга както тировете, които влизат в България, така и тези, които я напускат.

Само през септември от страната през моста са излезли над 160 000 превозни средства, сред които 40 158 тежкотоварни камиона. При този интензивен трафик лошото състояние на настилката допълнително забавя преминаването и може да доведе до аварии и допълнителни разходи за превозвачите.

„Има много дупки, много е зле. Трябва ремонт. Много коловози, много чудо“, заявява шофьорът Салим Салим.

Друг водач, Емрах Хасанов, посочва, че частичните ремонти с чакъл не издържат при дъжд. „Като завали отгоре, водата слиза надолу, пак измива чакъла и пак остават дупките големи. То не може да се минава. Спешно трябва да се направи“, казва той.

Настилката е проверена извънредно

Заради проблема в Русе е извършена извънредна проверка от институциите. Лошото състояние на трасето създава и риск от образуване на колони от камиони, особено в участъка на изхода от България.

„Трябва да се извърши спешен ремонт в рамките на този или следващия месец, защото въпросните дупки, които са се получили в настилката, ще се отворят и ще станат още по-големи през есенно-зимния период“, заявява областният управител на Русе Любомир Владимиров.

По думите му най-тежко е положението на изхода от страната, където преминава основният поток от тежкотоварни автомобили.

Необходимо е целево финансиране

Агенция „Митници“ е запозната с проблема и извършва частични ремонти на настилката. Последният такъв ремонт е направен през април 2026 г.

От агенцията посочват, че трайното решение е основен ремонт, който да осигури по-добро качество и по-дълъг срок на експлоатация при интензивното натоварване. За това обаче е необходимо целево финансиране, което към момента не е предвидено в бюджета на институцията.

Предприети са действия въпросът за осигуряване на средства да бъде поставен за разглеждане.

Източници: bntnews.bg