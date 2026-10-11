Сърбия върна от границата шефа на институт „Западни покрайнини“

Сръбските власти не са допуснали до страната председателя на научния институт „Западни покрайнини“ доц. д-р Ангел Джонев. Той е бил спрян на граничния пункт „Рибарци“, задържан за около час и върнат обратно, след като му е било връчено постановление със забрана за влизане.
Като мотив в документа е посочена „отрицателна оценка на риска за сигурността“. В интервю за Bulgaria ON AIR Джонев заяви, че сръбските власти са определили присъствието му като заплаха за националната сигурност.„Недопускането на български граждани започва да се превръща в тенденция и това е изключително притеснително“, заяви Ангел Джонев.
Председателят на института е пътувал към Босилеград за отбелязването на 28-годишнината на местния Културно-информационен център. След връщането си той е заявил, че ще информира българските и европейските институции за случая и очаква реакция от българските власти.
Втори случай за няколко месеца
Случаят с Джонев идва след недопускането на д-р Валентин Янев, член на Управителния съвет на научния институт. На 11 август сръбските гранични власти не са му позволили да влезе в страната през пункта „Рибарци“, съобщи Българската телеграфна агенция.
Янев е пътувал за международна екологична среща в Босилеград, посветена на състоянието на околната среда и влиянието на рудодобивната дейност върху природата и населението. На него също е било връчено решение за отказ за влизане с мотив „отрицателна оценка на риска за сигурността“.
Според информацията на института Янев и екологът Димитър Куманов са били задържани на границата за близо час. На срещата е трябвало да бъдат представени данни за замърсяването на водите и последиците от дейността в мините „Караманица“ и „Грот“.
Джонев очаква реакция от София
Председателят на института свързва двата случая с дейността на организацията, насочена към защита на правата на българите в Западните покрайнини и към проблемите с околната среда в района.
„Предполагам, че българските власти ще откликнат на нашия сигнал и ще се обърнат сериозно към сръбските власти“, каза Джонев, цитиран от „24 часа“.
До момента не са оповестени допълнителни публични мотиви от сръбските власти за отказа на Джонев. Той заяви, че според него се оформя повтаряща се практика спрямо български граждани, свързани с темите за българското малцинство и Западните покрайнини.
Източници: 24chasa.bg, bgonair.bg, bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тъй ли
А институт по Беломорска Тракия и Северна Добруджа?
Коментиран от #12
11:30 11.10.2026
2 Стенли
11:30 11.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Жорко
Коментиран от #7
11:32 11.10.2026
5 Кухи институти
11:35 11.10.2026
6 Наблюдател
11:41 11.10.2026
7 Галина Колева
До коментар #4 от "Жорко":Българската държава отдавна трябваше да заведе дела за връщането на Западните покрайнини защото 100те години за управление от Сърбия минаха ,а и Ньойския догоеор изтече.
Коментиран от #9, #11, #13, #15, #19
11:46 11.10.2026
8 Българин 🇧🇬
Коментиран от #14, #17
11:47 11.10.2026
9 Ел Мунчо
До коментар #7 от "Галина Колева":Българската държава се води от тупани и мекотели с нацонално самосъзнание на врабче.
11:49 11.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Софийски селянин,Пенсионер
До коментар #1 от "Тъй ли":И той като много други професори доценти с лопата да ги ринеш..
Търтей и михлюзин на държавната хранилка,нищо правещ..
11:53 11.10.2026
13 Леле - леле ! 🤔
До коментар #7 от "Галина Колева":Защо са ти сръбските чукари ? Северозапада (Добруджа ) , Странджа-Сакар - Пустини ! Ти искаш сръбските чукари ?! Селата на Централна България ( плодородни ! )останаха без българи в тях ! Ти ламтиш за камънаците на брат си ?!
Коментиран от #22
11:57 11.10.2026
14 1111
До коментар #8 от "Българин 🇧🇬":какво означава “естествен” съсед?
Коментиран от #18
11:58 11.10.2026
15 Ментио
До коментар #7 от "Галина Колева":Тя българската "държава" не може да се оправя 37 години с територията сега, за какво са й покрайнини?
11:58 11.10.2026
16 Само питам
12:00 11.10.2026
17 Стенли
До коментар #8 от "Българин 🇧🇬":Чакай , ний не конфронтираме , те го правят , като искат да асимилират българското малцинство , както впрочем е направила Румъния , защото тук , някой ако не знае да ви кажа , че до преди 150 години в Южна Добруджа масово се говорело на български , след това масово асимилират хората говорещи български език , същото се случва и в Северна Гърция , а за турска Беломорска Тракия там въобще да не говорим , и затова казвам че най голямата трагедия на България , че навсякъде граничи сама със себе си 😮💨🤨
12:01 11.10.2026
18 Българин 🇧🇬
До коментар #14 от "1111":Извинения ! ЕСТЕСТВЕН СЪЮЗНИК ! Религиозно , географски, исторически . С общи проблеми ...
12:03 11.10.2026
19 Стенли
До коментар #7 от "Галина Колева":Да това е правилно , и аз съм чувал за това , този договор нещо като като китайския Хонг Конг ли е който британците върнаха на Китай след сто години 🤔
Коментиран от #21
12:04 11.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Българин 🇧🇬
До коментар #19 от "Стенли":Не ! Това е един от системата опити на католическо-мюсюлманския алианс , да се всяват раздори ВЪВ и МЕЖДУ православните народи - Българи , Сърби , Руснаци , Украинци , Молдовци , Румънци , Арменци , Грузинци , Белоруси ...
12:20 11.10.2026
22 Софийски селянин,
До коментар #13 от "Леле - леле ! 🤔":И аз съм на същото мнение,в последните 35 години голяма част от българите и останалите в тази държавичка се отучиха на труд..
Особенно това се вижда в по младите поколения,мързеливи и некадърни..
Пустеещи плодородни земи,но не искат да работят такава работа а всеки иска да плюска, да яде.
12:28 11.10.2026