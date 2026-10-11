Сърбия върна от границата шефа на институт „Западни покрайнини“

Сръбските власти не са допуснали до страната председателя на научния институт „Западни покрайнини“ доц. д-р Ангел Джонев. Той е бил спрян на граничния пункт „Рибарци“, задържан за около час и върнат обратно, след като му е било връчено постановление със забрана за влизане.

Като мотив в документа е посочена „отрицателна оценка на риска за сигурността“. В интервю за Bulgaria ON AIR Джонев заяви, че сръбските власти са определили присъствието му като заплаха за националната сигурност.

„Недопускането на български граждани започва да се превръща в тенденция и това е изключително притеснително“, заяви Ангел Джонев.

Председателят на института е пътувал към Босилеград за отбелязването на 28-годишнината на местния Културно-информационен център. След връщането си той е заявил, че ще информира българските и европейските институции за случая и очаква реакция от българските власти.

Втори случай за няколко месеца

Случаят с Джонев идва след недопускането на д-р Валентин Янев, член на Управителния съвет на научния институт. На 11 август сръбските гранични власти не са му позволили да влезе в страната през пункта „Рибарци“, съобщи Българската телеграфна агенция.

Янев е пътувал за международна екологична среща в Босилеград, посветена на състоянието на околната среда и влиянието на рудодобивната дейност върху природата и населението. На него също е било връчено решение за отказ за влизане с мотив „отрицателна оценка на риска за сигурността“.

Според информацията на института Янев и екологът Димитър Куманов са били задържани на границата за близо час. На срещата е трябвало да бъдат представени данни за замърсяването на водите и последиците от дейността в мините „Караманица“ и „Грот“.

Джонев очаква реакция от София

Председателят на института свързва двата случая с дейността на организацията, насочена към защита на правата на българите в Западните покрайнини и към проблемите с околната среда в района.

„Предполагам, че българските власти ще откликнат на нашия сигнал и ще се обърнат сериозно към сръбските власти“, каза Джонев, цитиран от „24 часа“.

До момента не са оповестени допълнителни публични мотиви от сръбските власти за отказа на Джонев. Той заяви, че според него се оформя повтаряща се практика спрямо български граждани, свързани с темите за българското малцинство и Западните покрайнини.

Източници: 24chasa.bg, bgonair.bg, bta.bg