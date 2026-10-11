Новини
България »
София »
Йотова търси общ фронт с Турция и Румъния в Черно море
  Тема: Украйна

Йотова търси общ фронт с Турция и Румъния в Черно море

11 Октомври, 2026 12:54 758 62

  • илияна йотова-
  • черно море-
  • турция-
  • румъния-
  • нато

България подготвя спешни консултации за сигурността на корабоплаването след атаките срещу търговски кораби край българското крайбрежие

Йотова търси общ фронт с Турция и Румъния в Черно море - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

България подготвя спешни разговори с Турция и Румъния за сигурността на корабоплаването в Черно море след атаките срещу търговски кораби край българското крайбрежие. За намерението на София съобщава турският вестник „Тюркие газетеси“, като информацията е цитирана от БГНЕС.

Президентът Илияна Йотова е обявила, че консултациите с Анкара и Букурещ ще бъдат насочени към гарантиране на безопасността на морския транспорт. Тя е поискала и засилване на дейностите на НАТО в региона.

Още новини от Украйна

Предложение за нов механизъм за корабоплаването

Очаква се България да представи на срещата на върха на Европейския съюз на 15 и 16 октомври предложение за нов механизъм за защита на безопасното морско корабоплаване в Черно море.

София планира също да поиска от Международната морска организация да разследва атаките и да предприеме мерки за защита на търговските кораби. Засега няма посочено общо решение за конкретен международен отговор.

Сред обсъжданите идеи е и забрана за използването на дронове от шестте държави, които имат излаз на Черно море – България, Турция, Румъния, Украйна, Русия и Грузия. Възможността ще бъде обсъждана на фона на атаките, които поставиха под риск сигурността на търговското корабоплаване.

Планове за по-силно наблюдение и защита

България, Турция и Румъния вече разполагат с общ формат за противодействие на част от рисковете в Черно море. През 2024 г. трите държави създадоха оперативна група за противоминни мерки заради заплахата от морски мини.

Новите инициативи предвиждат укрепване на въздушното и морското наблюдение, разширяване на разузнавателните и проследяващите дейности с безпилотни летателни апарати и придобиване на отбранителни системи срещу заплахи от дронове. Според „Тюркие газетеси“ тези действия трябва да бъдат координирани с НАТО и Европейския съюз и да ускорят военната модернизация на България.

Българските власти подчертават, че разширяването на дейностите на НАТО в региона няма да наруши Конвенцията от Монтрьо. Документът урежда правомощията на Турция над проливите и режима за преминаване на военни кораби към Черно море.

Йотова подкрепя европейска мирна коалиция

Наред с морската сигурност Илияна Йотова е свързала инициативите с дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна. Тя подкрепя създаването на европейска мирна коалиция, в която България да участва активно.

„Подкрепям предприемането на всички възможни действия за възможно най-скорошното създаване на мирна коалиция, която да бъде европейско предложение и в която България също да участва активно“, заявява Йотова.

Към момента няма общо решение за забрана на дроновете или за новия механизъм за защита на корабоплаването. Предстои предложенията да бъдат обсъдени в разговорите с Турция и Румъния, както и на срещата на върха на Европейския съюз.

Източници: btvnovinite.bg, turkiyegazetesi.com.tr


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пффф

    25 17 Отговор
    Оставка боклуци!

    Коментиран от #13

    12:55 11.10.2026

  • 2 Европеец

    23 12 Отговор
    И срещу кого търси тоя общ фронт червената кариеристка и петроханска гнида ...

    Коментиран от #7, #55

    12:56 11.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Последния Софиянец

    19 16 Отговор
    Общ фронт срещу Русия?

    Коментиран от #21

    12:57 11.10.2026

  • 5 хаха

    26 2 Отговор
    Интересно. Някаква си уфсъ тръгнала да се прави на "главнокомандващ".

    Ти подлежала ли си мобилизация МА краво? ХАХАХА
    Колко са смешни пит3кантропите обитаващи земите южно от Румъния.

    12:57 11.10.2026

  • 6 Един

    21 3 Отговор
    Като я видят Йотова и никой няма да смее да ни нападне.

    12:58 11.10.2026

  • 7 100

    0 10 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    Срещу агресорите.

    Коментиран от #32

    12:58 11.10.2026

  • 8 Тик-Ток

    20 10 Отговор
    Няма по смешна и безполезна колония на краварите като Цървулланд,при великия Тодор Живков НРБ имаше респект и уважение в целия свят

    Коментиран от #17

    12:59 11.10.2026

  • 9 Ами

    10 4 Отговор
    Знае се какво търси при морячетата...

    12:59 11.10.2026

  • 10 Ескобарката

    17 3 Отговор
    Тази почна да търси фронтове да воюва 🙉

    12:59 11.10.2026

  • 11 Ха,ха

    10 3 Отговор
    Ма НАТОто нищо ли не знае😂🤣🤣

    13:00 11.10.2026

  • 12 хаха

    18 1 Отговор
    Другарката Свинияна Йотова ... ХАХАХА

    Само пълен полуидиот (като байганьовците) би гласувал за парламентарно представените им "партии".

    Гледай колко са тъпи и на новите им избори...

    13:00 11.10.2026

  • 13 Европеец

    14 6 Отговор

    До коментар #1 от "пффф":

    Съгласен съм с коментара ти ... Биволицата поискала засилване на дейностите на НАТО в региона..... Толкова ли е тъпа, че това не засилва сигурността, а напротив води до ескалация..... Отсега съжалявам хората, които ще се излъжат да гласуват за червената кариеристка и петроханска гнида ...

    13:00 11.10.2026

  • 14 Да не

    17 1 Отговор
    се занимава повече с нищо , от което и хал хабер няма , тая подмолна другарка , неописуемо алчна и фалшива . За пари - всичко !

    Коментиран от #34

    13:01 11.10.2026

  • 15 тая буля

    17 1 Отговор
    да обясни защо цените са европейски и заплатите на нея и подобните и майцепродавци в управлението в България са най високи в ЕС а заплатите на работещите са африкански и да спре с нищонеправенето и нищонеприказването денонощно??

    13:02 11.10.2026

  • 16 ШЕФА

    18 4 Отговор
    Главнокомандващата масонка търси общ фронт с две държави на които изобщо не им пука за България,и в първият момент в който могат да се възползват ще ни забият ножа в гърба,но от продажница,номенклатурна некадърница и жена която не е посадила и едно дръвче в България толкова.Тази я интересува само и единствено държавната хранилка,нищо друго.

    13:03 11.10.2026

  • 17 Със сигурност

    2 8 Отговор

    До коментар #8 от "Тик-Ток":

    си роден много след Тодор Живков.
    Отдалеч ти личи, че нямаш хабер

    Коментиран от #36

    13:03 11.10.2026

  • 18 ТАМПЛИЕРКАТА И МАСОНА

    14 5 Отговор
    Ни набутват във чуждата война.

    Коментиран от #22

    13:04 11.10.2026

  • 19 Гробар

    9 4 Отговор
    Ако присъедините България към Османската империя ще получите надеждна защита.

    13:04 11.10.2026

  • 20 оня с коня

    14 3 Отговор
    Видно от Коментарите по отношение на Йотова почти сигурно е, че тя няма да стигне до Балотаж.

    Коментиран от #23

    13:05 11.10.2026

  • 21 !!!?

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Мис Пиги - генерален секретар на НАТО...!!!

    13:06 11.10.2026

  • 22 хаха

    9 3 Отговор

    До коментар #18 от "ТАМПЛИЕРКАТА И МАСОНА":

    Ха дано. С малко късмет ще намалеете наполовина...паразити безполезни.

    Коментиран от #27, #39

    13:07 11.10.2026

  • 23 ако се проведат ИСТИНСКИ

    13 2 Отговор

    До коментар #20 от "оня с коня":

    ЧЕСТНИ избори за тая ще гласува само родата и то не всички но "социологическите проучвания" подсказват услужливо резултата както винаги...

    Коментиран от #26, #37

    13:08 11.10.2026

  • 24 ЦСКА Москва

    9 5 Отговор
    Това недоразумение на природата търси общ фронт срещу Русия от Турция от които ни освободиха руснаците,но понеже е уникално невежа и мр.сна не може да се сети че ако не бяха те сега нямаше да се казва Иляна,а Семра например.

    Коментиран от #38

    13:09 11.10.2026

  • 25 Лелке,

    7 3 Отговор
    Какъв фронт, МА, искаме си туризма!

    13:09 11.10.2026

  • 26 резултата се получава

    6 1 Отговор

    До коментар #23 от "ако се проведат ИСТИНСКИ":

    от мракобесното кгб под формата на SMS на телефоня на мунчо и той го препраща на мафиотската система за изпълнение!

    13:10 11.10.2026

  • 27 ТАМПЛИЕРКАТА И МАСОНА

    9 4 Отговор

    До коментар #22 от "хаха":

    Са национални предатели. Не гласувайте за тях.

    13:10 11.10.2026

  • 28 Тя ли е поискала

    6 1 Отговор
    засилване на дейностите на НАТО в региона ? Въййй....няма да гласувам тогава за нея

    13:10 11.10.2026

  • 29 Варна

    10 0 Отговор
    Честно ви казвам буквално ми се повдига от тази национална предателка.

    13:10 11.10.2026

  • 30 Пламен

    7 2 Отговор
    Германските туристи да си носят каските , защото нашите отидоха на скраб.

    13:11 11.10.2026

  • 31 Мара Джамбазовата Патка

    8 1 Отговор
    Йотовица търси под вола теле.
    Изборите със сигурност ще ги спечелиш на Кукуво лято по време на цъфтежа на налъмите.

    13:12 11.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 кой отова

    2 0 Отговор
    търси партньори

    13:12 11.10.2026

  • 34 буля йотка

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Да не":

    НЕ СЪМ ЗА ПАРИТЕ!!!

    13:13 11.10.2026

  • 35 Мунчо по Иван Вазов

    6 0 Отговор
    Забрана за дронове, а после - наблюдение с БПЛА. Шишарки.

    13:13 11.10.2026

  • 36 Ко речи?

    6 1 Отговор

    До коментар #17 от "Със сигурност":

    Още ли ревеш за банани и за дънки? Нали за толкова се продаде?

    13:13 11.10.2026

  • 37 Тик-Ток

    6 0 Отговор

    До коментар #23 от "ако се проведат ИСТИНСКИ":

    Кравата Йотова е поне безполезна ,докато другите негодници са опасни

    13:13 11.10.2026

  • 38 Спартак Москва

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "ЦСКА Москва":

    кашевариии!

    13:14 11.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Αлфа Bълкът

    4 3 Отговор
    Сетила се Мара да се побара, навремето България категорично отказа обща отбранителна флотилия с Румъния, но тогава премиер беше Бойко, а Бойко и Путин се разбираха, сега премиер е американски агент и натовски генерал.
    Затова Русия си позволи да удари два кораба. А Радев пък си трае, защото наратива от Дони е, Зеленски е лош, а Путин е добър.

    Коментиран от #41, #42

    13:16 11.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 няма как

    3 3 Отговор

    До коментар #40 от "Αлфа Bълкът":

    Доналд Тръмп и САЩ да са толкова изпаднали че да се занимават с колхозните племена на червените кхмери не се надценявай толкоз ганчо а си ръфай чесъна там и се кланяй на сатрапа пундлер!

    Коментиран от #56

    13:21 11.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 ТАМПЛИЕРКАТА И МАСОНА

    5 1 Отговор
    Са предатели. Не им вярвайте.

    13:23 11.10.2026

  • 45 не!

    6 1 Отговор
    А бе, тя да ни пази от крокодилите, да не си бърка главата сис сложни неща. Не, че са тръгнали да ни ядат, ама то и кирилицата никой не я забранява, ама Илианчето ще я брани. И войници ни никой не иска, ама тя ще се бори никъде да не ги праща. Много ни е измислена президентката. Само за смях става.За друго.... не!

    13:25 11.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 отговор

    4 2 Отговор

    До коментар #46 от "Въпрос":

    менте тамплиери и масони и предимно майцепродавци!!

    13:28 11.10.2026

  • 48 фффф

    4 1 Отговор
    Фи гу рант ка куку мявка

    13:31 11.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Общ фронт срещу делфините

    5 1 Отговор
    ли бе, Лянче? Щото ти агресора така и няма да го назовеш.

    13:33 11.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Хммм

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    Ти току що описа Гюров и я нарече тя.

    13:42 11.10.2026

  • 56 Αлфа Bълкът

    3 4 Отговор

    До коментар #42 от "няма как":

    Явно си изостанал с новините като стоиш по цял ден в нета да се бараш.
    Дони поиска нов президент на Украйна и благодари на Путин за сделката. Естествено нито горивото ще е достатъчно, нито Дони ще остане зад думите си, но целта е лакърдиите му е да свалят временно цените и да тушират напрежението преди предстоящите избори за конгреса в САЩ.
    А иначе само жълтопаветните кукувици на грантове, не искат да признаят зависимостта на масона Радев от САЩ, завършил там първо професионално военна квалификация, а след това магистратура.

    ЗАПОМНИ ЕДНО, КОЛКОТО ПОВЕЧЕ БЪЛГАРСКИТЕ ЛИБЕРАЛЧЕТА
    ВОЮВАТЕ С РАДЕВ. ТОЛКОВА ПО-СИЛЕН ЩЕ СТАВА ТОЙ И ТОЛКОВА ПО-ЖАЛКИ ВИЕ.
    Въпреки че за мен някой ДС милиционер е дал задача на вашите шефове какви да са ви опорките и как да правите така, че Радев да изглежда силен.

    Коментиран от #57, #58

    13:44 11.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Перо

    2 0 Отговор
    Какъв главнокомандващ може да бъде това селско недоразумение? Посещава всички места по различни случаи, където се събират повече от 10 души с ескорт от 10 луксозни коли и 30 души от НСО за сметка на данъкоплатеца! На всякъде ръси общи приказки, клишета и пожелания за разлика от всички други кандидати, пътуващи за своя сметка! На това се казва конфликт на интереси!

    Коментиран от #61

    14:04 11.10.2026

  • 61 буля йотка

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Перо":

    ПАК е на разходка...

    14:07 11.10.2026

  • 62 Констатация

    0 0 Отговор
    В интерес на истината единственният Върховен Главнокомандващ на Бг с професионални качества и умения от зората на "новата ни демокрация" беше ген. Радев!!!! Проблема беше и си остава, че вече 30 години Бг няма армия!!! Та, съ пита: Тогава за къв ни е Главнокомандващ???

    14:13 11.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове