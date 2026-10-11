Йотова търси общ фронт с Турция и Румъния в Черно море

България подготвя спешни разговори с Турция и Румъния за сигурността на корабоплаването в Черно море след атаките срещу търговски кораби край българското крайбрежие. За намерението на София съобщава турският вестник „Тюркие газетеси“, като информацията е цитирана от БГНЕС.
Президентът Илияна Йотова е обявила, че консултациите с Анкара и Букурещ ще бъдат насочени към гарантиране на безопасността на морския транспорт. Тя е поискала и засилване на дейностите на НАТО в региона.
Предложение за нов механизъм за корабоплаването
Очаква се България да представи на срещата на върха на Европейския съюз на 15 и 16 октомври предложение за нов механизъм за защита на безопасното морско корабоплаване в Черно море.
София планира също да поиска от Международната морска организация да разследва атаките и да предприеме мерки за защита на търговските кораби. Засега няма посочено общо решение за конкретен международен отговор.
Сред обсъжданите идеи е и забрана за използването на дронове от шестте държави, които имат излаз на Черно море – България, Турция, Румъния, Украйна, Русия и Грузия. Възможността ще бъде обсъждана на фона на атаките, които поставиха под риск сигурността на търговското корабоплаване.
Планове за по-силно наблюдение и защита
България, Турция и Румъния вече разполагат с общ формат за противодействие на част от рисковете в Черно море. През 2024 г. трите държави създадоха оперативна група за противоминни мерки заради заплахата от морски мини.
Новите инициативи предвиждат укрепване на въздушното и морското наблюдение, разширяване на разузнавателните и проследяващите дейности с безпилотни летателни апарати и придобиване на отбранителни системи срещу заплахи от дронове. Според „Тюркие газетеси“ тези действия трябва да бъдат координирани с НАТО и Европейския съюз и да ускорят военната модернизация на България.
Българските власти подчертават, че разширяването на дейностите на НАТО в региона няма да наруши Конвенцията от Монтрьо. Документът урежда правомощията на Турция над проливите и режима за преминаване на военни кораби към Черно море.
Йотова подкрепя европейска мирна коалиция
Наред с морската сигурност Илияна Йотова е свързала инициативите с дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна. Тя подкрепя създаването на европейска мирна коалиция, в която България да участва активно.„Подкрепям предприемането на всички възможни действия за възможно най-скорошното създаване на мирна коалиция, която да бъде европейско предложение и в която България също да участва активно“, заявява Йотова.
Към момента няма общо решение за забрана на дроновете или за новия механизъм за защита на корабоплаването. Предстои предложенията да бъдат обсъдени в разговорите с Турция и Румъния, както и на срещата на върха на Европейския съюз.
Източници: btvnovinite.bg, turkiyegazetesi.com.tr
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пффф
Коментиран от #13
12:55 11.10.2026
2 Европеец
Коментиран от #7, #55
12:56 11.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Последния Софиянец
Коментиран от #21
12:57 11.10.2026
5 хаха
Ти подлежала ли си мобилизация МА краво? ХАХАХА
Колко са смешни пит3кантропите обитаващи земите южно от Румъния.
12:57 11.10.2026
6 Един
12:58 11.10.2026
7 100
До коментар #2 от "Европеец":Срещу агресорите.
Коментиран от #32
12:58 11.10.2026
8 Тик-Ток
Коментиран от #17
12:59 11.10.2026
9 Ами
12:59 11.10.2026
10 Ескобарката
12:59 11.10.2026
11 Ха,ха
13:00 11.10.2026
12 хаха
Само пълен полуидиот (като байганьовците) би гласувал за парламентарно представените им "партии".
Гледай колко са тъпи и на новите им избори...
13:00 11.10.2026
13 Европеец
До коментар #1 от "пффф":Съгласен съм с коментара ти ... Биволицата поискала засилване на дейностите на НАТО в региона..... Толкова ли е тъпа, че това не засилва сигурността, а напротив води до ескалация..... Отсега съжалявам хората, които ще се излъжат да гласуват за червената кариеристка и петроханска гнида ...
13:00 11.10.2026
14 Да не
Коментиран от #34
13:01 11.10.2026
15 тая буля
13:02 11.10.2026
16 ШЕФА
13:03 11.10.2026
17 Със сигурност
До коментар #8 от "Тик-Ток":си роден много след Тодор Живков.
Отдалеч ти личи, че нямаш хабер
Коментиран от #36
13:03 11.10.2026
18 ТАМПЛИЕРКАТА И МАСОНА
Коментиран от #22
13:04 11.10.2026
19 Гробар
13:04 11.10.2026
20 оня с коня
Коментиран от #23
13:05 11.10.2026
21 !!!?
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Мис Пиги - генерален секретар на НАТО...!!!
13:06 11.10.2026
22 хаха
До коментар #18 от "ТАМПЛИЕРКАТА И МАСОНА":Ха дано. С малко късмет ще намалеете наполовина...паразити безполезни.
Коментиран от #27, #39
13:07 11.10.2026
23 ако се проведат ИСТИНСКИ
До коментар #20 от "оня с коня":ЧЕСТНИ избори за тая ще гласува само родата и то не всички но "социологическите проучвания" подсказват услужливо резултата както винаги...
Коментиран от #26, #37
13:08 11.10.2026
24 ЦСКА Москва
Коментиран от #38
13:09 11.10.2026
25 Лелке,
13:09 11.10.2026
26 резултата се получава
До коментар #23 от "ако се проведат ИСТИНСКИ":от мракобесното кгб под формата на SMS на телефоня на мунчо и той го препраща на мафиотската система за изпълнение!
13:10 11.10.2026
27 ТАМПЛИЕРКАТА И МАСОНА
До коментар #22 от "хаха":Са национални предатели. Не гласувайте за тях.
13:10 11.10.2026
28 Тя ли е поискала
13:10 11.10.2026
29 Варна
13:10 11.10.2026
30 Пламен
13:11 11.10.2026
31 Мара Джамбазовата Патка
Изборите със сигурност ще ги спечелиш на Кукуво лято по време на цъфтежа на налъмите.
13:12 11.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 кой отова
13:12 11.10.2026
34 буля йотка
До коментар #14 от "Да не":НЕ СЪМ ЗА ПАРИТЕ!!!
13:13 11.10.2026
35 Мунчо по Иван Вазов
13:13 11.10.2026
36 Ко речи?
До коментар #17 от "Със сигурност":Още ли ревеш за банани и за дънки? Нали за толкова се продаде?
13:13 11.10.2026
37 Тик-Ток
До коментар #23 от "ако се проведат ИСТИНСКИ":Кравата Йотова е поне безполезна ,докато другите негодници са опасни
13:13 11.10.2026
38 Спартак Москва
До коментар #24 от "ЦСКА Москва":кашевариии!
13:14 11.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Αлфа Bълкът
Затова Русия си позволи да удари два кораба. А Радев пък си трае, защото наратива от Дони е, Зеленски е лош, а Путин е добър.
Коментиран от #41, #42
13:16 11.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 няма как
До коментар #40 от "Αлфа Bълкът":Доналд Тръмп и САЩ да са толкова изпаднали че да се занимават с колхозните племена на червените кхмери не се надценявай толкоз ганчо а си ръфай чесъна там и се кланяй на сатрапа пундлер!
Коментиран от #56
13:21 11.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 ТАМПЛИЕРКАТА И МАСОНА
13:23 11.10.2026
45 не!
13:25 11.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 отговор
До коментар #46 от "Въпрос":менте тамплиери и масони и предимно майцепродавци!!
13:28 11.10.2026
48 фффф
13:31 11.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Общ фронт срещу делфините
13:33 11.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Хммм
До коментар #2 от "Европеец":Ти току що описа Гюров и я нарече тя.
13:42 11.10.2026
56 Αлфа Bълкът
До коментар #42 от "няма как":Явно си изостанал с новините като стоиш по цял ден в нета да се бараш.
Дони поиска нов президент на Украйна и благодари на Путин за сделката. Естествено нито горивото ще е достатъчно, нито Дони ще остане зад думите си, но целта е лакърдиите му е да свалят временно цените и да тушират напрежението преди предстоящите избори за конгреса в САЩ.
А иначе само жълтопаветните кукувици на грантове, не искат да признаят зависимостта на масона Радев от САЩ, завършил там първо професионално военна квалификация, а след това магистратура.
ЗАПОМНИ ЕДНО, КОЛКОТО ПОВЕЧЕ БЪЛГАРСКИТЕ ЛИБЕРАЛЧЕТА
ВОЮВАТЕ С РАДЕВ. ТОЛКОВА ПО-СИЛЕН ЩЕ СТАВА ТОЙ И ТОЛКОВА ПО-ЖАЛКИ ВИЕ.
Въпреки че за мен някой ДС милиционер е дал задача на вашите шефове какви да са ви опорките и как да правите така, че Радев да изглежда силен.
Коментиран от #57, #58
13:44 11.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Перо
Коментиран от #61
14:04 11.10.2026
61 буля йотка
До коментар #60 от "Перо":ПАК е на разходка...
14:07 11.10.2026
62 Констатация
14:13 11.10.2026