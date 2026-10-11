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Кола се запали на Е-79 между Мездра и Ботевград
  Тема: Трафик

Кола се запали на Е-79 между Мездра и Ботевград

11 Октомври, 2026 21:16 616 9

  • пожар-
  • мездра-
  • ботевград-
  • е-79-
  • трафик

Пожарът е възникнал в района на свлачище, където се извършва ремонт. Движението е блокирано и в двете посоки

Кола се запали на Е-79 между Мездра и Ботевград - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кола се е запалила на път Е-79 между Мездра и Ботевград, като инцидентът блокира движението и в двете посоки. Пожарът е възникнал следобед в района на свлачището, където в момента се извършва ремонт.

Автомобилът е останал в пътната лента, а на мястото е пристигнала линейка. Към момента няма данни какво е състоянието на водача, съобщава bTV.

Екипи на полицията регулират трафика в двете посоки. По данни на очевидци в района вече се е образувало голямо задръстване. Допълнителна информация за причините за пожара и за предприетите последващи действия не е съобщена.

Източници: btvnovinite.bg


Мездра / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 така е

    3 0 Отговор
    Много интересно, но е изключителна рядкост да видите китайски авто/електромобил в Западна Европа. Не знам защо така. Тука се палят по няколко на ден вече.

    21:18 11.10.2026

  • 2 Без думи

    7 0 Отговор
    "извършва ремонт" .,.. то този "ремонт" е вече от 20 години .

    21:22 11.10.2026

  • 3 ФАКТ

    3 4 Отговор
    ПРОДЪЛЖАВАТ РАДЕВИТЕ ПРОСТОТИИ !!!

    21:34 11.10.2026

  • 4 Хилотеза?

    1 1 Отговор
    Путин?

    21:34 11.10.2026

  • 5 Така е

    2 0 Отговор
    Изключителна рядкост е да видите китайски авто/електромобил в Западна Европа. Особено в Украйна.

    Коментиран от #7

    21:35 11.10.2026

  • 6 Сажда

    1 0 Отговор
    На снимките от Киев прилича.

    21:39 11.10.2026

  • 7 Неуспешен опит за пропа ганда

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Така е":

    и какво общо има самозапалената електричка с Украйна?

    21:43 11.10.2026

  • 8 А50

    1 0 Отговор
    Много , изключително калпаво са изсечени и укрепени склоновете там всъщност са много стръмни и въобще не са укрепени. Бяха метнали едни мрежи а сколите са много ронливи там. Днес даваха какви пътища са новопоттроени в Полша и направо ме хвана яд на наще мутри, много див народ сме

    21:49 11.10.2026

  • 9 А50

    0 0 Отговор
    При стария път имаше поне отбивки сега при авария си оставаш на платното, а където е двупосочно, поради ремонти, ще стане тапа на международен път. Минавах от там и се замислих, какво правя ако ми се случи авария, недай си боже

    21:56 11.10.2026

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