Кола се запали на Е-79 между Мездра и Ботевград

Кола се е запалила на път Е-79 между Мездра и Ботевград, като инцидентът блокира движението и в двете посоки. Пожарът е възникнал следобед в района на свлачището, където в момента се извършва ремонт.

Автомобилът е останал в пътната лента, а на мястото е пристигнала линейка. Към момента няма данни какво е състоянието на водача, съобщава bTV.

Екипи на полицията регулират трафика в двете посоки. По данни на очевидци в района вече се е образувало голямо задръстване. Допълнителна информация за причините за пожара и за предприетите последващи действия не е съобщена.

Източници: btvnovinite.bg