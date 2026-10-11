Кола се запали на Е-79 между Мездра и Ботевград

Кола се е запалила на път Е-79 между Мездра и Ботевград, като инцидентът блокира движението и в двете посоки. Пожарът е възникнал следобед в района на свлачището, където в момента се извършва ремонт.
Автомобилът е останал в пътната лента, а на мястото е пристигнала линейка. Към момента няма данни какво е състоянието на водача, съобщава bTV.
Екипи на полицията регулират трафика в двете посоки. По данни на очевидци в района вече се е образувало голямо задръстване. Допълнителна информация за причините за пожара и за предприетите последващи действия не е съобщена.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 така е
21:18 11.10.2026
2 Без думи
21:22 11.10.2026
3 ФАКТ
21:34 11.10.2026
4 Хилотеза?
21:34 11.10.2026
5 Така е
Коментиран от #7
21:35 11.10.2026
6 Сажда
21:39 11.10.2026
7 Неуспешен опит за пропа ганда
До коментар #5 от "Така е":и какво общо има самозапалената електричка с Украйна?
21:43 11.10.2026
8 А50
21:49 11.10.2026
9 А50
21:56 11.10.2026