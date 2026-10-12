Ива Михайлова се прибра в България. Тя е преминала законно границата със съдействието на адвокат, съобщават от БНТ.
Пострадалото в катастрофа момиче с българско гражданство до момента не можеше да напуска родния си град Кочани за лечение заради съдебна забрана.
Повече от година след катастрофата, при която има загинал човек, 23-годишното момиче получи разрешение да напусне Северна Македония, за да се лекува у нас. Здравословното състояние на Ива сериозно се влошаваше през последните месеци, тъй като тя има спешна нужда от специализирани медицински интервенции, които местните болници не могат да ѝ осигурят.
Ива Михайлова вече е в България
12 Октомври, 2026 09:44 1 973 66
Тя е преминала законно границата със съдействието на адвокат
Ива Михайлова се прибра в България. Тя е преминала законно границата със съдействието на адвокат, съобщават от БНТ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 дедо Флашко
Коментиран от #32, #65
09:51 12.10.2026
2 ккк
09:51 12.10.2026
3 таквизи ми работи
09:55 12.10.2026
4 най-древните
Коментиран от #11
09:57 12.10.2026
5 а да видим
Коментиран от #12, #22
09:59 12.10.2026
6 Тоню
Коментиран от #27, #53, #64
10:00 12.10.2026
7 Добре дошла
10:00 12.10.2026
8 Настопроценти
10:00 12.10.2026
9 Търновец
Коментиран от #59
10:02 12.10.2026
10 Зеления
10:08 12.10.2026
11 Георги
До коментар #4 от "най-древните":толкова с велики, че всички им крадат историята!
Коментиран от #21
10:08 12.10.2026
12 Троян
До коментар #5 от "а да видим":Може би не?
10:11 12.10.2026
13 Коце
10:12 12.10.2026
14 Абе
Коментиран от #18, #19
10:17 12.10.2026
15 Никой
Коментиран от #36
10:17 12.10.2026
16 Умен
10:19 12.10.2026
17 Старшина Боташ
10:19 12.10.2026
18 Така ли,Бее...!
До коментар #14 от "Абе":А ако ,,тая",бе твоя дъщеря,дали пак така щеше да хейтиш и злословиш...?!?!
10:20 12.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Македонец
Коментиран от #30, #33
10:22 12.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Питане
10:26 12.10.2026
24 Като Самуйл
10:26 12.10.2026
25 Хммм
Това не е противозаконно все пак се води дело за убийство срещу нея
И ако Скопие е разрешило това защо момата е казала в последната секунда на баба си и дядо си ?Защо не е казала дни преди това дядо и бабо пускат ме в София .
Аз мисля, че тя е криела за подготвяне на бягството и .
И как ли се чувстват тези възрастни хора сега
10:27 12.10.2026
26 Чочо
Там са само професори с дъъъъъъъълга история !
10:27 12.10.2026
27 Да знаеш
До коментар #6 от "Тоню":Плащал си и ще плащаш. Милиарди изчезват от здравната каса, а ти за едно болно момиче скандал вдигаш. Не те ли е срам?
10:29 12.10.2026
28 Ами хайде
10:29 12.10.2026
29 Ами
10:29 12.10.2026
30 Троян
До коментар #20 от "Македонец":От 1947 година благодарение на гошо тарабата. От изкъпан Македонец остава чист Българин.
10:29 12.10.2026
31 България
Коментиран от #58
10:30 12.10.2026
32 Ива Михайлова рейсинг
До коментар #1 от "дедо Флашко":Щом прекрачих границата и о чудо, излекувах се. Сега се оглеждам за мощно БМВ, че от година не съм дрифтила
10:30 12.10.2026
33 Българин
До коментар #20 от "Македонец":Много преди България. Още преди новата ера. Чети и ще разбереш.
Коментиран от #43
10:31 12.10.2026
34 Да си плаща лечението
Коментиран от #37
10:31 12.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Ива Михайлова е новият цар Самуил
До коментар #15 от "Никой":Тук е мизерия, но за нея ще има реки от злато. Тя ни е национален герой, пазител на националното самочувствие и герой за 3 поколения напред. Слава!
Коментиран от #46
10:33 12.10.2026
37 Да знаеш
До коментар #34 от "Да си плаща лечението":Има много свестни хора, за разлика от тебе, които ще й платят лечението. Ти срама нямаш ли?
Коментиран от #41
10:34 12.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Анджо
До коментар #35 от "България":Много ясно ,че ще бъде осъден, там който се обяви за Българин е враг на македонският режим. Като не знаем цялата истина не трябва да съди ме и ние.
10:37 12.10.2026
40 Абе а там 100 000 бесарабски "българи"
10:37 12.10.2026
41 Па плащай и
До коментар #37 от "Да знаеш":Само после да се отчетеш с фото на фактурата мушмул щото няма ние да и плащаме
10:39 12.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Анджо
До коментар #33 от "Българин":България е много по стара държава ,но ти като четеш фалшива история как да знаеш истината.
10:40 12.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Нашите затворници в Лондон
10:43 12.10.2026
46 Да си плаща лечението "героя"
До коментар #36 от "Ива Михайлова е новият цар Самуил":на 303 поколения .... Другото не ни е важно ! И да вдига БВП-то че е много зле хавата
10:46 12.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Хмм
10:48 12.10.2026
49 Радев
Коментиран от #52
10:48 12.10.2026
50 София
10:52 12.10.2026
51 АГАТ а Кристи
"гумата" не може да ИЗТРИЕ истината и фактите!
Това показва само едно - безсилие !
Коментиран от #60
10:52 12.10.2026
52 Хмм
До коментар #49 от "Радев":Янкулов само дето не се разплака, че Сарафов подал оставка когато радев дошъл на власт, а не когато той бил правосъден министър
10:53 12.10.2026
53 вечна дружба
До коментар #6 от "Тоню":Айде сега.Кой щял дя плаща.Една млада жена ли не може да излекува държавата ни бе?Че половината Телк-ове са фалшиви и всеки месец тарикати точан НОИ,за тези факти дума не обелвате,а?
Коментиран от #55, #56
10:55 12.10.2026
54 Галина Колева
10:59 12.10.2026
55 добре де
До коментар #53 от "вечна дружба":тогава защо държавата ни не може да излекува стотици деца, чиито родители събират дарения, за да ги лекуват? Как така за една жена може, за много деца не може? При това се оказа, че българската държава не знае, че Михайлова е пристигнала у нас. Как тогава е минала границата, след като има забрана да напуска Македония? Външно министерство и МВР дължат обяснения какво точно се случва, защото сега македонците ще ревнат, че отвличаме подсъдими.
10:59 12.10.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 ост гост
До коментар #9 от "Търновец":Я виж кои депутати ходиха на частни разноски до Македойна.
11:04 12.10.2026
60 БОЦ - ко
До коментар #51 от "АГАТ а Кристи":ИСТИНАТА с гума се не трие.
Рано, или късно - ще избие !!!
11:05 12.10.2026
61 Мдаа
11:10 12.10.2026
62 България
11:12 12.10.2026
63 оня с коня
11:14 12.10.2026
64 Дако
До коментар #6 от "Тоню":Е,айде сега.Защо си плащаш всичко,обясни ни.Аз съм с 10 години напред от твоите.11 дни бях в болница,частна,без "връзки" и познати.С направление от личния лекар.Платих си единствено храната.Болница в центъра на Варна.Чистота,хигиена и отношение.Та разкажи ни защо ти си плащаш всичко.Чакам,че ми стана интересно.
11:16 12.10.2026
65 Хммм
До коментар #1 от "дедо Флашко":Твое момиче ли е? Ако я викнеш ще дойде ли?
11:19 12.10.2026
66 Тити на Кака
11:19 12.10.2026