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Ива Михайлова вече е в България

Ива Михайлова вече е в България

12 Октомври, 2026 09:44 1 973 66

  • ива михайлова-
  • българия-
  • прибиране-
  • закон

Тя е преминала законно границата със съдействието на адвокат

Ива Михайлова вече е в България - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Ива Михайлова се прибра в България. Тя е преминала законно границата със съдействието на адвокат, съобщават от БНТ.
Пострадалото в катастрофа момиче с българско гражданство до момента не можеше да напуска родния си град Кочани за лечение заради съдебна забрана.
Повече от година след катастрофата, при която има загинал човек, 23-годишното момиче получи разрешение да напусне Северна Македония, за да се лекува у нас. Здравословното състояние на Ива сериозно се влошаваше през последните месеци, тъй като тя има спешна нужда от специализирани медицински интервенции, които местните болници не могат да ѝ осигурят.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дедо Флашко

    39 5 Отговор
    Ура,другари! Да бъде излекувано момичето ни и да е живо и здраво!Успех!!!

    Коментиран от #32, #65

    09:51 12.10.2026

  • 2 ккк

    19 1 Отговор
    и от това какво следва , че наще трябва да клекнат на северните ли , да ама не

    09:51 12.10.2026

  • 3 таквизи ми работи

    6 3 Отговор
    Вашите и нашите не трябва да клякат на западните ни съседи,а да им дават добри примери за подражание. Иначе не трябва да е.Защото ще муцунстваме.

    09:55 12.10.2026

  • 4 най-древните

    7 31 Отговор
    Слава на Македония!

    Коментиран от #11

    09:57 12.10.2026

  • 5 а да видим

    15 2 Отговор
    Ама като се излекува, ще трябва да се върне в Македония.

    Коментиран от #12, #22

    09:59 12.10.2026

  • 6 Тоню

    20 10 Отговор
    Само за каже кой ще и плаща лечението? Аз съм на 65 години,без прекъсване работа от 1981 година и здравни вноски,но си плащам за всичко

    Коментиран от #27, #53, #64

    10:00 12.10.2026

  • 7 Добре дошла

    11 10 Отговор
    В ЕС е сигурно!!!

    10:00 12.10.2026

  • 8 Настопроценти

    7 8 Отговор
    Най-древните са в Българската Македония.

    10:00 12.10.2026

  • 9 Търновец

    20 10 Отговор
    Това което направиха властите е РСМ с нашата Михайлова е опит за предумишлено убийство и е част от системния тормоз спрямо хора с Българско самосъзнание упражняван в РСМ по различен начин. Отдавна трябваше България да заведе съдебно дело известно в САЩ като Class Action Lawsuit. При такъв юридически казус всеки подложен на тормоз Българин в РСМ ще получи заявена от него финансова компенсация - знам го от свой опит. А преди години е МГУ Ломоносов преподавателка по Руски се обърна към мен: "..Вие в България имате Македонско малцинство и имате проблеми..." А иначе т.н. Възраждане са много гласовити.

    Коментиран от #59

    10:02 12.10.2026

  • 10 Зеления

    6 5 Отговор
    Браво !

    10:08 12.10.2026

  • 11 Георги

    7 3 Отговор

    До коментар #4 от "най-древните":

    толкова с велики, че всички им крадат историята!

    Коментиран от #21

    10:08 12.10.2026

  • 12 Троян

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "а да видим":

    Може би не?

    10:11 12.10.2026

  • 13 Коце

    14 3 Отговор
    Всичко е много добре. Дано българските власти се грижат така и за всички граждани в България. Защото доста хора умряха без никой нищо да направи за тях.

    10:12 12.10.2026

  • 14 Абе

    13 4 Отговор
    Прекалено много шум и политика покрай тая Ива Михайлова.Направо паметник й издигнаха приживе.

    Коментиран от #18, #19

    10:17 12.10.2026

  • 15 Никой

    6 3 Отговор
    Тръгнала от мизерия към друга мизерия.

    Коментиран от #36

    10:17 12.10.2026

  • 16 Умен

    16 3 Отговор
    Незнам ,но това момиче не ми е симпатично.Доста е нахална. Никой не и дължи нищо в България.Разбира се не подкрепям шовинистичното правителство на Македония .

    10:19 12.10.2026

  • 17 Старшина Боташ

    2 1 Отговор
    Стига вече !!!!

    10:19 12.10.2026

  • 18 Така ли,Бее...!

    4 8 Отговор

    До коментар #14 от "Абе":

    А ако ,,тая",бе твоя дъщеря,дали пак така щеше да хейтиш и злословиш...?!?!

    10:20 12.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Македонец

    6 5 Отговор
    Някой ще ми каже ли Македонската нация колко преди българия е съществувала.

    Коментиран от #30, #33

    10:22 12.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Питане

    3 1 Отговор
    Срещу нокътче от Самуил ли макетата са вдигнали бариерата на границата ???

    10:26 12.10.2026

  • 24 Като Самуйл

    5 3 Отговор
    Ива Михайлова се прибра в България.... Две жени се прибраха

    10:26 12.10.2026

  • 25 Хммм

    7 0 Отговор
    Прибра ли се или е "отвлечена " от наш патриот
    Това не е противозаконно все пак се води дело за убийство срещу нея
    И ако Скопие е разрешило това защо момата е казала в последната секунда на баба си и дядо си ?Защо не е казала дни преди това дядо и бабо пускат ме в София .
    Аз мисля, че тя е криела за подготвяне на бягството и .
    И как ли се чувстват тези възрастни хора сега

    10:27 12.10.2026

  • 26 Чочо

    3 3 Отговор
    Македонска болница да не може да се справи........ НЕЕЕЕЕЕ !?!?!
    Там са само професори с дъъъъъъъълга история !

    10:27 12.10.2026

  • 27 Да знаеш

    3 7 Отговор

    До коментар #6 от "Тоню":

    Плащал си и ще плащаш. Милиарди изчезват от здравната каса, а ти за едно болно момиче скандал вдигаш. Не те ли е срам?

    10:29 12.10.2026

  • 28 Ами хайде

    6 1 Отговор
    Да си скъса тогава македонският паспорт щом се е "прибрала"

    10:29 12.10.2026

  • 29 Ами

    9 5 Отговор
    Туй моме,подсъдима за птп със смърт,е избягала нелегално в България,уж да си лекува.

    10:29 12.10.2026

  • 30 Троян

    1 4 Отговор

    До коментар #20 от "Македонец":

    От 1947 година благодарение на гошо тарабата. От изкъпан Македонец остава чист Българин.

    10:29 12.10.2026

  • 31 България

    1 3 Отговор
    Кога и ние ще правим спец воен оп в Северна Македония?

    Коментиран от #58

    10:30 12.10.2026

  • 32 Ива Михайлова рейсинг

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "дедо Флашко":

    Щом прекрачих границата и о чудо, излекувах се. Сега се оглеждам за мощно БМВ, че от година не съм дрифтила

    10:30 12.10.2026

  • 33 Българин

    3 3 Отговор

    До коментар #20 от "Македонец":

    Много преди България. Още преди новата ера. Чети и ще разбереш.

    Коментиран от #43

    10:31 12.10.2026

  • 34 Да си плаща лечението

    7 2 Отговор
    Не е здравно осигурена и няма ние да и го плащаме на тая без значение каква е и за каква се мисли. ! Има си закони в България и всеки ден за източване на касата говорим нали ?

    Коментиран от #37

    10:31 12.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Ива Михайлова е новият цар Самуил

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "Никой":

    Тук е мизерия, но за нея ще има реки от злато. Тя ни е национален герой, пазител на националното самочувствие и герой за 3 поколения напред. Слава!

    Коментиран от #46

    10:33 12.10.2026

  • 37 Да знаеш

    1 6 Отговор

    До коментар #34 от "Да си плаща лечението":

    Има много свестни хора, за разлика от тебе, които ще й платят лечението. Ти срама нямаш ли?

    Коментиран от #41

    10:34 12.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Анджо

    3 4 Отговор

    До коментар #35 от "България":

    Много ясно ,че ще бъде осъден, там който се обяви за Българин е враг на македонският режим. Като не знаем цялата истина не трябва да съди ме и ние.

    10:37 12.10.2026

  • 40 Абе а там 100 000 бесарабски "българи"

    2 1 Отговор
    Кога ще се приберат ? А?

    10:37 12.10.2026

  • 41 Па плащай и

    5 1 Отговор

    До коментар #37 от "Да знаеш":

    Само после да се отчетеш с фото на фактурата мушмул щото няма ние да и плащаме

    10:39 12.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Анджо

    1 4 Отговор

    До коментар #33 от "Българин":

    България е много по стара държава ,но ти като четеш фалшива история как да знаеш истината.

    10:40 12.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Нашите затворници в Лондон

    5 0 Отговор
    Няма ли и за тях една кампания подобна на тази да направим ? А? Или за тях Външно адвокати не плаща ....

    10:43 12.10.2026

  • 46 Да си плаща лечението "героя"

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Ива Михайлова е новият цар Самуил":

    на 303 поколения .... Другото не ни е важно ! И да вдига БВП-то че е много зле хавата

    10:46 12.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Хмм

    8 0 Отговор
    и така, нито дума лоша за Ива, че е убила човек при катастрофа

    10:48 12.10.2026

  • 49 Радев

    3 4 Отговор
    На мене ми клекнаха а на киро парапета се подиграваха

    Коментиран от #52

    10:48 12.10.2026

  • 50 София

    4 0 Отговор
    Един парад няма ли да има?

    10:52 12.10.2026

  • 51 АГАТ а Кристи

    4 0 Отговор
    "Другари",
    "гумата" не може да ИЗТРИЕ истината и фактите!
    Това показва само едно - безсилие !

    Коментиран от #60

    10:52 12.10.2026

  • 52 Хмм

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Радев":

    Янкулов само дето не се разплака, че Сарафов подал оставка когато радев дошъл на власт, а не когато той бил правосъден министър

    10:53 12.10.2026

  • 53 вечна дружба

    1 5 Отговор

    До коментар #6 от "Тоню":

    Айде сега.Кой щял дя плаща.Една млада жена ли не може да излекува държавата ни бе?Че половината Телк-ове са фалшиви и всеки месец тарикати точан НОИ,за тези факти дума не обелвате,а?

    Коментиран от #55, #56

    10:55 12.10.2026

  • 54 Галина Колева

    2 2 Отговор
    ДОБРЕ ДОШЛА ! УСПОКОЙ СЕ И СЕ НАСЛАЖДАВАЙ НА ВРЕМЕТО КОЕТО ЩЕ БЪДЕШ ТУК .А МОЖЕ ДА ОСТАНЕШ И ЗА ПОСТОЯННО. ЛЕКАРИТЕ ЩЕ НАПРАВЯТ ВЪЗМОЖНОТО ЗА ТЕБ .ИДИ В ЦЪРВА ОТЕЦ ДА ТИ ПРОЧЕТЕ НУЖНАТА МОЛИТВА.

    10:59 12.10.2026

  • 55 добре де

    4 0 Отговор

    До коментар #53 от "вечна дружба":

    тогава защо държавата ни не може да излекува стотици деца, чиито родители събират дарения, за да ги лекуват? Как така за една жена може, за много деца не може? При това се оказа, че българската държава не знае, че Михайлова е пристигнала у нас. Как тогава е минала границата, след като има забрана да напуска Македония? Външно министерство и МВР дължат обяснения какво точно се случва, защото сега македонците ще ревнат, че отвличаме подсъдими.

    10:59 12.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 ост гост

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Търновец":

    Я виж кои депутати ходиха на частни разноски до Македойна.

    11:04 12.10.2026

  • 60 БОЦ - ко

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "АГАТ а Кристи":

    ИСТИНАТА с гума се не трие.
    Рано, или късно - ще избие !!!

    11:05 12.10.2026

  • 61 Мдаа

    0 1 Отговор
    Съвсем логично беше да и позволяват лечение в България. Темата доста се политизира и носеше на Мицко големи негативни пред ЕС.

    11:10 12.10.2026

  • 62 България

    1 1 Отговор
    Ко бе, подкрепяте Русия, а ние не можем в Македония, защо?

    11:12 12.10.2026

  • 63 оня с коня

    2 0 Отговор
    Що тогава ревете кански когато Турчин се прибере в Турци след катастрофа с жертви в БГ-то?Май пак играе двойни аршин.Каква е разликата между тая и турчина.

    11:14 12.10.2026

  • 64 Дако

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "Тоню":

    Е,айде сега.Защо си плащаш всичко,обясни ни.Аз съм с 10 години напред от твоите.11 дни бях в болница,частна,без "връзки" и познати.С направление от личния лекар.Платих си единствено храната.Болница в центъра на Варна.Чистота,хигиена и отношение.Та разкажи ни защо ти си плащаш всичко.Чакам,че ми стана интересно.

    11:16 12.10.2026

  • 65 Хммм

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "дедо Флашко":

    Твое момиче ли е? Ако я викнеш ще дойде ли?

    11:19 12.10.2026

  • 66 Тити на Кака

    3 0 Отговор
    Няма как тая да е минала легално Границата след като има наложена мярка "домашен арест" от Съда.

    11:19 12.10.2026

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