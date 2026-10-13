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ДНСК проверява разрешенията за строеж във Варна за 5 години
  Тема: Недвижими имоти

ДНСК проверява разрешенията за строеж във Варна за 5 години

13 Октомври, 2026 03:02 439 1

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Проверката е възложена след установени нередности при строеж в района на свлачището в „Аспарухово“. Общината подготвя промени срещу презастрояването

ДНСК проверява разрешенията за строеж във Варна за 5 години - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дирекцията за национален строителен контрол ще провери всички разрешения за строеж, издадени от Община Варна през последните 4-5 години. Проверката е възложена от министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков след установени нередности при строеж в района на свлачището в квартал „Аспарухово“.

„Установихме нередности при издаването на решението за строеж“, заяви Шишков по време на годишната среща на местните власти в курорта „Албена“. По думите му са били констатирани и сериозни нарушения, свързани с удостоверенията за търпимост. Министърът посочи, че проверката няма да бъде ограничена до отделен случай, а ще обхване цялата строителна документация за посочения период.

„Но възложил съм цялостна проверка и то от ДНСК“, каза Иван Шишков.

Като допълнителен повод за проверката министърът посочи и направени по-рано констатации за местността „Баба Алино“. От думите му не става ясно кога ще приключи проверката и кога ще бъдат обявени резултатите от нея.

Общината подготвя промени в устройственото планиране

Кметът на Варна Благомир Коцев заяви, че общината работи по мерки за ограничаване на презастрояването. Сред обсъжданите решения е промяна в Общия устройствен план на града, който според Коцев е остарял и създава възможност за прекомерно застрояване.

„Става дума и за промени в Общия устройствен план, става дума и за други мерки, които да могат да регулират строителството“, каза Коцев. Той допълни, че се обсъжда и възможността за мораториум, но все още няма окончателно решение дали ще бъде въведен такъв, или ще бъдат приети други правила.

„Нека да не избързваме сега с такива по-гръмки определения, дали ще са мораториуми или някакви други правила, ще преценим“, заяви кметът.

Предстоящата проверка на ДНСК ще обхване разрешенията за строеж на територията на цялата община, а не само документите, свързани със свлачището в „Аспарухово“.

Източници: bntnews.bg


Варна / България
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    1 0 Отговор
    Докато са тука да проверят шатрите до Хоризонт и Аспаруховското свлачище! Случайно да забелязвате ,че всичко при Блажко е в бъдеще време,все комисии,все установявания? Оправете боклука,контейнерите преливат отвсякъде,ходих до зеленчуковата борса около контейнерите боклук за 4-5 контейнера из него квартал!!! плъхове, мишки, хлебарки разнасят зарази! Вече има няколко сигнала до него за незаконни нотариални актове в Златни пясъци/припомням,ЗлатниПясъци АД продава общински терени като свои и с констативни нотариални актове ще заличат останалата зеленина/. Дори са продали зелените площи между плажа/пясъка и алеята пред хотелите.А тази територия е изключителна държавна собственост и се нарича бряг. Но иначе се борят с олигархията.

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