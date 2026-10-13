ДНСК проверява разрешенията за строеж във Варна за 5 години

Дирекцията за национален строителен контрол ще провери всички разрешения за строеж, издадени от Община Варна през последните 4-5 години. Проверката е възложена от министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков след установени нередности при строеж в района на свлачището в квартал „Аспарухово“.

„Установихме нередности при издаването на решението за строеж“, заяви Шишков по време на годишната среща на местните власти в курорта „Албена“. По думите му са били констатирани и сериозни нарушения, свързани с удостоверенията за търпимост. Министърът посочи, че проверката няма да бъде ограничена до отделен случай, а ще обхване цялата строителна документация за посочения период.

„Но възложил съм цялостна проверка и то от ДНСК“, каза Иван Шишков.

Като допълнителен повод за проверката министърът посочи и направени по-рано констатации за местността „Баба Алино“. От думите му не става ясно кога ще приключи проверката и кога ще бъдат обявени резултатите от нея.

Общината подготвя промени в устройственото планиране

Кметът на Варна Благомир Коцев заяви, че общината работи по мерки за ограничаване на презастрояването. Сред обсъжданите решения е промяна в Общия устройствен план на града, който според Коцев е остарял и създава възможност за прекомерно застрояване.

„Става дума и за промени в Общия устройствен план, става дума и за други мерки, които да могат да регулират строителството“, каза Коцев. Той допълни, че се обсъжда и възможността за мораториум, но все още няма окончателно решение дали ще бъде въведен такъв, или ще бъдат приети други правила.

„Нека да не избързваме сега с такива по-гръмки определения, дали ще са мораториуми или някакви други правила, ще преценим“, заяви кметът.

Предстоящата проверка на ДНСК ще обхване разрешенията за строеж на територията на цялата община, а не само документите, свързани със свлачището в „Аспарухово“.

Източници: bntnews.bg