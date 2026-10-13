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Омбудсманът събира експерти за влиянието на ИИ върху правата
  Тема: IT ИНДУСТРИЯ

Омбудсманът събира експерти за влиянието на ИИ върху правата

13 Октомври, 2026 06:15 344 3

  • изкуствен интелект-
  • омбудсман-
  • основни права-
  • хуманоиден робот-
  • софия

Международната конференция в София ще представи инструменти за оценка на рисковете от изкуствения интелект. Откриването е поверено на хуманоидния робот Робърт

Омбудсманът събира експерти за влиянието на ИИ върху правата - 1
Снимка: Прессъобщение
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейски и български експерти обсъждат в София влиянието на изкуствения интелект върху основните права и ролята на правозащитните институции. Международната конференция е организирана от омбудсмана Велислава Делчева и започва от 9:30 ч. в зала „Роял 1“ на хотел „Балкан Палас“ (Шератон).

Откриването ще бъде необичайно за форум, посветен на правата на човека – в него ще участва хуманоидният робот Робърт, създаден от инженер Методи Димитров.

Фокусът е върху рисковете за гражданите

Конференцията е посветена на практическите методи, с които правозащитните институции могат да наблюдават въздействието на системите с изкуствен интелект. Сред основните теми са оценката на рисковете за гражданите, прозрачността, отчетността и недопускането на дискриминация.

Ще бъдат представени контролен списък за оценка на въздействието върху основните права, процедури и специализирани инструменти за наблюдение. В дискусиите ще участват председателят на Комисията за защита на личните данни Борислав Божинов, д-р Татяна Новосьолова и Димитър Марков от Центъра за изследване на демокрацията.

„Проектът е насочен към укрепване на капацитета на омбудсманските институции да наблюдават използването на изкуствения интелект чрез подход, основан на правата на човека“, посочва Европейската мрежа на националните институции по правата на човека.

Участници от България и Европа

Сред българските участници са зам.-министърът на иновациите и дигиталната трансформация Мира Йосифова, председателят на парламентарната Комисия по иновациите и дигиталната трансформация Томислав Дончев, съдията в Европейския съд по правата на човека проф. д-р Диана Ковачева и ректорът на Академията на МВР старши комисар проф. д-р Илин Савовд.

В програмата са включени още проф. Ирина Цакова, член на Консултативния форум на Европейската комисия и на Съвета по изкуствен интелект, както и Борислав Петров, изпълнителен директор на INSAIT.

В дискусиите ще се включат омбудсманът на Латвия Карина Палкова, Карол ван Баселаре от Междуфедералния център за равни възможности на Белгия, зам.-председателят на Комисията за защита от дискриминация Елена Чернева и заместник-омбудсманът на Чехия Вит Александър Шорм, който ще направи видеообръщение.

Участие е предвидено и за представители на Министерството на правосъдието, Министерството на транспорта и съобщенията, Централната избирателна комисия, Комисията за финансов надзор, Българската народна банка, Комисията за защита на потребителите, Комисията за регулиране на съобщенията, академичните среди и правозащитни организации.

Конференцията е част от европейски проект

Форумът е водещо събитие по проекта SGA-CERV-2026-03 „Ombuds Oversight for Rights in the AI Era“. Проектът се изпълнява от Омбудсмана на Република България по програмата на Европейската мрежа на националните институции по правата на човека за 2026 г.

По данни на мрежата проектът е с продължителност от юни до ноември 2026 г. и бюджет 35 966,25 евро. Финансирането е осигурено по програмата на Европейския съюз „Граждани, равенство, права и ценности“.

Източници: dariknews.bg, 24chasa.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Такива институции

    3 0 Отговор
    Без права, са излишни. Добре, човек пуска жалба или писмо до омбудсмана и...? Какво следва, няма права да промени Нищо. Тоест излишна институция и само взимат заплати от данъците, на и без това фалиралата държава.

    Коментиран от #2

    06:26 13.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 факт

    0 0 Отговор
    Ненужна институция, просто хранилка. Само дрънкат, нищо не правят. Закрийте ги.

    06:36 13.10.2026

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