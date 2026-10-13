Омбудсманът събира експерти за влиянието на ИИ върху правата

Европейски и български експерти обсъждат в София влиянието на изкуствения интелект върху основните права и ролята на правозащитните институции. Международната конференция е организирана от омбудсмана Велислава Делчева и започва от 9:30 ч. в зала „Роял 1“ на хотел „Балкан Палас“ (Шератон).

Откриването ще бъде необичайно за форум, посветен на правата на човека – в него ще участва хуманоидният робот Робърт, създаден от инженер Методи Димитров.

Фокусът е върху рисковете за гражданите

Конференцията е посветена на практическите методи, с които правозащитните институции могат да наблюдават въздействието на системите с изкуствен интелект. Сред основните теми са оценката на рисковете за гражданите, прозрачността, отчетността и недопускането на дискриминация.

Ще бъдат представени контролен списък за оценка на въздействието върху основните права, процедури и специализирани инструменти за наблюдение. В дискусиите ще участват председателят на Комисията за защита на личните данни Борислав Божинов, д-р Татяна Новосьолова и Димитър Марков от Центъра за изследване на демокрацията.

Участници от България и Европа

„Проектът е насочен към укрепване на капацитета на омбудсманските институции да наблюдават използването на изкуствения интелект чрез подход, основан на правата на човека“, посочва Европейската мрежа на националните институции по правата на човека.

Сред българските участници са зам.-министърът на иновациите и дигиталната трансформация Мира Йосифова, председателят на парламентарната Комисия по иновациите и дигиталната трансформация Томислав Дончев, съдията в Европейския съд по правата на човека проф. д-р Диана Ковачева и ректорът на Академията на МВР старши комисар проф. д-р Илин Савовд.

В програмата са включени още проф. Ирина Цакова, член на Консултативния форум на Европейската комисия и на Съвета по изкуствен интелект, както и Борислав Петров, изпълнителен директор на INSAIT.

В дискусиите ще се включат омбудсманът на Латвия Карина Палкова, Карол ван Баселаре от Междуфедералния център за равни възможности на Белгия, зам.-председателят на Комисията за защита от дискриминация Елена Чернева и заместник-омбудсманът на Чехия Вит Александър Шорм, който ще направи видеообръщение.

Участие е предвидено и за представители на Министерството на правосъдието, Министерството на транспорта и съобщенията, Централната избирателна комисия, Комисията за финансов надзор, Българската народна банка, Комисията за защита на потребителите, Комисията за регулиране на съобщенията, академичните среди и правозащитни организации.

Конференцията е част от европейски проект

Форумът е водещо събитие по проекта SGA-CERV-2026-03 „Ombuds Oversight for Rights in the AI Era“. Проектът се изпълнява от Омбудсмана на Република България по програмата на Европейската мрежа на националните институции по правата на човека за 2026 г.

По данни на мрежата проектът е с продължителност от юни до ноември 2026 г. и бюджет 35 966,25 евро. Финансирането е осигурено по програмата на Европейския съюз „Граждани, равенство, права и ценности“.

Източници: dariknews.bg, 24chasa.bg