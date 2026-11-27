Нискоемисионната зона в София влиза в сила на 1 декември и ще действа до 28 февруари 2027 г. В малкия ринг се ограничава движението на автомобили от I и II екогрупа, а в големия ринг забраната важи само за превозни средства от I екогрупа. Мярката е предназначена да ограничи замърсяването на въздуха през зимните месеци.

Къде важат ограниченията

Малкият ринг е заключен между булевардите „Васил Левски“, „Патриарх Евтимий“, „Ген. Скобелев“, „Сливница“ и ул. „Опълченска“.

Големият ринг обхваща по-широка зона между булевардите „Сливница“, „Данаил Николаев“, „Ситняково“, „Михай Еминеску“, „П. Яворов“, „Никола Й. Вапцаров“, „Христо Ибсен“, „П. Ю. Тодоров“, „И. Е. Гешов“ и „К. Величков“, както и улиците „Атанас Дуков“, „Люба Величкова“ и „Сребърна“.

„Граничните булеварди не са част от самата зона и преминаването по тях на всички превозни средства е позволено без ограничение“, посочва Столичната община.

На ключови места ще има указателни табели, които да насочват водачите преди влизането в ограничените участъци.

Кои автомобили са освободени

Забраната няма да важи за автомобили, чиито собственици имат постоянен адрес в зоната и разполагат с издаден стикер за паркиране. Изключение е предвидено и за хора с увреждания, които притежават карта за преференциално паркиране, издадена от Столичната община или от друга община в България.

Спазването на ограниченията ще се следи с камери и специализиран софтуер, който проверява екогрупата и собствеността на автомобила.

Зоната се разширява поетапно

Нискоемисионната зона беше въведена за първи път през декември 2023 г. Тогава ограничението в малкия ринг обхващаше автомобилите от I екогрупа. През следващия сезон към тях бяха добавени и колите от II екогрупа, а през зимата на 2025/2026 г. за първи път беше включен и големият ринг.

По този начин действащият модел се запазва и през новия зимен сезон: по-строго ограничение в централния малък ринг и по-широк обхват за най-замърсяващите автомобили в големия ринг.

Източници: bntnews.bg, bnrnews.bg, bta.bg