Корабът „Chelsea 3“ остава на вода

Кораб CHELSEA 3 остава на вода на около 14 морски мили източно от гр. Бяла, след като снощи около 0130 ч. е поразен при атака с дронове. Корабът е извършвал преход от от турското черноморско пристанище Гиресун с направление към Джурджулещ в Молдова.

Според справка на Maritime.bg в Equasis, съдът е собственост и се менажира от базирани в Украйна компании.

Към момента няма данни за отговорна за атаката страна. Военното министерство на Руската федерация не е разпространило информация в ежедневните си сводки за атакувани плавателни съдове.

Ударът срещу CHELSEA 3 е най-близкото нападение до териториалното море на България.

Има данни за две пострадали морски лица, които вече са транспортирани от катер на „Гранична полиция“ до Варна.