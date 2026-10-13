Корабът „Chelsea 3“ остава на вода

Кораб CHELSEA 3 остава на вода на около 14 морски мили източно от гр. Бяла, след като снощи около 0130 ч. е поразен при атака с дронове. Корабът е извършвал преход от от турското черноморско пристанище Гиресун с направление към Джурджулещ в Молдова.
Според справка на Maritime.bg в Equasis, съдът е собственост и се менажира от базирани в Украйна компании.
Към момента няма данни за отговорна за атаката страна. Военното министерство на Руската федерация не е разпространило информация в ежедневните си сводки за атакувани плавателни съдове.
Ударът срещу CHELSEA 3 е най-близкото нападение до териториалното море на България.
Има данни за две пострадали морски лица, които вече са транспортирани от катер на „Гранична полиция“ до Варна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Разбирач
Коментиран от #13
07:58 13.10.2026
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДА НЕ ГРЪМНАТ ЗАРАДИ БГ МУТРИТЕ И УКРАИНСКИТЕ ТЪРГОВЦИ НА ОРЪЖИЕ:)
07:58 13.10.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #27
07:58 13.10.2026
4 ГЕНЕРАЛ БОТАШОВ
07:58 13.10.2026
5 Фен
Коментиран от #20
07:58 13.10.2026
6 Последния Софиянец
07:59 13.10.2026
7 РАДЕВ ЗАЯВИ
УДАРЕН
ДО КРАПЕЦ.
РУСКИТЕ ТЕРОРИСТИ
СА УДАРИЛИ ОЩЕ
ЕДИН КОРАБ В ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ВОДИ
НА БЪЛГАРИЯ.
Коментиран от #19
08:01 13.10.2026
8 Простокурин
08:01 13.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Баш Левскар
08:02 13.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Рублен Крадев
08:04 13.10.2026
13 Май е Трябвало
До коментар #1 от "Разбирач":Да Го Кръстят
ЛОКОМОТИВ МАСКВА.
08:04 13.10.2026
14 Госあ
08:04 13.10.2026
15 Любопитно
08:06 13.10.2026
16 Защо Йотова шикалкави
Никой не изстрелва ракети и дронове хаотично.
Явно Русия не зачита нашия суверинитет на нашата територия ка то държава и води военни действия
08:08 13.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Това е само началото
08:11 13.10.2026
19 Хаха
До коментар #7 от "РАДЕВ ЗАЯВИ":Радев не е казвал руски терористи. Това си е твоя интерпретация. Повлияна от бТВ и Дойче веле. Терористите са Украйна с убийствата на руснаци от 2014
08:11 13.10.2026
20 защо
До коментар #5 от "Фен":Другите са със слънчоглед.
Украйна произвежда най-много олио, а таз годишната реколта е слаба и трябва още няколко кораба зърно.
08:12 13.10.2026
21 Леля Пенка
08:13 13.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 информиран
08:18 13.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 България мрази Русия
08:20 13.10.2026
26 х21
Коментиран от #30
08:20 13.10.2026
27 Задава се нова национална катастрофа
До коментар #3 от "Последния Софиянец":България отдавна е вкарана във войната от проукраинските ни правителства. Снарядите които убиват руснаци са български! Ако не обявим веднага пълен неутралитет и не спрем да даваме пари и оръжия за хунтата от Киев ни чака нова национална катастрофа.
Коментиран от #29
08:23 13.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 НепоКОРНАта
До коментар #27 от "Задава се нова национална катастрофа":Какви снаряди бе?
Дори патрон не сме изнесли за Покрайна...
08:37 13.10.2026
30 Да , ама НЕ
До коментар #26 от "х21":Напротив . С тези тешкарлъци боташката му русофобия ще лъсне . А българите сме русофили !
08:39 13.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.