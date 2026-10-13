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Корабът „Chelsea 3“ остава на вода

Корабът „Chelsea 3“ остава на вода

13 Октомври, 2026 07:51 1 814 31

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  • руска агресия-
  • chelsea 3

Ударът срещу CHELSEA 3 е най-близкото нападение до териториалното море на България

Корабът „Chelsea 3“ остава на вода - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кораб CHELSEA 3 остава на вода на около 14 морски мили източно от гр. Бяла, след като снощи около 0130 ч. е поразен при атака с дронове. Корабът е извършвал преход от от турското черноморско пристанище Гиресун с направление към Джурджулещ в Молдова.

Според справка на Maritime.bg в Equasis, съдът е собственост и се менажира от базирани в Украйна компании.

Към момента няма данни за отговорна за атаката страна. Военното министерство на Руската федерация не е разпространило информация в ежедневните си сводки за атакувани плавателни съдове.

Ударът срещу CHELSEA 3 е най-близкото нападение до териториалното море на България.

Има данни за две пострадали морски лица, които вече са транспортирани от катер на „Гранична полиция“ до Варна.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Разбирач

    26 4 Отговор
    Как може да си кръстиш кораба Челси и да очакваш да не потъне. Направо Манчестър Сити да го бяха кръстили

    Коментиран от #13

    07:58 13.10.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    26 5 Отговор
    ДА СЕ ПАЗЯТ НАШИТЕ МОРЯЦИ КОИТО ЩЕ ГО ПРОВЕРЯТ
    ДА НЕ ГРЪМНАТ ЗАРАДИ БГ МУТРИТЕ И УКРАИНСКИТЕ ТЪРГОВЦИ НА ОРЪЖИЕ:)

    07:58 13.10.2026

  • 3 Последния Софиянец

    39 4 Отговор
    Буданов няма да миряса докато не ни вкара във война.

    Коментиран от #27

    07:58 13.10.2026

  • 4 ГЕНЕРАЛ БОТАШОВ

    12 12 Отговор
    ПАК МЪНКА В ЕФИР.

    07:58 13.10.2026

  • 5 Фен

    32 3 Отговор
    А дали някой знае, какво е превозвал? До тук знаем само, че единият от вече трите, е возил зърно от Египет за Украйна. А другите? Като разберем какво са превозвали, ще разберем и кой ги е ударил.

    Коментиран от #20

    07:58 13.10.2026

  • 6 Последния Софиянец

    5 2 Отговор
    Още един кораб е потопен в наши води.

    07:59 13.10.2026

  • 7 РАДЕВ ЗАЯВИ

    7 21 Отговор
    ЧЕ ИМА ОЩЕ ЕДИН КОРАБ
    УДАРЕН
    ДО КРАПЕЦ.

    РУСКИТЕ ТЕРОРИСТИ
    СА УДАРИЛИ ОЩЕ
    ЕДИН КОРАБ В ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ВОДИ
    НА БЪЛГАРИЯ.

    Коментиран от #19

    08:01 13.10.2026

  • 8 Простокурин

    4 1 Отговор
    Кой? Кой? Кой?

    08:01 13.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Баш Левскар

    14 0 Отговор
    Ако беше "Ливърпул" никой нямаше да гърми по него.

    08:02 13.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Рублен Крадев

    5 15 Отговор
    Фифти фифти, чакам опорките от Мутрофанова

    08:04 13.10.2026

  • 13 Май е Трябвало

    3 8 Отговор

    До коментар #1 от "Разбирач":

    Да Го Кръстят

    ЛОКОМОТИВ МАСКВА.

    08:04 13.10.2026

  • 14 Госあ

    12 0 Отговор
    Ше потъне, не се притеснявайте 😆

    08:04 13.10.2026

  • 15 Любопитно

    18 2 Отговор
    Предварително ли плащат на оръжейните олигарси , или в случаи като този пият по една студена вода ?!

    08:06 13.10.2026

  • 16 Защо Йотова шикалкави

    7 20 Отговор
    И не привика руския посланик и да поиска обяснение.
    Никой не изстрелва ракети и дронове хаотично.
    Явно Русия не зачита нашия суверинитет на нашата територия ка то държава и води военни действия

    08:08 13.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Това е само началото

    23 6 Отговор
    След като България е участник във войната на страната на фашистка Украйна срещу Русия ще си понесем последствията. Ще има нов Народен съд за тези които вкараха България във войната на страната на четвъртия райх.

    08:11 13.10.2026

  • 19 Хаха

    20 4 Отговор

    До коментар #7 от "РАДЕВ ЗАЯВИ":

    Радев не е казвал руски терористи. Това си е твоя интерпретация. Повлияна от бТВ и Дойче веле. Терористите са Украйна с убийствата на руснаци от 2014

    08:11 13.10.2026

  • 20 защо

    6 3 Отговор

    До коментар #5 от "Фен":

    Другите са със слънчоглед.
    Украйна произвежда най-много олио, а таз годишната реколта е слаба и трябва още няколко кораба зърно.

    08:12 13.10.2026

  • 21 Леля Пенка

    7 2 Отговор
    ДИНАМО(МОСКВА) - ЧЕЛСИ 3:0

    08:13 13.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 информиран

    14 1 Отговор
    Според мен ако повторите същата новина още два пъти на първа страница, Путин ще си го премести в другия крачол...

    08:18 13.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 България мрази Русия

    5 13 Отговор
    Ежедневно и безплатно

    08:20 13.10.2026

  • 26 х21

    5 3 Отговор
    Удобно пред изборно някак си така президентски.

    Коментиран от #30

    08:20 13.10.2026

  • 27 Задава се нова национална катастрофа

    15 3 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    България отдавна е вкарана във войната от проукраинските ни правителства. Снарядите които убиват руснаци са български! Ако не обявим веднага пълен неутралитет и не спрем да даваме пари и оръжия за хунтата от Киев ни чака нова национална катастрофа.

    Коментиран от #29

    08:23 13.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 НепоКОРНАта

    3 2 Отговор

    До коментар #27 от "Задава се нова национална катастрофа":

    Какви снаряди бе?
    Дори патрон не сме изнесли за Покрайна...

    08:37 13.10.2026

  • 30 Да , ама НЕ

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "х21":

    Напротив . С тези тешкарлъци боташката му русофобия ще лъсне . А българите сме русофили !

    08:39 13.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

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