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Пулев във Вашингтон: Имаме потенциал да задълбочим индустриалното партньорство със САЩ във високите технологии и отбраната

Пулев във Вашингтон: Имаме потенциал да задълбочим индустриалното партньорство със САЩ във високите технологии и отбраната

13 Октомври, 2026 13:15 465 11

  • александър пулев-
  • вашингтон-
  • високи технологии-
  • отбрана

Вицепремиерът посети годишното изложение на Асоциацията на армията на САЩ (AUSA) и проведе срещи с водещи американски компании „Боинг Дифенс, Спейс енд Секюрити“ и „Локхийд Мартин“

Пулев във Вашингтон: Имаме потенциал да задълбочим индустриалното партньорство със САЩ във високите технологии и отбраната - 1
Снимка: МИИИ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Разполагаме с възможности да ускорим процесите и да изведем индустриалното си сътрудничество на следващо ниво. България е отворена за привличане на американски инвестиции.

Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, който откри съвместно със заместник-помощник-секретаря в Департамента по търговия на САЩ Брадли МакКини форум за възможностите в областта на отбраната и сигурността в Черноморския регион.

Събитието е организирано от Департамента по търговия на САЩ и се проведе в рамките на годишното изложение на Асоциацията на армията на САЩ (AUSA).

„Морската сигурност е сред основните ни приоритети. Ще търсим възможности за развитие на високотехнологични решения, съчетаващи американския капацитет с българския инженерно-технически потенциал в областта на дроновете, системите за противодействие на дронове, наблюдението и киберсигурността“, изтъкна вицепремиерът. „Имаме политическата воля и капацитета да постигнем конкретни резултати. Нашето предложение е разширяването на производствения капацитет и модернизирането на съществуващите мощности и инженерни кадри с висока квалификация. Това означава създаване на преки съвместни предприятия с българската държава, възможности за производство на място в България, а не само договори за изкупуване на готовата продукция“, подчерта Пулев.

Преди откриването на форума Александър Пулев и Брадли МакКини проведоха двустранна среща, на която обсъдиха възможностите за задълбочаване на сътрудничеството, трансфера на технологии и разширяването на партньорствата между български и американски компании във високотехнологичния и отбранителния сектор.

В рамките на изложението вицепремиерът проведе срещи с представители на водещи американски компании, сред които „Boeing Defense, Space & Security“ и „L3Harris“. Той посети и централата на един от водещите световни производители на самолетни, ракетни системи и космически технологии „Lockheed Martin“ във Вашингтон.

По време на срещите бяха обсъдени възможностите за разширяване на партньорството с български компании в областта на авиационните, отбранителните и космическите технологии, автономните дронове и развитието на индустриалното сътрудничество, както и перспективите за включването на български компании в международни производствени вериги. „Приветстваме американски компании, които желаят да изградят производство в България, да осъществят пълноценен трансфер на технологии и да създадат висококвалифицирани и добре платени работни места“, коментира Пулев.

Вицепремиерът е на официално посещение във Вашингтон, където ръководи българска бизнес делегация от 20 компании, организирана от Американската търговска камара в България.

AUSA Annual Meeting & Exposition е ежегодното изложение и професионален форум на Асоциацията на армията на САЩ (AUSA) с над 40 000 участници, повече от 750 изложители и представители на над 100 държави.

Програмата на изложението съчетава представяне на отбранителни технологии и оборудване с професионални форуми, дискусии за модернизацията на американската армия и срещи между военни ръководители, представители на институциите, отбранителни компании и международни делегации.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    4 0 Отговор
    Още един нискоинтелигентен на екскурзия!

    Какви високи технологии бе! 50% от населението ти е неграмотно!
    Не просто глупаво НЕГРАМОТНО! Не може да пише!!!

    А производство на военно тенеке не е икономика! Принадената стойност е 0 макар и да се въртят добри пари!

    13:17 13.10.2026

  • 2 Тик-Ток

    4 0 Отговор
    Единственото което ще задълбочим с сащ е кражбата и пиратството

    13:18 13.10.2026

  • 3 Потенциал

    4 0 Отговор
    за перманентни лъжи и пълнене на великански гуши , потенциал за правене на милиардни борчове и нищо перспективно с шумкарските издънки ! За почтеност да не говорим изобщо !

    13:19 13.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тоя коги работи?

    1 0 Отговор
    Екскурзиант.

    Коментиран от #6

    13:23 13.10.2026

  • 6 Чака следващият ценови шок.

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тоя коги работи?":

    Та да запретне ръкави и да се изкаже от трибуната.

    13:25 13.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Мишел

    1 0 Отговор
    Ще предложим съвместно производство на чушкипеци.

    13:27 13.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Нещо

    2 0 Отговор
    се чувства като в необрано лозе , нервно му е и даже юмручета свил тоя пратеник дето не му е мястото .

    13:34 13.10.2026

  • 11 Сульо,

    1 0 Отговор
    Що обикаляш като гламав и се излагаш!

    13:53 13.10.2026

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