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България, Румъния и Турция обсъждат общи действия в Черно море
  Тема: Украйна

България, Румъния и Турция обсъждат общи действия в Черно море

13 Октомври, 2026 13:57 772 19

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Димитър Стоянов е разговарял с министрите на отбраната на Румъния и Турция след ударите по два търговски кораба

България, Румъния и Турция обсъждат общи действия в Черно море - 1
Снимка: МО/БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България, Румъния и Турция обсъждат общи действия за повишаване на сигурността в Черно море след инцидентите през нощта, при които бяха поразени два търговски кораба. Министърът на отбраната Димитър Стоянов е провел телефонни разговори със заместник министър-председателя и министър на националната отбрана на Румъния Раду Мируца и с министъра на националната отбрана на Турция Яшар Гюлер.

Основна тема в разговорите е била сигурността в Черноморския регион. Стоянов е заявил, че българското правителство осъжда нападенията срещу търговски кораби като грубо нарушение на международното морско право.

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„Ситуацията в Черно море става все по-сложна и изисква от нас, като съюзници, засилени, координирани действия. Гарантирането на сигурността и свободата на корабоплаването в региона е от общ интерес и наша обща отговорност“, заяви Димитър Стоянов.

Обсъждат обмен на разузнавателна информация

Българският министър е призовал колегите си за съвместни действия по засилване на наблюдението и обмена на разузнавателна информация между трите държави и структурите на НАТО. По думите му ефективният обмен на информация и тясната координация са необходими за реакция при нарастващите рискове за корабоплаването.

Раду Мируца, Яшар Гюлер и Димитър Стоянов са изразили готовност за задълбочаване на сътрудничеството и за координирани действия за опазване на сигурността в Черноморския регион.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хасковски каунь

    7 0 Отговор
    Бе вие акъл имате ли какво правите! Радев и Буданов се срещнаха и договориха параходите от и за Украина да минават близо до нашите териториални води. Заради руските ракети. Какво сега ще договарят.
    Чакам нов фоерверк

    14:00 13.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Митьо есемесът

    3 0 Отговор
    с телефон се фотка ей така за имидж. Няма лошо ама не стига за имидж на умник!

    Коментиран от #18

    14:01 13.10.2026

  • 5 Кажи бе

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Тик-Ток":

    Защо се русначите бе? Откъде я имате тази злоба към България бе? Откъде бе, дали ви буквите и културата! Мама ли ви научи на тази омраза, че да се правите на всичко друго освен на българи? Дори и да сте от смесени бракове, пак сте българи!

    14:04 13.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 хехе

    3 0 Отговор
    Щи изпратим флотилията си от гумени лодки да участва в общите действия, а защо не докато ни пазят да не уловят и малко риба за Никулден.

    14:05 13.10.2026

  • 8 Юруш

    2 0 Отговор
    на портокалите и бананите, цап царап, Юруш

    14:06 13.10.2026

  • 9 Шо и Джон

    1 4 Отговор
    Къде е Грузия,тя на кое море е?Защо не се включва ?Явно и там са избрали други зелени чорапи!

    14:06 13.10.2026

  • 10 Каква

    5 0 Отговор
    е тая снимка с тоя телефон ? По жицата ли обсъждат ?

    14:15 13.10.2026

  • 11 Какви общи действия

    5 1 Отговор
    Вие луди ли сте. Защо си предавате важности като се набутвате между шамарите. Потънали кораби чудо на чудесата. Сефте.

    Коментиран от #12

    14:19 13.10.2026

  • 12 Европеец

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Какви общи действия":

    Коментарът ти е верен и точен.... Червения петрохански льотчик смело ни набутва в шамарите.... Новата месия петроханска льотчик беше добре да извика украинската посланичка. и да ѝ кажа корабите им да карат направо от Истанбул към Констанца по-далечко от нашите териториални води.....

    14:25 13.10.2026

  • 13 Тото

    4 1 Отговор
    Договориха се да пръднат на Путин на работа

    14:35 13.10.2026

  • 14 Мъпет шоу

    2 0 Отговор
    РунДяев до Митя СМС. Митя пускай СМСи до армията да си купува прашки.

    15:00 13.10.2026

  • 15 Защо

    2 0 Отговор
    Всички последни военни министри са с демменцция? За да забравят по план?

    15:21 13.10.2026

  • 16 Турция е враг

    1 2 Отговор
    на България

    15:29 13.10.2026

  • 17 НАТО е враг

    2 0 Отговор
    на България

    15:30 13.10.2026

  • 18 питам си

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Митьо есемесът":

    Тоз индивид откъде изкопа тази слушалка на телефон??? От техническия музей може би!!!!

    15:35 13.10.2026

  • 19 През 1915 година

    1 1 Отговор
    един немски лгбт представител поставен на българския трон се съюзи с немци и турци, и ни докара национална катастрофа и после 25 години латентна гражданска война

    15:37 13.10.2026

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