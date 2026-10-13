България, Румъния и Турция обсъждат общи действия в Черно море

България, Румъния и Турция обсъждат общи действия за повишаване на сигурността в Черно море след инцидентите през нощта, при които бяха поразени два търговски кораба. Министърът на отбраната Димитър Стоянов е провел телефонни разговори със заместник министър-председателя и министър на националната отбрана на Румъния Раду Мируца и с министъра на националната отбрана на Турция Яшар Гюлер.

Основна тема в разговорите е била сигурността в Черноморския регион. Стоянов е заявил, че българското правителство осъжда нападенията срещу търговски кораби като грубо нарушение на международното морско право.

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Обсъждат обмен на разузнавателна информация

„Ситуацията в Черно море става все по-сложна и изисква от нас, като съюзници, засилени, координирани действия. Гарантирането на сигурността и свободата на корабоплаването в региона е от общ интерес и наша обща отговорност“, заяви Димитър Стоянов.

Българският министър е призовал колегите си за съвместни действия по засилване на наблюдението и обмена на разузнавателна информация между трите държави и структурите на НАТО. По думите му ефективният обмен на информация и тясната координация са необходими за реакция при нарастващите рискове за корабоплаването.

Раду Мируца, Яшар Гюлер и Димитър Стоянов са изразили готовност за задълбочаване на сътрудничеството и за координирани действия за опазване на сигурността в Черноморския регион.