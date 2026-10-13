България, Румъния и Турция обсъждат общи действия в Черно море

България, Румъния и Турция обсъждат общи действия за повишаване на сигурността в Черно море след инцидентите през нощта, при които бяха поразени два търговски кораба. Министърът на отбраната Димитър Стоянов е провел телефонни разговори със заместник министър-председателя и министър на националната отбрана на Румъния Раду Мируца и с министъра на националната отбрана на Турция Яшар Гюлер.
Основна тема в разговорите е била сигурността в Черноморския регион. Стоянов е заявил, че българското правителство осъжда нападенията срещу търговски кораби като грубо нарушение на международното морско право.
Обсъждат обмен на разузнавателна информация
Българският министър е призовал колегите си за съвместни действия по засилване на наблюдението и обмена на разузнавателна информация между трите държави и структурите на НАТО. По думите му ефективният обмен на информация и тясната координация са необходими за реакция при нарастващите рискове за корабоплаването.
Раду Мируца, Яшар Гюлер и Димитър Стоянов са изразили готовност за задълбочаване на сътрудничеството и за координирани действия за опазване на сигурността в Черноморския регион.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Хасковски каунь
Чакам нов фоерверк
14:00 13.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Митьо есемесът
Коментиран от #18
14:01 13.10.2026
5 Кажи бе
До коментар #3 от "Тик-Ток":Защо се русначите бе? Откъде я имате тази злоба към България бе? Откъде бе, дали ви буквите и културата! Мама ли ви научи на тази омраза, че да се правите на всичко друго освен на българи? Дори и да сте от смесени бракове, пак сте българи!
14:04 13.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 хехе
14:05 13.10.2026
8 Юруш
14:06 13.10.2026
9 Шо и Джон
14:06 13.10.2026
10 Каква
14:15 13.10.2026
11 Какви общи действия
Коментиран от #12
14:19 13.10.2026
12 Европеец
До коментар #11 от "Какви общи действия":Коментарът ти е верен и точен.... Червения петрохански льотчик смело ни набутва в шамарите.... Новата месия петроханска льотчик беше добре да извика украинската посланичка. и да ѝ кажа корабите им да карат направо от Истанбул към Констанца по-далечко от нашите териториални води.....
14:25 13.10.2026
13 Тото
14:35 13.10.2026
14 Мъпет шоу
15:00 13.10.2026
15 Защо
15:21 13.10.2026
16 Турция е враг
15:29 13.10.2026
17 НАТО е враг
15:30 13.10.2026
18 питам си
До коментар #4 от "Митьо есемесът":Тоз индивид откъде изкопа тази слушалка на телефон??? От техническия музей може би!!!!
15:35 13.10.2026
19 През 1915 година
15:37 13.10.2026