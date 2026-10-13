Каракачанов призовава за спешни преговори с Турция и Румъния

България трябва да проведе спешни разговори с Турция и Румъния по темата за сигурността в Черно море. Не бива да чакаме, а незабавно да поемем инициативата за дипломатическо решение, за да не се превърнат в ежедневие новините за разрушени от дронове кораби и спиране на корабоплаването в Черно море. Това обяви днес пред медии в Благоевград Красимир Каракачанов – доктор по международно право и международни отношения, лидер на ВМРО и министър на отбраната и вицепремиер по сигурността в периода 2017-2021 г. Позицията му е по повод военните действия в Черно море, които с всеки изминал ден стават все по-интензивни и вече застрашават пряко сигурността на България.
Родната дипломация в координация със съседните страни Румъния и Турция – като най-засегнати от нарушения трафик в Черно море, да изработи стратегия, чрез която се задействат всички механизми в ЕС и НАТО и заедно с воюващите страни – Русия и Украйна, да се стигне до общо решение за прекратяване на всякакви бойни действия в акваторията на Черно море, обясни призива си Каракачанов.
Време е политическият ни елит да спре да търси дивиденти на гърба на страха на българите, а да започне да води прагматична и отговорна политика за защита на националния ни интерес, който е спиране на бойните действия в региона на Черно море и възстановяване на нормалния трафик на търговски кораби, заяви Каракачанов.
Според него интересът на България налага да вложи всички усилия на своята дипломация за единодействие с близките съседни държави, както и структурите на НАТО и Европейския съюз, и воюващите страни с цел постигане на споразумение за прекратяване на бойните действия в региона на Черно море. Успехът на едно такова начинание най-малкото би повишило международния авторитет на страната ни, а защо не дори да доведе до истинско споразумение за мир, каза още Красимир Каракачанов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 скрий са
17:11 13.10.2026
2 Всичко
Коментиран от #3, #14
17:12 13.10.2026
3 Уточнение
До коментар #2 от "Всичко":Идва .
17:13 13.10.2026
4 Даааа ,
17:14 13.10.2026
5 Пич
Схващате ли в какво абсурдно време живеем.....?!
Мунчовците са тъпи, продажни и страхливи!
Ако ги бутнем, ще дойде Боце, кой е продажен, страхлив и крадлив, и вече ни продаде!
Ако не дойде Боце, ще дойде Кокорчо, който е толкова продажен и страхлив, че вече щеше да ни е забъркал във войната...
Ако не е Кокорчо......... може да продължавате до края на парламента , защото всички са тъпи, продажни, страхливи и крадливи политици!!!
Коментиран от #21
17:19 13.10.2026
6 София
17:21 13.10.2026
7 Горски
17:22 13.10.2026
8 АБЕ
Във война ни вкараха чуждопоклонните ни управленци,дето не спряха да се кланят на урсуляци и наркомани.
Коментиран от #13
17:23 13.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 пропаднал войвода дава акъл
-;-
Дебелия войводо иска капитулацията на несъществуващата Украйна
Ех защо ВМРО-то стигна до това дебело проруско същество да бъде историк и да тълкума истоическите факти
Дано да съм жив и да видя фактите за пропадналите рашисти с техните амбиии да бъдели фактор и трети полюс!
17:31 13.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 пропаднали русофили защитават Райха
До коментар #2 от "Всичко":2 Всичко
31ОТГОВОР
си идеа на мястото, въпреки Евровоенолюбците !
-;-
победата ще бъде ли за Райха
Ех кога ще настъпи така желания хилядолетен мир на земята!
17:35 13.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 защо
17:46 13.10.2026
20 ха, ха, ха...
17:47 13.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 няма да гласувам да пореден път
101ОТГОВОР
че ма дразниш
-;-
и мене ме дразни Пешо волгата
Шивиков
и оная фолкпевачката
няма да гласувам
18:08 13.10.2026
24 Факт
18:22 13.10.2026
25 Каракачанка
Коментиран от #27
18:27 13.10.2026
26 Гробар
18:34 13.10.2026
27 Гробар
До коментар #25 от "Каракачанка":Ама много обичаш свободата. Щом може да краде както си иска Ганю се чувства истински свободен.
18:36 13.10.2026
28 Само да попитам
18:45 13.10.2026