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Каракачанов призовава за спешни преговори с Турция и Румъния

Каракачанов призовава за спешни преговори с Турция и Румъния

13 Октомври, 2026 17:09 710 28

  • красимир каракачанов-
  • турция-
  • румъния-
  • преговори

България да започне дипломатическа инициатива за прекратяване на бойните действия, настоява лидерът на ВМРО

Каракачанов призовава за спешни преговори с Турция и Румъния - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България трябва да проведе спешни разговори с Турция и Румъния по темата за сигурността в Черно море. Не бива да чакаме, а незабавно да поемем инициативата за дипломатическо решение, за да не се превърнат в ежедневие новините за разрушени от дронове кораби и спиране на корабоплаването в Черно море. Това обяви днес пред медии в Благоевград Красимир Каракачанов – доктор по международно право и международни отношения, лидер на ВМРО и министър на отбраната и вицепремиер по сигурността в периода 2017-2021 г. Позицията му е по повод военните действия в Черно море, които с всеки изминал ден стават все по-интензивни и вече застрашават пряко сигурността на България.

Родната дипломация в координация със съседните страни Румъния и Турция – като най-засегнати от нарушения трафик в Черно море, да изработи стратегия, чрез която се задействат всички механизми в ЕС и НАТО и заедно с воюващите страни – Русия и Украйна, да се стигне до общо решение за прекратяване на всякакви бойни действия в акваторията на Черно море, обясни призива си Каракачанов.

Време е политическият ни елит да спре да търси дивиденти на гърба на страха на българите, а да започне да води прагматична и отговорна политика за защита на националния ни интерес, който е спиране на бойните действия в региона на Черно море и възстановяване на нормалния трафик на търговски кораби, заяви Каракачанов.

Според него интересът на България налага да вложи всички усилия на своята дипломация за единодействие с близките съседни държави, както и структурите на НАТО и Европейския съюз, и воюващите страни с цел постигане на споразумение за прекратяване на бойните действия в региона на Черно море. Успехът на едно такова начинание най-малкото би повишило международния авторитет на страната ни, а защо не дори да доведе до истинско споразумение за мир, каза още Красимир Каракачанов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 скрий са

    12 1 Отговор
    че ма дразниш

    17:11 13.10.2026

  • 2 Всичко

    5 2 Отговор
    си идеа на мястото, въпреки Евровоенолюбците !

    Коментиран от #3, #14

    17:12 13.10.2026

  • 3 Уточнение

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Всичко":

    Идва .

    17:13 13.10.2026

  • 4 Даааа ,

    6 1 Отговор
    от тях пари и техника , а Ганьо на аванта ! Умен , бе , агент Иван , няма що !

    17:14 13.10.2026

  • 5 Пич

    6 2 Отговор
    И тоя е тъп като политик!!!
    Схващате ли в какво абсурдно време живеем.....?!
    Мунчовците са тъпи, продажни и страхливи!
    Ако ги бутнем, ще дойде Боце, кой е продажен, страхлив и крадлив, и вече ни продаде!
    Ако не дойде Боце, ще дойде Кокорчо, който е толкова продажен и страхлив, че вече щеше да ни е забъркал във войната...
    Ако не е Кокорчо......... може да продължавате до края на парламента , защото всички са тъпи, продажни, страхливи и крадливи политици!!!

    Коментиран от #21

    17:19 13.10.2026

  • 6 София

    5 0 Отговор
    Още ли го рекламирате ганьо "войводата", да отива с била торбичката и да ни пази от дронове и ракети.

    17:21 13.10.2026

  • 7 Горски

    3 0 Отговор
    Стратегията по спирането на обстрела по енергийните обекти от страна на американците не пожъна успех, а какво остава за индивидуален проект на шепа нации? Украинската страна ще си отстоява позицията за реципрочност и възпирането на финансирането на руската страна и руснаците ще продължат да отвръщат. Ние косвените жертви никой не ни пита или се интересува от нас. Беше много тихо,много приятно и спокойно,докато тоя пишмян-патриот се беше потулил някъде, просто липсваше в ефира и пространството,а сега изпълзя, задудна,запъхтян,даже въздух не може да си поеме,плюнчив ..защо бе пишмян-воводо,какъв македонски революционен деец си ти бе тулуБ,как позориш светлата памет на нашите революционери от македония,нерде ямбол,нерде стамбул....бе,наглярник. Докога ще си тук,имплантиран псевдопатриот и фалшив герой?

    17:22 13.10.2026

  • 8 АБЕ

    5 4 Отговор
    С какво са ти длъжни Турция и Румъния??
    Във война ни вкараха чуждопоклонните ни управленци,дето не спряха да се кланят на урсуляци и наркомани.

    Коментиран от #13

    17:23 13.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 пропаднал войвода дава акъл

    4 4 Отговор
    България да започне дипломатическа инициатива за прекратяване на бойните действия, настоява лидерът на ВМРО
    -;-
    Дебелия войводо иска капитулацията на несъществуващата Украйна

    Ех защо ВМРО-то стигна до това дебело проруско същество да бъде историк и да тълкума истоическите факти
    Дано да съм жив и да видя фактите за пропадналите рашисти с техните амбиии да бъдели фактор и трети полюс!

    17:31 13.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 пропаднали русофили защитават Райха

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Всичко":

    2 Всичко
    31ОТГОВОР
    си идеа на мястото, въпреки Евровоенолюбците !
    -;-
    победата ще бъде ли за Райха
    Ех кога ще настъпи така желания хилядолетен мир на земята!

    17:35 13.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 защо

    0 0 Отговор
    Защото потъналите кораби са следствие Краси. Докато има причина, ще има и следствия. Няма начин при буря пластмасовите столове да останат прави.

    17:46 13.10.2026

  • 20 ха, ха, ха...

    0 0 Отговор
    И след преговорите какво, пак преговори ли? Та и Чамова ли беше, Букова ли, също редлагаше мораториум за дронове в Черно море, но как ще бъдат наказвани нарушителите от кого? Путин и сега е издирван от медународния съд, но какво от това?

    17:47 13.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 няма да гласувам да пореден път

    0 0 Отговор
    1 скрий са
    101ОТГОВОР
    че ма дразниш
    -;-
    и мене ме дразни Пешо волгата
    Шивиков
    и оная фолкпевачката

    няма да гласувам

    18:08 13.10.2026

  • 24 Факт

    0 0 Отговор
    Умствения му капацитет е обратно пропорционален на теглото му,та защо постоянно ни го натрапват?

    18:22 13.10.2026

  • 25 Каракачанка

    0 0 Отговор
    Кво стана бе човек. Нали уж викаше за Русия. Аре ходи при мутрофанова да и скимтиш да спре нейният диктатор с ударите по кораби. Сега се усетихте, че удряйки кораби свързани с Украйна вашите руски господари удрят и по нашият износ на зърно. Долу империите. Свобода за народите в Русия

    Коментиран от #27

    18:27 13.10.2026

  • 26 Гробар

    0 0 Отговор
    Въртят се някакви мисли в главата на шкембе войвода, но от дългогодишно преяждане и препиване не могат да кристализират. Значи да кажем на Русия недейте да воювате в Черно море, а само в Украйна и на ваша територия, а ние пък от благодарност ще продължим да снабдяваме Украйна с оръжие и да насочваме украинските дронове. Трябва да обявим пълен неутралитет и да предложим да преговарят на българска територия.

    18:34 13.10.2026

  • 27 Гробар

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Каракачанка":

    Ама много обичаш свободата. Щом може да краде както си иска Ганю се чувства истински свободен.

    18:36 13.10.2026

  • 28 Само да попитам

    0 0 Отговор
    Няма ли най после доносниците да спрат да ни управляват и да им се затворят устата вече 27 години ги слушаме акъл да дават

    18:45 13.10.2026

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