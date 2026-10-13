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Катастрофа между три коли на АМ "Тракия": един загина, двама са в болница

Катастрофа между три коли на АМ "Тракия": един загина, двама са в болница

13 Октомври, 2026 17:26 955 4

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Ограничено е движението в изпреварващата лента. Трафикът се регулира от пътната полиция

Катастрофа между три коли на АМ "Тракия": един загина, двама са в болница - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Един човек е загинал, а двама са транспортирани в болница след катастрофа на 27-ия километър на автомагистрала „Тракия“ в посока София. Това съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР – София.

Инцидентът е станал между три леки автомобила.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че трафикът се регулира от пътната полиция.

Временно движението и при 49 км на автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас се осъществява в активната лента поради пътнотранспортно произшествие. Ограничено е движението в изпреварващата лента. Трафикът се регулира от пътната полиция.

От пътната агенция съобщиха по-рано, че заради катастрофа и при 48-ия км на автомагистрала „Хемус“ в посока София движението се осъществява в активната и аварийната лента. Ограничено е движението в изпреварващата лента.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 То в България

    8 0 Отговор
    Ако няма умрели вече не се води истинска катастрофа. Нали можачи мантинеладжии?

    17:29 13.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 от село

    6 0 Отговор
    БГ. камикадзета са най-добрите в света ,а японските паста да ядат пред нашите !!

    17:38 13.10.2026

  • 4 Стар шофьор

    5 0 Отговор
    Мен ме глобиха с 50 кинта засякан от ,,тринога" ,че съм ,,прелетял" с цели 71 км/ч на извънградско трасе в наклон с две ленти в една посока при ограничение 60 с моята скромна 35-годишна ,,Лада", която ако бе от кръв и плът,а не ламарина и с два дълги крака... щеше да ми се види...мечта...

    17:47 13.10.2026

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