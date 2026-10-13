Катастрофа между три коли на АМ "Тракия": един загина, двама са в болница

Един човек е загинал, а двама са транспортирани в болница след катастрофа на 27-ия километър на автомагистрала „Тракия“ в посока София. Това съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР – София.
Инцидентът е станал между три леки автомобила.
От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че трафикът се регулира от пътната полиция.
Временно движението и при 49 км на автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас се осъществява в активната лента поради пътнотранспортно произшествие. Ограничено е движението в изпреварващата лента. Трафикът се регулира от пътната полиция.
От пътната агенция съобщиха по-рано, че заради катастрофа и при 48-ия км на автомагистрала „Хемус“ в посока София движението се осъществява в активната и аварийната лента. Ограничено е движението в изпреварващата лента.
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1 То в България
17:29 13.10.2026
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3 от село
17:38 13.10.2026
4 Стар шофьор
17:47 13.10.2026