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"Лукойл“ след новите атаки в Черно море: Към момента няма отказани доставки на нефт

"Лукойл“ след новите атаки в Черно море: Към момента няма отказани доставки на нефт

13 Октомври, 2026 17:46 544 11

  • лукойл-
  • атаки-
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  • отказ-
  • доставки-
  • нефт

Ситуацията се наблюдава непрекъснато, посочиха още от компанията

"Лукойл“ след новите атаки в Черно море: Към момента няма отказани доставки на нефт - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Към момента няма отказани доставки на нефт въпреки атаките срещу търговски кораби в Черно море. Това заяви за bTV Ани Борисова, съветник по корпоративни стратегии и комуникации към специализираната администрация на „Лукойл“ и особения търговски управител.

„Към момента няма отказани доставки на нефт. Ситуацията се наблюдава непрекъснато“, уточни Борисова.

Изявлението идва на фона на новите удари срещу търговски кораби в Черно море и нарастващите опасения за сигурността на корабоплаването и доставките на суровини в региона.

15-членният екипаж на кораба „Челси 3“, атакуван до Бяла, беше спасен, но вторият кораб, който беше ударен до Крапец, потъна. Само петима моряци от борда му бяха спасени.

След атаките в Черно море премиерът Румен Радев свика спешно Съвета по сигурността и извика посланика на Русия - Елеонора Митрофанова. Тя заяви, че Москва допуска и версията за провокация от трета страна.

Първи коментар дойде и от Украйна. Външният министър Андрий Сибига посочи Русия като отговорна за новите удари по търговски кораби в Черно море.

Сред пострадалите при атаката срещу единия от корабите - „Челси 3“, има и украински граждани. Корабът е и с украинска собственост, но плава под малтийски флаг.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    5 1 Отговор
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    Коментиран от #4

    17:50 13.10.2026

  • 2 факт

    0 1 Отговор
    Никой няма да си убие златната кокошка- Лук-ойл , защото нефта идва от Новоросийск , а цистерните с готовото гориво се купува от Украйна !!

    17:57 13.10.2026

  • 3 Пешо

    1 1 Отговор
    Много особен тоя особен управител никъде го няма когато се случват особени работи с нефта .
    За какво му плащат заплата .

    Коментиран от #5, #8

    18:00 13.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Чапай

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пешо":

    А..просто си е особен човек и не обича особено да го гледат колко е прилапал от разни врътчици,особено ако са големи.

    18:12 13.10.2026

  • 6 Дааа

    2 1 Отговор
    до там я докарахме...

    18:12 13.10.2026

  • 7 Георги

    0 3 Отговор
    Русия няма право да потапяили отвлича търговски кораби! Това е евроатлантическа ценност! Да си измислят техен метод за тероризиране!

    18:29 13.10.2026

  • 8 Георги

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пешо":

    на предишния му плащаха за особени заслуги. Сигурно и на тоя така.

    18:31 13.10.2026

  • 9 Истината

    1 1 Отговор
    българи, които изнесоха Добруджанската епопея през 1916-та, много скоро ще има крещяща нужда от подобни хора,но сега такива липсват

    18:33 13.10.2026

  • 10 Лук Ойл работи за всички

    2 0 Отговор
    Никой не бяга от пари. Всички заинтересовани знаят, какво има във всеки кораб.

    18:43 13.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

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