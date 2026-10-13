"Лукойл“ след новите атаки в Черно море: Към момента няма отказани доставки на нефт

Към момента няма отказани доставки на нефт въпреки атаките срещу търговски кораби в Черно море. Това заяви за bTV Ани Борисова, съветник по корпоративни стратегии и комуникации към специализираната администрация на „Лукойл“ и особения търговски управител.
„Към момента няма отказани доставки на нефт. Ситуацията се наблюдава непрекъснато“, уточни Борисова.
Изявлението идва на фона на новите удари срещу търговски кораби в Черно море и нарастващите опасения за сигурността на корабоплаването и доставките на суровини в региона.
15-членният екипаж на кораба „Челси 3“, атакуван до Бяла, беше спасен, но вторият кораб, който беше ударен до Крапец, потъна. Само петима моряци от борда му бяха спасени.
След атаките в Черно море премиерът Румен Радев свика спешно Съвета по сигурността и извика посланика на Русия - Елеонора Митрофанова. Тя заяви, че Москва допуска и версията за провокация от трета страна.
Първи коментар дойде и от Украйна. Външният министър Андрий Сибига посочи Русия като отговорна за новите удари по търговски кораби в Черно море.
Сред пострадалите при атаката срещу единия от корабите - „Челси 3“, има и украински граждани. Корабът е и с украинска собственост, но плава под малтийски флаг.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Продажните некадърни управляващи
Коментиран от #4
17:50 13.10.2026
2 факт
17:57 13.10.2026
3 Пешо
За какво му плащат заплата .
Коментиран от #5, #8
18:00 13.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Чапай
До коментар #3 от "Пешо":А..просто си е особен човек и не обича особено да го гледат колко е прилапал от разни врътчици,особено ако са големи.
18:12 13.10.2026
6 Дааа
18:12 13.10.2026
7 Георги
18:29 13.10.2026
8 Георги
До коментар #3 от "Пешо":на предишния му плащаха за особени заслуги. Сигурно и на тоя така.
18:31 13.10.2026
9 Истината
18:33 13.10.2026
10 Лук Ойл работи за всички
18:43 13.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.