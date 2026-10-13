"Лукойл“ след новите атаки в Черно море: Към момента няма отказани доставки на нефт

Към момента няма отказани доставки на нефт въпреки атаките срещу търговски кораби в Черно море. Това заяви за bTV Ани Борисова, съветник по корпоративни стратегии и комуникации към специализираната администрация на „Лукойл“ и особения търговски управител.

„Към момента няма отказани доставки на нефт. Ситуацията се наблюдава непрекъснато“, уточни Борисова.

Изявлението идва на фона на новите удари срещу търговски кораби в Черно море и нарастващите опасения за сигурността на корабоплаването и доставките на суровини в региона.

15-членният екипаж на кораба „Челси 3“, атакуван до Бяла, беше спасен, но вторият кораб, който беше ударен до Крапец, потъна. Само петима моряци от борда му бяха спасени.

След атаките в Черно море премиерът Румен Радев свика спешно Съвета по сигурността и извика посланика на Русия - Елеонора Митрофанова. Тя заяви, че Москва допуска и версията за провокация от трета страна.

Първи коментар дойде и от Украйна. Външният министър Андрий Сибига посочи Русия като отговорна за новите удари по търговски кораби в Черно море.

Сред пострадалите при атаката срещу единия от корабите - „Челси 3“, има и украински граждани. Корабът е и с украинска собственост, но плава под малтийски флаг.