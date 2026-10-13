От МВР: Загиналият при катастрофата на АМ "Тракия" е служител на "Автомагистрали"

Загиналият при катастрофата на 27-ия км на автомагистрала „Тракия“ в посока София е служител на пътноподдържаща фирма, който е обезпечавал друга аварирала кола след предходно леко пътнотранспортно произшествие, съобщиха от Областната дирекция на МВР - София, цитирани от bTV.

Двамата пострадали при инцидента са пътували в леките коли, участвали в катастрофата.

По-рано от полицията съобщиха, че инцидентът е станал между три леки автомобила.

Инцидентът е станал днес около 14:30 часа при км 27 в платното в посока Пловдив. По първоначални данни в участъка са се блъснали два леки автомобила. Водачите са отстранили превозните средства в аварийната лента и са преминали в канавката зад мантинелата за попълване на двустранни протоколи. На място е дошла полиция, както и двамата служители на „Автомагистрали“- пътноподдържащата фирма в участъка, които са започнали да обезопасяват участъка на инцидента с пътни бализи. Прибрали са се в аварийната лента. В същото време друг автомобил се удря в паркираните автомобили, помитайки и двамата служители. Вследствие на удара трите коли се заплават. Общо трима души са закарани в болница, взети са проби за наркотици и алкохол, дават подробности за катастрофата и от „Автомагистрали“ ЕАД

След тежката катастрофа председателят на Европейския център за транспортни политики Диана Русинова написа във фейсбук, че служител на държавната „Автомагистрали“ е загинал на АМ „Тракия“, докато обезопасява друго пътнотранспортно произшествие.

„Преди около 40 минути преминах по АМ „Тракия“. В района на Вакарел, в посока София, имаше пътнотранспортно произшествие, по първоначални данни вследствие на аквапланинг“, обясни тя.

„Малко по-късно служители на пътноподдържащата фирма, които са обезопасявали мястото на първото произшествие, са били пометени от друг автомобил, който също е попаднал в аквапланинг в същия участък“, написа Русинова.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха по-рано, че временно движението и при 49 км на автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас се осъществява в активната лента поради пътнотранспортно произшествие.

Ограничено е движението в изпреварващата лента. Трафикът се регулира от пътната полиция.