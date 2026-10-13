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От МВР: Загиналият при катастрофата на АМ "Тракия" е служител на "Автомагистрали"

От МВР: Загиналият при катастрофата на АМ "Тракия" е служител на "Автомагистрали"

13 Октомври, 2026 18:10 866 8

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  • автомагистрали

Той е обезпечавал друга аварирала кола след предходно леко пътнотранспортно произшествие

От МВР: Загиналият при катастрофата на АМ "Тракия" е служител на "Автомагистрали" - 1
Снимка: Фейсбук/Диана Русинова
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Загиналият при катастрофата на 27-ия км на автомагистрала „Тракия“ в посока София е служител на пътноподдържаща фирма, който е обезпечавал друга аварирала кола след предходно леко пътнотранспортно произшествие, съобщиха от Областната дирекция на МВР - София, цитирани от bTV.

Двамата пострадали при инцидента са пътували в леките коли, участвали в катастрофата.

По-рано от полицията съобщиха, че инцидентът е станал между три леки автомобила.

Инцидентът е станал днес около 14:30 часа при км 27 в платното в посока Пловдив. По първоначални данни в участъка са се блъснали два леки автомобила. Водачите са отстранили превозните средства в аварийната лента и са преминали в канавката зад мантинелата за попълване на двустранни протоколи. На място е дошла полиция, както и двамата служители на „Автомагистрали“- пътноподдържащата фирма в участъка, които са започнали да обезопасяват участъка на инцидента с пътни бализи. Прибрали са се в аварийната лента. В същото време друг автомобил се удря в паркираните автомобили, помитайки и двамата служители. Вследствие на удара трите коли се заплават. Общо трима души са закарани в болница, взети са проби за наркотици и алкохол, дават подробности за катастрофата и от „Автомагистрали“ ЕАД

След тежката катастрофа председателят на Европейския център за транспортни политики Диана Русинова написа във фейсбук, че служител на държавната „Автомагистрали“ е загинал на АМ „Тракия“, докато обезопасява друго пътнотранспортно произшествие.

„Преди около 40 минути преминах по АМ „Тракия“. В района на Вакарел, в посока София, имаше пътнотранспортно произшествие, по първоначални данни вследствие на аквапланинг“, обясни тя.

„Малко по-късно служители на пътноподдържащата фирма, които са обезопасявали мястото на първото произшествие, са били пометени от друг автомобил, който също е попаднал в аквапланинг в същия участък“, написа Русинова.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха по-рано, че временно движението и при 49 км на автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас се осъществява в активната лента поради пътнотранспортно произшествие.

Ограничено е движението в изпреварващата лента. Трафикът се регулира от пътната полиция.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ОТВОДНЯВАНЕ. ЗЕРОООО

    6 1 Отговор
    АсФАЛТ КАТО ОГЛЕДАЛО. ИЕЕЕССС... СЦЕПЛЕНИЕ ЗЕРООО

    Коментиран от #3, #8

    18:19 13.10.2026

  • 2 закривай

    6 1 Отговор
    няма смисъл

    18:20 13.10.2026

  • 3 хехе

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "ОТВОДНЯВАНЕ. ЗЕРОООО":

    Така е там има няколко завоя и когато завали водата не се оттича и се получава аквапланинг. Още по-опасно е през зимата когато се образува черен лед тогава автомобилите могат да се завъртят като пумпали.

    18:27 13.10.2026

  • 4 Ганчо не може да шофира!

    4 2 Отговор
    Несъобразена скорост с пътната обстановка!

    18:32 13.10.2026

  • 5 Емигрант

    3 2 Отговор
    Този служител на "автомагистрали" минал ли е инструктаж по безопасност на труда, обезопасил ли е по правилата (ако има такива в България) пътното платно, ако се налага и целият участък, ако ще и задръстване да се получи ? Сега се очаква да се вземат "решителни" мерки както винаги се случва след всеки смъртен случай ! Когато БКП/БСП управлява или техни бивши членове под други "абревиатури" това е действителността която се повтаря вече 82 години, простотията ви гарантира тяхното управление за още десетилетия напред !

    Коментиран от #6, #7

    18:37 13.10.2026

  • 6 Ами

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Емигрант":

    ХА ПИИ обезопасява до пет метра произшествието докато ги видиш и ги помиташ

    18:46 13.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Дик диверсанта

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ОТВОДНЯВАНЕ. ЗЕРОООО":

    Зеро-то май е другаде, в главите на поддръжници на русия със изсмукани мозъци от пропагандата.

    18:58 13.10.2026

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