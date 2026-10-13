Йотова: Ще сезираме Съвета за сигурност на ООН заради зачестилите атаки срещу кораби в Черно море

България ще предприеме действия за сезиране на Съвета за сигурност на ООН заради зачестилите атаки срещу търговски кораби в Черно море. Страната ни работи и за включването на извънредна точка за сигурността на корабоплаването в дневния ред на предстоящия Европейски съвет. Не се изключва и задействане на член 4 от Северноатлантическия договор, но подобна стъпка трябва да бъде внимателно преценена и би имала по-голяма тежест, ако бъде предприета съвместно от няколко държави. Това заяви президентът Илияна Йотова пред NOVA след атаките срещу два търговски кораба край българското крайбрежие.
Държавният глава обясни, че целта на дипломатическите усилия е да бъде постигнато прекратяване на нападенията и да се гарантира безопасното корабоплаване в целия Черноморски басейн, а не само в коридора, използван от България, Румъния и Турция.
„Това са мерки, които са насочени към това да сложим мораториум върху използването на дронове и да се прекратят всякакви бойни действия в целия басейн на Черно море. Не става дума само за нашия коридор, защото сами разбирате, че това не е възможно и няма да доведе до кой знае какви резултати“, подчерта Йотова.
Тя съобщи, че България ще потърси съдействие и от Организацията на обединените нации. „За да осигурим безопасното корабоплаване, в това отношение ще сезираме Съвета за сигурност на ООН. Там е по-сложно, защото там участва Русия и твърде вероятно ще има вето. Но въпреки всичко ние, чрез морската агенция към ООН, ще направим всичко, за да влезе този въпрос в Съвета“, заяви президентът.
По думите ѝ сигурността на Черно море има значение далеч отвъд държавите, разположени по неговите брегове. „Черно море е залог за изхранването буквално на Африка, на Азия. Това е изключително важен продоволствен коридор“, изтъкна Йотова.
Попитана дали страната ни обмисля да задейства член 4 от Северноатлантическия договор, който предвижда консултации между съюзниците при заплаха за териториалната цялост, политическата независимост или сигурността на държава членка, президентът призова към предпазливост. „Трябва много да се внимава с член 4. Както виждате, с много повече подобни инциденти Турция досега, макар и член на НАТО, не задейства член 4, както и Румъния“, посочи тя.
Йотова обясни, че България вече използва редица механизми за координация със съюзниците, които на практика изпълняват част от целите на подобни консултации.
Президентът обаче не изключи възможността въпросът да бъде поставен официално на по-късен етап. „Имаме обаче и друг вариант. След разглеждането на тази извънредна точка на срещата на върха в Брюксел, ако се прецени да се задейства член 4, много по-силно би било това да стане от група държави, включително България и Румъния“, заяви Йотова.
Президентът съобщи, че през целия ден са водени интензивни дипломатически разговори и координация с Румъния и Турция. „Целият ден беше посветен на дипломатически разговори, координация с нашите румънски колеги, с турските колеги. На мен ми предстои следобед разговор с румънския президент, за да уточним окончателно нашите действия“, обясни тя.
България ще настоява сигурността в Черно море да бъде разгледана като самостоятелен въпрос на предстоящото заседание на Европейския съвет на 15 и 16 октомври.
„Желанието ни, на базата на един общ текст, е да сезираме Европейския съвет, който ще заседава на 15 и 16 октомври. Заедно да поискаме извънредна точка специално за Черно море. Не Черно море и случващото се там в контекста на войната между Русия и Украйна, а специална извънредна точка, в която ще искаме становището и на колегите ни от Европейския съюз“, посочи Йотова.
По думите ѝ евентуална обща европейска позиция би могла да послужи като основа за последващи преговори с останалите държави от Черноморския басейн.
„Трите държави в момента определят това трасе през изключителната икономическа зона и, както виждате, последните нападения са точно в този коридор“, отбеляза тя, визирайки България, Румъния и Турция.
Йотова съобщи, че атаките в Черно море са били обсъдени и на заседание на Северноатлантическия съвет, на което е говорил генералният секретар на НАТО Марк Рюте.
„Днес имаше специална точка в заседанието на Северноатлантическия съвет, на което и господин Рюте е говорил. За България се предвиждат две групи мерки. Едната е свързана с разследването и с възможността със средства на НАТО да бъдат огледани корабите, които са потънали, а втората - с допълнителни средства за защита, като видеонаблюдение и други охранителни и подсигуряващи системи“, обясни президентът.
Държавният глава отправи благодарност към екипите, включили се в спасяването на моряците след нападенията. „Искам да благодаря на спасителните екипи, защото те се отзоваха първи. Най-важната задача беше да се спасят колкото може повече моряци от двата кораба. За съжаление, от единия кораб са спасени всички, от другия моята информация е за петима спасени моряци“, заяви Йотова.
Тя обясни, че именно необходимостта от незабавна реакция е наложила свикването на заседание по сигурността още в ранните часове. „Това беше най-важната задача. Затова беше много рано сутринта свикан съвет по сигурността. Това е мястото, в което се вземат тези оперативни задачи, които са отправени към различните служби и министерства, за да можем още в първите минути да направим необходимото“, подчерта президентът.
По-рано беше съобщено, че корабът CHELSEA-3, плаващ под малтийски флаг, е бил атакуван от дронове в близост до българското крайбрежие, но всичките 15 моряци на борда са спасени. Вторият плавателен съд - HS Dignity, под флага на Гвинея-Бисау, е потънал след нападението. От 16-членния му екипаж петима са спасени, а издирването на останалите 11 продължава.
И двата кораба са пътували без товар. Причините за нападенията и произходът на безпилотните апарати продължават да се изясняват.
По-рано днес президентът Илияна Йотова осъди атаките срещу двата търговски кораба в Черно море, като ги определи като грубо нарушение на международното хуманитарно и морско право. Според нея зачестяващите инциденти край българските брегове застрашават свободата на корабоплаването, веригите за доставки и националната сигурност.
Държавният глава настоя за бързо разследване на нападенията, дипломатически усилия за намаляване на напрежението и незабавно изпълнение на препоръките от Консултативния съвет за национална сигурност, проведен на 7 октомври. Йотова съобщи още, че ще разговаря с европейски лидери за изработване на обща позиция и поставяне на въпроса на извънредно обсъждане в Съвета.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кравата Йо
19:30 13.10.2026
2 Пич
Коментиран от #11
19:31 13.10.2026
3 От Чепръчево
Коментиран от #7
19:33 13.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Анонимен
19:34 13.10.2026
6 Горски
Коментиран от #12, #14
19:35 13.10.2026
7 Здрасти
До коментар #3 от "От Чепръчево":Виновни са тези които ги избират, вече 36 години.
Коментиран от #27
19:36 13.10.2026
8 тоест
Коментиран от #29
19:36 13.10.2026
9 Първо
19:36 13.10.2026
10 КОГА
19:37 13.10.2026
11 Европеец
До коментар #2 от "Пич":Не знам аз бих посъветвал кръстоската на червена кариеристка с петроханска гнида да си налага парцалите и да не вкарва бг територията шамарите... Тая никакви са не знаели, че Русия с право на вето..... Не ма си мисли, че Русия вече ще търпи влизането на оръжия в Украйна през черноморските държави..... И тая искала да бъде президент..... Не, Президент трябва да бъде човек, който е доказал че е независим и се ръководи само от интересите на българската държава и народ а не от началниците в Брюксел с техните измислени ценности...
Коментиран от #25, #26, #31
19:37 13.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДЪЛЖАТ ОТГОВОРИ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ
.....
ЗАЩО ОПГ СИК И ОПГ БСП ПРОДАВАТ ОРЪЖИЯ НА УКРАЙНА ?
......
ВЕЧЕ МУ ИЗПЪСНАХ КРАЯ КОЙ С КОГО СПИ
В ТЕРИТОРИЯТА :)
Коментиран от #17
19:38 13.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Народен глас
19:39 13.10.2026
16 ШЕФА
Коментиран от #57
19:39 13.10.2026
17 Да ги
До коментар #13 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":подаряваме ли?
19:40 13.10.2026
18 Любопитко
19:40 13.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Дааааа
19:40 13.10.2026
21 Не сум чул
19:41 13.10.2026
22 Ганчев
19:42 13.10.2026
23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДА ИЗВИКА НА КАФЕ КОЛЕЖКИТЕ И ОТ БСП КОРНЕЛИЯ НИНОВА и ГОЦЕ ПЪРВАНОВ
....
ДА И РАЗКАЖАТ ЗА ЧЕРВЕНИТЕ ТЪРГОВЦИ НА
СМЪРТ ОТ БСП :)
19:42 13.10.2026
24 ЦСКА Москва
19:42 13.10.2026
25 Пич
До коментар #11 от "Европеец":Много правилно, но.....
Ние сме в егати и безизходицата!!!
Някъде писах повече, но накратко - всичките ни политици са страхливци, алчни, глупаци, наколенкаджии, и готови да продадат България по всяко време!!!
Като бутнем този, ще го смени същия!!!
Коментиран от #62
19:42 13.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Ама не си вярваш
До коментар #7 от "Здрасти":До сега не е имало честни избори. Всичко е нагласено от партиите управлявали от ДС вече 37г
19:43 13.10.2026
28 Спрете се от всякакви действия и думи
19:43 13.10.2026
29 Европеец
До коментар #8 от "тоест":Мисля че ако има истински русофили помнят как въпросната кръстоска на червена кариеристка и петроханска гнида нарече Русия агресор... Съмнявам се истинските русофили да го гласуват за тая гнида.... За нея ще гласуват червените стари партийци , но не комунисти и за нея ще гласуват съвременните петрохански кариеристи... Червения петроханец льотчика и червената кръстоска на партийка с петроханска гнида не заслужават да управляват бъдещето на нашите деца и внуци....
Коментиран от #45
19:44 13.10.2026
30 ТАМПЛИЕРКАТА И МАСОНА
19:48 13.10.2026
31 Има само един такъв човек
До коментар #11 от "Европеец":Всички го знаят но дали ще го подкрепят. Това е въпроса.
19:48 13.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
- БСП ПРОДАВАТ ОРЪЖИЯ НА УКРАЙНА
- ГЕРБ СИК МУЛТИГРУП СДС ПРОДАВАТ ОРЪЖИЯ НА УКРАЙНА
.....
И ПАК СЕ ОБИЖДАТ ЕДИН ДРУГ НА РУСОФОБИ И РУСОФИЛИ :)
19:52 13.10.2026
34 Мимч
19:52 13.10.2026
35 НАТО
19:53 13.10.2026
36 идиотова
19:53 13.10.2026
37 оня с коня
Коментиран от #42
19:53 13.10.2026
38 Смехоран
19:56 13.10.2026
39 Информирай и мъжът си
19:58 13.10.2026
40 ЕДГАР КЕЙСИ
19:58 13.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #37 от "оня с коня":ХАХА
МИСЛИШ ЛИ ЧЕ ГЮРОВ ЩЕ СПРЕ ОПГ БСП
ДА ПРОДАВАТ ОРЪЖИЯ НА УКРАЙНА ?:)
Коментиран от #46
19:58 13.10.2026
43 Ти да видиш
Изненадани от случващото се няма!
20:03 13.10.2026
44 Наблюдател неутрален
20:03 13.10.2026
45 Какво
До коментар #29 от "Европеец":Предлагаш. Защото избира е балотаж но нали разбираш че няма да допуснат никой освен Гюров.
Коментиран от #65
20:03 13.10.2026
46 оня с коня
До коментар #42 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Не Партията - Недоносче БСП продава оръжие на Украйна,а Оръжейните Фирми.Колкото до задачата на Гюров ,тя е НЕ да ограничи Износа,а да го Увеличи.
Коментиран от #50
20:07 13.10.2026
47 кораба не е в български води
20:07 13.10.2026
48 Тая
20:10 13.10.2026
49 Антон
20:10 13.10.2026
50 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #46 от "оня с коня":НАЛИ ГЮРОВ СЕ БИЕ С ЙОТОВА
... ЧЕ Е РУСОФИЛКА
... ПЪК ФИРМИ СВЪРЗАНИ И С ДВАМАТА ПРОДАВАТ ОРЪЖИЯ НА УКРАЙНА ? :)
Коментиран от #63
20:11 13.10.2026
51 Удри
20:12 13.10.2026
52 Демек
20:13 13.10.2026
53 искате да из кла тите Турция
"Докато у нас отново имаме истерия за ударените кораби, турските медии се притесняват, че България де факто вкарва НАТО в Черно море. Нещо повече, комшиите казват: "Черно море не е море на НАТО!" А каква е реакцията на българските управляващи и политици? Да поканим НАТО и ЕС "да ни помагат". Точно в момента, в който брюкселската номенклатура иска да вкара "европейски член 4" по подобие на чл. 4 на НАТО.
Коментиран от #59
20:14 13.10.2026
54 Опа
Коментиран от #58
20:14 13.10.2026
55 Йода
20:15 13.10.2026
56 4567
20:16 13.10.2026
57 Хммм
До коментар #16 от "ШЕФА":По полека фашистче. Йотова ще спечели тези избори и ще бъде президент още 1 мандат! Фашистчетата докарахте крвта Мария Гаргамел и Гламчев. Това няма да ви бъде простено.
20:18 13.10.2026
58 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #54 от "Опа":ЗА СИНА НА ЙОТОВА
.... АМИ ГЕОРГИ ГЕРГОВ СТРОИ МАГИСТРАЛА МАРИЦА С МАДЖО И ЧЕРЕПА :)
20:18 13.10.2026
59 Антон
До коментар #53 от "искате да из кла тите Турция":Човек малко трябва да мисли и следи и други медии. Евала за което си написал. И аз пиша подобни коментари но предизвиквам само насмешка и ирония.
20:18 13.10.2026
60 Млъкнете малко бе
20:19 13.10.2026
61 Емигрант
20:21 13.10.2026
62 Европеец
До коментар #25 от "Пич":Какво да ти отговоря, освен че си прав донякъде..... Прав си, че вероятно сме безизходица..... Бутнахме единия и получихме новата месия лётчика, което се оказа новото старо.... Но не трябва да се предаваме, все още има някакъв шанс България отново да бъде държава и да има държавност....
20:22 13.10.2026
63 Парите чии са
До коментар #50 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Щот все продайте това или онова на украйна ама тя пари няма. Значи тия оръжия кой ги плаща. Българите.
20:24 13.10.2026
64 Фори
20:24 13.10.2026
65 Европеец
До коментар #45 от "Какво":Може и да си прав. Но не трябва да се предаваме.... На 62 години съм и ми е късничко да предлагам..... Надеждата ми е в по-младите, който все още не са станали петроханци.....
20:25 13.10.2026
66 До гуша ми дойде тая уркайна
20:27 13.10.2026