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Йотова: Ще сезираме Съвета за сигурност на ООН заради зачестилите атаки срещу кораби в Черно море

Йотова: Ще сезираме Съвета за сигурност на ООН заради зачестилите атаки срещу кораби в Черно море

13 Октомври, 2026 19:28 674 66

  • илияна йотова-
  • сезиране-
  • съвет за сигурност на оон-
  • атаки-
  • кораби-
  • черно море

Страната ни работи и за включването на извънредна точка за сигурността на корабоплаването в дневния ред на предстоящия Европейски съвет. Не се изключва и задействане на член 4 от Северноатлантическия договор, но подобна стъпка трябва да бъде внимателно преценена и би имала по-голяма тежест, ако бъде предприета съвместно от няколко държави, коментира още държавният глава

Йотова: Ще сезираме Съвета за сигурност на ООН заради зачестилите атаки срещу кораби в Черно море - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

България ще предприеме действия за сезиране на Съвета за сигурност на ООН заради зачестилите атаки срещу търговски кораби в Черно море. Страната ни работи и за включването на извънредна точка за сигурността на корабоплаването в дневния ред на предстоящия Европейски съвет. Не се изключва и задействане на член 4 от Северноатлантическия договор, но подобна стъпка трябва да бъде внимателно преценена и би имала по-голяма тежест, ако бъде предприета съвместно от няколко държави. Това заяви президентът Илияна Йотова пред NOVA след атаките срещу два търговски кораба край българското крайбрежие.
Държавният глава обясни, че целта на дипломатическите усилия е да бъде постигнато прекратяване на нападенията и да се гарантира безопасното корабоплаване в целия Черноморски басейн, а не само в коридора, използван от България, Румъния и Турция.
„Това са мерки, които са насочени към това да сложим мораториум върху използването на дронове и да се прекратят всякакви бойни действия в целия басейн на Черно море. Не става дума само за нашия коридор, защото сами разбирате, че това не е възможно и няма да доведе до кой знае какви резултати“, подчерта Йотова.

Тя съобщи, че България ще потърси съдействие и от Организацията на обединените нации. „За да осигурим безопасното корабоплаване, в това отношение ще сезираме Съвета за сигурност на ООН. Там е по-сложно, защото там участва Русия и твърде вероятно ще има вето. Но въпреки всичко ние, чрез морската агенция към ООН, ще направим всичко, за да влезе този въпрос в Съвета“, заяви президентът.
По думите ѝ сигурността на Черно море има значение далеч отвъд държавите, разположени по неговите брегове. „Черно море е залог за изхранването буквално на Африка, на Азия. Това е изключително важен продоволствен коридор“, изтъкна Йотова.

Попитана дали страната ни обмисля да задейства член 4 от Северноатлантическия договор, който предвижда консултации между съюзниците при заплаха за териториалната цялост, политическата независимост или сигурността на държава членка, президентът призова към предпазливост. „Трябва много да се внимава с член 4. Както виждате, с много повече подобни инциденти Турция досега, макар и член на НАТО, не задейства член 4, както и Румъния“, посочи тя.

Йотова обясни, че България вече използва редица механизми за координация със съюзниците, които на практика изпълняват част от целите на подобни консултации.

Президентът обаче не изключи възможността въпросът да бъде поставен официално на по-късен етап. „Имаме обаче и друг вариант. След разглеждането на тази извънредна точка на срещата на върха в Брюксел, ако се прецени да се задейства член 4, много по-силно би било това да стане от група държави, включително България и Румъния“, заяви Йотова.

Президентът съобщи, че през целия ден са водени интензивни дипломатически разговори и координация с Румъния и Турция. „Целият ден беше посветен на дипломатически разговори, координация с нашите румънски колеги, с турските колеги. На мен ми предстои следобед разговор с румънския президент, за да уточним окончателно нашите действия“, обясни тя.

България ще настоява сигурността в Черно море да бъде разгледана като самостоятелен въпрос на предстоящото заседание на Европейския съвет на 15 и 16 октомври.
„Желанието ни, на базата на един общ текст, е да сезираме Европейския съвет, който ще заседава на 15 и 16 октомври. Заедно да поискаме извънредна точка специално за Черно море. Не Черно море и случващото се там в контекста на войната между Русия и Украйна, а специална извънредна точка, в която ще искаме становището и на колегите ни от Европейския съюз“, посочи Йотова.

По думите ѝ евентуална обща европейска позиция би могла да послужи като основа за последващи преговори с останалите държави от Черноморския басейн.

„Трите държави в момента определят това трасе през изключителната икономическа зона и, както виждате, последните нападения са точно в този коридор“, отбеляза тя, визирайки България, Румъния и Турция.

Йотова съобщи, че атаките в Черно море са били обсъдени и на заседание на Северноатлантическия съвет, на което е говорил генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

„Днес имаше специална точка в заседанието на Северноатлантическия съвет, на което и господин Рюте е говорил. За България се предвиждат две групи мерки. Едната е свързана с разследването и с възможността със средства на НАТО да бъдат огледани корабите, които са потънали, а втората - с допълнителни средства за защита, като видеонаблюдение и други охранителни и подсигуряващи системи“, обясни президентът.

Държавният глава отправи благодарност към екипите, включили се в спасяването на моряците след нападенията. „Искам да благодаря на спасителните екипи, защото те се отзоваха първи. Най-важната задача беше да се спасят колкото може повече моряци от двата кораба. За съжаление, от единия кораб са спасени всички, от другия моята информация е за петима спасени моряци“, заяви Йотова.

Тя обясни, че именно необходимостта от незабавна реакция е наложила свикването на заседание по сигурността още в ранните часове. „Това беше най-важната задача. Затова беше много рано сутринта свикан съвет по сигурността. Това е мястото, в което се вземат тези оперативни задачи, които са отправени към различните служби и министерства, за да можем още в първите минути да направим необходимото“, подчерта президентът.

По-рано беше съобщено, че корабът CHELSEA-3, плаващ под малтийски флаг, е бил атакуван от дронове в близост до българското крайбрежие, но всичките 15 моряци на борда са спасени. Вторият плавателен съд - HS Dignity, под флага на Гвинея-Бисау, е потънал след нападението. От 16-членния му екипаж петима са спасени, а издирването на останалите 11 продължава.

И двата кораба са пътували без товар. Причините за нападенията и произходът на безпилотните апарати продължават да се изясняват.

По-рано днес президентът Илияна Йотова осъди атаките срещу двата търговски кораба в Черно море, като ги определи като грубо нарушение на международното хуманитарно и морско право. Според нея зачестяващите инциденти край българските брегове застрашават свободата на корабоплаването, веригите за доставки и националната сигурност.

Държавният глава настоя за бързо разследване на нападенията, дипломатически усилия за намаляване на напрежението и незабавно изпълнение на препоръките от Консултативния съвет за национална сигурност, проведен на 7 октомври. Йотова съобщи още, че ще разговаря с европейски лидери за изработване на обща позиция и поставяне на въпроса на извънредно обсъждане в Съвета.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кравата Йо

    23 5 Отговор
    Велика съм. Безгрешна съм. Руска слугиня съм. Предателка съм

    19:30 13.10.2026

  • 2 Пич

    30 2 Отговор
    Казал съм - няма по голямо наказание за един народ, от тъп, но активен политик!

    Коментиран от #11

    19:31 13.10.2026

  • 3 От Чепръчево

    22 2 Отговор
    Продажните некадърни управляващи успешно катастрофираха България.

    Коментиран от #7

    19:33 13.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Анонимен

    9 8 Отговор
    НАПУСНИ ПРОРУСКАТА ДРУГАРКА НЕ ЖЕЛАЯ ДА КЛЯКАШ НА РУСИЯ А ДА РЕЖИШ НЕОБОЗПОКОЯВАНА В ЕВРОПЕЙСКОТО НИ П.ЕЗИДЕНСТВО ОСТАВКАААААААО

    19:34 13.10.2026

  • 6 Горски

    16 12 Отговор
    Как всички допуснахме това недоразумение урсулата да вкара Европа в ситуация на пълен колапс и икономическа разруха? Явно не сме си научили уроците и цивилизацията върви към тотален разпад! Не ми го побира акъла как тази Акушерка управлява стария континент и как населението я търпи - това зло ни вкара в такива филми на ужасите,че и Хичкок би завидял на сцнариите й които тази дребна проклета дяволска женица написа и продължава да твори, Европа умря! Ударите по търговски кораби били "неприемливи". От 4 години се води война в която загиват стотици хиляди от двете страни, но ударите по търговски кораби били неприемливи. Тая гинеколожка нали беше министър на отбраната на Германия? Абсолютна подигравка. И какво правим с тия "неприемливи" удари? Обявяваме мобилизация и отиваме на фронта? Защото всичко друго вече го правим - изпращаме оръжия, финансираме войната... САЩ, Британия и ЕС логистично подпомагат ударите дълбоко в руска територия, които иначе не биха били възможни. Участваме в пълномащабна война, Трета Световна. Следващата стъпка е да изпратим войски на фронта, нищо друго не остана. И накрая когато аха

    Коментиран от #12, #14

    19:35 13.10.2026

  • 7 Здрасти

    13 1 Отговор

    До коментар #3 от "От Чепръчево":

    Виновни са тези които ги избират, вече 36 години.

    Коментиран от #27

    19:36 13.10.2026

  • 8 тоест

    8 5 Отговор
    Ще плюеш Русия, а очакваш да лапнеш русофилските гласове. Така разчистваш пътя на Волгин и Копейкин...

    Коментиран от #29

    19:36 13.10.2026

  • 9 Първо

    4 2 Отговор
    Арменския поп!

    19:36 13.10.2026

  • 10 КОГА

    3 2 Отговор
    КОГА?

    19:37 13.10.2026

  • 11 Европеец

    18 5 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Не знам аз бих посъветвал кръстоската на червена кариеристка с петроханска гнида да си налага парцалите и да не вкарва бг територията шамарите... Тая никакви са не знаели, че Русия с право на вето..... Не ма си мисли, че Русия вече ще търпи влизането на оръжия в Украйна през черноморските държави..... И тая искала да бъде президент..... Не, Президент трябва да бъде човек, който е доказал че е независим и се ръководи само от интересите на българската държава и народ а не от началниците в Брюксел с техните измислени ценности...

    Коментиран от #25, #26, #31

    19:37 13.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 4 Отговор
    КАБИНЕТА, ЙОТОВА , ГЮРОВ , ПП ДБ , ПБ , ГЕРБ, СДС , ДПС
    ДЪЛЖАТ ОТГОВОРИ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ
    .....
    ЗАЩО ОПГ СИК И ОПГ БСП ПРОДАВАТ ОРЪЖИЯ НА УКРАЙНА ?
    ......
    ВЕЧЕ МУ ИЗПЪСНАХ КРАЯ КОЙ С КОГО СПИ
    В ТЕРИТОРИЯТА :)

    Коментиран от #17

    19:38 13.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Народен глас

    13 1 Отговор
    Оставка на цялата власт!

    19:39 13.10.2026

  • 16 ШЕФА

    14 1 Отговор
    Тази е тотална щета,говори само небивалици,заучени фрази и клишета.Кой ще сезираш Ма,ама тия там даже не ти знаят името,ти си НИКОЯ и такава ще си останеш.Единственото което можеш и знаеш е как се яде и пие на гърба на народа,и то ти личи на жалк.та масонска физиономия.

    Коментиран от #57

    19:39 13.10.2026

  • 17 Да ги

    0 2 Отговор

    До коментар #13 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    подаряваме ли?

    19:40 13.10.2026

  • 18 Любопитко

    5 3 Отговор
    Защо не активираш чл.4 от договора за НАТО, моме?

    19:40 13.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Дааааа

    14 1 Отговор
    Вечната въртиопашка , абсолютно ненужна на България , народа ѝ и изобщо в политиката , щяла била да сезира ? То големия авторитет и доверие към нея ?!

    19:40 13.10.2026

  • 21 Не сум чул

    6 0 Отговор
    от сезиране да има резултат!

    19:41 13.10.2026

  • 22 Ганчев

    6 1 Отговор
    Трагедия.

    19:42 13.10.2026

  • 23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 2 Отговор
    АКО ЙОТОВА НЕ ЗНАЕ
    ДА ИЗВИКА НА КАФЕ КОЛЕЖКИТЕ И ОТ БСП КОРНЕЛИЯ НИНОВА и ГОЦЕ ПЪРВАНОВ
    ....
    ДА И РАЗКАЖАТ ЗА ЧЕРВЕНИТЕ ТЪРГОВЦИ НА
    СМЪРТ ОТ БСП :)

    19:42 13.10.2026

  • 24 ЦСКА Москва

    16 2 Отговор
    Скрий се бе недоразумение на природата,жалка си ,продажна си,алчна си,смешна си !!!

    19:42 13.10.2026

  • 25 Пич

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "Европеец":

    Много правилно, но.....
    Ние сме в егати и безизходицата!!!
    Някъде писах повече, но накратко - всичките ни политици са страхливци, алчни, глупаци, наколенкаджии, и готови да продадат България по всяко време!!!
    Като бутнем този, ще го смени същия!!!

    Коментиран от #62

    19:42 13.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ама не си вярваш

    12 2 Отговор

    До коментар #7 от "Здрасти":

    До сега не е имало честни избори. Всичко е нагласено от партиите управлявали от ДС вече 37г

    19:43 13.10.2026

  • 28 Спрете се от всякакви действия и думи

    7 2 Отговор
    И от всякакво говорене много глупави неща се наговориха и направиха спрете се от всичко което правите да се изтъкнете влизате от една грешка в друга. Какво се изяснявате. Спрете се.

    19:43 13.10.2026

  • 29 Европеец

    8 3 Отговор

    До коментар #8 от "тоест":

    Мисля че ако има истински русофили помнят как въпросната кръстоска на червена кариеристка и петроханска гнида нарече Русия агресор... Съмнявам се истинските русофили да го гласуват за тая гнида.... За нея ще гласуват червените стари партийци , но не комунисти и за нея ще гласуват съвременните петрохански кариеристи... Червения петроханец льотчика и червената кръстоска на партийка с петроханска гнида не заслужават да управляват бъдещето на нашите деца и внуци....

    Коментиран от #45

    19:44 13.10.2026

  • 30 ТАМПЛИЕРКАТА И МАСОНА

    7 2 Отговор
    Ни набутват в чуждата война.

    19:48 13.10.2026

  • 31 Има само един такъв човек

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Европеец":

    Всички го знаят но дали ще го подкрепят. Това е въпроса.

    19:48 13.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 4 Отговор
    НЯМА БАРДАК КАТО БЪЛГАРСКИЯ
    ....
    - БСП ПРОДАВАТ ОРЪЖИЯ НА УКРАЙНА
    - ГЕРБ СИК МУЛТИГРУП СДС ПРОДАВАТ ОРЪЖИЯ НА УКРАЙНА
    .....
    И ПАК СЕ ОБИЖДАТ ЕДИН ДРУГ НА РУСОФОБИ И РУСОФИЛИ :)

    19:52 13.10.2026

  • 34 Мимч

    7 2 Отговор
    И,като сезирате какво ще стане?Ще го преместят от единия крачол в другия...

    19:52 13.10.2026

  • 35 НАТО

    5 6 Отговор
    Мислих, че няма нужда от членове и подобни неща. Но след като и гледам мишкуването на българския политик, то вече искам активирането на член 4 и ясен отговор срещу руския агресор в най-кратък срок.

    19:53 13.10.2026

  • 36 идиотова

    11 2 Отговор
    Все по-жалка става

    19:53 13.10.2026

  • 37 оня с коня

    7 7 Отговор
    Когато ГЮРОВ поеме Президентството,нещата в бълг. Политика ще се случват по съвсем различен начин.

    Коментиран от #42

    19:53 13.10.2026

  • 38 Смехоран

    5 3 Отговор
    Сизирай зелю той бомби корабите заради на баба ти алино.

    19:56 13.10.2026

  • 39 Информирай и мъжът си

    5 2 Отговор
    Тази банка изглежда комично

    19:58 13.10.2026

  • 40 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 2 Отговор
    КОГАТО Е ПРИТЕСНЕНА (ОТ ЛЪЖИТЕ СИ) ......................... МУЦУНКАТА НА ПИГИ ЙОТОВА - МУЦУНСКА Е ...................... МНОГО ПО СИМПАТИЧНА ....................... ФАКТ !

    19:58 13.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 2 Отговор

    До коментар #37 от "оня с коня":

    ХАХА
    МИСЛИШ ЛИ ЧЕ ГЮРОВ ЩЕ СПРЕ ОПГ БСП
    ДА ПРОДАВАТ ОРЪЖИЯ НА УКРАЙНА ?:)

    Коментиран от #46

    19:58 13.10.2026

  • 43 Ти да видиш

    4 3 Отговор
    Предателят Тагарев отдавна направи България страна и участник в този въоръжен конфликт!
    Изненадани от случващото се няма!

    20:03 13.10.2026

  • 44 Наблюдател неутрален

    2 2 Отговор
    Трагикомедия... Който трябваше беше тук. Всичко е било уточнено. Празни кораби, ама нали ще се обвинят тези, които трябва. Вой до небето и дано всички се вържат.... Е, да, ама,не!

    20:03 13.10.2026

  • 45 Какво

    2 3 Отговор

    До коментар #29 от "Европеец":

    Предлагаш. Защото избира е балотаж но нали разбираш че няма да допуснат никой освен Гюров.

    Коментиран от #65

    20:03 13.10.2026

  • 46 оня с коня

    5 1 Отговор

    До коментар #42 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Не Партията - Недоносче БСП продава оръжие на Украйна,а Оръжейните Фирми.Колкото до задачата на Гюров ,тя е НЕ да ограничи Износа,а да го Увеличи.

    Коментиран от #50

    20:07 13.10.2026

  • 47 кораба не е в български води

    4 3 Отговор
    Какво ще сезираш?

    20:07 13.10.2026

  • 48 Тая

    3 2 Отговор
    постоянно сезира, сезира, сезира, а кога ще свърши нещо за клетниците, които ще и набутат властта и парите след изборите?

    20:10 13.10.2026

  • 49 Антон

    3 3 Отговор
    Всичко е постановка. Атаката на корабите е с одобрението на някоя западна държава/и, вероятно извършвн от укрите. Целта е да се създаде военноморска група от кораби на запад и държави, които да нагнетявят напрежение в Черно море. Сега това не е възможно заради конвенцията от Монтрьо. Вдига се прекалено много медиен шум, за нещо, което се случва извънц български териториални води. И вероятно България ше трябва да играе допната игра за всичко това. Помислете как не намериха останки от дроновете върху обгорелите кораба. А в Лайпцив от някакъв дрон закопан в земята и взривил се намериха ДНК. Това са постановки, които преследват натовски цели.

    20:10 13.10.2026

  • 50 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 6 Отговор

    До коментар #46 от "оня с коня":

    НАЛИ ГЮРОВ СЕ БИЕ С ЙОТОВА
    ... ЧЕ Е РУСОФИЛКА
    ... ПЪК ФИРМИ СВЪРЗАНИ И С ДВАМАТА ПРОДАВАТ ОРЪЖИЯ НА УКРАЙНА ? :)

    Коментиран от #63

    20:11 13.10.2026

  • 51 Удри

    4 2 Отговор
    Продайте Миг-овете на Украйна вместо да се оплаквате на арменския поп.

    20:12 13.10.2026

  • 52 Демек

    6 2 Отговор
    Пак се снишаваме пред руснаците. Какво ще реши ООН?

    20:13 13.10.2026

  • 53 искате да из кла тите Турция

    2 2 Отговор
    Турция май да пусненатовски кораби през Босфора , а ? ерГолям дали е толкова глупав ?
    "Докато у нас отново имаме истерия за ударените кораби, турските медии се притесняват, че България де факто вкарва НАТО в Черно море. Нещо повече, комшиите казват: "Черно море не е море на НАТО!" А каква е реакцията на българските управляващи и политици? Да поканим НАТО и ЕС "да ни помагат". Точно в момента, в който брюкселската номенклатура иска да вкара "европейски член 4" по подобие на чл. 4 на НАТО.

    Коментиран от #59

    20:14 13.10.2026

  • 54 Опа

    5 1 Отговор
    Вместо да симулира дейност, Йотова да обясни от къде синът й изкара 1.6 милиона евро за сватба.

    Коментиран от #58

    20:14 13.10.2026

  • 55 Йода

    4 1 Отговор
    Жалък президент.

    20:15 13.10.2026

  • 56 4567

    2 2 Отговор
    О-о-о-Не, Пеги Бънди, стой си у дома. Покани на гости Ал - "Логиката говори в полза на Руската Федерация" и си дръпнете щифта.

    20:16 13.10.2026

  • 57 Хммм

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "ШЕФА":

    По полека фашистче. Йотова ще спечели тези избори и ще бъде президент още 1 мандат! Фашистчетата докарахте крвта Мария Гаргамел и Гламчев. Това няма да ви бъде простено.

    20:18 13.10.2026

  • 58 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор

    До коментар #54 от "Опа":

    ЗА СИНА НА ЙОТОВА
    .... АМИ ГЕОРГИ ГЕРГОВ СТРОИ МАГИСТРАЛА МАРИЦА С МАДЖО И ЧЕРЕПА :)

    20:18 13.10.2026

  • 59 Антон

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "искате да из кла тите Турция":

    Човек малко трябва да мисли и следи и други медии. Евала за което си написал. И аз пиша подобни коментари но предизвиквам само насмешка и ирония.

    20:18 13.10.2026

  • 60 Млъкнете малко бе

    1 2 Отговор
    Поне един ден замълчете управляващите и мисирките и те същите. Писнахте ни.

    20:19 13.10.2026

  • 61 Емигрант

    2 0 Отговор
    Освен това сезиране ДЪЛЖИШ НА СУВЕРЕНА ОБЯСНЕНИЕ ЗАЩО ПОМИЛВА БЪЛГАРСКИЯ "ЕСКОБАР" КОЕТО НЕ Е ПО-МАЛОВАЖНО ОТ КОРАБИТЕ, ЗАЩОТО СЕ ЗАПЛАШВА ЖИВОТЪТ НА ХИЛЯДИ БЪЛГАРСКИ ДЕЦА И МЛАДЕЖИ ! Не ставаш за Президент щом омаловажаваш живота на бъдещите българи които ще останат в България, а и тези които ще гласуват за теб ще бъдат отговорни за всеки младеж и дете убити от наркотик, това трябва да се знае, защото е антибългарско !

    20:21 13.10.2026

  • 62 Европеец

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Пич":

    Какво да ти отговоря, освен че си прав донякъде..... Прав си, че вероятно сме безизходица..... Бутнахме единия и получихме новата месия лётчика, което се оказа новото старо.... Но не трябва да се предаваме, все още има някакъв шанс България отново да бъде държава и да има държавност....

    20:22 13.10.2026

  • 63 Парите чии са

    1 2 Отговор

    До коментар #50 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Щот все продайте това или онова на украйна ама тя пари няма. Значи тия оръжия кой ги плаща. Българите.

    20:24 13.10.2026

  • 64 Фори

    2 0 Отговор
    Йомтова каза че дроновете са напълно неизвестни. Може и да били извънземни.

    20:24 13.10.2026

  • 65 Европеец

    1 2 Отговор

    До коментар #45 от "Какво":

    Може и да си прав. Но не трябва да се предаваме.... На 62 години съм и ми е късничко да предлагам..... Надеждата ми е в по-младите, който все още не са станали петроханци.....

    20:25 13.10.2026

  • 66 До гуша ми дойде тая уркайна

    0 0 Отговор
    Това ООН НАТО и ЕС и еврозоната. Отровиха ни живота. В дългова спирала влязахме заради тая проклета сорросоидна тъпня уркаинска. Аман бе

    20:27 13.10.2026

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