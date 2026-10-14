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ВСС решава кой ще е и.ф. главен прокурор

ВСС решава кой ще е и.ф. главен прокурор

14 Октомври, 2026 06:37 841 12

  • висш съдебен съвет-
  • главен прокурор-
  • прокуратура-
  • магдалена лазарова-
  • николай найденов

Прокурорската колегия трябва да посочи кандидат за следващите шест месеца. Правосъдният министър Николай Найденов настоява изборът да бъде между поне двама претенденти

ВСС решава кой ще е и.ф. главен прокурор - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет трябва да реши кого да предложи за изпълняващ функциите главен прокурор. Кандидатурата ще бъде внесена за разглеждане от Пленума на ВСС.

Миналата седмица кадровиците са решили първо да попитат Магдалена Лазарова дали е готова да оглави държавното обвинение за следващите шест месеца. Ако тя не даде съгласие, изборът ще бъде търсен сред прокурорите от Върховната касационна прокуратура.

Според информацията, предоставена на правосъдния министър, двама ръководители на отдели във Върховната касационна прокуратура са заявили готовност да изпълняват функциите на главен прокурор. В публикуваните данни не са посочени имената им.

Министърът настоява за избор между кандидати

В писмо до Прокурорската колегия Николай Найденов заявява, че няма да предлага собствен кандидат. Той настоява кадровиците да осигурят реален избор между поне двама претенденти, които да представят публично намеренията си за управлението на прокуратурата.

„Шестте месеца не са време за изчакване, а срок, в който трябва да се предприемат конкретни действия по възстановяването на доверието в институцията“, се казва в писмото на правосъдния министър.

Найденов посочва, че при процедура с единствен кандидат липсва възможност за обсъждане на различни управленски подходи. Той настоява също професионалният стаж и старшинството да не бъдат единствените критерии при избора.

Срокът изтича на 22 октомври

Настоящият шестмесечен срок на временно изпълняващия функциите главен прокурор изтича на 22 октомври. До тази дата Прокурорската колегия трябва да разшири кръга от възможни кандидати, ако Магдалена Лазарова не приеме предложението.

След решението на Прокурорската колегия окончателното произнасяне ще бъде на Пленума на Висшия съдебен съвет.

Източници: nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Виж сега,

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "бобошен":

    Надраскал си нещо несвързано, но ако искал да кажеш, че съдебната ни система защитава престъпниците, то ти си прав. И още нещо: Последните четирима главни прокурори са за затвор.

    07:19 14.10.2026

  • 4 Територията

    3 2 Отговор
    Някой да каже, каква е файдата от тия престъпници в тоги?! За мене никаква! Паразитни структури - всс, касационен, конституционен, главен прокурор, зам.гл.прокурор!?!?!!!?? Не знам и не виждам, нито един от големите айдуци да е вкаран в затвора! Напротив. Заради тези после съдят България за милиони пари!

    07:32 14.10.2026

  • 5 Гост

    0 0 Отговор
    Слугинажът весесе нищо не решава

    07:40 14.10.2026

  • 6 Масонска ложа "...."

    1 0 Отговор
    Не решава Всс

    07:40 14.10.2026

  • 7 Жужета

    2 0 Отговор
    Системата на МеВеРе и прокуратура, 36 години по-късно си е същата като при соца. Да сложат ИИ вместо и.ф.

    07:53 14.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Слоностозъбест Абракадабър

    0 0 Отговор
    Има ли нужда въобще от такъв пост и човек ?

    08:16 14.10.2026

  • 10 Нито една власт

    1 0 Отговор
    не трябва да е неконтролируема,най вече съдебната!

    08:28 14.10.2026

  • 11 Облякал Се Илия !

    1 0 Отговор
    Кат Съ Погледнал !

    Пак !

    В Тия !

    08:46 14.10.2026

  • 12 Това Е България !

    1 0 Отговор
    Преди Да Сложиш Някой !

    Трябва Да Знауш !

    Как Ще Го Махнеш !

    08:47 14.10.2026

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