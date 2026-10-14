ВСС решава кой ще е и.ф. главен прокурор

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет трябва да реши кого да предложи за изпълняващ функциите главен прокурор. Кандидатурата ще бъде внесена за разглеждане от Пленума на ВСС.

Миналата седмица кадровиците са решили първо да попитат Магдалена Лазарова дали е готова да оглави държавното обвинение за следващите шест месеца. Ако тя не даде съгласие, изборът ще бъде търсен сред прокурорите от Върховната касационна прокуратура.

Според информацията, предоставена на правосъдния министър, двама ръководители на отдели във Върховната касационна прокуратура са заявили готовност да изпълняват функциите на главен прокурор. В публикуваните данни не са посочени имената им.

Министърът настоява за избор между кандидати

В писмо до Прокурорската колегия Николай Найденов заявява, че няма да предлага собствен кандидат. Той настоява кадровиците да осигурят реален избор между поне двама претенденти, които да представят публично намеренията си за управлението на прокуратурата.

„Шестте месеца не са време за изчакване, а срок, в който трябва да се предприемат конкретни действия по възстановяването на доверието в институцията“, се казва в писмото на правосъдния министър.

Найденов посочва, че при процедура с единствен кандидат липсва възможност за обсъждане на различни управленски подходи. Той настоява също професионалният стаж и старшинството да не бъдат единствените критерии при избора.

Срокът изтича на 22 октомври

Настоящият шестмесечен срок на временно изпълняващия функциите главен прокурор изтича на 22 октомври. До тази дата Прокурорската колегия трябва да разшири кръга от възможни кандидати, ако Магдалена Лазарова не приеме предложението.

След решението на Прокурорската колегия окончателното произнасяне ще бъде на Пленума на Висшия съдебен съвет.

Източници: nova.bg