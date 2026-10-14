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Румен Радев пред НС: България може да реагира бързо при атаки в Черно море
  Тема: Украйна

Румен Радев пред НС: България може да реагира бързо при атаки в Черно море

14 Октомври, 2026 10:11 642 43

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  • черно море-
  • атаки с дронове-
  • корабоплаване-
  • нато

Премиерът поиска щателно разследване на ударите по корабите и допълнителни способности от съюзниците в НАТО

Румен Радев пред НС: България може да реагира бързо при атаки в Черно море - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

България е показала, че има способности за бързи и навременни действия при атаки в Черно море. Това заяви премиерът Румен Радев по време на изслушването си в Народното събрание след новите удари с дронове по кораби.

Радев благодари на спасителните екипи от Военновъздушните сили, „Гранична полиция“, Морския спасителен център във Варна и „Морска администрация“. По думите му операциите по спасяването на моряците са проведени при силно вълнение, намалена видимост, ниска облачност и валежи.

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„Направихме всичко възможно да има щателно разследване“, заяви Румен Радев.

Огледът на „Ейбъл“ не установи произхода на ударите

Премиерът съобщи, че е направен опит за оглед на кораба „Ейбъл“. Водолази са били спуснати на борда и са прекарали там повече от 30 минути. Операцията е била рискова заради сериозните повреди и наводненото машинно отделение.

При огледа не са открити осколки от дронове, които да позволят категорично да се установят причините за ударите. Затова Радев настоя за пълно разследване, което да изясни както произхода на дроновете, така и страната, от която са дошли атаките.

България иска подкрепа от НАТО и партньорите

По думите на премиера България е поискала от съюзниците си в НАТО засилване на системите за наблюдение и контрол, както и допълнителни способности за реакция при атаки с дронове.

След първите удари на 6 октомври Радев е изпратил писма до председателите на Европейската комисия и Европейския съвет, както и до генералния секретар на НАТО. В тях е поискано съдействие за разследването, наблюдението и реакцията при подобни случаи.

Премиерът е разговарял с румънския си колега и с турската страна за разработване на обща инициатива за гарантиране на свободата на навигация и безопасността на корабоплаването в Черно море.

Очакват се дълбоководни средства за разследването

България очаква да получи допълнителни средства за разследване, включително дълбоководни технологии за изследване на останките от двата потънали кораба.

По отношение на кораба „Челси“ Радев съобщи, че планът е той да бъде изтеглен на буксир до края на седмицата, ако метеорологичните условия и състоянието на морето позволят.

Премиерът каза още, че е поканил руския посланик на разговор. По думите му дипломатът е уверил, че руското Министерство на отбраната не разполага с информация за извършени руски атаки по море. Радев подчерта, че дали това твърдение отговаря на истината трябва да установи разследването.

Източници: nova.bg, bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    14 2 Отговор
    Бързо ще извади бялото знаме.

    10:12 14.10.2026

  • 2 9ти септември

    13 11 Отговор
    Вън България от ес и нато

    Коментиран от #21, #28

    10:13 14.10.2026

  • 3 Бързата ви реакция ще е

    16 0 Отговор
    сополи, рев и ужасна воня в памперса.

    10:13 14.10.2026

  • 4 Гост

    18 0 Отговор
    С какво ще реагира бързо,бе,чорап.Като разграден двор сме.

    10:14 14.10.2026

  • 5 Дика

    13 2 Отговор
    България не знам какво е показала, ама Радев показа че може само да се ослушва.

    10:14 14.10.2026

  • 6 Въпрос

    7 1 Отговор
    С избирателната активност Радев е избран с гласовете на максимум 18% от пълнолетните.

    Защо Радев не говори от собствено име?

    10:14 14.10.2026

  • 7 Хлебарка!

    11 2 Отговор
    Оставка!

    10:15 14.10.2026

  • 8 Кафево у гащите

    11 0 Отговор
    Знаем

    10:15 14.10.2026

  • 9 Операция Тихи води

    6 6 Отговор
    Искам активиране на член 4 на НАТО.

    НАТО да започне да сваля дроновете на Русия в черно море и да осъществи пълен контрол във водите, които не са руски. България, Румъния и Турция да приложат операция "Тихи води" със съдействието на НАТО и ЕС. Черно море не е руска собственост.

    Коментиран от #15, #27, #37

    10:15 14.10.2026

  • 10 Готови сме

    6 1 Отговор
    с пуканките и да ни разкаже как точно ще реагира бързо!

    10:17 14.10.2026

  • 11 Смрад

    8 0 Отговор
    на зелени чорапи!

    10:18 14.10.2026

  • 12 Натовски генерал на конци

    7 0 Отговор
    Мда, България може да реагира бързо при атаки, като се изпляска с ръка по челото. Това е резултатът от 20 г. членство в НАТО и потънали десетки милиарди.

    10:18 14.10.2026

  • 13 Копейко

    5 0 Отговор
    Е сега какво да се прибираме от Дунава и да чакаме братушките от към Черно море ли

    10:18 14.10.2026

  • 14 Да излизат

    7 2 Отговор
    Свирчев и жиниралето, и да почват да громят руски дронове.

    Коментиран от #30

    10:19 14.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Копейко

    3 2 Отговор
    Ами вадете червените знамена

    10:19 14.10.2026

  • 17 АГАТ а Кристи

    7 0 Отговор
    Да, може!
    Но Мунча пропусна да уточни, че може, но с "братската" руска помощ

    10:20 14.10.2026

  • 18 Адмирал КонтраАдмиралов

    10 0 Отговор
    Ние успешно осигуряваме защита на морската ни граница, чрез редовно провеждане на чествания, банкети, задушевни софри с колежки, духова музика и тям подобни мероприятия. От заплатите сме предоволни, но искаме и още

    10:20 14.10.2026

  • 19 Гориил

    10 7 Отговор
    Браво, г-н Радев. Нека европейските лидери провеждат сложни и скъпи разследвания. Нека Брюксел плаща милиони евро безсмислени разходи от собствения си джоб и не поставя България в глупавата и абсурдна позиция да бъде съучастник в престъпления срещу Русия.

    Коментиран от #22, #29

    10:20 14.10.2026

  • 20 Вовкина

    8 1 Отговор
    Управлението на "прогесивните" - четири години кухи фатмашки фрази

    10:21 14.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 АГАТ а Кристи

    2 2 Отговор
    Тоя ме принуждава да се срамувам, че съм българин !!!

    10:25 14.10.2026

  • 24 Анонимен

    5 3 Отговор
    РАДЕВ ОСТАВКА И НА ЙОТОВА ОСТАВКА ОСВОБОДЕТЕ ЕВРОПЕЙСКАТА НИ ДЪРЖАВА

    10:26 14.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Трябваше да тренира

    3 0 Отговор
    за премиер, а не пак за "президент"!
    Оставка!

    10:26 14.10.2026

  • 27 Бурно море

    4 3 Отговор

    До коментар #9 от "Операция Тихи води":

    Отново: раберете го най-после: НАТО-то е съчетание от 4 букви без съдържание!... служи за замитане на подкупите от покупка на ненужни железа

    10:28 14.10.2026

  • 28 10 ноември

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "9ти септември":

    Близнаци сме !

    10:28 14.10.2026

  • 29 Анонимен

    6 4 Отговор

    До коментар #19 от "Гориил":

    19 Русия е агресор Русия убива невинни Русия е диктат путински 19 а като толкова ти допада 19 Русия какво търсиш в европейска държава разпространяваш лъжи срещу държавата ни нямаш място тук в нашата държава

    Коментиран от #32, #33

    10:28 14.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Ще си пиеш ли хапчетата

    2 5 Отговор

    До коментар #29 от "Анонимен":

    или предпочиташ евтаназия направо?

    Коментиран от #36

    10:30 14.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 някога можеше много повече

    0 0 Отговор
    тя може но не го прави

    Коментиран от #42

    10:32 14.10.2026

  • 35 лама Иво

    1 5 Отговор
    Ние евро-атлантиците заглаждаме проходи на тулковци

    10:32 14.10.2026

  • 36 Анонимен

    5 0 Отговор

    До коментар #32 от "Ще си пиеш ли хапчетата":

    Я гледай личи си че си последовател на убийците путинисти натам е Москва защо още си тук и пишеш тук безмислици върви да защитаваш Путин Русия върви натам към Путин Защо се натискаш тук на свободата хахахахаха

    10:33 14.10.2026

  • 37 а ти как разбра

    0 5 Отговор

    До коментар #9 от "Операция Тихи води":

    че дроновете са руски? или така ти казаха да казваш…

    Коментиран от #43

    10:33 14.10.2026

  • 38 Емо

    3 0 Отговор
    Все повече смях навяват изявленията. докато не се изкарат всички плаващи бойни кораби в морето да патрулират и наблюдават около руските брегове, атаките ще продължат. Спасяването в море зимно време не е за катерчетата на гранична полиция и въобще морската работа не е за полиция и за МВР.

    10:37 14.10.2026

  • 39 14/88

    4 0 Отговор
    може ама на БОгаТАШа му трябват ОЩЕ пари

    10:38 14.10.2026

  • 40 ШЕФА

    2 1 Отговор
    България може да реагира бързо ,само да надуем лодките и те тръгват в атака .Все пак имаме мощен флот от 15 Адмирала,25 Генерала,50 полковника,100 Майора ,200 Капитана и 50 матроса.Това е сила,това е чест,това е армия !

    10:39 14.10.2026

  • 41 Абсурдистан

    1 0 Отговор
    Какво предлага мамника, бързо надупване?

    10:40 14.10.2026

  • 42 Кога

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "някога можеше много повече":

    Е могла повече, преди 100 години?

    10:43 14.10.2026

  • 43 Е , не

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "а ти как разбра":

    Радев разбра , че дроновете са руски а ти и още няколко плоскоземци рупате ли , рупате ! Чети бе , човек и не се излагай ! Вчера викнаха Митра в МС да пият кафе , защо ?

    10:43 14.10.2026

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