Румен Радев пред НС: България може да реагира бързо при атаки в Черно море

България е показала, че има способности за бързи и навременни действия при атаки в Черно море. Това заяви премиерът Румен Радев по време на изслушването си в Народното събрание след новите удари с дронове по кораби.
Радев благодари на спасителните екипи от Военновъздушните сили, „Гранична полиция“, Морския спасителен център във Варна и „Морска администрация“. По думите му операциите по спасяването на моряците са проведени при силно вълнение, намалена видимост, ниска облачност и валежи.
Огледът на „Ейбъл“ не установи произхода на ударите
Премиерът съобщи, че е направен опит за оглед на кораба „Ейбъл“. Водолази са били спуснати на борда и са прекарали там повече от 30 минути. Операцията е била рискова заради сериозните повреди и наводненото машинно отделение.
При огледа не са открити осколки от дронове, които да позволят категорично да се установят причините за ударите. Затова Радев настоя за пълно разследване, което да изясни както произхода на дроновете, така и страната, от която са дошли атаките.
България иска подкрепа от НАТО и партньорите
По думите на премиера България е поискала от съюзниците си в НАТО засилване на системите за наблюдение и контрол, както и допълнителни способности за реакция при атаки с дронове.
След първите удари на 6 октомври Радев е изпратил писма до председателите на Европейската комисия и Европейския съвет, както и до генералния секретар на НАТО. В тях е поискано съдействие за разследването, наблюдението и реакцията при подобни случаи.
Премиерът е разговарял с румънския си колега и с турската страна за разработване на обща инициатива за гарантиране на свободата на навигация и безопасността на корабоплаването в Черно море.
Очакват се дълбоководни средства за разследването
България очаква да получи допълнителни средства за разследване, включително дълбоководни технологии за изследване на останките от двата потънали кораба.
По отношение на кораба „Челси“ Радев съобщи, че планът е той да бъде изтеглен на буксир до края на седмицата, ако метеорологичните условия и състоянието на морето позволят.
Премиерът каза още, че е поканил руския посланик на разговор. По думите му дипломатът е уверил, че руското Министерство на отбраната не разполага с информация за извършени руски атаки по море. Радев подчерта, че дали това твърдение отговаря на истината трябва да установи разследването.
Източници: nova.bg, bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
10:12 14.10.2026
2 9ти септември
Коментиран от #21, #28
10:13 14.10.2026
3 Бързата ви реакция ще е
10:13 14.10.2026
4 Гост
10:14 14.10.2026
5 Дика
10:14 14.10.2026
6 Въпрос
Защо Радев не говори от собствено име?
10:14 14.10.2026
7 Хлебарка!
10:15 14.10.2026
8 Кафево у гащите
10:15 14.10.2026
9 Операция Тихи води
НАТО да започне да сваля дроновете на Русия в черно море и да осъществи пълен контрол във водите, които не са руски. България, Румъния и Турция да приложат операция "Тихи води" със съдействието на НАТО и ЕС. Черно море не е руска собственост.
Коментиран от #15, #27, #37
10:15 14.10.2026
10 Готови сме
10:17 14.10.2026
11 Смрад
10:18 14.10.2026
12 Натовски генерал на конци
10:18 14.10.2026
13 Копейко
10:18 14.10.2026
14 Да излизат
Коментиран от #30
10:19 14.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Копейко
10:19 14.10.2026
17 АГАТ а Кристи
Но Мунча пропусна да уточни, че може, но с "братската" руска помощ
10:20 14.10.2026
18 Адмирал КонтраАдмиралов
10:20 14.10.2026
19 Гориил
Коментиран от #22, #29
10:20 14.10.2026
20 Вовкина
10:21 14.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 АГАТ а Кристи
10:25 14.10.2026
24 Анонимен
10:26 14.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Трябваше да тренира
Оставка!
10:26 14.10.2026
27 Бурно море
До коментар #9 от "Операция Тихи води":Отново: раберете го най-после: НАТО-то е съчетание от 4 букви без съдържание!... служи за замитане на подкупите от покупка на ненужни железа
10:28 14.10.2026
28 10 ноември
До коментар #2 от "9ти септември":Близнаци сме !
10:28 14.10.2026
29 Анонимен
До коментар #19 от "Гориил":19 Русия е агресор Русия убива невинни Русия е диктат путински 19 а като толкова ти допада 19 Русия какво търсиш в европейска държава разпространяваш лъжи срещу държавата ни нямаш място тук в нашата държава
Коментиран от #32, #33
10:28 14.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Ще си пиеш ли хапчетата
До коментар #29 от "Анонимен":или предпочиташ евтаназия направо?
Коментиран от #36
10:30 14.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 някога можеше много повече
Коментиран от #42
10:32 14.10.2026
35 лама Иво
10:32 14.10.2026
36 Анонимен
До коментар #32 от "Ще си пиеш ли хапчетата":Я гледай личи си че си последовател на убийците путинисти натам е Москва защо още си тук и пишеш тук безмислици върви да защитаваш Путин Русия върви натам към Путин Защо се натискаш тук на свободата хахахахаха
10:33 14.10.2026
37 а ти как разбра
До коментар #9 от "Операция Тихи води":че дроновете са руски? или така ти казаха да казваш…
Коментиран от #43
10:33 14.10.2026
38 Емо
10:37 14.10.2026
39 14/88
10:38 14.10.2026
40 ШЕФА
10:39 14.10.2026
41 Абсурдистан
10:40 14.10.2026
42 Кога
До коментар #34 от "някога можеше много повече":Е могла повече, преди 100 години?
10:43 14.10.2026
43 Е , не
До коментар #37 от "а ти как разбра":Радев разбра , че дроновете са руски а ти и още няколко плоскоземци рупате ли , рупате ! Чети бе , човек и не се излагай ! Вчера викнаха Митра в МС да пият кафе , защо ?
10:43 14.10.2026