Румен Радев пред НС: България може да реагира бързо при атаки в Черно море

България е показала, че има способности за бързи и навременни действия при атаки в Черно море. Това заяви премиерът Румен Радев по време на изслушването си в Народното събрание след новите удари с дронове по кораби.

Радев благодари на спасителните екипи от Военновъздушните сили, „Гранична полиция“, Морския спасителен център във Варна и „Морска администрация“. По думите му операциите по спасяването на моряците са проведени при силно вълнение, намалена видимост, ниска облачност и валежи.

Още новини от Украйна

Огледът на „Ейбъл“ не установи произхода на ударите

„Направихме всичко възможно да има щателно разследване“, заяви Румен Радев.

Премиерът съобщи, че е направен опит за оглед на кораба „Ейбъл“. Водолази са били спуснати на борда и са прекарали там повече от 30 минути. Операцията е била рискова заради сериозните повреди и наводненото машинно отделение.

При огледа не са открити осколки от дронове, които да позволят категорично да се установят причините за ударите. Затова Радев настоя за пълно разследване, което да изясни както произхода на дроновете, така и страната, от която са дошли атаките.

България иска подкрепа от НАТО и партньорите

По думите на премиера България е поискала от съюзниците си в НАТО засилване на системите за наблюдение и контрол, както и допълнителни способности за реакция при атаки с дронове.

След първите удари на 6 октомври Радев е изпратил писма до председателите на Европейската комисия и Европейския съвет, както и до генералния секретар на НАТО. В тях е поискано съдействие за разследването, наблюдението и реакцията при подобни случаи.

Премиерът е разговарял с румънския си колега и с турската страна за разработване на обща инициатива за гарантиране на свободата на навигация и безопасността на корабоплаването в Черно море.

Очакват се дълбоководни средства за разследването

България очаква да получи допълнителни средства за разследване, включително дълбоководни технологии за изследване на останките от двата потънали кораба.

По отношение на кораба „Челси“ Радев съобщи, че планът е той да бъде изтеглен на буксир до края на седмицата, ако метеорологичните условия и състоянието на морето позволят.

Премиерът каза още, че е поканил руския посланик на разговор. По думите му дипломатът е уверил, че руското Министерство на отбраната не разполага с информация за извършени руски атаки по море. Радев подчерта, че дали това твърдение отговаря на истината трябва да установи разследването.

Източници: nova.bg, bta.bg