Токов удар на територията на ТЕЦ „София“ е предизвикал сериозен пробив по топлопреносната мрежа, съобщи „Топлофикация София“. Засегнати са абонати в районите, обслужвани от топлорайон „София“, включително централната градска част на столицата.

Пробивът е на ул. „Кирил и Методий“ между ул. „Вашингтон“ и бул. „Мария Луиза“. Заради аварията в засегнатите райони е отчетено влошено топлоподаване.

Всички аварийни екипи на дружеството са мобилизирани. Те работят по локализирането и дренирането на участъка, за да установят точния мащаб на повредата и да започнат възстановителните дейности.

„В част от засегнатите райони топлоподаването вече се нормализира. До края на днешния ден нормалното топлоподаване ще бъде възстановено за по-голямата част от абонатите, а за малка част от тях – преди обед в утрешния ден“, посочват от „Топлофикация София“.

Дружеството се извини на клиентите си за причиненото неудобство и благодари за проявеното разбиране.

Мрежата остава под натоварване

Аварията в централната част идва на фона на поредица от повреди и ремонти по топлопреносната мрежа в София. В публичния регистър на „Топлофикация София“ е публикуван и отделен запис за авария в част от центъра, в карето между ул. „Оборище“, ул. „Кракра“, бул. „Янко Сакъзов“ и ул. „Сан Стефано“, за която е посочен по-дълъг срок за възстановяване.

В края на ноември дружеството съобщи, че на терен работят над 200 души и повече от 15 екипа с тежка механизация. Ръководството посочи, че амортизираните участъци на мрежата водят до нарушения в термохидравличния режим и до появата на нови пробиви след възстановяване на налягането.

„Топлофикация София“ определя цялостната подмяна на амортизираните участъци като трайното решение за ограничаване на авариите.

Източници: stolica.bg, dariknews.bg, trud.bg